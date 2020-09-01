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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Минулої доби, 31 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки. Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 1 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Також дивіться: Підрозділи ОС затримали на Донеччині партію контрафактного алкоголю на 4 млн грн, - штаб. ФОТОрепортаж

"Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись умов припинення вогню, перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - повідомили в штабі.

Також у пресцентрі ОС зауважили, що у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, за рішенням Командувача Об’єднаних сил з першого вересня посилено заходи із профілактики поширення COVID-19. Стосуються вони як військових, так і цивільних громадян котрі проживають чи планують перебувати на території Донецької та Луганської областей. Контролюватиметься обов’язкове використання засобів індивідуального захисту та дотримання соціальної дистанції. А також виконання в умовах карантину правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту.

В умовах карантинних обмежень функціонуватимуть і контрольні пункти в'їзду/виїзду, які від сьогодні, 1 вересня, перейшли на осінній режим роботи. Відтепер перетин лінії розмежування здійснюється у період з 7:00 до 18:30.

"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28296) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4328
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01.09.2020 08:03
+12
Вони не в курсах що кловун закінчив війну?
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01.09.2020 08:02
+6
Я поставлю це тут, для наших.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZWmmYzr-IZCUkhVMhRaNEA9Rak5RRLaBTbocH8Wp0QNNwb4fWpswRfiKwh7B97jK5gog9cmOKluTumdPR6mepKip20vOuTx066z6Ivk5FkDEPujMTniO1loqXYOVdr94xw&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2746567385568190&id=100006448650648&__cft__[0]=AZWmmYzr-IZCUkhVMhRaNEA9Rak5RRLaBTbocH8Wp0QNNwb4fWpswRfiKwh7B97jK5gog9cmOKluTumdPR6mepKip20vOuTx066z6Ivk5FkDEPujMTniO1loqXYOVdr94xw&__tn__=%2CO%2CP-R mtSp17ons orechldortris ·

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWmmYzr-IZCUkhVMhRaNEA9Rak5RRLaBTbocH8Wp0QNNwb4fWpswRfiKwh7B97jK5gog9cmOKluTumdPR6mepKip20vOuTx066z6Ivk5FkDEPujMTniO1loqXYOVdr94xw&__tn__=*NK-R #Верочка

Зной окутывает липким покрывалом здание Администрации Президента на Банковой. На четвертом этаже, в приёмной президента, за светлым красивым столом сидит Верочка. Верочка одета в легкое платье с геометрически-странным рисунком, на столе стоит открытый макбук, блюдце со следами пепла, два толстостенных бокала с коричневой жидкостью и пустая бутылка из под «Чиваса». В воздухе пахнет «Киллианом», дымом, кофе и тем неуловимы ароматом непрофессионализма, халтурности и откровенной глупости, которым уже больше года пропитано здание в центре столицы.

Верочка сидит расслабленно, откинувшись на спинку, на губах блуждает неуловимая улыбка. Распахивается входная дверь, и в приемную входят высшие военные чины Украины. Верочка, не меняя позы, приветливо машет рукой Галагану и кивает на дверь в президентский кабинет. Военные, блестя позументами и сверкая погонами, собираются у двери.

Верочка (лениво): Товарищі офіцери, не толпитесь, нарада с силовым блоком ровно на тринадцать-о-о. Анатолич, бажаю здоровья.

Генерал Галаган: Бажаю, бажаю, Верочка. Давно вас не видел. (кивает на стаканы) По какому случаю банкет?

Верочка (кокетливо): Что, прям соскучились? Ах и ох. Сегодня ж тридцать первое.

Новый командующий ССО не успевает ответить - дверь в кабинет распахивается, и генералитет начинает соваться поближе к проходу. Кто-то провожает тоскливым взглядом бокалы, дверь захлопывается - и тут же распахивается вновь. Выходит президент Украины.

Владимир: Верочка, сделайте, наверное, всем кофе, и пришлите мне список вопросов по этому совещанию… (видит бокалы на столе, бутылку и сигару) Ээээ… по какому поводу пьем на рабочем месте?

Верочка (невинно улыбается): Вы что, Владимир Александрович, такой день сегодня (вздыхает).

Владимир (настороженно): Какой? Опять я про что-то забыл?

Верочка: Сегодня ровно два года, как прямо в кафе ушел из жизни выдающийся деятель современности Александр Владимирович Захарченко.

Владимир: Хм. Не знал, не знал… ну я же все знать не могу. А он кто?

