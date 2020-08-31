З 4 вересня тричі на тиждень можна буде потрапити на 45-хвилинну екскурсію в резиденцію президента у Маріїнському палаці, - ОП

Екскурсії в церемоніальну резиденцію президента України, яка розміщується в Маріїнському палаці, з 4 вересня будуть доступні у п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, необхідно попередньо забронювати дату та час свого візиту на сайті, а безпосередньо перед початком екскурсії – купити квиток (150 грн, для пільгових категорій – 75 грн, для дітей до 7 років - безкоштовно). Екскурсія триватиме 45 хвилин.

Щочетверга доступ до палацу матимуть лише організовані групи школярів. Для них "буде передбачатися особлива програма екскурсії з урахуванням їхнього віку, класу та специфіки історичного періоду, який вони вивчають".

Під час екскурсії палацом можна буде ознайомитися з експозицією картин та подарунків президентів України, церемоніальною залою, залою для переговорів.

Зазначається, що палац є визначною пам'яткою палацової архітектури стилю бароко та внесений до реєстру пам’яток національного культурного надбання.

Історично палац і парк біля нього, як правило, називалися Царський (Імператорський) палац і Царський сад, адже спорудження київського палацу в середині XVІІІ століття припадає на правління російської імператриці Єлизавети Петрівни. Рішення про будівництво палацу у Києві було ухвалене 1744 року. Проект розроблено під керівництвом знаменитого італійського архітектора Бартоломео Растреллі. Вважається, що зразком для київського палацу став палац Олексія Розумовського в Перово під Москвою. У 1812 та 1819 роках сталися пожежі, які знищили частину будівлі. Російський архітектор Карл Маєвський, проводячи реставраційні роботи, надав палацу нових стильових рис.

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У 1917 році більшу частину палацу зайняв Виконавчий комітет нової демократичної міської влади Київського об’єднаного комітету громадських організацій. Споруда фактично стала центром міського самоуправління на початковій фазі революції. У кінці січня 1918 року палац зайняли більшовики. Тут розмістилося військове командування, штаб та сумнозвісна ЧК. Палац перетворився на в’язницю, а прилеглий парк став місцем розстрілів і поховань. У 1941-1943 роках більша частина споруди стояла пусткою, а з 1946 по 1949 рік тривали ремонтно-реставраційні роботи під керівництвом архітектора Павла Альошина.

Після відновлення державної незалежності України у 1991 році палац став офіційною резиденцією Глави держави. Тут проводяться саміти, офіційні прийоми на найвищому рівні, церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав, нагород, зустрічі іноземних делегацій на найвищому рівні тощо. Також у палаці відбулася важлива історична подія – у 1992 році останній Президент УНР в екзилі Микола Плав’юк передав клейноди еміграційного уряду УНР новообраному Президенту незалежної України Леонідові Кравчуку. З 2003 по 2017 роки палац був на реставрації.

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