"Слуга народу" Корнієнко про можливі кадрові перестановки в Кабміні: У монобільшості є питання до Мінекономіки і Мінфіну
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є питання до роботи економічного блоку Кабміну.
Про це Корнієнко заявив в ефірі "Свободи слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Лідер "слуг" так прокоментував слова глави фракції Давида Арахамії про можливі ротації в складі уряду.
"Він (Арахамія. – Ред.) казав про економічний блок. І він не казав у доконаному вигляді про якийсь збір підписів чи якісь проекти рішень. Він більше натякав що до Міністерства економіки, до Міністерства фінансів є питання з боку фракції монобільшості. Я думаю, що вони на ці питання найближчим часом або дадуть відповідь, або дадуть її неякісно. І ми тоді будемо в якісь процеси далі переходити", – сказав Корнієнко.
Голова партії також додав, що особливо цікавить нардепів робота митної та податкової служби.
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А шо ж таке ? Га ?
Шмигля недавно казала, що в бюджеті =дірки нема= ...
І ривка коли чекать ?
Ото вже =нагосподарювали= ...
"Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно."
Источник: https://censor.net/ru/n3216887
"Некачественный" ответ дадут, потому как "фруктов" в правительство набрали "некачественных", "с гнильцой". Тщательнее отбирать министров надо было, как ягоды на рынке, а то теперь дыру в бюджете даже Шмыгаль не заткнет.
Или один хрен?
Пора отправлять клоунов обратно в цирк...
Плохо вы учились в Вышах, если учились
Потому не понимаете что ваши слоблудия и паясничанье ДЕНЕГ В КАЗНУ НЕ ДАСТ
ОПУСКАЙТЕ НАЛОГИ И Т Д
СЛУШАЙТЕ БАЛАШОВА - он сеголня единственный предлагает решение
https://youtu.be/Cj5aAI0fEXA
Можна би було було написати заяву про злочин Порошенко, але там 364-я стаття ККУ, а це підслідність НАБУ.
Замкнуте коло.
Ось чому вся порошенківська пи..добратія за Ситника....