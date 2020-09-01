МОЗ і ЦВК розробляють алгоритм голосування громадян, які перебувають на самоізоляції чи на лікуванні вдома, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я і Центральна виборча комісія працюють над розробкою алгоритмів проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як максимально розробити такі алгоритми і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний: як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на ділянки. Яким чином забезпечити виконання своїх конституційних прав людей, які будуть знаходитись на самоізоляції або на лікуванні вдома", - заявив Степанов.

Степанов прогнозує, що за кілька днів детальні правила будуть оприлюднені.

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Місцеві вибори в Україні мають відбутись 25 жовтня.