Якщо в класі захворіє школяр або вчитель, це не означає, що вся школа піде на самоізоляцію, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про алгоритми дій у разі, якщо в школі в дитини або вчителя виявлять COVID-19.
Про це міністр розповів в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", інформує Цензор.НЕТ.
"Після того, коли підтверджено випадок з учнем, треба взяти цю дитину, надіти на неї маску, перевести в інше приміщення, де вона перебуватиме. У класі потрібно провітрити приміщення, зробити дезінфекцію всіх поверхонь, яких торкалася дитина, повідомити батькам", - пояснив Степанов.
Дитину і батьків відправляють додому на самоізоляцію, а сімейного лікаря повідомляють про їхню хворобу, каже міністр.
"Ставиться до відома сімейний лікар, сімейний лікар викликає мобільну бригаду, яка робить відповідний тест дитині, щоб підтвердити або спростувати коронавірусну хворобу. Якщо підтверджено відповідно коронавірусну хворобу, то лікар-епідеміолог визначає залежно від контактів цієї дитини, хто вирушає на самоізоляцію. Усе це доволі чітко визначено в алгоритмах", - сказав він.
Степанов зазначив, що в разі захворювання школяра "лікар-епідеміолог не відправлятиме на самоізоляцію всю школу і дітей, які не були в контакті з хворою дитиною".
"Так само відбувається, якщо, наприклад, захворів той чи інший учитель: рішення про самоізоляції ухвалюватимуть залежно від його контактів. Це не означає, що вся школа йде на самоізоляцію", - сказав він.
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Ого, Стебанов, а вы точно на своем месте?
я вот если бы детей имел(в смысле батей был бы) то вас захотел бы послать на Путина.
что вы несешь то?
у вируса вирулентность - кошмарная. дивизию вашу имел. одурел? да минимум класс на изоляцию, на лечение даже. Ребенок, даже тридцатый, тупо заразит бабку и/или деда, а им придет..... ну, не Дед Мороз.
Что за бред то? Ребенок дома тупо перезаражает всех. Стебанов видать не тот шо надо текст прочитал? Ты же за это отвечать будешь то?
не, ну у него речь - просто почти как и у Азирова...... у меня в 25 раз лучше базар то....
Вот как-то так он выглядел в Одессе.
Но сразу не может охрипнуть полкласса.
Нет-п.....су!
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
Разве могут быть сомненья,
Глянешь на стебкину харю,
Гарантировано отравленье...
Во время весенних и зимних каникул.
скидываетесь всем классом на пару справок, идёте в местную поликлинику, покупаете справку с позитивным тестом, и всё, у вас снова каникулы