УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7063 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
3 999 60

Білорусь змушена буде вжити "адекватних зустрічних заходів" у відповідь на санкції, запроваджені країнами Балтії, - глава МЗС Глаз

Білорусь змушена буде вжити
Фото: TUT.BY

Спроби впливати санкціями на Білорусь призводять до зворотного ефекту: вона змушена буде вжити адекватних заходів у відповідь.

Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Як зазначив Глаз, в МЗС уважно ознайомилися із заявами литовської, латвійської й естонської сторін. Він також зазначив, що думка країн-сусідів має для Білорусі значення.

"Хоча у світлі останніх поспішних кроків, на жаль, все менше і менше. І це прикро констатувати. Не зрозуміло, яким чином даний крок Литви, Латвії та Естонії покликаний підтримати суверенітет і незалежність Білорусі, про яку так багато з їхнього боку говорилося і говориться. Але ось таке наполегливе бажання наступати на одні й ті ж граблі і бездумно ходити по замкненому колу точно викликає щире розчарування. Як відомо, "найбільша дурість - це робити те ж саме і сподіватися на інший результат", - зазначив глава дипломатичного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко відправив у відставку посла в Іспанії Пустового, який виступив проти насильства силовиків

Глаз зазначив, що будь-які спроби впливати санкціями на Білорусь приводять їх ініціаторів лише до зворотного ефекту й історія нашої країни це підтверджує.

"Ми заявляли раніше, що Білорусь змушена буде вжити адекватні заходи проти ініціаторів таких кроків. І це буде зроблено. Ми будемо терпляче чекати моменту, коли здоровий глузд у головах наших партнерів запанує. Впевнені, що цей момент настане швидше, ніж декому може здатися", - заявив глава МЗС Білорусі.

Нагадаємо, МЗС Латвії та Естонії, а також МВС Литви 31 серпня оголосили, що Олександру Лукашенку і ще 29 білоруським офіційним особам заборонено в'їзд до країн Балтії.