Верочка: Ээээ… участник боев на Донбассе, лидер бое…

Владимир (перебивает): Опять ветеран, что-ли? Ох блин и задолбали… Ну скиньте там Юле информацию, может там орден какой дадим посмертно, или памятник…

Верочка (поперхнувшись): Он лидер боевиков, глава дэ-эн-эр, вообще-то!

Владимир (задумчиво): А, да, рано, рано… Но вы все равно информацию Юле скиньте, пусть заранее подготовит. А Арсен Борисыч опять не пришел?

Верочка (улыбаясь): Арсен Борисыч занят и просил передать, что логичнее все совещания всех глав силового блока проводить уже сразу в МВД. Да и вообще - все совещания.

Распахивается дверь, и в приемную входит баба Люба. Баба Люба одета в синий халат, в одной руке у нее - эмалированное ведро, накрытое тряпкой, в другой - старая деревянная швабра, отчего-то заляпанная краской. При виде бабы Любы Владимир принимает независимый вид, но потихоньку отступает к двери кабинета.

Владимир (с вызовом): У нас совещание!

Баба Люба: Ой лихо моє, та я не до вас, я до Вєрочкі, шо ви так нєрвнічаєтє. От Петро Олексійович до вас був - він нікада нє нєрвнічал!

Владимир: Как мне надоело это постоянное сравнение меня с Порошенко! Все, нема вашего Порошенко, уже больше года как нема - а вы все на нем зациклились!

Баба Люба: Та то не ми на ньом зациклілісь, то ви на ньом зациклілісь. (поворачивается к Верочке) Доця, то я пока з тобой посиджу. Нє, точно Арсен Борісич говорив, тре вже і наради, та й весь офіс на Богомольця переводить. Мнє тут мєньше мить будєт.

Владимир резко разворачивается и уходит, хлопнув дверью. Баба Люба тут же садится на стул, аккуратно ставит рядышком ведро, элегантным жестом срывает тряпку и достает полную бутылку «Чиваса». Верочка сноровисто сворачивает пробку, и по приемной разносится божественный запах вискаря.

Баба Люба (устраиваясь на неудобном стуле): Пусту тару зі стола прибери… (достает из кармана халата сигару, отряхивает налипшие крошки, откусывает кончик и вкусно закуривает): Охххохо… Крєпка савєцка власть…

Верочка: БабЛюба, ну вы просто чудо!

Баба Люба (затягивается сигарой и отпивает добрый глоток виски): Та яке чудо, удошнікі якісь странні пошлі. Говоріт мнє молодой такой: «Я офіцер охрани президента, я за віскарьом нє побегу!»

Верочка: А вы шо?

Баба Люба (скромно): А шо я? Убєділа. Так ти мнє нєдорассказала про Захара. Зашлі єті ущєрби в кафе «Сєпар», і шо дальше?

Верочка: Оооо, дальше самое интересное. Но сначала - выпьем.(подымает бокал) Ну… Помер Захар, земля ему стекловатой! За ССО!

Баба Люба (тоже подымает бокал): За ССО, дай їм Бог здоров'я!

Верочка достает третий стакан из ящика стола, дует в него, наливает до половины вискарем и говорит вслух: «Если я что-то понимаю в офицерах ССО, то сейчас будет фокус. Раз. Два. Три.» На слове «три» аккуратно открывается дверь в президентский кабинет, с телефоном возле уха появляется генерал Галаган, берет бокал из Верочкиных рук, молча салютует, закидывает в себя вискарь, возвращает бокал и так же быстро исчезает обратно. Верочка поправляет волосы и мечтательно смотрит в окно.

Где-то далеко на востоке в гробу ворочаются перемешанные с осколками люстр, щепками столов, стаканами, липкими скатертями и фрагментами взрывного устройства останки Захара.
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01.09.2020 08:08
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Вони не в курсах що кловун закінчив війну?
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01.09.2020 08:02 Відповісти
Не довели личному составу.
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01.09.2020 08:05 Відповісти
Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4328
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01.09.2020 08:03 Відповісти
Пля,хорошее "перемирие".
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01.09.2020 08:04 Відповісти
А не боевых потерь сколько? Не удивлюсь если возросло количество не боевых потерь!
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01.09.2020 08:04 Відповісти
Я поставлю це тут, для наших.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZWmmYzr-IZCUkhVMhRaNEA9Rak5RRLaBTbocH8Wp0QNNwb4fWpswRfiKwh7B97jK5gog9cmOKluTumdPR6mepKip20vOuTx066z6Ivk5FkDEPujMTniO1loqXYOVdr94xw&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2746567385568190&id=100006448650648&__cft__[0]=AZWmmYzr-IZCUkhVMhRaNEA9Rak5RRLaBTbocH8Wp0QNNwb4fWpswRfiKwh7B97jK5gog9cmOKluTumdPR6mepKip20vOuTx066z6Ivk5FkDEPujMTniO1loqXYOVdr94xw&__tn__=%2CO%2CP-R mtSp17ons orechldortris ·

