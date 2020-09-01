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Новини Коронавірус і карантин
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Потужності українських лабораторій дають змогу робити 130 тис. тестів на COVID-19 за тиждень, - Ляшко

Потужності українських лабораторій дають змогу робити 130 тис. тестів на COVID-19 за тиждень, - Ляшко

Потужності українських лабораторій дають змогу проводити за тиждень 130 тисяч тестів на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Суспільного мовлення "UA: Перший".

"У лабораторіях сьогодні наші спроможності - це 130 тисяч тестів на тиждень. Надалі ми додатково постачаємо автоматичні станції для виділення РНК-вірусу, а також ампліфікатори, і ця потужність зросте", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що паралельно зростають і потужності приватних лабораторій. За словами заступника глави МОЗ, додатково для лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою, включили лабораторний пакет, який дозволить їм контактувати з приватними лабораторіями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 за 4 міс. збільшилась у 100 разів, - Степанов

Ляшко додав, що за показниками останніх тижнів Україна вже перебуває на середньоєвропейському рівні за кількістю тестувань на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загальна їхня кількість сягнула 121 215.

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
В гаражах уже делают эти тесты аж гай шумить.
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01.09.2020 08:16
+2
Нарід у нас на всє рукі от скукі.
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01.09.2020 08:24
+2
брехня не в цьому..

а утому,як наше МОЗ розповідає про свою чудову роботу..

Втім МОЗ хоч щось робить..

а от Шмигаля(і АРахамію) за розбазарювання фонду на Ковід,що ,звичайно призвело до зайвої смертності, все таки,надіюсь, колись посадять... без права на амністію...
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01.09.2020 10:38
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01.09.2020 08:15 Відповісти
Ага...и бесплатно лечат.... но не всех...а только избранных....
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01.09.2020 08:22 Відповісти
Потрібно робити 100 тис. тестів на добу, щоб зупинити епідемію і потрібно вводити масову сертифікацію населення через проходження ПЛР тест на коронавірус.
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01.09.2020 12:50 Відповісти
В гаражах уже делают эти тесты аж гай шумить.
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01.09.2020 08:16 Відповісти
Нарід у нас на всє рукі от скукі.
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01.09.2020 08:24 Відповісти
Потом поставляють в больницы знакомым. А те делают "тесты"
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01.09.2020 08:36 Відповісти
а ложно-положительных сколько?
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01.09.2020 08:24 Відповісти
В дальнейшем мы дополнительно поставим автоматические станции для выделения РНК-вируса, а также амплификаторы, и эта мощность возрастет", - сказал Ляшко.Источник: https://censor.net/ru/n3216886

За какие шиши поставите?? Фонд уже пуст как барабан....И почему раньше не поставили?? Что мешало??
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01.09.2020 08:24 Відповісти
Они фонд на дороги пустили , вернее ОТМЫЛИ НА ВЫБОРЫ ДЕНЬГИ
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01.09.2020 08:27 Відповісти
Вчера рассказали случай о ведущей в короновирусе Александровской больнице
Привезли двух ребят с короной . Два дня ими никто не занимался . Пока что-то врачи думали- один умер . Вот такая медицина в Украине, Ляшко

И вас всех надо судить за халатность , нерасторопность , отвратительную защиту врачей Спецодеждой
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01.09.2020 08:26 Відповісти
Ляшко додав, що за показниками останніх тижнів Україна вже перебуває на середньоєвропейському рівні за кількістю тестувань на коронавірус.

Потужності українських лабораторій дають змогу робити 130 тис. тестів на COVID-19 за тиждень, - Ляшко

Як я зрозумів-це разом з приватними.. це 18,6 тисяч в день...

Дивимся європейську статистику...Середня це 115...
https://www.worldometers.info/coronavirus/

менше на мільйон тестів роблять лише Албанія і Ліхтенштейн.
У Ліхтенштейні взагалі було 107 інфікованих і одна смерть..

ЛЯшко ЗАПИ..ДІВСЯ.
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01.09.2020 08:56 Відповісти
Брешуть брешуть і брешуть а підтвердженням цієї брехні є те що у Польщі з населенням приблизно як в Україні найбільший приріст заражених був 900 чоловік а так в середньому 500 - 700 за добу а в нас вже кількість перевалила за 2000!!! і то при тому що постійно БРЕШУТЬ!!!
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01.09.2020 09:39 Відповісти
брехня не в цьому..

а утому,як наше МОЗ розповідає про свою чудову роботу..

Втім МОЗ хоч щось робить..

а от Шмигаля(і АРахамію) за розбазарювання фонду на Ковід,що ,звичайно призвело до зайвої смертності, все таки,надіюсь, колись посадять... без права на амністію...
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01.09.2020 10:38 Відповісти
 
 