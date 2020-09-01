За оптимістичними прогнозами вакцина проти коронавірусу може з'явитися в березні 2021 року: Україна отримає 8 млн доз, - Ляшко
Вакцина проти коронавірусу для масового використання може з'явитися в Україні в березні 2021 року.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, зазначений період зараз є найбільш оптимістичним прогнозом появи вакцини проти COVID-19.
"Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і була доведена безпека та ефективність", - зазначив Ляшко.
Головний санлікар зазначив, що зараз клінічні випробування проходять шість вакцин проти COVID-19 - всі вже на третій стадії.
Ляшко додав, що за механізмом COVAX (механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19) Україна гарантовано зможе отримати вакцини від коронавірусу для 20% населення, що відповідає близько 8 мільйонів осіб.
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тому їм немає потреби навіть проводити третій етап тестування в клінічних умовах..
Не "засвітили раніше",шоб не "палитись",..
Є така конспірологічна теорія...
Ты наверняка уже в расстрельном списке тех кто будет очищать Украину от вашего поганого режима.
Разве "слуги народа" от них сильно отличаются ?