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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарні першої хвилі в Києві заповнені на 50%. За потреби розгорнемо ще до 7 тис. ліжок, - Кличко

Лікарні першої хвилі в Києві заповнені на 50%. За потреби розгорнемо ще до 7 тис. ліжок, - Кличко

У разі погіршення епідемічної ситуації з COVID-19 міська влада Києва готова розгорнути до 7 тис. ліжок. Нині лікарні першої хвилі заповнені на 50%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Віталій Кличко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Сьогодні в лікарнях перебуває майже 740 пацієнтів. Лікарні першої хвилі у нас заповнені на 50%. Ми зараз готові за потреби розгорнути до 7 тисяч ліжок. Але це крайня складова, коли всі наші лікарні перейдуть у режим роботи як інфекційні відділення. Я кажу про критичні речі, та ми далекі до цих показників і робимо все щоб ні в якому разі нам вже не переходити до других ланок лікарень, які будуть працювати як інфекційні відділення", - зазначив міський голова.

Він зауважив, що у столиці спостерігається підвищення кількості інфікованих коронавірусом, однак запевнив що ситуація контрольована.

"Декілька днів тому у нас був негативний рекорд, коли кількість хворих за добу стала 320. Зараз велика кількість хворих, тільки за минулу добу - 277, на жаль, шестеро людей померли. Жахлива статистика: за цей час коронавірус забрав життя 208 киян. Тобто ситуація погіршується, але поки що контрольована, і ми робимо все щоб вона не переходила червоні лінії", - зазначив Кличко.

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Водночас він поінформував, що столична влада підготувалася до початку навчального року.

"1 вересня майже 300 тисяч дітей підуть у школи і дитсадки. Можу сказати, що ми підготовлені. Виділено з київського фонду 30 млн грн - ці гроші ідуть на скринінг, вимірювання температури, засоби безпеки, маски", - розповів мер Києва.

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Як повідомлялося, столична влада підготувала додаткові госпітальні бази для прийому інфікованих коронавірусом.

В Україні за останню добу зареєстровано 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загальна їхня кількість сягнула 121 215.

Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) Київ (19429) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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01.09.2020 08:36 Відповісти
Добрый доктор Робин Гуд ,отрезал ноги у богатых -и пришивал их бедным.Достали враньём барановируса. Из кассиров продавцов сделали полицаев ,без маски не принимают плату ,за купленный товар .За эту работу кассир не получит ни копейки ,а в случае обслуживания покупателя без маски штраф 17000 грн .Так и на войне у полицая спрашивали зачем ты убивал ,бил население ,прислуживал оккупантам-а он -,Ну мне же надо было кормить мою семью И если я откажусь ,меня выгонят или расстреляют, и семья умрёт с голоду . Что нам делать?Пандемия враньё! Предлагаю обучать полицаев в супермаркетах так ,-Берем нужный себе товар -если есть время ,пытаемся оплатить товар без маски .На требование одеть маску -оставляем товар кассиру -выходим без товара на выход.Снова входим , идём берем нужный себе товар и идём на другую кассу .Приказ одеть маску, и снова оставляем товар .Повторяем процедуру до тех пор, пока не примут оплату без маски.Так мы сможем отстоять свои права -маска нужна больным ,здоровые маски не носят!
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01.09.2020 09:31 Відповісти
Вот из за таких недоумков и идет постоянный рост заболеваемости.Почему в Германии штраф 50 евро в Голландии 100,для таких дебилов. Как раз что бы не нарушали права ,человека не заболеть от идиота.
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01.09.2020 09:52 Відповісти
Какой же ты гена полковник конной авиции ?Ты законсперированый дрыщ вонючка рабская .Из за таких вот утырков -все беды в стране.
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02.09.2020 07:51 Відповісти
Все беды в стране из за таких зедебилов как ты. Необходимо на таких провакатарах как ты .опыты вместо приматов проводить,потому что они явно умнее и имеют страх.
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02.09.2020 13:45 Відповісти
В больницах болеют, в лікарнях лікують.
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01.09.2020 09:50 Відповісти
Якщо подивитися на перспективу, то в Києві цілком імовірно до квітня-березня хворих буде до 70тис... Так що треба мати в перспективі до 11тис ліжок з 3тис апаратами швл..
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01.09.2020 10:24 Відповісти
 
 