Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 854,7 тис. осіб, інфіковано 25,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 вересня у світі зареєстрували 244 607 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4 226 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 25 638 129 випадків інфікування, з них 244 607 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 854 773 особи, з них 4 226 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 17,9 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Перу. Україна на 25-му місці цього рейтингу.

Так, кількість померлих в США досягла 187 736 (+ 512 за добу), хворих - 6 211 796 (+ 38 560 за добу).

У Бразилії зафіксовано 3 910 901 інфікованого (+48 590 за добу) і 121,515 (+ 619 за добу) летальних випадків.

В Індії інфіковані 3 687 939 осіб (+68 770 за добу), кількість смертей - 65 436 (+ 818 за добу).

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У Росії 995 319 хворих (+4 993 за добу) і 17 176 летальних випадків (+ 83 за добу).

У Перу кількість хворих досягла 652 037 людей (+ 4 871 за добу), кількість смертей - 28 944 (+ 156 за добу).