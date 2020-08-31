Затриманого за підозрою у викраденні 4-річної дівчинки на АЗС під Києвом заарештовано на два місяці, - поліція

Бориспільський районний суд обрав чоловікові, який 28 серпня викрав чотирирічну дівчинку на АЗС під Києвом, запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

"Бориспільський міськрайонний суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав запобіжний захід стосовно зловмисника - утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - сказано в повідомленні.

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Слідчі Бориспільського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили 29-річному чоловікові про чотири підозри в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) і за ст. 15 (Замах на кримінальний злочин) ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 серпня на автозаправній станції в місті Бориспіль невідомий чоловік викрав 4-річну дівчинку, посадив її в машину і зник у невідомому напрямку. Поліція Київщини оперативно розшукала і затримала викрадача.

Наступного дня йому було оголошено про підозру у вчиненні трьох злочинів.