Також дивіться: Лукашенко знову з'явився на публіці з автоматом у руках. ФОТО

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помічник Лукашенка Латишонок про причини силового розгону протестувальників у перші дні після виборів: "Заважали звичайним мешканцям". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7925) МЗС (4110) санкції (11773)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
хм..адекватные меры - это что бухнуть с горя !?
показати весь коментар
31.08.2020 23:59
+14
Щось таке недавно було: Кадиров ввів санкції проти Байдена на території Чечні. Бідолашні американці до сих пір не можуть оговтатись.
показати весь коментар
01.09.2020 00:23
+13
От так і об'їзжають. Через Польщу. Принаймні я. Бо Білоруський кордон це дупа. Не раджу туди потикатись. Можна 6 годин провести в бесідах з дебілкуватими КГБшниками і не в'їхати в країну бульби, пармезана та креветок
показати весь коментар
01.09.2020 00:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хм..адекватные меры - это что бухнуть с горя !?
показати весь коментар
31.08.2020 23:59 Відповісти
То, что запретят чиновникам из Балтийских стран приезжать в Беларусь это само-собой, а вот если запретят им по территории Беларуси транзит - это уже по серьезней! Доступ к Балтийскому морю - это важная статья экономики этих стран!
показати весь коментар
01.09.2020 00:38 Відповісти
какой нах транзит !!! сейчас РБ 10-й дорогой обьезжают ВСЕ !!!
показати весь коментар
01.09.2020 00:43 Відповісти
А ну расскажи, как Украина, Молдова, Грузия, Казахстан и еще с десяток стран объезжают Беларусь к Балтийскому морю и странам Балтии?
показати весь коментар
01.09.2020 00:50 Відповісти
От так і об'їзжають. Через Польщу. Принаймні я. Бо Білоруський кордон це дупа. Не раджу туди потикатись. Можна 6 годин провести в бесідах з дебілкуватими КГБшниками і не в'їхати в країну бульби, пармезана та креветок
показати весь коментар
01.09.2020 00:54 Відповісти
Хорошая шутка, особенно если ты из Чернигова или вообще, с правобережья!
показати весь коментар
01.09.2020 01:04 Відповісти
Ти ідіот?
показати весь коментар
01.09.2020 01:08 Відповісти
левобережья*
показати весь коментар
01.09.2020 01:09 Відповісти
Ну, вибачайте. Я зі Львова. Друг одного разу поїхав черезБілорусь.Я йому казав не робити цього. Він простояв,і не в'їхав. А ви там так само їздите по 6годин з їх КГБшниками розмовляєте? Чи вам простіше.
показати весь коментар
01.09.2020 01:10 Відповісти
Просто с Чернигова через Польшу надо делать очень большой крюк...
показати весь коментар
01.09.2020 01:13 Відповісти
Лучше уж крюк сделать,чем с погранцами РБ связываться. Моя знакомая поехала с сыном к матери в Харьков через Белорусь.... На обратном пути в Германию ,они мурыжили её минут 40 ,в открытую требуя 100 евро! Грозились снять с поезда ,а потом извиниться и отпустить.. А они 3-е суток ждали бы следующего Хорошо, Ольга не робкого десятка и уже вовсю работала в Германии . Она пообещала им такие.... проблемы. Отвяли...
Я езжу в Украину через Львов.... Каждый раз, до поезда, успеваю намного посмотреть город... Львов мне нравится очень.
показати весь коментар
01.09.2020 05:02 Відповісти
А ты посмотри на количество фур на переходах в Польшу...и на переходах в беларуссию...и ты все поймешь...как обьезжают....
показати весь коментар
01.09.2020 08:12 Відповісти
У стран Балтии нет доступа к Балтийскому морю?
показати весь коментар
01.09.2020 00:45 Відповісти
шпроты будут тракторами давить
показати весь коментар
01.09.2020 07:07 Відповісти
Наверное оно имело в виду, что транзит закроют и попытаются ограничить грузопоток в балтийский портах. Так они от отсутствия транзита тоже проиграют. Хз.
показати весь коментар
01.09.2020 07:25 Відповісти
Не будут поставлять в ЕС свои тракторы. Как известно белорусские тракторы - мечта любого европейца, они прям кончают когда их трясет в этом тракторе
показати весь коментар
01.09.2020 09:25 Відповісти
Беларусь вынуждена будет принять "адекватные ответные меры" в ответ на санкции, введенные странами Балтии, - глава МИД Глаз - Цензор.НЕТ 8842
показати весь коментар
01.09.2020 00:01 Відповісти
Сначала тот бомболюк закрыть надо, а то все выбомбится еще на взлете
