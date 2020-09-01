Мінські угоди залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру на Донбасі, - ООН
У Генасамблеї ООН представили доповідь про роботу Ради безпеки в 2019 році, в якій, зокрема йшлося і про Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Центр новин ООН.
Як наголошується, про ситуацію в Україні доповідали помічник Генерального секретаря з гуманітарних питань та заступник координатора надзвичайної допомоги Урсула Мюллер, головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці у Європі (ОБСЄ) Ертугрул Апакан і Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік.
"Мінські угоди, хоча вони багато в чому не виконуються, залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру шляхом переговорів на сході України", - повідомили доповідачі Раді.
На порядку денному Радбезу ООН були пункти не тільки щодо ситуації в окремих країнах, а й тематичні питання, у тому числі ті, що стосуються боротьби з фінансуванням тероризму, з наданням зброї та інших ресурсів терористам.
Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що без прямого діалогу з Володимиром Путіним припинення війни на Донбасі досягти неможливо, але Україна має альтернативний план, якщо Мінські угоди не принесуть результату.
Рада Безпеки ООН складається з п'ятнадцяти членів Організації. Велика Британія, Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки та Франція є постійними членами Ради Безпеки, які володіють правом вето. Десять непостійних членів обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щороку проводиться заміна п'яти з них.
Рада Безпеки несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Це - єдиний орган ООН, чиї рішення носять обов'язковий характер для всіх членів Організації.
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11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию.........
Как объяснить, что ЭТО УЖЕ СДЕЛАНО и козе даже понятно, что после возвращения ОРДЛО в правовое поле Украины, они тоже станут частью этих изменений Конституции
И у киприотов с признанной миром территории есть масса времени . Есть туризм , есть работающие банки , с/х , промышленность , порты перегруженные , туризм - прекрасные курорты .
А на оккупированной части ещё 150 лет не будет ни аэропорта нормального морского сообщения -- это им нужно принять тот факт , что их подавляющее меньшинство
Умерла ЛИГА, умрет и ООН
Ответ простой : "слово мир не является волшебной палочкой , от прикасания к которой наступает всеобщее блаженство . Мир всегда есть согласия обоих воющих стророн и никакое , даже маниакальное желание т.н. мира одной стороной не заменит собой желатие второй стороны" . И ещё важно в любом мирном солгашение это : "наличие партнёров по диалогу" .
В случае с украино-мАцковской войной сама сторона от Мацквы отказывается себя признавать стороной конфликта , шо делает любые соглашения лицемерным полоночным бредом т.н. "барцофф за мЫр" ...
Российско - украинская война?
Российско - украинская война за НЕЗАВИСИМОСТЬ !
А вы не забыли, что Путин строит СССР?
Он не идиот, и понимает, что старый СССР проиграл экономически, поэтому построить такую большую систему он не в силах. И он строит СССР маленький. Если старый СССР был окружён сателлитами соцлагеря, то в новом Путинском СССР Расия окружена сателлитами из бывших республик Белорусская ССР, Украинская ССР, Молдавская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР... (с Прибалтикой он похоже смирился, восток - дело другое)...
Поэтому война Путина - это не война против Украины, сателлит "Украина", населённый братскими, слегка смешными хохлами его вполне устраивает!
Его война против НЕЗАВИСИМОСТИ Украины!
И В ЭТОЙ ВОЙНЕ МЫ ПОБЕДИЛИ !
С потерей части территорий, с тысячами человеческих жертв - но мы ПОБЕДИЛИ!
И пора, наконец, признать этот факт и начать жить в условиях новых границ государства УКРАИНА. Евреи тысячи лет искали свою государственность. Может через сто лет и Украина вернёт свои исторические территории, но нужно признать СЕГОДНЯШНЮЮ РЕАЛЬНОСТЬ!
А сегодняшняя реальность такова, что сегодня вернуть эти территории можно только в обмен на независимость!
Вы хотите этого, млять?
За что кровь проливали?
Что не так?
Твоя задача - примушувати фєдєрастів виконувати їх забов'язання, щоби забрали танки, зброю, всіх своїх 3,14дарасів та уйопували на лаптєвстанію, а не обговорювати умови та брати на Україну нові забов'язання...