Транспорт у Києві може зупинитися лише в разі "інфекційного вибуху", - Кличко
У Києві можуть зупинити громадський транспорт, зокрема метро, в разі так званого інфекційного вибуху.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Це може статися, коли кількість хворих буде значно перевищувати кількість ліжок у лікарнях і лікарів, які можуть надавати допомогу хворим. Це крайній випадок. За показниками, цього не має статися", - сказав він.
Кличко також повідомив, що 1 вересня майже 300 тис. дітей підуть у дитячі садочки та школи.
"Ми підготовлені, виділено з фонду 30 млн грн на вимірювання температури і засоби безпеки", - сказав мер Києва.
Станом на 31 серпня коронавірус виявили у 277 мешканців Києва. За добу померли шість осіб.
Загалом коронавірус забрав життя 208 киян.
У столиці вже 13 370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
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ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом.
Спецпосланник https://lenta.ru/tags/organizations/voz/ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор https://lenta.ru/tags/persons/nabarro-devid/ Дэвид Набарро похвалил Швецию за введение мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в интервью радиостанции Magic.
Подход властей этой страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Швеция, по словам Набарро, положилась на сознательность граждан и не стала вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем. По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.
Ранее министр финансов Швеции Магдалена Андерссон https://lenta.ru/news/2020/08/27/sweeden/ заявила , что отказ страны от карантина во время пандемии коронавируса сулит стране новую выгоду: он позволил не только замедлить падение ВВП, но и предоставил королевству возможность полностью перезапустить экономику. Так, согласно наиболее свежему прогнозу для шведской экономики, ее ВВП в текущем году просядет на 4,6 процента, а в 2021-м вырастет на 4,1 процента.
Бо они не на Марсе живут, а интегрированы в мировую экономику.
В Италии падение больше 12%.
Беги в школу, там уже начинается линейка!
Кабминовский гараж на замок и т.п.!)))
Говорят, там гидрант начал жить как простой учитель, а простой учитель - как гидрант!!