"Слуга народу" Корнієнко про можливі кадрові перестановки в Кабміні: У монобільшості є питання до Мінекономіки і Мінфіну

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є питання до роботи економічного блоку Кабміну.

Про це Корнієнко заявив в ефірі "Свободи слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Лідер "слуг" так прокоментував слова глави фракції Давида Арахамії про можливі ротації в складі уряду.

"Він (Арахамія. – Ред.) казав про економічний блок. І він не казав у доконаному вигляді про якийсь збір підписів чи якісь проекти рішень. Він більше натякав що до Міністерства економіки, до Міністерства фінансів є питання з боку фракції монобільшості. Я думаю, що вони на ці питання найближчим часом або дадуть відповідь, або дадуть її неякісно. І ми тоді будемо в якісь процеси далі переходити", – сказав Корнієнко.

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Голова партії також додав, що особливо цікавить нардепів робота митної та податкової служби.