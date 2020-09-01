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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні до кінця вересня буде 3 тисячі нових хворих на COVID-19 щодня, - Шмигаль

В Україні до кінця вересня буде 3 тисячі нових хворих на COVID-19 щодня, - Шмигаль

В Україні до кінця вересня - початку жовтня очікується близько 3 тисяч захворювань на коронавірус щодня. Зараз щодня фіксують від 2 до 2,5 тисячі захворювань.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він додав, що зростання кількості захворювань на коронавірус може призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80 відсотків.

Також читайте: За добу COVID-19 виявили у 104 дітей та 101 медпрацівника, - Степанов

"Сьогодні у нас від 2 до 2,5 тисячі захворювань щодня. За розрахунками та прогнозами, до кінця вересня - початку жовтня ця цифра зросте до 3 тисяч хворих щодня. Це завантажить лікарні більш ніж на 80 відсотків", - сказав Шмигаль.

Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) Шмигаль Денис (4563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Больных или выявленных больных?

Так-то разница огромная
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01.09.2020 10:18
+8
Дениска, иди нахер. Человек, может, с этим вирусом тысячи лет жил-не тужил, а тут научились его обнаруживать и объявили, что всем жопа.
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01.09.2020 10:21
+6
Графік справжніх "чемпіонів"! По брехні, розпилу і не ефективного використання грошей. Особливо з Фонду по боротьбі з коронавірусом.
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01.09.2020 10:21
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Больных или выявленных больных?

Так-то разница огромная
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01.09.2020 10:18 Відповісти
Зеленский, 20 МАЯ 2020: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/20/7252413/ мы как минимум мастера спорта по борьбе с COVID-19
"Пока у меня лично - прошло только 2 месяца - замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с COVID-19, и я вижу, что мы как минимум мастера спорта по борьбе с COVID-19
Мы одни из лучших согласно статистике, потому что вовремя все сделали и сделай правильно - не ожидали всех контрактов от Минздрава, наполняли как могли все сети и больницы. И бизнесу благодарен, что помогли, и всем благодарен".
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01.09.2020 13:33 Відповісти
Дениска, иди нахер. Человек, может, с этим вирусом тысячи лет жил-не тужил, а тут научились его обнаруживать и объявили, что всем жопа.
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01.09.2020 10:21 Відповісти
а может и нет...
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01.09.2020 10:38 Відповісти
Ага, просто со времени изобретения рентгеновских аппаратов ни один заболевший со столь характерным поражением легких врачам так и не попался...
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01.09.2020 10:51 Відповісти
Графік справжніх "чемпіонів"! По брехні, розпилу і не ефективного використання грошей. Особливо з Фонду по боротьбі з коронавірусом.
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01.09.2020 10:21 Відповісти
маланєц чмигаль вже все знає вже гешефт підрахував...
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01.09.2020 10:21 Відповісти
Так мы все умрем?😏🤔🤫
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01.09.2020 10:22 Відповісти
частично скончаетесь
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01.09.2020 10:23 Відповісти
Не, вас цадик Нахман защитит
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01.09.2020 10:40 Відповісти
а тебе то что с того что здесь на Украине происходит ?
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01.09.2020 10:26 Відповісти
Ну, половина моей родни на Полтавщине похоронена.
Я люблю Украину. И не люблю тех кто её тридцать лет убивает.
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01.09.2020 10:43 Відповісти
И твоя любовь віразилась в побег туда где жирней корма.
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01.09.2020 10:54 Відповісти
Туда где кандидат физ-мат наук может работать по специальности, а не торговать Сникерсами.
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01.09.2020 11:04 Відповісти
ой как не удобно получается, всё в кандидатах топчешься? умишка не хватает?
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01.09.2020 11:44 Відповісти
На Западе нет такой фишки как "доктор наук". Точнее, есть, но это скорее редкая экзотика. Советская кандидатская степень здесь считается Ph.D. ("доктор философии"); за ней просто не существует следующих ступенек.
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01.09.2020 12:22 Відповісти
в общем неучем и помрёшь.
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01.09.2020 12:27 Відповісти
Да, конечно. Математика и физика слишком велики для одного человека.
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01.09.2020 12:29 Відповісти
"Туда где кандидат физ-мат наук может работать по специальности, а не торговать Сникерсами"

