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Новини Агресія Росії проти України
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Мінські угоди залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру на Донбасі, - ООН

Мінські угоди залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру на Донбасі, - ООН

У Генасамблеї ООН представили доповідь про роботу Ради безпеки в 2019 році, в якій, зокрема йшлося і про Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Центр новин ООН.

Як наголошується, про ситуацію в Україні доповідали помічник Генерального секретаря з гуманітарних питань та заступник координатора надзвичайної допомоги Урсула Мюллер, головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці у Європі (ОБСЄ) Ертугрул Апакан і Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік.

"Мінські угоди, хоча вони багато в чому не виконуються, залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру шляхом переговорів на сході України", - повідомили доповідачі Раді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є чіткі червоні лінії. Висловлювання Фокіна не відображають офіційної позиції України, - Єрмак

На порядку денному Радбезу ООН були пункти не тільки щодо ситуації в окремих країнах, а й тематичні питання, у тому числі ті, що стосуються боротьби з фінансуванням тероризму, з наданням зброї та інших ресурсів терористам.

Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що без прямого діалогу з Володимиром Путіним припинення війни на Донбасі досягти неможливо, але Україна має альтернативний план, якщо Мінські угоди не принесуть результату.

Рада Безпеки ООН складається з п'ятнадцяти членів Організації. Велика Британія, Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки та Франція є постійними членами Ради Безпеки, які володіють правом вето. Десять непостійних членів обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щороку проводиться заміна п'яти з них.

Рада Безпеки несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Це - єдиний орган ООН, чиї рішення носять обов'язковий характер для всіх членів Організації.

Також читайте: Мінські угоди застаріли, західні партнери це розуміють, - представник Кабміну у Верховній Раді Мокан

Автор: 

ООН (3342) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Сайдік Мартін (162) Апакан Ертурул (22)


