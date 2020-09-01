УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6065 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
629 18

МОЗ і ЦВК розробляють алгоритм голосування громадян, які перебувають на самоізоляції чи на лікуванні вдома, - Степанов

МОЗ і ЦВК розробляють алгоритм голосування громадян, які перебувають на самоізоляції чи на лікуванні вдома, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я і Центральна виборча комісія працюють над розробкою алгоритмів проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як максимально розробити такі алгоритми і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний: як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на ділянки. Яким чином забезпечити виконання своїх конституційних прав людей, які будуть знаходитись на самоізоляції або на лікуванні вдома", - заявив Степанов.

Степанов прогнозує, що за кілька днів детальні правила будуть оприлюднені.

Читайте: Лікарні першої хвилі в Києві заповнені на 50%. За потреби розгорнемо ще до 7 тис. ліжок, - Кличко

Місцеві вибори в Україні мають відбутись 25 жовтня.

Автор: 

голосування (485) карантин (18172) місцеві вибори (1366) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Разрабатывают схему фальсификации выборов!
показати весь коментар
01.09.2020 08:45
+3
Понятно...зеленое стадо ищет лозейки....
показати весь коментар
01.09.2020 08:45
+2
Будь-яке голосування за межами виборчих дільниць - неоране поле для фальсифікацій!
показати весь коментар
01.09.2020 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Разрабатывают схему фальсификации выборов!
показати весь коментар
01.09.2020 08:45 Відповісти
Понятно...зеленое стадо ищет лозейки....
показати весь коментар
01.09.2020 08:45 Відповісти
..Плять ...І хто з комісії піде зі скринькою ?
показати весь коментар
01.09.2020 08:53 Відповісти
Це той випадок коли живі позаздрять мертвим.
показати весь коментар
01.09.2020 09:24 Відповісти
Митенька так твои хозяева кацапы говорят что вируса нету! Посмотри видосики свое фюрера Шария!
показати весь коментар
01.09.2020 10:21 Відповісти
І скільки лярдів з бюджету коштуватиме цей "алгоритм"?
показати весь коментар
01.09.2020 09:03 Відповісти
Голосуй - не голосуй, всё равно получишь ... , правильно, либо олигарха, либо его ставленника. До тех пор, пока в Украине существует олигархический строй, выборы будут напоминать боевой гопак на граблях.
показати весь коментар
01.09.2020 09:12 Відповісти
Патамушта лохи голосують за популістів, які обіцяють пакращення вже сьогодні.
показати весь коментар
01.09.2020 09:24 Відповісти
Патамушта 30 лет эта сраная ылита устанавливала олигархическую систему не для того, чтоб было хорошо таким, как https://censor.net/ru/user/27028 или мойше одесскому, а каламойше днепровскому, пете мальдивскому, вите донецкому и т.д. И пока они у власти, у украинцев выборы без выбора.Жирного кота никогда не интересовало, чем питаются мыши.
показати весь коментар
01.09.2020 10:26 Відповісти
Проіпали свій шанс на початку 90-х, не обрали Чорновола чи Лук"яненка. Верещали що вони ж бандери і тримались за камуняк як воша за кожух. Тепер маємо те що маємо.
показати весь коментар
01.09.2020 10:46 Відповісти
От тут я з Вами згоден на 100%. А зараз на виборах нам пропонують одне гіуно,тільки в різних обгортках. І доки народ це не зрозуміє, гопак на граблях буде продовжуватись.
показати весь коментар
01.09.2020 10:55 Відповісти
Вот вот кацапский пропагандон озвучивает хотелки олигархов что-бы убить веру в демократию!
показати весь коментар
01.09.2020 10:23 Відповісти
Ударился? Головой? Пососи рошенку, попустит.
показати весь коментар
01.09.2020 10:30 Відповісти
Даже вновь созданной элите не что не помешает в кротчайшие строки «скурвится» и скатится до уровня «сраная элита», такова природа человека. И мы как избирателя должны иметь четкий механизм для избавления от элементов «сраной элиты», а для этого надо всего нечего - дать право избирателю отзывать свой избирательский голос, предварительно создав электронную версию голосования.
показати весь коментар
01.09.2020 10:52 Відповісти
Как говорил мой дедушка, не с нашим еврейским счастьем иметь такое право (право избирателю отзывать свой избирательный голос) Система этого не позволит, доколе систему не уничтожить.
показати весь коментар
01.09.2020 11:01 Відповісти
Будь-яке голосування за межами виборчих дільниць - неоране поле для фальсифікацій!
показати весь коментар
01.09.2020 09:34 Відповісти
вот где непаханое поле для зеленых соплежуев
показати весь коментар
01.09.2020 09:45 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
01.09.2020 09:46 Відповісти
 
 