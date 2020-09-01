Пропоновані Фокіним зміни щодо виборів на Донбасі можуть зірвати вибори по всій країні, - Разумков

Заява першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про внесення змін до постанови про місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу може поставити під загрозу вибори по всій країні.

Про це розповів голова ВР Дмитро Разумков, під час токшоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні є заява Вітольда Фокіна. Вона певною мірою навіть розширює ту позицію, яка була вказана. Вона інша. На мій погляд - кардинально інша, хоча там і там, вона робиться представником делегації ТКГ", - сказав Разумков.

Також він заявив, що внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів в Україні може поставити під сумнів голосування.

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"На сьогодні внести зміни до цієї постанови - це фактично втрутитися в процес, який вже розпочався. І це буде порушення того законодавства, яке було прийнято Радою. Тому внесення будь-яких змін в ту постанову фактично може трактуватися як те, що вибори будуть поставлені під сумнів або зірвані на решті території країни", - додав спікер ВР.

У вівторок в коментарі журналістам Разумков уточнив, що заяву Фокіна було зроблено не в письмовій, а усній формі - під час інтерв'ю.

"Письмового звернення не було, мається на увазі те інтерв'ю, в якому він звертався до Верховної Ради, зазначивши, що якщо Верховна Рада не розгляне такі зміни, то це буде сприйматися, що Верховна Рада не хоче миру. Хто-хто, а Верховна Рада точно робить все і буде робити все, що від неї залежить, щоб мир в Україні був, і держава розвивалася", - сказав Разумков.

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.

Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зажадав вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.