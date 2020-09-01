Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
"Минулої доби, 31 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки. Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 1 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись умов припинення вогню, перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - повідомили в штабі.
Також у пресцентрі ОС зауважили, що у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, за рішенням Командувача Об’єднаних сил з першого вересня посилено заходи із профілактики поширення COVID-19. Стосуються вони як військових, так і цивільних громадян котрі проживають чи планують перебувати на території Донецької та Луганської областей. Контролюватиметься обов’язкове використання засобів індивідуального захисту та дотримання соціальної дистанції. А також виконання в умовах карантину правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту.
В умовах карантинних обмежень функціонуватимуть і контрольні пункти в'їзду/виїзду, які від сьогодні, 1 вересня, перейшли на осінній режим роботи. Відтепер перетин лінії розмежування здійснюється у період з 7:00 до 18:30.
"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.
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Зной окутывает липким покрывалом здание Администрации Президента на Банковой. На четвертом этаже, в приёмной президента, за светлым красивым столом сидит Верочка. Верочка одета в легкое платье с геометрически-странным рисунком, на столе стоит открытый макбук, блюдце со следами пепла, два толстостенных бокала с коричневой жидкостью и пустая бутылка из под «Чиваса». В воздухе пахнет «Киллианом», дымом, кофе и тем неуловимы ароматом непрофессионализма, халтурности и откровенной глупости, которым уже больше года пропитано здание в центре столицы.
Верочка сидит расслабленно, откинувшись на спинку, на губах блуждает неуловимая улыбка. Распахивается входная дверь, и в приемную входят высшие военные чины Украины. Верочка, не меняя позы, приветливо машет рукой Галагану и кивает на дверь в президентский кабинет. Военные, блестя позументами и сверкая погонами, собираются у двери.
Верочка (лениво): Товарищі офіцери, не толпитесь, нарада с силовым блоком ровно на тринадцать-о-о. Анатолич, бажаю здоровья.
Генерал Галаган: Бажаю, бажаю, Верочка. Давно вас не видел. (кивает на стаканы) По какому случаю банкет?
Верочка (кокетливо): Что, прям соскучились? Ах и ох. Сегодня ж тридцать первое.
Новый командующий ССО не успевает ответить - дверь в кабинет распахивается, и генералитет начинает соваться поближе к проходу. Кто-то провожает тоскливым взглядом бокалы, дверь захлопывается - и тут же распахивается вновь. Выходит президент Украины.
Владимир: Верочка, сделайте, наверное, всем кофе, и пришлите мне список вопросов по этому совещанию… (видит бокалы на столе, бутылку и сигару) Ээээ… по какому поводу пьем на рабочем месте?
Верочка (невинно улыбается): Вы что, Владимир Александрович, такой день сегодня (вздыхает).
Владимир (настороженно): Какой? Опять я про что-то забыл?
Верочка: Сегодня ровно два года, как прямо в кафе ушел из жизни выдающийся деятель современности Александр Владимирович Захарченко.
Владимир: Хм. Не знал, не знал… ну я же все знать не могу. А он кто?
Верочка: Ээээ… участник боев на Донбассе, лидер бое…
Владимир (перебивает): Опять ветеран, что-ли? Ох блин и задолбали… Ну скиньте там Юле информацию, может там орден какой дадим посмертно, или памятник…
Верочка (поперхнувшись): Он лидер боевиков, глава дэ-эн-эр, вообще-то!
Владимир (задумчиво): А, да, рано, рано… Но вы все равно информацию Юле скиньте, пусть заранее подготовит. А Арсен Борисыч опять не пришел?
Верочка (улыбаясь): Арсен Борисыч занят и просил передать, что логичнее все совещания всех глав силового блока проводить уже сразу в МВД. Да и вообще - все совещания.
Распахивается дверь, и в приемную входит баба Люба. Баба Люба одета в синий халат, в одной руке у нее - эмалированное ведро, накрытое тряпкой, в другой - старая деревянная швабра, отчего-то заляпанная краской. При виде бабы Любы Владимир принимает независимый вид, но потихоньку отступает к двери кабинета.
Владимир (с вызовом): У нас совещание!
Баба Люба: Ой лихо моє, та я не до вас, я до Вєрочкі, шо ви так нєрвнічаєтє. От Петро Олексійович до вас був - він нікада нє нєрвнічал!
Владимир: Как мне надоело это постоянное сравнение меня с Порошенко! Все, нема вашего Порошенко, уже больше года как нема - а вы все на нем зациклились!
Баба Люба: Та то не ми на ньом зациклілісь, то ви на ньом зациклілісь. (поворачивается к Верочке) Доця, то я пока з тобой посиджу. Нє, точно Арсен Борісич говорив, тре вже і наради, та й весь офіс на Богомольця переводить. Мнє тут мєньше мить будєт.
Владимир резко разворачивается и уходит, хлопнув дверью. Баба Люба тут же садится на стул, аккуратно ставит рядышком ведро, элегантным жестом срывает тряпку и достает полную бутылку «Чиваса». Верочка сноровисто сворачивает пробку, и по приемной разносится божественный запах вискаря.
Баба Люба (устраиваясь на неудобном стуле): Пусту тару зі стола прибери… (достает из кармана халата сигару, отряхивает налипшие крошки, откусывает кончик и вкусно закуривает): Охххохо… Крєпка савєцка власть…
Верочка: БабЛюба, ну вы просто чудо!
Баба Люба (затягивается сигарой и отпивает добрый глоток виски): Та яке чудо, удошнікі якісь странні пошлі. Говоріт мнє молодой такой: «Я офіцер охрани президента, я за віскарьом нє побегу!»
Верочка: А вы шо?
Баба Люба (скромно): А шо я? Убєділа. Так ти мнє нєдорассказала про Захара. Зашлі єті ущєрби в кафе «Сєпар», і шо дальше?
Верочка: Оооо, дальше самое интересное. Но сначала - выпьем.(подымает бокал) Ну… Помер Захар, земля ему стекловатой! За ССО!
Баба Люба (тоже подымает бокал): За ССО, дай їм Бог здоров'я!
Верочка достает третий стакан из ящика стола, дует в него, наливает до половины вискарем и говорит вслух: «Если я что-то понимаю в офицерах ССО, то сейчас будет фокус. Раз. Два. Три.» На слове «три» аккуратно открывается дверь в президентский кабинет, с телефоном возле уха появляется генерал Галаган, берет бокал из Верочкиных рук, молча салютует, закидывает в себя вискарь, возвращает бокал и так же быстро исчезает обратно. Верочка поправляет волосы и мечтательно смотрит в окно.
Где-то далеко на востоке в гробу ворочаются перемешанные с осколками люстр, щепками столов, стаканами, липкими скатертями и фрагментами взрывного устройства останки Захара.
Але так написано.
западномвосточном фронте без перемен, как говаривал Ремарк