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Топ коментарі
+7
...согласно Минск-2 Дебальцево должно быть укринским... и хде????
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01.09.2020 10:24
+7
ООН уже " решил" проблемы Кипра ( с оккупацией севера страны Турцией), Карабаха и территорий Азербайджана занятых Арменией, по оккупации Приднестровья Рферией, тоже по грузинским территориям Абхазии и Юж. Осетии, судьбу островов в Южно Китайском море, вопросы по Палестине, Кашмиру.. В общем "нарешали". Все остается как в басне Крылова - Кто сильнее тот и прав.
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01.09.2020 10:34
+5
Достижение мира отвечает желанию народа, но не отвечает желаниям олигархов и политиков, богатеющих на войне и производящих оружие.
Так что, к сожалению, мира скоро не стоит ждать
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01.09.2020 10:27
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Ладно Брэйк а то сейчас опять по новой модер засранец Антона мне заблокировал
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01.09.2020 16:27 Відповісти
За что и как? Все сообщения на месте.
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01.09.2020 16:30 Відповісти
Не знаю за что)) думает наверное что я сепар хотя я в отличии от него уклониста был в АТО с 2015- 2016гг
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01.09.2020 16:32 Відповісти
Я Вас уважаю, правда и ваше мнение тоже! Но для меня этот спор как тот секс Натальи Поклонской с тем Афроамериканцем после которого Наташа начала бы утверждать что она девственница
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01.09.2020 16:05 Відповісти
Ну и тут видите, у нас разночтение картинки. Для меня это пока что просто картинка в интернете. Без имени.
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01.09.2020 16:16 Відповісти
Вы имеете ввиду что это не Поклонская на фото? Говорят что она но тут только экспертиза.. вот что по минским думают эксперты https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29436659.html
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01.09.2020 16:31 Відповісти
Не увидела экспертов, только то, что вроде бы как говорят жители Северодонецка и еще пары городов. В начале статьи выдержки из закона и хрогология. При этом заметьте, иностранные партнеры не менять Закон просили, а просто продлить Вот после таких статей, такие как Вы и начинаете устраивать танцы с бубном вокруг Порошенко, не вникнув в суть.
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01.09.2020 16:42 Відповісти
Опять мы смотрим на одно и тоже а видим разное..
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01.09.2020 16:46 Відповісти
Почему не работает?Принятие закона было частью выполнения Украиной политической части Минских соглашений. Наряду с этим законом должны были вноситься изменения в Конституцию в части децентрализации и в закон о выборах, а также приниматься закон об амнистии.Однако, у сторон боевых действий разный взгляд на очередность выполнения договоренностей. Украинская сторона прописала в законе, что его пункты вступят в силу только после вывода незаконных вооруженных формирований, боевиков, наемников и всей военной техники с территории страны.В России и группировках «ДНР» и «ЛНР», которые она поддерживает, неоднократно заявляли, что Украина для начала должна выполнить политическую часть договоренностей - имплементировать закон об амнистии и закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции..
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01.09.2020 16:46 Відповісти
Если вкратце то спор идет о поочередности выполнения пунктов .. РФ требует с первого и так далее Украина сначала границу- потом выборы и тд.
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01.09.2020 16:47 Відповісти
Они требуют сначала выборы, потом разоружение.
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01.09.2020 17:17 Відповісти
В том числе и это
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01.09.2020 17:21 Відповісти
Ирада а у вас карточка Привата есть?
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01.09.2020 15:45 Відповісти
Упаси боже - и не было никогда, пользуюсь исключительно банком Аваль.
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01.09.2020 15:48 Відповісти
Пойдет и Аваль. это партнеры.
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01.09.2020 15:49 Відповісти
Иными словами вы зачем то показываете мне действующее украинское законодательство во преки тому что подписью Пети по Минску оно должно быть изменено .. не знаю правда сознательно вы это делаете или просто заблуждаетесь.
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01.09.2020 14:06 Відповісти
Закон был принят ПОСЛЕ Соглашения и он НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ Минску. Конституция изменена, децентрализация проведена. Пуйло и бесится и ненавидит Порошенко именно потому что он его поимел с этим Соглашением и крупно.
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01.09.2020 14:15 Відповісти
Вы что не умеете читать или мне не верите.. вот фото. 11 пункт. Мінські угоди залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру на Донбасі, - ООН - Цензор.НЕТ 6718
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01.09.2020 14:19 Відповісти
Еще раз.......
11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию.........
Как объяснить, что ЭТО УЖЕ СДЕЛАНО и козе даже понятно, что после возвращения ОРДЛО в правовое поле Украины, они тоже станут частью этих изменений Конституции
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01.09.2020 14:28 Відповісти
11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. (См. примечание)
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01.09.2020 14:31 Відповісти
Что вы делаете?)) Вы вырезаете половину текста из пункта)))))))))))
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01.09.2020 14:32 Відповісти
Этот особый статус с ключевым моментом децентрализации имеет сейчас вся страна с 2015 года - все области, согласно Конституции, кроме ОРЛДО. Антон, если Вы не в состоянии проследить причино-следственную связь между четырьмя документами, я в этом не помогу........ Извините, устала я объяснять прописное, ЕСЛИ Вы не юрист, это еще и бесполезно.
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01.09.2020 14:38 Відповісти
ООН уже " решил" проблемы Кипра ( с оккупацией севера страны Турцией), Карабаха и территорий Азербайджана занятых Арменией, по оккупации Приднестровья Рферией, тоже по грузинским территориям Абхазии и Юж. Осетии, судьбу островов в Южно Китайском море, вопросы по Палестине, Кашмиру.. В общем "нарешали". Все остается как в басне Крылова - Кто сильнее тот и прав.
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01.09.2020 10:34 Відповісти
По этому пути *решения* все и идет.
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01.09.2020 10:36 Відповісти
По Кипру, там южный Кипр отказался объединятся с северным.
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01.09.2020 10:44 Відповісти
Северный Кипр это такое себе ОРДЛО, территория оккупированная Турцией с перемещением туда турецкого населения из материковой Турции и т.д По факту это территория находится под полным контролем Турции. * а как с Крымом поступила РФерия у них духа не хватает.. Какое объединение.. шутить изволите.
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01.09.2020 10:54 Відповісти
Я говорил о референдуме. Итоги референдума в Кипре: С.Кипр проголосовал за объединение, Ю.Кипр против.
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01.09.2020 11:04 Відповісти
Нет никакого "ЮкЫпра" , есть признанная во всём мире держава . Республика Кипр , а есть оккупированная Турцией часть острова , где нет ничего вот уже лет 55 ...
И у киприотов с признанной миром территории есть масса времени . Есть туризм , есть работающие банки , с/х , промышленность , порты перегруженные , туризм - прекрасные курорты .
А на оккупированной части ещё 150 лет не будет ни аэропорта нормального морского сообщения -- это им нужно принять тот факт , что их подавляющее меньшинство
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01.09.2020 11:17 Відповісти
Мне как-то фиолетово, разбирайтесь сами.
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01.09.2020 11:26 Відповісти
Грузия немного потеряла с отколом Ю.Осетии. Абхазию жалко конечно, но страна получила возможность двигаться вперед. Пуйло решило не повторять этих ошибок и потому о замороженной ситуации речь даже и не шла. Кормить ОРДЛО вечно, ему не надо,. Цели совсем другие. Поэтому и продолжалось использование оружия.
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01.09.2020 11:13 Відповісти
У світі десятки таких конфліктів і ООН зможе з цим жити.
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01.09.2020 10:42 Відповісти
Просто ООН это аморфная ни чего не решающая организация, в этом смысле даже ( канувшая в Лету) Лига наций и то была более дееспособной. Почему это спустя 75 лет после 2 й мировой , судьба мира находится в руках нескольких государств с правом " вето" Особенно если учесть что уже нет ни той Франции, с ее огромными колониальными владениями, ни Великобритании с ее империей, ни того Китая ( остался Тайвань), ни СССР.. т.е. получается из пяти по сути только США и осталось. Нужно как минимум расширять постоянный совет безопасности до 12 стран ( включая туда Германию, Италию, Индию, Японию, Канаду , Бразилию и Австралию) а "вето" только 8 голосами. Пусть вот хоть так пока. А то что сейчас это полная ахинея, чисто "поговорить" она уже изжила себя. ( скажут а как же представители исламского мира, стран Африки.. ну пусть достигнут того уровня как выше предложенные, а тогда можно будет и еще расширить, а пока так.. Я же не предлагаю ввести в Совбез Ватикан не смотря на его влияние в мире) Но пятерке это не нужно , они чувствуют себя на пьедестале хорошо а остальной мир держат за колонии.
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01.09.2020 11:03 Відповісти
А я считаю приоритетным решения подписанные по Будапештским соглашениям.., по соглашениям Большого договора между Украиной и РФ.. при чем тут какой то Минск. ( кстати поддерживаю предыдущий комментарий - пусть сначала передадут Украине под наш контроль все территории захваченные сверх линии установленной по соглашению Минск , а это не только Дебальцево но и очень значительные территории на юго- запад от Донецка. Это как минимум обоснованные требования для начала ну хоть какого то диалога, если уж на то пошло.
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01.09.2020 10:30 Відповісти
та 00ну все пох
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01.09.2020 10:32 Відповісти
ООН - давным давно обосравшаяся конструкция, призванная держать в узде малозначимые страны третьего и четвертого мира, работающая сама на себя, обеспечивая блага функционеров от ООН и права ВЕТО для шестерки, периодически высыпающая избыточные для стран основателей продукты и лекарства на нищенские сообщества.
Умерла ЛИГА, умрет и ООН
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01.09.2020 10:33 Відповісти
никоим образом не хотел умалить старания ИСТИННЫХ волонтеров, но такова житуха в этом сраном мире(
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01.09.2020 10:35 Відповісти
В Эстонии напомнили, что Россия часто является "не частью решения, а частью проблемы"
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01.09.2020 10:33 Відповісти
ООН согласовал вам ампутацию ноги по самую шею и озабочено заявляет что другого пути к выздоровлению нет. Не согласовали другие методы. Красота.
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01.09.2020 10:35 Відповісти
И тут же говорит что это неправильно в ЛДНР есть смертная казнь,видать деньги Мацквы парализовали работу ООН, если критикуюет ООН то значит признала не до республики
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01.09.2020 10:42 Відповісти
Это они Порошенко наслушались?
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01.09.2020 10:41 Відповісти
Нечто подобное от ООН и даже ЕС , и даже некоторых политиков США Израиль слышал этак лет 20 в адрес т.н. "Ослиных соглашений" , которым якобы "нет альтернативы" .
Ответ простой : "слово мир не является волшебной палочкой , от прикасания к которой наступает всеобщее блаженство . Мир всегда есть согласия обоих воющих стророн и никакое , даже маниакальное желание т.н. мира одной стороной не заменит собой желатие второй стороны" . И ещё важно в любом мирном солгашение это : "наличие партнёров по диалогу" .

