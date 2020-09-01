Потужності українських лабораторій дають змогу робити 130 тис. тестів на COVID-19 за тиждень, - Ляшко

Потужності українських лабораторій дають змогу проводити за тиждень 130 тисяч тестів на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Суспільного мовлення "UA: Перший".

"У лабораторіях сьогодні наші спроможності - це 130 тисяч тестів на тиждень. Надалі ми додатково постачаємо автоматичні станції для виділення РНК-вірусу, а також ампліфікатори, і ця потужність зросте", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що паралельно зростають і потужності приватних лабораторій. За словами заступника глави МОЗ, додатково для лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою, включили лабораторний пакет, який дозволить їм контактувати з приватними лабораторіями.

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Ляшко додав, що за показниками останніх тижнів Україна вже перебуває на середньоєвропейському рівні за кількістю тестувань на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загальна їхня кількість сягнула 121 215.