Так все правильно сказано, это и есть - "твоя любовь віразилась в побег туда где жирней корма".
Если бы у всех в Украине было такое отношение к Родине (я бегу туда где буду "работать по специальности, а не торговать Сникерсами") - , то тут бы уже вообще никого не осталось.
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01.09.2020 13:44 Відповісти
Правильно. Нужно всю жизнь работать за гроши. Ты ж не олигарх какой. Зачем тебе хатынка в Италии ?
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01.09.2020 14:25 Відповісти
"не люблю тех кто её тридцать лет убивает"

Только 30 лет? А до этого, в ссср и рос. империи ее не убивали?
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01.09.2020 13:53 Відповісти
В послесталинский период украинцы, вообще-то, руководили всей советской империей.
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01.09.2020 14:23 Відповісти
Як не буде - намалюємо
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01.09.2020 10:22 Відповісти
Это случится к концу первой декады, учитывая то что в городах полно игнорирующих маски и неверующих в коронавирус.А когда похолодает в конце октября, будет 5 тыс ежедневно.
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01.09.2020 10:22 Відповісти
а, ну понятно. так же само и рейтинги партий штампуются. шморгаль сказал - сделаем.
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01.09.2020 10:23 Відповісти
Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом! (c)
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01.09.2020 10:26 Відповісти
Я так понял Шмыгаль считает это достижением! А давайте его в поликлинику на опыты здадим!
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01.09.2020 10:28 Відповісти
Все вакцины на нём испробовать. Если в обезьяну не превратится в итоге - значит, вакцины хорошие; можно всем слугам народа вливать.
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01.09.2020 10:44 Відповісти
Alex_dos Ну как тебе сказать, дорог ты мне Alex , да родственники остались🤫🙂
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01.09.2020 10:31 Відповісти
А мне крыс не жалко. В особенности тех кто сбегает где корма пожирнее. А кацапы так те вообще аки бактерии. Вредные бактерии.
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01.09.2020 10:56 Відповісти
сделайте один раз количество тестов в пять раз больше, чем сегодня - страшно удивитесь)))
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01.09.2020 10:36 Відповісти
вообще-то с открытием школ и похолоданием - это оптимистичная оценка
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01.09.2020 10:36 Відповісти
Щось забрехалися. Що на Укр. правді, що на телеграм каналі Міністерства охорони здоров"я
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ "Всього проведено 1 506 655 ( -43 625 ) ПЛР-тестів" За останню добу провели "мінус 43625" тестів
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01.09.2020 10:46 Відповісти
ну прямо оракул цей шмигаль.
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01.09.2020 11:10 Відповісти
Він хвастається, схоже)
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01.09.2020 11:23 Відповісти
всего главнее продержаться
до середины февраля
а там практически бессмертны
все кто до этого не сдох...
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01.09.2020 11:27 Відповісти
Зараз дивилась відео трампіста Леона Вайнштайна з Лос-Анжелеса. Він наводив статистику померлих в Америці за 2019 та 2020. Під час епідемії коронавірусу померлих в 2020 році менше ніж в минулому. То шо ж це тоді за пандемія така хитророблена?
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01.09.2020 11:57 Відповісти
Мабуть тому, що 2020 рік ще не закінчився?
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01.09.2020 12:19 Відповісти
Мабуть!