В случае с украино-мАцковской войной сама сторона от Мацквы отказывается себя признавать стороной конфликта , шо делает любые соглашения лицемерным полоночным бредом т.н. "барцофф за мЫр" ...
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01.09.2020 11:09 Відповісти
Барыга своими договорняками запудрил мозги дипломатам всего мира. Кто же может ожидать, что президент (вроде независимой страны) будет подыгрывать Путлеру!
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01.09.2020 11:13 Відповісти
Минскими договорняками.
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01.09.2020 11:13 Відповісти
Минские соглашения это санкции против рф, никакой другой от них ползы нет.
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01.09.2020 11:46 Відповісти
Российско - украинская война...
Российско - украинская война?
Российско - украинская война за НЕЗАВИСИМОСТЬ !
А вы не забыли, что Путин строит СССР?
Он не идиот, и понимает, что старый СССР проиграл экономически, поэтому построить такую большую систему он не в силах. И он строит СССР маленький. Если старый СССР был окружён сателлитами соцлагеря, то в новом Путинском СССР Расия окружена сателлитами из бывших республик Белорусская ССР, Украинская ССР, Молдавская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР... (с Прибалтикой он похоже смирился, восток - дело другое)...
Поэтому война Путина - это не война против Украины, сателлит "Украина", населённый братскими, слегка смешными хохлами его вполне устраивает!
Его война против НЕЗАВИСИМОСТИ Украины!
И В ЭТОЙ ВОЙНЕ МЫ ПОБЕДИЛИ !
С потерей части территорий, с тысячами человеческих жертв - но мы ПОБЕДИЛИ!
И пора, наконец, признать этот факт и начать жить в условиях новых границ государства УКРАИНА. Евреи тысячи лет искали свою государственность. Может через сто лет и Украина вернёт свои исторические территории, но нужно признать СЕГОДНЯШНЮЮ РЕАЛЬНОСТЬ!
А сегодняшняя реальность такова, что сегодня вернуть эти территории можно только в обмен на независимость!

