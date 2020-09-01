Батьки можуть самі вибирати будь-яку форму навчання для своїх дітей, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що в Україні є можливість здобувати середню освіту як у традиційній, так і дистанційній, екстернатній або домашній формі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр повідомив в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок вранці.

"Сьогодні в Україні є можливість вчитися і в традиційній формі, і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що в новому навчальному році продовжуватимуть транслювати телевізійні уроки, щоб діти в сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.

Він наголосив, що з державного бюджету регіонам виділяють освітню субвенцію, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту й антисептиків.

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"Якщо таких коштів не вистачає, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів. Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали до шкіл протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію в подальшому", - додав Шмигаль.

За словами глави уряду, вищі навчальні заклади працюватимуть так само, як середні й дошкільні, однак якщо виш перебуватиме в "помаранчевій зоні", буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.