У нього там цікаві підрахунки. В минулому році померло 60000 від сезонного грипу, стільки же, як у цьому році від ковіда, але цю цифру треба ділити на 2, бо майже всіх померлих зараховували до ковідних. Він звинувачує демократів у поширенні хвороби, та й в усіх гріхах, але з цифрами дійсно щось не так, як повинно бути. Сподіваюсь, що найближчим часом ми дізнаємося правду.
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01.09.2020 13:16 Відповісти
В Ломбардії в березні загальна смертність доходила до 847% від загальної середньої. Цікаво, кого ж там записували?
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01.09.2020 13:47 Відповісти
Я про Італію взагалі не хочу говорити. Там ми правду ніколи не дізнаємось. Мене Америка більше хвилює.
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01.09.2020 14:20 Відповісти
За 8 місяців цього року в США від ковіду померло 183602 людини.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Щость той трампівець наплутав.
І зараховували далеко не всіх
В Україні до кінця вересня буде 3 тисячі нових хворих на COVID-19 щодня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7585
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01.09.2020 14:47 Відповісти
Сам пью сам гуляю сам рисую сам считаю. Ковидная мафия зантирисована в расширении своей кормовой базы им поверить себя обмануть. Где аудит из неверующих в ковидного духа. На нет и суда нет шарлатаны ковидные. По областям мисцевым создавать аудиты.
Для борьбы с приписками этих пугал ковидных. А до этого отказать в праве на статистику
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01.09.2020 12:00 Відповісти
То чому б не діяти на випередження і не перевести школи і заклали освіти на дистанційну форму поботи!?
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01.09.2020 12:07 Відповісти
дітей де залишиш .дистанційна ти наша?
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01.09.2020 12:39 Відповісти
А ти кобила пару гривень на хоть дешманський ноутбук викладачам даш ? Бо минулого віддаленого навчання мій друг ДАВАВ СВІЙ НОУТБУК учительці! А дітям хто техніку купить ? Смартфон за 100 баксів то не є залізка для навчання! Знаєш скільки шмига і ко виділили на то грошей - хрен цілих нуль десятих ... Навіть ті ноути що видавалися на ЗНО в травні підбрили взад ... А два ноутбуку для сімї з двох дітей в умовах карантину то вже є серйозна діра в сімейному бюджеті ...
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01.09.2020 14:19 Відповісти
Самое плохое, это то что зебилы открывают учебные заведения.Основная заболеваемость, будет теперь именно в школах и вузах.
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01.09.2020 12:11 Відповісти
А чого 3000 ? Звідки такак цифра ? Чого не 3100 чи 2900, чи 3500 ? А може 4000 ? Чи чого не 10000 виж масочним режимом вбили імунітет і додали хворіб купі народу - зараз похолодає і попре ... Чи у Шмиги скоко надо - стоко будет ...
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01.09.2020 12:39 Відповісти
Вот наша динамика https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ .
Вот совсем не очевидно эти 3000
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01.09.2020 12:56 Відповісти
Супер, а зачем тогда карантин устраивали на 3 месяца? Можно было в апреле мае пройти этот период по 3000 в день и сей час бы уже количество новых случаев исчислялось десятками, а не тысячами. Но мы любим рубить х..вост по частям.
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01.09.2020 13:07 Відповісти
В Украине к концу сентября будет 3 тысячи новых больных COVID-19 ежедневно, - Шмыгаль


