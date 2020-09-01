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Пропоновані Фокіним зміни щодо виборів на Донбасі можуть зірвати вибори по всій країні, - Разумков

Пропоновані Фокіним зміни щодо виборів на Донбасі можуть зірвати вибори по всій країні, - Разумков

Заява першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про внесення змін до постанови про місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу може поставити під загрозу вибори по всій країні.

Про це розповів голова ВР Дмитро Разумков, під час токшоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні є заява Вітольда Фокіна. Вона певною мірою навіть розширює ту позицію, яка була вказана. Вона інша. На мій погляд - кардинально інша, хоча там і там, вона робиться представником делегації ТКГ", - сказав Разумков.

Також він заявив, що внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів в Україні може поставити під сумнів голосування.

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"На сьогодні внести зміни до цієї постанови - це фактично втрутитися в процес, який вже розпочався. І це буде порушення того законодавства, яке було прийнято Радою. Тому внесення будь-яких змін в ту постанову фактично може трактуватися як те, що вибори будуть поставлені під сумнів або зірвані на решті території країни", - додав спікер ВР.

У вівторок в коментарі журналістам Разумков уточнив, що заяву Фокіна було зроблено не в письмовій, а усній формі - під час інтерв'ю.

"Письмового звернення не було, мається на увазі те інтерв'ю, в якому він звертався до Верховної Ради, зазначивши, що якщо Верховна Рада не розгляне такі зміни, то це буде сприйматися, що Верховна Рада не хоче миру. Хто-хто, а Верховна Рада точно робить все і буде робити все, що від неї залежить, щоб мир в Україні був, і держава розвивалася", - сказав Разумков.

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.

Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зажадав вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Донбас (22354) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+40
Вы бы,говно зелёное,не рассказывали нам о Фокине,а посмотрели бы на того долба@оба,кто поставил подпись под его назначением .
Ипаный цЫрк устроили в стране.
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01.09.2020 10:07
+22
Хто такий Фокін, щоби пропонувати пртнципи виборів??? Парламент? Конституційний суд? Це старий пень, якому Медведчук вставив в дупу свій рупор. Яке право він має щось пропонувати від себе?
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01.09.2020 10:09
+16
Кацапська версія "мінський домовленностей", без сумніву. Тому кравчук і намагається змінити українське законодавство.
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01.09.2020 10:13
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https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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01.09.2020 14:50 Відповісти
ЗеГниды.
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01.09.2020 14:51 Відповісти
Нужно принимать жизнь и обстоятельства в ней такими как они есть. Переговоры по ОРДЛО зависят от Кремля. Если они не захотят договориться, то ничего не поделаешь. Тогда нужно прекратить переговоры, выстроить временную границу по оккупированной зоне и жить дальше, выстраивая ту Украину, какая у нас есть. А ОРДЛО будет в замороженном конфликте! При этом мы должны объявить всему миру (Меркель, Макрон), что Донбасс у нас украли и выкупать его ценой сдачи Украины под иго Путина мы не будем. И что этот бандитский акт имеет прецедент во всем мире. Завтра кто угодно отхватит территорию, проведет фальшивый референдум и скажет "теперь это моё".
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01.09.2020 17:11 Відповісти
А нащо взагалі в цій країні вибори, якщо прийдуть до влади Філімонови, Бойки і ін промосковське бидло?
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01.09.2020 18:58 Відповісти
а що Разумков скаже щодо свого пахана зеленого???
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01.09.2020 19:24 Відповісти
"Суть шахрайства зрозуміла? "Особий статус" якраз і є однією із "червоних ліній", заступ за яку зраджує національним інтересам України. Тож "мудрий і досвідчений" Фокін провокативно пересунув ту "червону лінію" на кількадесят тисяч квадратних кілометрів на захід від лінії фронту, а потім Єрмак патріотично заспокоїв нас усіх: Ми із Зеленським "червону лінію" таки перетнемо, але перетнемо не так далеко як хоче Фокін - "лише" так як хоче Путін"
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01.09.2020 21:38 Відповісти
Фокін меле те, що народжується в його роз'їдених Альцгеймером залишках мозкової маси. Відповідальність несуть ті, хто призначив туди молоду команду в складі Кравчука та Фокіна. Якщо це зроблено для того, щоб забити останній цвях в могилу мертвонародженого мінського процесу, то кращих кандидатур годі знайти.
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01.09.2020 22:03 Відповісти
Нет, просто один предатель Родины назначает на должность другого предателя Родины, но избиратели все-таки должны проголосовать за слуг предателей народа.
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02.09.2020 02:04 Відповісти
И все же надо трезво расценивать ситуацию. Односторонне разрулить конфликт Москва-Украина мы не можем. Эта ситуация может продолжаться еще и 5 и 10 лет, пока не сыграет в ящик Путин. И все это время Украина будет в подвешенном состоянии и ее экономика будет рушиться.. Хотя дальше уж некуда, а нами будут управлять засланные агенты криминальных мировых корпораций. И мы можем зайти в тупик из которого уже возврата, кроме раздела Украины не будет. И это Путин прекрасно понимает и ждет этого момента. Потому надо искать неординарные решения, которых такие люди как Кравчук и Фокин предложить не могут. Войну в Донбассе надо заканчивать и заниматься экономикой, рассчитывая прежде всего на самих себя. Ясно что в условиях недогосударства коррумпированного снизу доверху и правового беспредела этого добиться нельзя.
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02.09.2020 04:24 Відповісти
И еще (моё мнение). Для РФ оккупированные ею конфликтные территории - Приднестровье, Абхазия, Ю-Осетия, Карабах, Донбасс, Крым и на очереди Белоруссия это проблема и ненормальная ситуация. И это усиливает внутренние конфликты в РФ, примером чего может быть Хабаровск. Потому, если Украина заявит, что Кремль выставляет невыполнимые условия и мы переводим ОРДЛО в "замороженный конфликт" это команду Путина скорее всего (?) не устроит. Кстати было бы разумно создать из неоккупированных частей Донбасса новую область и подымать экономику там насколько это возможно. Потому что эти куски Донецкой и Луганской областей тоже ненормально.
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02.09.2020 04:41 Відповісти
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