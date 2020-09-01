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Новини Коронавірус і карантин
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За оптимістичними прогнозами вакцина проти коронавірусу може з'явитися в березні 2021 року: Україна отримає 8 млн доз, - Ляшко

За оптимістичними прогнозами вакцина проти коронавірусу може з'явитися в березні 2021 року: Україна отримає 8 млн доз, - Ляшко

Вакцина проти коронавірусу для масового використання може з'явитися в Україні в березні 2021 року.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, зазначений період зараз є найбільш оптимістичним прогнозом появи вакцини проти COVID-19.

"Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і була доведена безпека та ефективність", - зазначив Ляшко.

Також дивіться: Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 854,7 тис. осіб, інфіковано 25,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Головний санлікар зазначив, що зараз клінічні випробування проходять шість вакцин проти COVID-19 - всі вже на третій стадії.

Ляшко додав, що за механізмом COVAX (механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19) Україна гарантовано зможе отримати вакцини від коронавірусу для 20% населення, що відповідає близько 8 мільйонів осіб.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Бродит по интернету мнение, что вакцина уже есть у путина. Поскольку ее разрабатывали в россии давно, параллельно с разработкой СОVID -19, который прошлой осенью подбросили китайцам... учитывая, что нет такой подлости на свете, на которую без колебаний пошел бы путин - вполне правдоподобная версия.
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01.09.2020 09:28
+6
По оптимистическим прогнозам обещали 500 000-рабочих мест в....мае.
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01.09.2020 09:40
+4
зачем ждать? На россии уже есть вакцина, нельзя ли ей пока прививать любителей русскаго мира ОП "За життя"?
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01.09.2020 10:33
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на сегодня ни от одного известного корона вируса нет вакцины, с каких делов от ковида19 будет?
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01.09.2020 09:25 Відповісти
розробники Ковіду з рашки давно мають вакцину,бо розробляли одночасно з вірусом..
тому їм немає потреби навіть проводити третій етап тестування в клінічних умовах..
Не "засвітили раніше",шоб не "палитись",..

Є така конспірологічна теорія...
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01.09.2020 17:20 Відповісти
ДОКАЗОМ ЦІЄЇ ТЕОРІЇ БУДЕ ТЕ,ЩО РАШЕНВАКЦИНА СПУТНІК 5 ВИЯВИТЬСЯ ЕФЕКТИВНІШОЮ ЗАХІДНИХ...
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01.09.2020 17:21 Відповісти
Бродит по интернету мнение, что вакцина уже есть у путина. Поскольку ее разрабатывали в россии давно, параллельно с разработкой СОVID -19, который прошлой осенью подбросили китайцам... учитывая, что нет такой подлости на свете, на которую без колебаний пошел бы путин - вполне правдоподобная версия.
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01.09.2020 09:28 Відповісти
так а чо кацапы умирают тогда, чо их не лечат? бабы еще нарожают?
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01.09.2020 09:49 Відповісти
начебто путіна колись хвилювали кацапи. та й потрібно ж прикидатися, шо у тебе - як у всіх, щоб не викликати підозри
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01.09.2020 11:06 Відповісти
ЧЕСНО.. ПРОЧИТАВ ТЕ САМЕ У ВАС ТРОХИ ПІЗНІШЕ.
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01.09.2020 17:22 Відповісти
Еще вакцины нет, а у Ляшко руки потеют. Это, если продать 8 миллионов доз, сколько же наварить можно?
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01.09.2020 09:36 Відповісти
Крадуцкий не даст ,это его тема и он её танцует....
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01.09.2020 09:42 Відповісти
Я знаю как пополнить коронавирусный фонд. Хоть вакцыны еще нету, но можно сделать предзаказ на нее. И экономику поддержим, и люди получат вакцыну как токо она появится. мухахахахахаха
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01.09.2020 09:50 Відповісти
Я майже переконаний, що вакцину буде продавати Епіцентр у відділі побутової хімії.
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01.09.2020 09:55 Відповісти
знаешь что такое "высший пилотаж "в бизнесе ? За оптимістичними прогнозами вакцина проти коронавірусу може з'явитися в березні 2021 року: Україна отримає 8 млн доз, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5866это продать товар прежде чем его купить , и разницу положить в карман
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01.09.2020 11:46 Відповісти
По оптимистическим прогнозам обещали 500 000-рабочих мест в....мае.
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01.09.2020 09:40 Відповісти
ну и почем бубочки толкнут ее народу?
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01.09.2020 09:44 Відповісти
если сегодня назначили цену на ПЦР тест в 1775 грн., который сам по себе, по словам медиков, стоит практически копейки, то думаю, цена вакцины будет не ниже...
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01.09.2020 10:38 Відповісти
Новость) Уже делим несуществующую вакцину....
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01.09.2020 09:51 Відповісти
Ляшко, не суетись так.
Ты наверняка уже в расстрельном списке тех кто будет очищать Украину от вашего поганого режима.
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01.09.2020 10:06 Відповісти
зачем ждать? На россии уже есть вакцина, нельзя ли ей пока прививать любителей русскаго мира ОП "За життя"?
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01.09.2020 10:33 Відповісти
вот, умеете же вы, батенька, поднять настроение в дождливый день!
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01.09.2020 10:39 Відповісти
Почему только им ?
Разве "слуги народа" от них сильно отличаются ?
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01.09.2020 10:47 Відповісти
кардинально не отличаются, но пусть это уже ***** решает, давать им вакцины или нет. Но старую гвардию необходимо привить обязательно!
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01.09.2020 11:14 Відповісти
Да. За всё что они натворили.
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01.09.2020 11:17 Відповісти
Даже если и появится то не фиг слюни пускать - ее слугам народа даже не хватит!
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01.09.2020 10:45 Відповісти
8 млн - это политики, чиновники, их семьи, родичи, любовницы-любовники и их любовники тоже. А также мусора, медики (которым идиоты говорят спасибо, хотя большинство из них заслужило шлангом по жопе) и всяческие паразиты: вип-пенсионеры, класс бюджетнков всяких проверяющих инспектирующих которые всосались в Украину, а так же огромное количество бездельниц, числящих воспитателями и учителями. Остальные, кто реально приносит деньги и развитие Украине: средний и мелкий бизнес, заробитчане, моряки, строители, наемные работники крупных компаний, креативный класс и айтишники, молодые мамы, конце концов, традиционно останутся без всякой помощи от государственных институтов.
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01.09.2020 11:11 Відповісти
И это правильно.
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01.09.2020 11:18 Відповісти
Сразу не понял почему правильно, но потом дошло). Как представитель креативного класса и лучше подожду пока они повакцинируются
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01.09.2020 11:23 Відповісти
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01.09.2020 11:33 Відповісти
Ну, 8 миллионов доз - значит, всем слугам хватит, еще и останется, можно будет продать по рыночной цене...
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01.09.2020 17:31 Відповісти
 
 