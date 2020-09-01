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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу 2088 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 123 303 особи

В Україні за добу 2088 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 123 303 особи

В Україні станом на ранок вівторка, 1 вересня, зафіксовано 2088 нових випадків зараження. При цьому 48 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 31 серпня повідомлялося про 2141 новий випадок, 30 серпня - 2096 нових випадків, 29 серпня про рекордний від початку епідемії 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нових випадків, 27 серпня - про 1974.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 123 303 особи, померли від початку пандемії 2605 осіб (за добу 48), видужали - 57 802 (за добу 688). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 62 896 осіб, що на 1352 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Також читайте: Спалахи COVID-19 відбуваються через масові заходи, - Ляшко

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (262), Одеській (211), Львівській (193), Тернопільській (180) областях, Києві (176), Івано-Франківській (169) та Чернівецькій (117) областях.

В Україні за добу 2088 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 123 303 особи 01
В Україні за добу 2088 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 123 303 особи 02
В Україні за добу 2088 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 123 303 особи 03
В Україні за добу 2088 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 123 303 особи 04
В Україні за добу 2088 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 123 303 особи 05

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А еще школьники и студенты сегодня сядут за парты. Мы наверное перепрыгнем вторую волну и у нас наступит сразу третья волна коронавируса
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01.09.2020 08:50 Відповісти
3G-волна.
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01.09.2020 09:05 Відповісти
Кому волна а кому и мать родна
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01.09.2020 09:57 Відповісти
В Украине за сутки 2 088 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 123 303 человека - Цензор.НЕТ 7738
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01.09.2020 08:52 Відповісти
В Україні за добу 2088 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 123 303 особи - Цензор.НЕТ 6045
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01.09.2020 09:10 Відповісти
Цифры впечатляют, особенно если учесть количество тестов 130 тыс В НЕДЕЛЮ!! Т.е. - множим приблизительно на 6 - вот это уже "ближе к реальности". 😞
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01.09.2020 09:12 Відповісти
Брешуть брешуть і брешуть і про кількість тестів і про кількість місць у лікарнях і взагалі про те що хтось когось лікує тим більше БЕЗПЛАТНО ну хіба що "хорошковських" з "тимошенками" а підтвердженням цієї брехні є те що у Польщі з населенням приблизно як в Україні найбільший приріст заражених був 900 чоловік а так в середньому 500 - 700 за добу а в нас вже кількість перевалила за 2000!!! щодня і то при тому що постійно БРЕШУТЬ!!! Мій знайомий лікар під час спілкування сказав що дай Бог щоб заражених було тільки в 5 разів більше - і після цього відмовився продовжувати розмову на тему коронавіруса.
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01.09.2020 09:49 Відповісти
а місцевим дурантинофілам -"що в лоб,що по лбу" ((
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01.09.2020 11:31 Відповісти
 
 