Мінські угоди залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру на Донбасі, - ООН

У Генасамблеї ООН представили доповідь про роботу Ради безпеки в 2019 році, в якій, зокрема йшлося і про Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Центр новин ООН.

Як наголошується, про ситуацію в Україні доповідали помічник Генерального секретаря з гуманітарних питань та заступник координатора надзвичайної допомоги Урсула Мюллер, головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці у Європі (ОБСЄ) Ертугрул Апакан і Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік.

"Мінські угоди, хоча вони багато в чому не виконуються, залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру шляхом переговорів на сході України", - повідомили доповідачі Раді.

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На порядку денному Радбезу ООН були пункти не тільки щодо ситуації в окремих країнах, а й тематичні питання, у тому числі ті, що стосуються боротьби з фінансуванням тероризму, з наданням зброї та інших ресурсів терористам.

Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що без прямого діалогу з Володимиром Путіним припинення війни на Донбасі досягти неможливо, але Україна має альтернативний план, якщо Мінські угоди не принесуть результату.

Рада Безпеки ООН складається з п'ятнадцяти членів Організації. Велика Британія, Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки та Франція є постійними членами Ради Безпеки, які володіють правом вето. Десять непостійних членів обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щороку проводиться заміна п'яти з них.

Рада Безпеки несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Це - єдиний орган ООН, чиї рішення носять обов'язковий характер для всіх членів Організації.

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