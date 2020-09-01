Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Минулої доби, 31 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки. Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 1 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

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"Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись умов припинення вогню, перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - повідомили в штабі.

Також у пресцентрі ОС зауважили, що у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, за рішенням Командувача Об’єднаних сил з першого вересня посилено заходи із профілактики поширення COVID-19. Стосуються вони як військових, так і цивільних громадян котрі проживають чи планують перебувати на території Донецької та Луганської областей. Контролюватиметься обов’язкове використання засобів індивідуального захисту та дотримання соціальної дистанції. А також виконання в умовах карантину правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту.

В умовах карантинних обмежень функціонуватимуть і контрольні пункти в'їзду/виїзду, які від сьогодні, 1 вересня, перейшли на осінній режим роботи. Відтепер перетин лінії розмежування здійснюється у період з 7:00 до 18:30.



"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.