В Україні до кінця вересня буде 3 тисячі нових хворих на COVID-19 щодня, - Шмигаль

В Україні до кінця вересня - початку жовтня очікується близько 3 тисяч захворювань на коронавірус щодня. Зараз щодня фіксують від 2 до 2,5 тисячі захворювань.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він додав, що зростання кількості захворювань на коронавірус може призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80 відсотків.

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"Сьогодні у нас від 2 до 2,5 тисячі захворювань щодня. За розрахунками та прогнозами, до кінця вересня - початку жовтня ця цифра зросте до 3 тисяч хворих щодня. Це завантажить лікарні більш ніж на 80 відсотків", - сказав Шмигаль.