показати весь коментар
01.09.2020 09:26 Відповісти
солі на одне місце насиплять, а може перестануть трактори Білорусь поставляти
показати весь коментар
01.09.2020 00:04 Відповісти
Не бачити балтам білоруських креветок!
показати весь коментар
01.09.2020 00:05 Відповісти
Шпротів.
показати весь коментар
01.09.2020 00:40 Відповісти
А вы представьте, каково придется их фермерам, без продукции минского тракторного завода! Им придется пересесть на немецкие Deutz! А это не хухры-мухры - сразу взмолятся о пощаде
показати весь коментар
01.09.2020 09:30 Відповісти
На сьогодні у них запланована акція. Закликають всіх бастувати.
показати весь коментар
01.09.2020 09:34 Відповісти
с этого заявления поржать можно))
показати весь коментар
01.09.2020 00:06 Відповісти
И шо? Перестанут быть перекупщиком санкционки для русни? Так это санкции против братьев-дикарей...
показати весь коментар
01.09.2020 00:07 Відповісти
Мальчик Глаз не знает, что источником суверенитета является народ, а не захвативший власть диктатор, и поддержка народа и есть поддержка суверенитета страны.
Мальчику Глазу место бомжей учить на вокзале, а не выступать с оценками Прибалтийский стран.
показати весь коментар
01.09.2020 00:08 Відповісти
Гэта хлопчык без ГЛАЗА ! Жыве Беларусь !
показати весь коментар
01.09.2020 09:46 Відповісти
Щось таке недавно було: Кадиров ввів санкції проти Байдена на території Чечні. Бідолашні американці до сих пір не можуть оговтатись.
показати весь коментар
01.09.2020 00:23 Відповісти
Помилка. Проти Помпео.
показати весь коментар
01.09.2020 00:24 Відповісти
Ще йогона дупу не натягнули? Невдовзі натягнуть.
показати весь коментар
01.09.2020 00:51 Відповісти
Балтийские тигры
показати весь коментар
01.09.2020 00:56 Відповісти
Рюзьге курва.
показати весь коментар
01.09.2020 01:10 Відповісти
Моцные эрзянские глисты,завтра голод на мордовии-московии ,а оно тут тварь трется и пытается кого то пугать,идетенах
показати весь коментар
01.09.2020 09:18 Відповісти
Где где голод?
показати весь коментар
01.09.2020 14:52 Відповісти
Ничего, скоро ***** потребует премию за нефть, и бульбаши вспомнят о балтийских станах а заодно и об Украине, потому как наварнякали достаточно ..
показати весь коментар
01.09.2020 01:58 Відповісти
А так і має бути...
показати весь коментар
01.09.2020 04:54 Відповісти
-
Відвертий фашист Жирик .. розповів, яку посаду отримає в Росії московський холуй і кривавий диктатор Лука ... якщо він не зробить Білорусь кацапською колонією в паРаші. "Тільки так, а не інакше". Жириновський спрогнозував долю для глави ката Білорусі Лукашенка якщо він не закабалить і програє протистояння зі своїм народом який бореться за суверенітет незалежність Білоруської держави . То тоді кремлівський виродок Лука .. займе посаду віце-прем'єра РФ по сільському господарству, буде курирувати вирощування бульби.
показати весь коментар
01.09.2020 05:13 Відповісти
https://www.dialog.ua/ukraine/214222_1598895461 На Житомирщине терракт: подорваны ж/д пути , по которым следовал поезд из Белоруси с топливом. Пострадавших нет. Но могли бы быть.
показати весь коментар
01.09.2020 06:26 Відповісти
Запретят на экспорт в ЕС белорусские мидии и креветки???🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
01.09.2020 06:40 Відповісти
Як би цього Глаза на дупу не натягнули.
показати весь коментар
01.09.2020 07:04 Відповісти
они еще и быкуют посмотрите на ихний рубль как упал уже точно же как братья кацапы ихние те с голой жопой и соревнуются с сша всю жизнь
показати весь коментар
01.09.2020 07:06 Відповісти
Интересно, на какие «адекватные» меры способна Беларусь???😂😂😂
показати весь коментар
01.09.2020 07:43 Відповісти
ну фсё. не видать странам Балтии больше беларуской салаки.
показати весь коментар
01.09.2020 07:55 Відповісти
Tut tolko nacialo,skoro vedut i drugyje strani sankciji rezimu.Ves ES dolzni vesti takze i samozvanec dolzen vojti v etot spisok takze.
показати весь коментар
01.09.2020 08:06 Відповісти
Будут, как пацаки, давить балтийские апельсины?
показати весь коментар
01.09.2020 08:16 Відповісти
