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Батьки можуть самі вибирати будь-яку форму навчання для своїх дітей, - Шмигаль

Батьки можуть самі вибирати будь-яку форму навчання для своїх дітей, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що в Україні є можливість здобувати середню освіту як у традиційній, так і дистанційній, екстернатній або домашній формі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр повідомив в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок вранці.

"Сьогодні в Україні є можливість вчитися і в традиційній формі, і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що в новому навчальному році продовжуватимуть транслювати телевізійні уроки, щоб діти в сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.

Він наголосив, що з державного бюджету регіонам виділяють освітню субвенцію, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту й антисептиків.

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"Якщо таких коштів не вистачає, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів. Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали до шкіл протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію в подальшому", - додав Шмигаль.

За словами глави уряду, вищі навчальні заклади працюватимуть так само, як середні й дошкільні, однак якщо виш перебуватиме в "помаранчевій зоні", буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.

Автор: 

карантин (18172) школа (2205) навчання (575) Шмигаль Денис (4563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
школьник заявил что не пойдет в школу, ведь чему могут научить учителя проголосовавшие за зеленского?
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01.09.2020 10:03
+1
Т.е. у детей "без выбора"?
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01.09.2020 10:00
+1
Ну на выборах преп#здента и парламента 73% зебилов уже сделали выбор.
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01.09.2020 10:01
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Т.е. у детей "без выбора"?
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01.09.2020 10:00 Відповісти
Ну на выборах преп#здента и парламента 73% зебилов уже сделали выбор.
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01.09.2020 10:01 Відповісти
Щоб так голосувати освіта не потрібна.
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01.09.2020 10:02 Відповісти
Выборы, это как у Дракона с тремя головами:
Бухает одна а "расплачиваются" все три.
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01.09.2020 10:06 Відповісти
Зараз освіта України знаходиться в дуже ганебному стані. Серед "вишів" більшість тих, які просто торгують папірцями-дипломами. Не треба так багато "вищої освіти" в країні, де примітивна промисловість, де тільки видобуваються копалини без їх переробки, де науковці - жебраки. Починати треба з середньої школи: робити відбір дітей. Необхідно створити три типи шкіл, в залежності від рівня знань учня та його мотивації до навчання. 1) Найвищий рівень - ліцеї (математика) та гімназії, де працюють найкращі вчителі, а не дресувальники. Підвіщена в півтора рази зарплатня. Батьки не платять за освіту, навпаки, дітям видаються премії за відмінні оцінки. 2)Середній рівен - діти платять приблизно 500-1000, в залежності від середнього балу та поведінки. 3) Нижній рівень. Для тих, хто не може чи не хоче вчитись. Батьки не платять за освіту. Безкоштовне харчування. Полегшена програми: більше уроків на відкритому повітрі накшталт фіз-ри, праці, технології тощо. До 9-го класу. Вчителі мають стандартну оплату, але занижену ставку - 16 годин із умовою не перебільшувати кількість годин вище 20-ти. Саме головне, діти кожен рік проходять ЗНО, по результатам якого вони можуть переходити із одного типу шкіл в інший, як вгору так і вниз. Також увести відсторонення дітей від навчання від декількох дній до двох тижнів за різні правопорушення, прогули тощо. Під час відсторонення діти навчаються дистанційно. Для таких дітей треба створити певний штат вчителів.
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01.09.2020 10:51 Відповісти
И кому это нужно из политиков, олигархов и чиновников?
В современных реалиях 80-90% населения должны обслуживать: дворники, сантехники, дорожники ... 10% управлять (надсмотрщики).
К сожалению, именно такое общество мы продолжаем строить.
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01.09.2020 11:26 Відповісти
школьник заявил что не пойдет в школу, ведь чему могут научить учителя проголосовавшие за зеленского?
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01.09.2020 10:03 Відповісти
Батьки зможуть вибирати! Спочатку заглярувши в гаманець! А там...!?
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01.09.2020 10:24 Відповісти
Система образования давно требует кардинальной реформы, где все образование ступенчатое /форма обучения не так важна, как ЕДИНАЯ процедура сдачи тестов и экзаменов/, пока не сдашь предыдущую ступень, не перейдешь на следующую. Обязательным должно быть ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНОЕ только базовое двухступенчатые образование / 6 лет: 2 ступени по 3 года/ дальше частичное финансирование 50% или смешанное: гранты, образовательные кредиты, средства спонсоров и собственные средства.
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01.09.2020 12:39 Відповісти
Просто оболванивание гарода. Нужно больше "овец".
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01.09.2020 16:02 Відповісти
 
 