Потужності українських лабораторій дають змогу робити 130 тис. тестів на COVID-19 за тиждень, - Ляшко
Потужності українських лабораторій дають змогу проводити за тиждень 130 тисяч тестів на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Суспільного мовлення "UA: Перший".
"У лабораторіях сьогодні наші спроможності - це 130 тисяч тестів на тиждень. Надалі ми додатково постачаємо автоматичні станції для виділення РНК-вірусу, а також ампліфікатори, і ця потужність зросте", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що паралельно зростають і потужності приватних лабораторій. За словами заступника глави МОЗ, додатково для лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою, включили лабораторний пакет, який дозволить їм контактувати з приватними лабораторіями.
Ляшко додав, що за показниками останніх тижнів Україна вже перебуває на середньоєвропейському рівні за кількістю тестувань на коронавірус.
Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загальна їхня кількість сягнула 121 215.
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За какие шиши поставите?? Фонд уже пуст как барабан....И почему раньше не поставили?? Что мешало??
Привезли двух ребят с короной . Два дня ими никто не занимался . Пока что-то врачи думали- один умер . Вот такая медицина в Украине, Ляшко
И вас всех надо судить за халатность , нерасторопность , отвратительную защиту врачей Спецодеждой
Потужності українських лабораторій дають змогу робити 130 тис. тестів на COVID-19 за тиждень, - Ляшко
Як я зрозумів-це разом з приватними.. це 18,6 тисяч в день...
Дивимся європейську статистику...Середня це 115...
https://www.worldometers.info/coronavirus/
менше на мільйон тестів роблять лише Албанія і Ліхтенштейн.
У Ліхтенштейні взагалі було 107 інфікованих і одна смерть..
ЛЯшко ЗАПИ..ДІВСЯ.
а утому,як наше МОЗ розповідає про свою чудову роботу..
Втім МОЗ хоч щось робить..
а от Шмигаля(і АРахамію) за розбазарювання фонду на Ковід,що ,звичайно призвело до зайвої смертності, все таки,надіюсь, колись посадять... без права на амністію...