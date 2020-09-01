В Україні за добу 2088 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 123 303 особи

В Україні станом на ранок вівторка, 1 вересня, зафіксовано 2088 нових випадків зараження. При цьому 48 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 31 серпня повідомлялося про 2141 новий випадок, 30 серпня - 2096 нових випадків, 29 серпня про рекордний від початку епідемії 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нових випадків, 27 серпня - про 1974.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 123 303 особи, померли від початку пандемії 2605 осіб (за добу 48), видужали - 57 802 (за добу 688). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 62 896 осіб, що на 1352 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Також читайте: Спалахи COVID-19 відбуваються через масові заходи, - Ляшко

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (262), Одеській (211), Львівській (193), Тернопільській (180) областях, Києві (176), Івано-Франківській (169) та Чернівецькій (117) областях.













