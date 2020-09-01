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Новини Окупація Криму
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РФ часто є "не частиною рішення, а частиною проблеми". Взяти хоча б на анексію Криму, - міністр оборони Естонії Луйк

РФ часто є

Міністр оборони Естонії зазначив, що Росія в низці глобальних проблем, зокрема конфліктах у Лівії, Сирії та в разі України, "не є частиною рішення, але завжди є частиною проблеми".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Юрі Луйк сказав в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, відповідаючи на ремарку журналіста про те, що перед ЄС у відносинах з Росією стоїть дилема: проти неї, з одного боку, запроваджені санкції, з іншого - вона необхідна як партнер.

"Часто говорять про те, що нам потрібна Росія, але це не означає, що Росія якимсь чином буде нам конструктивно допомагати. Наприклад, подивимося на конфлікти в Лівії та Сирії або анексію Криму: там Росія аж ніяк не є частиною рішення, але завжди - частиною проблеми", - зазначив Юрі Луйк.

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На питання про те, чи можна сказати це і про ситуацію в Білорусі, Луйк нагадав про те, що президент Росії має великий вплив на Олександра Лукашенка і вже заявляв, що готовий надати йому російських силовиків.

Юрі Луйк також висловив переконання, що за отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального стоїть Кремль.

"ЄС повинен чітко засудити дії російської влади і вимагати незалежного розслідування. В останні роки ми бачили подібні інциденти знову і знову, і всі вони відбуваються за однаковою схемою", - зазначив він, нагадавши про отруєння Скрипаль в Англії і вбивство громадянина Грузії в берлінському парку в 2019 році.

Автор: 

Міноборони (7329) росія (64984) Естонія (1603) Луйк (5)


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Топ коментарі
+9
РФ часто является "не частью решения, а частью проблемы". Посмотреть хотя бы на аннексию Крыма, - министр обороны Эстонии Луйк - Цензор.НЕТ 4274
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01.09.2020 09:52
+5
И в России, и в Беларуси несменяемые режимы десятилетиями выжигали политическое поле, уничтожая политику, деполитизируя граждан, убивая содержательную альтернативу правящей авторитарной модели, умышленно вели общество к политической деградации..
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01.09.2020 09:49
+4
Маасковський улус Золотої Орди джерело всіх бід на планеті.
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01.09.2020 09:56
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РФ часто является "не частью решения, а частью проблемы". Посмотреть хотя бы на аннексию Крыма, - министр обороны Эстонии Луйк - Цензор.НЕТ 7700
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01.09.2020 09:46 Відповісти
РФ часто является "не частью решения, а частью проблемы". Посмотреть хотя бы на аннексию Крыма, - министр обороны Эстонии Луйк - Цензор.НЕТ 6674
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01.09.2020 10:00 Відповісти
И в России, и в Беларуси несменяемые режимы десятилетиями выжигали политическое поле, уничтожая политику, деполитизируя граждан, убивая содержательную альтернативу правящей авторитарной модели, умышленно вели общество к политической деградации..
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01.09.2020 09:49 Відповісти
Ой, а вони там прямо так і хотіли якихось змін. Доки в Білорусі холодильник не переміг телевізор Лукавий більшість влаштовував. На ерефії й досі телевізор рулить.
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01.09.2020 10:55 Відповісти
Ну почему "прибалты" могут ЧЕТКО и ЯСНО артикулировать ситуацию! А наших нынешних хрен поймешь : "война- не война" "Россия -агрессор или Россия - третья сторона" и т.д. и т.п...
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01.09.2020 13:37 Відповісти
Коли з Путіним у серці. Духовні скрєпи для наймолодших.

https://twitter.com/i/status/1300647058618146816
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01.09.2020 09:51 Відповісти
Так и есть-большинство проблем в мире от рашки и стихии.
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01.09.2020 09:52 Відповісти
РФ часто является "не частью решения, а частью проблемы". Посмотреть хотя бы на аннексию Крыма, - министр обороны Эстонии Луйк - Цензор.НЕТ 4274
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01.09.2020 09:52 Відповісти
Поддерживаю.
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01.09.2020 09:55 Відповісти
Маасковський улус Золотої Орди джерело всіх бід на планеті.
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01.09.2020 09:56 Відповісти
=> https://www.facebook.com/100007488259411/videos/2670191243240458/
РФ часто является "не частью решения, а частью проблемы". Посмотреть хотя бы на аннексию Крыма, - министр обороны Эстонии Луйк - Цензор.НЕТ 5849
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01.09.2020 09:57 Відповісти
Люто плюсую
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01.09.2020 10:58 Відповісти
https://twitter.com/vashesraka97
https://twitter.com/vashesraka97

vashesraka97

@vashesraka97

·https://twitter.com/vashesraka97/status/1300463514927222787 14 ч

Відео, яке рве кацапів на хом'яки!

https://twitter.com/i/status/1300463514927222787
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01.09.2020 09:57 Відповісти
А ещё чаще рф - это корень проблемы
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01.09.2020 10:01 Відповісти
Параша всегда являлась не частью проблемы,а самой проблемой в целом.
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01.09.2020 10:14 Відповісти
Я думаю, що такого міністра ,великий любитель миру (русского мира) Фокін, назвав би "сторонніком войни шо бєсітса".
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01.09.2020 10:15 Відповісти
 
 