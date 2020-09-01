Якщо в класі захворіє школяр або вчитель, це не означає, що вся школа піде на самоізоляцію, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про алгоритми дій у разі, якщо в школі в дитини або вчителя виявлять COVID-19.

Про це міністр розповів в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, коли підтверджено випадок з учнем, треба взяти цю дитину, надіти на неї маску, перевести в інше приміщення, де вона перебуватиме. У класі потрібно провітрити приміщення, зробити дезінфекцію всіх поверхонь, яких торкалася дитина, повідомити батькам", - пояснив Степанов.

Дитину і батьків відправляють додому на самоізоляцію, а сімейного лікаря повідомляють про їхню хворобу, каже міністр.

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"Ставиться до відома сімейний лікар, сімейний лікар викликає мобільну бригаду, яка робить відповідний тест дитині, щоб підтвердити або спростувати коронавірусну хворобу. Якщо підтверджено відповідно коронавірусну хворобу, то лікар-епідеміолог визначає залежно від контактів цієї дитини, хто вирушає на самоізоляцію. Усе це доволі чітко визначено в алгоритмах", - сказав він.

Степанов зазначив, що в разі захворювання школяра "лікар-епідеміолог не відправлятиме на самоізоляцію всю школу і дітей, які не були в контакті з хворою дитиною".

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"Так само відбувається, якщо, наприклад, захворів той чи інший учитель: рішення про самоізоляції ухвалюватимуть залежно від його контактів. Це не означає, що вся школа йде на самоізоляцію", - сказав він.