Лікарні першої хвилі в Києві заповнені на 50%. За потреби розгорнемо ще до 7 тис. ліжок, - Кличко

У разі погіршення епідемічної ситуації з COVID-19 міська влада Києва готова розгорнути до 7 тис. ліжок. Нині лікарні першої хвилі заповнені на 50%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Віталій Кличко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Сьогодні в лікарнях перебуває майже 740 пацієнтів. Лікарні першої хвилі у нас заповнені на 50%. Ми зараз готові за потреби розгорнути до 7 тисяч ліжок. Але це крайня складова, коли всі наші лікарні перейдуть у режим роботи як інфекційні відділення. Я кажу про критичні речі, та ми далекі до цих показників і робимо все щоб ні в якому разі нам вже не переходити до других ланок лікарень, які будуть працювати як інфекційні відділення", - зазначив міський голова.

Він зауважив, що у столиці спостерігається підвищення кількості інфікованих коронавірусом, однак запевнив що ситуація контрольована.

"Декілька днів тому у нас був негативний рекорд, коли кількість хворих за добу стала 320. Зараз велика кількість хворих, тільки за минулу добу - 277, на жаль, шестеро людей померли. Жахлива статистика: за цей час коронавірус забрав життя 208 киян. Тобто ситуація погіршується, але поки що контрольована, і ми робимо все щоб вона не переходила червоні лінії", - зазначив Кличко.

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Водночас він поінформував, що столична влада підготувалася до початку навчального року.

"1 вересня майже 300 тисяч дітей підуть у школи і дитсадки. Можу сказати, що ми підготовлені. Виділено з київського фонду 30 млн грн - ці гроші ідуть на скринінг, вимірювання температури, засоби безпеки, маски", - розповів мер Києва.

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Як повідомлялося, столична влада підготувала додаткові госпітальні бази для прийому інфікованих коронавірусом.

В Україні за останню добу зареєстровано 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загальна їхня кількість сягнула 121 215.