Значит надо продлить карантин до бесконечности. А также и пребывание Шмыгаля на посту премьера - до бесконечности.
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01.09.2020 13:37 Відповісти
Уже давно все поняли, что короновирус это политический фейк. Но как в сказке Андерсена "Голый король" продолжают твердить "Какие прекрасные одежды на нашем ГОЛОМ короле (или Шмыгале)
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01.09.2020 13:39 Відповісти
Серйозні плани... Може хоч тоді наші славні санепідеміки та натхненні журналісти перестануть щодня писати про героїчну боротьбу за пом'якшення карантину?
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01.09.2020 13:43 Відповісти
Вспомним количество сердечных заболеваний. Инфаркты и инсульты. И количество заболевших гриппом. Почему там никакого карантина. И еще! за последние 2 месяца я опросил около тысячи людей и никто из них не болел COVID 19. Более того никто из них не знал и не слыхал чтоб кто то из их знакомых или родственников болел. Когда происходит эпидемия гриппа, то в каждой семье болеют почти все по очереди. В офисах и учреждениях, школах и ВУЗах болеют массово. А тут никто! и тем не менее карантин. ЧТО ЭТО ТАК??? Может пора следствие открыть на тех кто проводит эту туфту. Ведь у нас если болеют, то только политики, премьер-министры, президенты и их жены! ИЗВИНИТЕ! НЕ ВЕРЮ!! Стало модным болеть короновирусом
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01.09.2020 13:52 Відповісти
Вспомним количество сердечных заболеваний. Инфаркты и инсульты. Они ни разу не заразные.
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01.09.2020 15:34 Відповісти
Советую вспомнить, что в прошлом
эпидсезоне гриппом переболело 5,4 млн. человек. Показатель
заболеваемости составлял 552,3 человек на 100 тысяч населения, что на 6,5%
больше эпидемического порога по Украине.
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01.09.2020 17:05 Відповісти
Советуйте. Но и я советую Вам вспомнить, что в ту статистику валят все ОРВИ (которые вызывают целый табун вирусов) и кучу респираторных расстройств невыясненного генеза. А сравнивают только со случаями с одним коронавирусом ковид-19, да еще обязательно подтвержденными ПЦР или ИФА тестами...
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01.09.2020 17:05 Відповісти
Пока не начали целенаправленно везде искать коронавирус, все списывалось на грипп или пневмонии "с невыясненными этиологией", а их только в прошлом эпидсезоне было около 6000.
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01.09.2020 17:13 Відповісти
Ну так сравнение такой смертности от гриппа и коронавируса похоже на сравнение продаж автомобилей с разрешенной массой до 3,5 тонн и авто марки Шкода Октавия тур.
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01.09.2020 17:18 Відповісти
Все очень просто - ранее не было моды на списывание смертей на грипп, как сейчас делается при ковид, для запугивания населения. Глобальные задачи были разные, тогда и сейчас.
.
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01.09.2020 17:26 Відповісти
Когда в Италии в отдельных провинциях общая смертность от всех причин в 7-8 раз превышала обычную, какую болезнь они на ковид списали? Бубонную чуму?
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01.09.2020 17:31 Відповісти
Не уходите от темы об Украине. Но, даже относительно Италии, Вы застыли на информации о ней на уровне февраля месяца. Поработайте над собой в поиске более свежей информации и узнаете много нового.
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01.09.2020 17:39 Відповісти
Вы не ответили на вопрос. Если верна Ваша версия, то списать на ковид можно смерти из других причин смертности. Но общая смертность при этом не возрастет. Почему в ряде стран Европы синхронно скачком подскочила общая смертность от всех причин? Что, рептилоиды невидимые эскадроны смерти десантировали?
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01.09.2020 17:51 Відповісти
Когда нет аргументов по сути, всегда есть спасительный, со времен союза, "аргумент" о судьбе человечества.
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01.09.2020 22:14 Відповісти
Вообще-то мой вопрос был чисто логический. Жаль, что Вы так неловко уходите от ответа на него.
Как можно списать на смертность от ковида обычную смертность от обычных болезней так, чтобы общая смертность при этом возросла в 8 раз?
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02.09.2020 12:15 Відповісти
Еще раз обращаю Ваше внимание, что имеются более актуальная аналитика по этой теме. Советую изучить.
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02.09.2020 15:26 Відповісти
Страны советов уже нет. Как и ответа у Вас на мой вопрос.
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02.09.2020 15:31 Відповісти
Зачем отвечать на не актуальный вопрос? Эта тема уже детально рассмотрена во многих западных исследованиях и мифы о "страшном убийце" ковид там документально развенчаны.
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02.09.2020 16:47 Відповісти
Ну, мне, например, интересно, как можно пересчитать, зарегистрировать, выдать свидетельства о смерти, и похоронить, скажем 85 трупов, а на самом деле их было всего 10...
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02.09.2020 17:03 Відповісти
Громадсську организацию в областях за мисцевый бюжет. ,Ковид на аудит' и прверять всю статистику и давать свою информацию отслеживать псевдобольных и за каждую голову премию. Это будет самая эфективнвя борьба с ковидной мафией и збереження коштив. Или запрут на ЧС, олигархи дадут отмашку и рада проголосует.Будут бить по облостям сначала Запад затем все остальные. Потом в стойло.
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01.09.2020 14:49 Відповісти
Стрий (Львівщина), як приклад боротьби з коронавірусом!
Бізнес, медики, влада, прості люди об'єднали свої зусилля в протидії загрозі.
Практично усі найбільші бізнеси Стрийщини долучились до допомоги медикам та населенню.
https://leopolis.news/post/25326 Благодійний "Фонд Карпінських"
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01.09.2020 14:56 Відповісти
 
 