Ясно що введені усіма Західними країнами жорсткі санкцій проти фашистської ********* паРаші вони також розповсюджуватись і на Білорусь, яка вже дуже скоро стане бридкою кацапською колонією. І тоді білорусь як кацапська колонія буде принужденна приєднатися до оголошеним паРашей контрсанкціям в яких суворо заборонені поставки: сала в Україну, ліси в Фінляндію, льоду в Гренландії, нафти в Саудівську Аравію, газу в Кувейт, піску в Лівію, пива в Німеччину, жаб до Франції, роботів в Японію і агентів ФСБ в США..... .
А «також в союзній колоніальній кацапскій імперії зла буде вирішено завдати смертельного удару економіці ворожих країн. Категорично заборонять поставляти їм основні товари російського стратегічного виробництва: балалайки, матрьошки, облізлі шапки-вушанки, а також (що найстрашніше) обістяні постоли та личаки ручного плетіння »т І до них додасться ще й кати КГБ, білоруська бульба та мило ..
показати весь коментар
01.09.2020 08:44 Відповісти
Как я понимаю страны ЕС в том числе и прибалты вводят санкции не по отношению к Беларуси а индивидуальные санкции по отношению к ряду гос чиновников, силовиков и т.д. Так в чем проблема.. И вы введите такие же санкции по отношению к ЕС ( запретите им держать деньги белорусских банках, иметь недвижимость в Беларуси., ездить в гости или за картошкой.. и т.д)
показати весь коментар
01.09.2020 09:25 Відповісти
К сожалению,вопрос об российской базе в РБ уже решенный.Так же будет перекрыт белорусский транзит через Литву.С Украиной,Лукашенко ссорится не будет,это второй экономический партнер Беларуси с огромным превышением торгового баланса.
показати весь коментар
01.09.2020 09:39 Відповісти
to jest Litva zakrojet Belorus tranzit v Kalingrad ?Vopros ecio Polsa pustit li?
показати весь коментар
01.09.2020 10:36 Відповісти
Белорусского транзита в Калининград практически не существует.Да и никто не будет его закрывать.Речь идет об обнулении белорусского транзита через Литву.Частично белорусские грузы пойдут через Вентспилс и Ригу,частично через российскую Усть-Лугу.Ну,ничего личного-только бизнес Извините-Литва нам плюет в лицо,вводит санкции за БелАЭС,придется ответить)
показати весь коментар
01.09.2020 10:49 Відповісти
Ja podcytal vot udobrenyje kotoroje zdes zagruzajet nam dojut 3mln evro prybyl, vy dumajte dlia nas eto dengi?Ja protiv udobrenyja stob zdes zagruzali budet kak Liban.Ocen xoroso sto zagruzali v rosiji.Pro AES eto vam ban ,nikto na zapade ego nebudet zakupat.S etim vsio jasno mozete prodavat v rosiju.Nasa ekonomika silna u nas glavnyje ekonomiceskyje partnioty jest ES strani,a Belorus eto meloc dlia nas
показати весь коментар
01.09.2020 11:09 Відповісти
u nas jest avtoservis kotory platyt 18mln evro nalogov,a vasi udborenyje 3mln A ciom tut govorit togda?
показати весь коментар
01.09.2020 11:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2KgKcoYfmn8 Это Дмитрий Джангиров и Александр Ланецкий(литовский эксперт)Как раз по теме белорусского транзита через Литву.
показати весь коментар
01.09.2020 11:50 Відповісти
Vasix ekspertov mnenyje rovno 0.Ja daju vam konkretnyje cifry sto ves port proslom godu zarabotal 10mln evro,Vot 46 mln tonn peregruzyli,vasix s nix 15mln drugoje nasa produkcija.Vot 10 mln podelyte na 3 grubo i budet 3mln.A ciom tut ecio nado govorit?
показати весь коментар
01.09.2020 12:14 Відповісти
Ваша экономика сильна дотациями ЕС,как и наша-нефтегазовым грантом Рашки Если убрать все-нам придет белый пушной зверек,и вы,литовец это прекрасно понимаете)
показати весь коментар
01.09.2020 11:53 Відповісти
.Nasi silni predprijatyja pervuju ocered,oni takogo ze urovnia kak i nemeckyje ne cem nexuze po texnologijam po kvalifikaciji rabotajucix tam takze.Vot ciom nasa silna ekonomika.U nas bolsinstvo export i import idiot v ES strani do70- 80%.a eto mnogo sto govorit.Belorus kak i rosiji necego poxozego net i skoro nebudet.Dotacij eto konecno xoroso no eto sovsem neglavnoje.
показати весь коментар
01.09.2020 12:22 Відповісти
Белорусы закроют перекуп для рашки ?
показати весь коментар
01.09.2020 10:12 Відповісти
Таракан, страны Балтии, как все остальные страны Европы, на твой Сябросовкостан член ложили с высокой колокольни. Даже ********* и та вас презирает и держит за своих позорных холопей.
показати весь коментар
02.09.2020 12:09 Відповісти
 
 