Ситник про слова ОП, що він "в.о. директора НАБУ": "не зовсім зрозумів цей пресреліз"

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що не зрозумів пресреліз Офісу Президента, в якому його назвали "виконувачем обов'язків" глави Бюро.

Про це Ситник сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я декілька разів перечитав, але не зовсім зрозумів цього пресрелізу Офісу Президента. Можу сказати точно, що розподіл обов’язків між керівництвом НАБУ: між директором і заступниками, регламентується наказом директора", - сказав Ситник.

Він додав, що не пішов у відпустку або на лікарняний, щоб призначати замість нього в.о. Саме тому немає сенсу говорити про те, що хтось виконує обов'язки директора, бо обіймає цю посаду саме він, наголосив глава НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситник залишається директором НАБУ, Бюро працює в штатному режимі, - пресслужба

Ситник додав, що не обговорював із представниками Офісу Президента рішення Конституційного Суду, який визнав його призначення на посаду директора НАБУ неконституційним.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

Крім того, 21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився із САП.

Також читайте: ОП про рішення КС щодо Ситника: Чекаємо від в.о. директора НАБУ ефективної реалізації антикорупційної політики