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Новини
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29 шахтарів третій день поспіль відмовляються піднятися на поверхню із шахти на Львівщині через борги із зарплати

29 шахтарів третій день поспіль відмовляються піднятися на поверхню із шахти на Львівщині через борги із зарплати

Працівники шахти "Надія" не отримують зарплату з березня. Вони обіцяють залишатися під землею доти, поки їм не виплатять борги. Дружини і члени сімей шахтарів збираються перекривати траси.

Про це повідомив у фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Під землею залишаються 29 гірників. Вчора вони перемістилися до шахтного стовбура (до цього протестувальники були на відстані 2 км)", - написав він.

За словами Волинця, кілька гірників були змушені піднятися на поверхню через проблеми зі здоров'ям.

Читайте: Шахтар загинув на шахті "Червоноградська", - Волинець

"Маю інформацію, що самоорганізувалися дружини, члени сімей гірників, які вчора провели віче на шахті. Сьогодні вони заявляють про готовність виходити й перекривати транспортні магістралі. Жінки шукають можливості допомогти своїм чоловікам, які перебувають у нелюдських умовах, на яких постійно здійснюється тиск", - додав Волинець.

За його словами, зароблені гроші сім'ї гірників не отримують з березня. Станом на 25 серпня борг перед гірниками досяг 61,54 млн грн. Працівники підприємства запевняють, що будуть страйкувати доти, поки їм не виплатять гроші.

Також читайте: Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями 40 шахтарів

Автор: 

Волинець Михайло (97) борг (2138) страйк (208) протест (2397) шахтарі (537) зарплата (2238) Львівська область (2420)


