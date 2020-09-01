Білорусь змушена буде вжити "адекватних зустрічних заходів" у відповідь на санкції, запроваджені країнами Балтії, - глава МЗС Глаз

Спроби впливати санкціями на Білорусь призводять до зворотного ефекту: вона змушена буде вжити адекватних заходів у відповідь.

Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Як зазначив Глаз, в МЗС уважно ознайомилися із заявами литовської, латвійської й естонської сторін. Він також зазначив, що думка країн-сусідів має для Білорусі значення.

"Хоча у світлі останніх поспішних кроків, на жаль, все менше і менше. І це прикро констатувати. Не зрозуміло, яким чином даний крок Литви, Латвії та Естонії покликаний підтримати суверенітет і незалежність Білорусі, про яку так багато з їхнього боку говорилося і говориться. Але ось таке наполегливе бажання наступати на одні й ті ж граблі і бездумно ходити по замкненому колу точно викликає щире розчарування. Як відомо, "найбільша дурість - це робити те ж саме і сподіватися на інший результат", - зазначив глава дипломатичного відомства.

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Глаз зазначив, що будь-які спроби впливати санкціями на Білорусь приводять їх ініціаторів лише до зворотного ефекту й історія нашої країни це підтверджує.

"Ми заявляли раніше, що Білорусь змушена буде вжити адекватні заходи проти ініціаторів таких кроків. І це буде зроблено. Ми будемо терпляче чекати моменту, коли здоровий глузд у головах наших партнерів запанує. Впевнені, що цей момент настане швидше, ніж декому може здатися", - заявив глава МЗС Білорусі.

Нагадаємо, МЗС Латвії та Естонії, а також МВС Литви 31 серпня оголосили, що Олександру Лукашенку і ще 29 білоруським офіційним особам заборонено в'їзд до країн Балтії.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

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