29 шахтарів третій день поспіль відмовляються піднятися на поверхню із шахти на Львівщині через борги із зарплати
Працівники шахти "Надія" не отримують зарплату з березня. Вони обіцяють залишатися під землею доти, поки їм не виплатять борги. Дружини і члени сімей шахтарів збираються перекривати траси.
Про це повідомив у фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.
"Під землею залишаються 29 гірників. Вчора вони перемістилися до шахтного стовбура (до цього протестувальники були на відстані 2 км)", - написав він.
За словами Волинця, кілька гірників були змушені піднятися на поверхню через проблеми зі здоров'ям.
"Маю інформацію, що самоорганізувалися дружини, члени сімей гірників, які вчора провели віче на шахті. Сьогодні вони заявляють про готовність виходити й перекривати транспортні магістралі. Жінки шукають можливості допомогти своїм чоловікам, які перебувають у нелюдських умовах, на яких постійно здійснюється тиск", - додав Волинець.
За його словами, зароблені гроші сім'ї гірників не отримують з березня. Станом на 25 серпня борг перед гірниками досяг 61,54 млн грн. Працівники підприємства запевняють, що будуть страйкувати доти, поки їм не виплатять гроші.
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кстати, газету нашел дома, писало где-то шо вот лет 5-7 назад мона было(ну, редко) найти такой кусок янтаря шо миллион грн. давали..... вот это круто. газета вроде львовская кстати, Экспресс или шо там
тьху, ненавижу нашего брата, за готовность терпеть издевательство, видя как босс купил люксовую тачку, и понятно шо не в кредит.... сперва прятал, а потом - нет, раз быдло терпит такое издевательство. слово "лох" тут не канает. мрази, рабы.
шоп половина населения была такими ..... б*же, мало шо православные, так еще и клинические ..... я офигеваю реально
х.з. шо надо иметь в голове шоб верить в такую дичь то..... я реально подумал шо это прикол, но находятся ..... я х.з. как этих существ назвать то. это там АйКью на уровне рыбки одной. та ну, блин, разнервировался..... это "кринж" просто.
И 2-й вопрос - если шахта государственная, то зачем государству такие шахты которые вместо того чтобы приносить прибыль, тянут деньги из бюджета? Может, пора их того, как в Англии Мартарет Тетчер сделала?
А борги шахтам виникли через те, що бенінім феросплавним електроенергія продається менше, ніж ₴1 за кіловат. По чім ти сплачуєш? А підприємство (організація) де ти працюєш... Поцікався...
Та зарплата, яка начисляється? Але не виплачується?
Втім, запитання - зайві. Як і знаки. Навіть на банкнотах ₴...