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWmmYzr-IZCUkhVMhRaNEA9Rak5RRLaBTbocH8Wp0QNNwb4fWpswRfiKwh7B97jK5gog9cmOKluTumdPR6mepKip20vOuTx066z6Ivk5FkDEPujMTniO1loqXYOVdr94xw&__tn__=*NK-R #Верочка

Зной окутывает липким покрывалом здание Администрации Президента на Банковой. На четвертом этаже, в приёмной президента, за светлым красивым столом сидит Верочка. Верочка одета в легкое платье с геометрически-странным рисунком, на столе стоит открытый макбук, блюдце со следами пепла, два толстостенных бокала с коричневой жидкостью и пустая бутылка из под «Чиваса». В воздухе пахнет «Киллианом», дымом, кофе и тем неуловимы ароматом непрофессионализма, халтурности и откровенной глупости, которым уже больше года пропитано здание в центре столицы.

Верочка сидит расслабленно, откинувшись на спинку, на губах блуждает неуловимая улыбка. Распахивается входная дверь, и в приемную входят высшие военные чины Украины. Верочка, не меняя позы, приветливо машет рукой Галагану и кивает на дверь в президентский кабинет. Военные, блестя позументами и сверкая погонами, собираются у двери.

Верочка (лениво): Товарищі офіцери, не толпитесь, нарада с силовым блоком ровно на тринадцать-о-о. Анатолич, бажаю здоровья.

Генерал Галаган: Бажаю, бажаю, Верочка. Давно вас не видел. (кивает на стаканы) По какому случаю банкет?

Верочка (кокетливо): Что, прям соскучились? Ах и ох. Сегодня ж тридцать первое.

Новый командующий ССО не успевает ответить - дверь в кабинет распахивается, и генералитет начинает соваться поближе к проходу. Кто-то провожает тоскливым взглядом бокалы, дверь захлопывается - и тут же распахивается вновь. Выходит президент Украины.

Владимир: Верочка, сделайте, наверное, всем кофе, и пришлите мне список вопросов по этому совещанию… (видит бокалы на столе, бутылку и сигару) Ээээ… по какому поводу пьем на рабочем месте?

Верочка (невинно улыбается): Вы что, Владимир Александрович, такой день сегодня (вздыхает).

Владимир (настороженно): Какой? Опять я про что-то забыл?

Верочка: Сегодня ровно два года, как прямо в кафе ушел из жизни выдающийся деятель современности Александр Владимирович Захарченко.

Владимир: Хм. Не знал, не знал… ну я же все знать не могу. А он кто?

Верочка: Ээээ… участник боев на Донбассе, лидер бое…

Владимир (перебивает): Опять ветеран, что-ли? Ох блин и задолбали… Ну скиньте там Юле информацию, может там орден какой дадим посмертно, или памятник…

Верочка (поперхнувшись): Он лидер боевиков, глава дэ-эн-эр, вообще-то!

Владимир (задумчиво): А, да, рано, рано… Но вы все равно информацию Юле скиньте, пусть заранее подготовит. А Арсен Борисыч опять не пришел?

Верочка (улыбаясь): Арсен Борисыч занят и просил передать, что логичнее все совещания всех глав силового блока проводить уже сразу в МВД. Да и вообще - все совещания.

Распахивается дверь, и в приемную входит баба Люба. Баба Люба одета в синий халат, в одной руке у нее - эмалированное ведро, накрытое тряпкой, в другой - старая деревянная швабра, отчего-то заляпанная краской. При виде бабы Любы Владимир принимает независимый вид, но потихоньку отступает к двери кабинета.

Владимир (с вызовом): У нас совещание!

Баба Люба: Ой лихо моє, та я не до вас, я до Вєрочкі, шо ви так нєрвнічаєтє. От Петро Олексійович до вас був - він нікада нє нєрвнічал!

