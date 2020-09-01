РФ часто є "не частиною рішення, а частиною проблеми". Взяти хоча б на анексію Криму, - міністр оборони Естонії Луйк

Міністр оборони Естонії зазначив, що Росія в низці глобальних проблем, зокрема конфліктах у Лівії, Сирії та в разі України, "не є частиною рішення, але завжди є частиною проблеми".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Юрі Луйк сказав в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, відповідаючи на ремарку журналіста про те, що перед ЄС у відносинах з Росією стоїть дилема: проти неї, з одного боку, запроваджені санкції, з іншого - вона необхідна як партнер.

"Часто говорять про те, що нам потрібна Росія, але це не означає, що Росія якимсь чином буде нам конструктивно допомагати. Наприклад, подивимося на конфлікти в Лівії та Сирії або анексію Криму: там Росія аж ніяк не є частиною рішення, але завжди - частиною проблеми", - зазначив Юрі Луйк.

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На питання про те, чи можна сказати це і про ситуацію в Білорусі, Луйк нагадав про те, що президент Росії має великий вплив на Олександра Лукашенка і вже заявляв, що готовий надати йому російських силовиків.

Юрі Луйк також висловив переконання, що за отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального стоїть Кремль.

"ЄС повинен чітко засудити дії російської влади і вимагати незалежного розслідування. В останні роки ми бачили подібні інциденти знову і знову, і всі вони відбуваються за однаковою схемою", - зазначив він, нагадавши про отруєння Скрипаль в Англії і вбивство громадянина Грузії в берлінському парку в 2019 році.