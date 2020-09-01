Ситник про слова ОП, що він "в.о. директора НАБУ": "не зовсім зрозумів цей пресреліз"
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що не зрозумів пресреліз Офісу Президента, в якому його назвали "виконувачем обов'язків" глави Бюро.
Про це Ситник сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Я декілька разів перечитав, але не зовсім зрозумів цього пресрелізу Офісу Президента. Можу сказати точно, що розподіл обов’язків між керівництвом НАБУ: між директором і заступниками, регламентується наказом директора", - сказав Ситник.
Він додав, що не пішов у відпустку або на лікарняний, щоб призначати замість нього в.о. Саме тому немає сенсу говорити про те, що хтось виконує обов'язки директора, бо обіймає цю посаду саме він, наголосив глава НАБУ.
Ситник додав, що не обговорював із представниками Офісу Президента рішення Конституційного Суду, який визнав його призначення на посаду директора НАБУ неконституційним.
Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.
Крім того, 21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився із САП.
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Хотя, есть сильные подозрения, что они сами только притворяются понимающими.
х..єм по клавіатурі Влади вони грають лише "з розгону"...
Зєлю і Пєцю на довічне з конфіскацією. Дострокові.
https://images.cnscdn.com/images/4/c/9/c/4c9cce6fe437ed8a5bf7cd4bcd3ba4ba/original.jpgДиректор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що не зрозумів пресреліз Офісу Президента, в якому його назвали "виконувачем обов'язків" глави Бюро.
Про це Ситник сказав в інтерв'ю "https://www.radiosvoboda.org/a/nabu-ksu-artem-sytnyk/30813611.html Радіо Свобода ", інформує https://censor.net/ua.
"Я декілька разів перечитав, але не зовсім зрозумів цього пресрелізу Офісу Президента. Можу сказати точно, що розподіл обов'язків між керівництвом НАБУ: між директором і заступниками, регламентується наказом директора", - сказав Ситник.
Корупціонер Ситник має дуже поважний "дах" Демократичній парті США (посольстві США в Україні).
Бому нагліє....
КСУ більш, ніж виразно встановив: «Указ про призначення А. Ситника директором НАБУ втрачає чинність з дня ухвалення рішення Конституційного Суду».
Всі спроби Ситника і далі перебувати на посаді - узурпація влади.
Уповноваженими органами держави на ініціювання державної реакції на вчинений злочин є ДБР і Печерський районний суд Києва
Дострокові.