Владимир: Как мне надоело это постоянное сравнение меня с Порошенко! Все, нема вашего Порошенко, уже больше года как нема - а вы все на нем зациклились!

Баба Люба: Та то не ми на ньом зациклілісь, то ви на ньом зациклілісь. (поворачивается к Верочке) Доця, то я пока з тобой посиджу. Нє, точно Арсен Борісич говорив, тре вже і наради, та й весь офіс на Богомольця переводить. Мнє тут мєньше мить будєт.

Владимир резко разворачивается и уходит, хлопнув дверью. Баба Люба тут же садится на стул, аккуратно ставит рядышком ведро, элегантным жестом срывает тряпку и достает полную бутылку «Чиваса». Верочка сноровисто сворачивает пробку, и по приемной разносится божественный запах вискаря.

Баба Люба (устраиваясь на неудобном стуле): Пусту тару зі стола прибери… (достает из кармана халата сигару, отряхивает налипшие крошки, откусывает кончик и вкусно закуривает): Охххохо… Крєпка савєцка власть…

Верочка: БабЛюба, ну вы просто чудо!

Баба Люба (затягивается сигарой и отпивает добрый глоток виски): Та яке чудо, удошнікі якісь странні пошлі. Говоріт мнє молодой такой: «Я офіцер охрани президента, я за віскарьом нє побегу!»

Верочка: А вы шо?

Баба Люба (скромно): А шо я? Убєділа. Так ти мнє нєдорассказала про Захара. Зашлі єті ущєрби в кафе «Сєпар», і шо дальше?

Верочка: Оооо, дальше самое интересное. Но сначала - выпьем.(подымает бокал) Ну… Помер Захар, земля ему стекловатой! За ССО!

Баба Люба (тоже подымает бокал): За ССО, дай їм Бог здоров'я!

Верочка достает третий стакан из ящика стола, дует в него, наливает до половины вискарем и говорит вслух: «Если я что-то понимаю в офицерах ССО, то сейчас будет фокус. Раз. Два. Три.» На слове «три» аккуратно открывается дверь в президентский кабинет, с телефоном возле уха появляется генерал Галаган, берет бокал из Верочкиных рук, молча салютует, закидывает в себя вискарь, возвращает бокал и так же быстро исчезает обратно. Верочка поправляет волосы и мечтательно смотрит в окно.

Где-то далеко на востоке в гробу ворочаются перемешанные с осколками люстр, щепками столов, стаканами, липкими скатертями и фрагментами взрывного устройства останки Захара.
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01.09.2020 08:08 Відповісти
Про Галагана нічого сказати не можу щодо ССО.
Але так написано.
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01.09.2020 08:13 Відповісти
Кремль не решается открьіто нарушить перемирие на линии фронта , но пьітается возобновить минную войну в глубоком тьілу ВСУ - попьітка подрьіва поезда с беларуским бензином , первая , после диверсий на ж.д. в 2014г. Не удивлюсь , что за ней стоят завербованньіе "патриотьі-радикальі" , якобьі помогающие бороться с режимом Лукашенко.
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01.09.2020 08:12 Відповісти
І так зрозуміло, що стріляли неприцільно. А те, що ворог окопався поруч із нашими позиціями в сірій зоні, то нічого? Скільки віддали землі просто так, аби хтось комусь кудись подивився? Хіба це державницька позиція?
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01.09.2020 08:29 Відповісти
Вот на передок и надо Фокина направить. Пусть он в серой зоне на минных полях про всеобщую амнистию, мир и процветание Даунбаса рассказывает, а его земляки будут неприцельно в него постреливать ( дай Бог, попадут с первого раза ). А вытаскивать Фокина будет Кравчук - миролюбец ху@@ев.
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01.09.2020 09:24 Відповісти
самое печальное, что это фиктивное перемирие перетечет в такой же фиктивный мир (но на фронте ничего не поменяется...разве могут забрать у наших оружие или патроны к нему - ну чтоб точно не ответили).. но с экранов и ...утюгов будут воспевать миропоносца зеленого, заливая уши брехней... а на западном восточном фронте без перемен, как говаривал Ремарк
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01.09.2020 09:27 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3216120/za_misyats_peremyrya_na_donbasi_spetsmisiya_obsye_zafiksuvala_713_porushen_rejymu_prypynennya_vognyu
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01.09.2020 14:47 Відповісти
 
 