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Топ коментарі
+15
Заплатите им теми деньгами которые барига мародьор перестал воровать после прихода самых честных не воров. Теперь то бабла без бариги мародьора который всё воровал стало просто завались ! Вот с этого бабла им и заплатите!!
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01.09.2020 01:11
+7
я пытался объяснить упоротым дебилам про "збагатывся в 82 рази" - но никто ничего не понял, с выпученными глазами брызгали слюнями что я "живу в космосе и не хочу понимать" что "мародер реально збагатывся в 82 рази".
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01.09.2020 01:32
+7
Сень, да не общайся с кретинами шо верять - "в нищей стране" президент украл миллиардов 50 евро. это тупо клиника и с такими людьми прекратить контакты будет очень неплохо. ну б*же, получается шо ПАП украл более чем целый бюджет(!)
х.з. шо надо иметь в голове шоб верить в такую дичь то..... я реально подумал шо это прикол, но находятся ..... я х.з. как этих существ назвать то. это там АйКью на уровне рыбки одной. та ну, блин, разнервировался..... это "кринж" просто.
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01.09.2020 01:41
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...перейдут по ходу на Янтарь..
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01.09.2020 01:04 Відповісти
а там нету вроде, то же там на ж*томирщине где-то и вна Прибалтике.
кстати, газету нашел дома, писало где-то шо вот лет 5-7 назад мона было(ну, редко) найти такой кусок янтаря шо миллион грн. давали..... вот это круто. газета вроде львовская кстати, Экспресс или шо там
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01.09.2020 01:10 Відповісти
...так пусть требуют, чтобы президёныш лично им бабло принес
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01.09.2020 01:04 Відповісти
ахаха, нам не платили год(ну, так, по паре сотен шоп не подохли с голода) и быдло не хотело страйк делать.
тьху, ненавижу нашего брата, за готовность терпеть издевательство, видя как босс купил люксовую тачку, и понятно шо не в кредит.... сперва прятал, а потом - нет, раз быдло терпит такое издевательство. слово "лох" тут не канает. мрази, рабы.
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01.09.2020 01:07 Відповісти
Заплатите им теми деньгами которые барига мародьор перестал воровать после прихода самых честных не воров. Теперь то бабла без бариги мародьора который всё воровал стало просто завались ! Вот с этого бабла им и заплатите!!
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01.09.2020 01:11 Відповісти
а ведь тема про 82 раза обогачения, зашла.... я думал шо это от балды прикол, но ведь поверили.... я вот реально "поймал кринж". такой дикий бред и поверили.... Рокфеллер нервно курит. не мог поверить шо так хочу свалить отсюда, это же п....3.14
шоп половина населения была такими ..... б*же, мало шо православные, так еще и клинические ..... я офигеваю реально
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01.09.2020 01:23 Відповісти
я пытался объяснить упоротым дебилам про "збагатывся в 82 рази" - но никто ничего не понял, с выпученными глазами брызгали слюнями что я "живу в космосе и не хочу понимать" что "мародер реально збагатывся в 82 рази".
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01.09.2020 01:32 Відповісти
Сень, да не общайся с кретинами шо верять - "в нищей стране" президент украл миллиардов 50 евро. это тупо клиника и с такими людьми прекратить контакты будет очень неплохо. ну б*же, получается шо ПАП украл более чем целый бюджет(!)
х.з. шо надо иметь в голове шоб верить в такую дичь то..... я реально подумал шо это прикол, но находятся ..... я х.з. как этих существ назвать то. это там АйКью на уровне рыбки одной. та ну, блин, разнервировался..... это "кринж" просто.
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01.09.2020 01:41 Відповісти
Им никто и ничего не должен...
29 шахтеров третий день подряд отказываются подняться на поверхность из шахты на Львовщине из-за долгов по зарплате - Цензор.НЕТ 939
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01.09.2020 01:14 Відповісти
Главный вопрос - кто собственник шахты?
И 2-й вопрос - если шахта государственная, то зачем государству такие шахты которые вместо того чтобы приносить прибыль, тянут деньги из бюджета? Может, пора их того, как в Англии Мартарет Тетчер сделала?
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01.09.2020 01:30 Відповісти
І навіть на цих шахтах вугілля дешевше, ніж по "Р+".
А борги шахтам виникли через те, що бенінім феросплавним електроенергія продається менше, ніж ₴1 за кіловат. По чім ти сплачуєш? А підприємство (організація) де ти працюєш... Поцікався...
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01.09.2020 01:34 Відповісти
ПрАТ "Шахта «Надія» (Приватне Акціонерне Товариство "Шахта "Надія", 100% акцій якого належать державі Україна, до 23.12.2019 року Публічне Акціонерне Товариство "Шахта «Надія»; до 2001 року № 9 «Великомостівська») - вугільна шахта в Україні, з 2003 року (Наказ № 54-к від 06.02.2003 року, МінПаливЕнерго України) підпорядковується Міністерству енергетики України (http://mpe.kmu.gov.ua/). Розташована у місті Соснівка, Львівської області.
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01.09.2020 10:28 Відповісти
ну то закрыть ее к чертям и все.
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01.09.2020 10:30 Відповісти
шмигаль каже, що зарплата зростає... навіть середня... ага...

Та зарплата, яка начисляється? Але не виплачується?
Втім, запитання - зайві. Як і знаки. Навіть на банкнотах ₴...
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01.09.2020 01:31 Відповісти
и ни слова о том, кому принадлежит шахта!
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01.09.2020 07:37 Відповісти
Пофиг....Хай дуют в Киев касками постучат...Терпилы...А страйк слабо начать?
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01.09.2020 08:11 Відповісти
2020 год еще шахтеры есть-прикол конешно
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01.09.2020 08:20 Відповісти
60 лямов на 30 человек, по два ляма на нос, неплохо ...
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01.09.2020 08:24 Відповісти
Третьи сутки сотрудники министерства угольной промышленности отказываются покидать здание министерства из-за долгов по зарплате!Возглавил протест лично министр,который заявил,что его семья голодает и растут долги за коммуналку.
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01.09.2020 09:31 Відповісти
божечки, скільки цей шоколадний барон буде вставляти палки в колеса найвеличнішому президенту.
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01.09.2020 11:21 Відповісти
 
 