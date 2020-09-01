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Новини Новий Кабмін
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"Слуга народу" Корнієнко про можливі кадрові перестановки в Кабміні: У монобільшості є питання до Мінекономіки і Мінфіну

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є питання до роботи економічного блоку Кабміну.

Про це Корнієнко заявив в ефірі "Свободи слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Лідер "слуг" так прокоментував слова глави фракції Давида Арахамії про можливі ротації в складі уряду.

"Він (Арахамія. – Ред.) казав про економічний блок. І він не казав у доконаному вигляді про якийсь збір підписів чи якісь проекти рішень. Він більше натякав що до Міністерства економіки, до Міністерства фінансів є питання з боку фракції монобільшості. Я думаю, що вони на ці питання найближчим часом або дадуть відповідь, або дадуть її неякісно. І ми тоді будемо в якісь процеси далі переходити", – сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про НАБУ потрібно змінити, - "слуга народу" Корнієнко

Голова партії також додав, що особливо цікавить нардепів робота митної та податкової служби.

Автор: 

Кабмін (14074) звільнення (2669) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+11
Ривок десь катається на самокаті.
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01.09.2020 08:41
+9
Я не можу ...
А шо ж таке ? Га ?
Шмигля недавно казала, що в бюджеті =дірки нема= ...
І ривка коли чекать ?

Ото вже =нагосподарювали= ...
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01.09.2020 08:34
+7
Та и населения уже есть вопросы к Корниенке и монабильшости.- "Когда этот цирк уже закончится?"
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01.09.2020 08:32
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Та и населения уже есть вопросы к Корниенке и монабильшости.- "Когда этот цирк уже закончится?"
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01.09.2020 08:32 Відповісти
Я не можу ...
А шо ж таке ? Га ?
Шмигля недавно казала, що в бюджеті =дірки нема= ...
І ривка коли чекать ?

Ото вже =нагосподарювали= ...
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01.09.2020 08:34 Відповісти
Ривок десь катається на самокаті.
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01.09.2020 08:41 Відповісти
Хреститься і б*є поклони, що вчасно звільнили ...
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01.09.2020 08:51 Відповісти
Вот в чем дело, я думаю:
"Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно."
Источник: https://censor.net/ru/n3216887

"Некачественный" ответ дадут, потому как "фруктов" в правительство набрали "некачественных", "с гнильцой". Тщательнее отбирать министров надо было, как ягоды на рынке, а то теперь дыру в бюджете даже Шмыгаль не заткнет.
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01.09.2020 08:52 Відповісти
К Авакову стабильно претензий нет
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01.09.2020 08:34 Відповісти
Давай третій уряд від кловуна.
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01.09.2020 08:40 Відповісти
А к Сткпанову и Авакову я так понимаю вопросов нет? Хотя я знаю почему к Авакову вопросов нет все ссут их задавать!
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01.09.2020 08:44 Відповісти
Дейсчтвительно. Почему до сих пор не дефолт???!!!
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01.09.2020 08:50 Відповісти
"У монобольшинства (КОТОРОЕ САМО ИХ НАЗНАЧИЛО) есть вопросы к Минэкономики и Минфину"
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01.09.2020 08:53 Відповісти
Так же и людей возникают вопросы к президенту, депутату, меру которых они сами выбирали. Ничего странного в этом я не вижу.
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01.09.2020 09:02 Відповісти
А нет ли некоторой разницы между пересичным громадянином и депутатов Верховной Рады в уровне компетентности и ответственности?
Или один хрен?
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01.09.2020 09:33 Відповісти
Часто слышу что если в борделе проблемы, то нужно не кровати двигать, а ****** менять. Почему никому в голову не приходит что можно сменить направление деятельности заведения?

Пора отправлять клоунов обратно в цирк...
"Слуга народа" Корниенко о возможных кадровых перестановках в Кабмине: У монобольшинства есть вопросы к Минэкономики и Минфину - Цензор.НЕТ 516
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01.09.2020 08:53 Відповісти
А к Минюсту и судам нет вопросов?Тады усе ясно.
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01.09.2020 08:53 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про можливі кадрові перестановки в Кабміні: У монобільшості є питання до Мінекономіки і Мінфіну - Цензор.НЕТ 4088 ви вирішили звернутись у мінюст ?

"Слуга народу" Корнієнко про можливі кадрові перестановки в Кабміні: У монобільшості є питання до Мінекономіки і Мінфіну - Цензор.НЕТ 7318
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01.09.2020 11:05 Відповісти
Корниенко - бизнес - ЖТО ФУНДАМЕНТ СТРАНЫ , а государство - это надстройка над бизнесом
Плохо вы учились в Вышах, если учились
Потому не понимаете что ваши слоблудия и паясничанье ДЕНЕГ В КАЗНУ НЕ ДАСТ
ОПУСКАЙТЕ НАЛОГИ И Т Д
СЛУШАЙТЕ БАЛАШОВА - он сеголня единственный предлагает решение
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01.09.2020 08:54 Відповісти
Кстати, разгоните офис реформ с Саакашвили - нечего налоги на них тратить , бездарей
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01.09.2020 08:56 Відповісти
Рекомендую про враньё Саакашвили и Зеленского
https://youtu.be/Cj5aAI0fEXA
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01.09.2020 08:57 Відповісти
саакашвілі бере до себе в ''команду'' казаха-багатія.Який знаходиться у вигнанні.Бо на нього вдома відкриті справи.
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01.09.2020 09:53 Відповісти
А у нас нет вопросов ни к правительству ни к монобольшинству. Все с ними, упырями, и так ясно.
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01.09.2020 09:05 Відповісти
Безкарність, протекціонізм, кумівство, мафія... на всеукраїнському рівні. В тім числі найсильніша посеред решти інших - в судах і прокуратурах всіх рівнів, які сплелися в феодальні сімейственні клани освячені родинними вузлами. Оце ті кити, на яких тримається українська організована злочиннсть. За повної мовчазності та безумовної й абсолютної згоди президентської вертикалі влади.
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01.09.2020 09:12 Відповісти
У рішенні КСУ по Ситнику ПРЯМО зазначено, що президент Порошенко перевищив владні повноваження щодо призначення Ситника.


Можна би було було написати заяву про злочин Порошенко, але там 364-я стаття ККУ, а це підслідність НАБУ.


Замкнуте коло.
Ось чому вся порошенківська пи..добратія за Ситника....
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01.09.2020 11:01 Відповісти
"А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь" (с)
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01.09.2020 09:25 Відповісти
" Арахамия намекает...." Т.е они даже между собою общаются намеками?
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01.09.2020 09:27 Відповісти
Вопрос у СН один: "Где наши деньги, Зин?".
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01.09.2020 09:41 Відповісти
Офигеть, какие депутаты в Раде! Работают, работают, не покладая рук, труженники народные и хлтт , чтобы и остальные также эффективно работали!
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01.09.2020 10:11 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про можливі кадрові перестановки в Кабміні: У монобільшості є питання до Мінекономіки і Мінфіну - Цензор.НЕТ 7062
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01.09.2020 11:02 Відповісти
Наверно программа развития промышленности накрылась медным тазом, а разрабатывали её в Минэкономике при участии Минфина.
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01.09.2020 11:20 Відповісти
Если уже и в Минфин и в Минэкономики придут урки типа Корниенко и Ары, то на украинской экономике уже можно окончательно ставить крест.
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01.09.2020 17:05 Відповісти
 
 