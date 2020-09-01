29 шахтарів третій день поспіль відмовляються піднятися на поверхню із шахти на Львівщині через борги із зарплати

Працівники шахти "Надія" не отримують зарплату з березня. Вони обіцяють залишатися під землею доти, поки їм не виплатять борги. Дружини і члени сімей шахтарів збираються перекривати траси.

Про це повідомив у фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Під землею залишаються 29 гірників. Вчора вони перемістилися до шахтного стовбура (до цього протестувальники були на відстані 2 км)", - написав він.

За словами Волинця, кілька гірників були змушені піднятися на поверхню через проблеми зі здоров'ям.

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"Маю інформацію, що самоорганізувалися дружини, члени сімей гірників, які вчора провели віче на шахті. Сьогодні вони заявляють про готовність виходити й перекривати транспортні магістралі. Жінки шукають можливості допомогти своїм чоловікам, які перебувають у нелюдських умовах, на яких постійно здійснюється тиск", - додав Волинець.

За його словами, зароблені гроші сім'ї гірників не отримують з березня. Станом на 25 серпня борг перед гірниками досяг 61,54 млн грн. Працівники підприємства запевняють, що будуть страйкувати доти, поки їм не виплатять гроші.

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