Транспорт у Києві може зупинитися лише в разі "інфекційного вибуху", - Кличко

У Києві можуть зупинити громадський транспорт, зокрема метро, ​​в разі так званого інфекційного вибуху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Це може статися, коли кількість хворих буде значно перевищувати кількість ліжок у лікарнях і лікарів, які можуть надавати допомогу хворим. Це крайній випадок. За показниками, цього не має статися", - сказав він.

Кличко також повідомив, що 1 вересня майже 300 тис. дітей підуть у дитячі садочки та школи.

"Ми підготовлені, виділено з фонду 30 млн грн на вимірювання температури і засоби безпеки", - сказав мер Києва.

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Станом на 31 серпня коронавірус виявили у 277 мешканців Києва. За добу померли шість осіб.

Загалом коронавірус забрав життя 208 киян.

У столиці вже 13 370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.