Харківщина стала лідером із захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 262 нові випадки, померли 3 людини

Станом на ранок 1 вересня в Харкові і Харківській області на коронавірус захворіли 262 людини.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 9 338 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 207 осіб, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 3 270 пацієнтів.

Станом на 1 вересня кількість активних хворих на Харківщині - 5 861 особа.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Харкові і Харківській області було зафіксовано 22 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 291 людина.

У трійку лідерів із добової захворюваності на коронавірус також потрапили Одеська та Львівська області.

Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 211 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 7 494 особи. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 108 осіб, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 1787 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 5 599 людей.

На Львівщині добовий приріст захворілих на коронавірус - 193 особи. Загальна кількість інфікованих - 14 703. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 402 людини, за минулу добу - 8. З початку епідемії одужали 4 449 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині - 9 852.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок вівторка, 1 вересня, зафіксовано 2 088 нових випадків зараження. При цьому 48 раніше хворих померли.