Вы хотите этого, млять?
За что кровь проливали?
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01.09.2020 11:58 Відповісти
В ООН просто констатировали факт. Переговорьі в Нормандском формате ведутся на основе Минских соглашений , у РФ нет никаких шансов вьійти из них "победителем".
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01.09.2020 12:37 Відповісти
наверно единственной, которая устраивает и московии, и еврожопу.
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01.09.2020 13:58 Відповісти
Фокину и кравчуку пора не на переговори йти а на цвинтар вперёд ногами, Падлюки хочуть торгувати Ще Украиною яка стикае крови вид московських катив. Вони нищили руками фокинокравчукивськими руками 100 рокив Украину,ХАЙ ЗГИНЕ ФОКИН КРАВЧУК И ЖОПОБЛОК НА ВИКИ ВИКИВ.аминь.
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01.09.2020 14:37 Відповісти
Одобрил его ваш любимый Порось в Нормандском формате, подписал назначенный им официальный представитель Украины, закреплен резолюцией Совбез ООН.

Что не так?
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01.09.2020 19:59 Відповісти
Хто тобі дозволив про це рота роззявляти, старий мудак???
Твоя задача - примушувати фєдєрастів виконувати їх забов'язання, щоби забрали танки, зброю, всіх своїх 3,14дарасів та уйопували на лаптєвстанію, а не обговорювати умови та брати на Україну нові забов'язання...
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11.09.2020 19:30 Відповісти
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