Кількість активних хворих COVID-19 за добу зросла в усіх областях України, окрім Вінницької, Кіровоградської та Черкаської, - РНБО
Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та у всіх областях України, крім Вінницької, Кіровоградської та Черкаської, свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) у вівторок уранці.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (262), Одеській (211), Львівській (193), Тернопільській (180), Івано-Франківській (169) областях та в Києві (176), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Загалом за минулу добу:
- у Вінницькій області підтверджено 51 новий випадок захворювання на COVID-19, 2 випадки смерті й 65 випадків одужання, наразі в області хворіють 1 116 осіб (на 16 менше за добу);
- у Волинській області 52 людини захворіли, 2 померли, 40 - одужали, наразі хворіють 1 485 осіб (на 10 більше за добу);
- у Дніпропетровській області 49 нових випадків захворювання та 2 випадки смерті, наразі хворіють 1 149 осіб (на 47 більше за добу);
- у Донецькій області 30 осіб захворіли, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, наразі хворіють 556 осіб (на 30 більше за добу);
- у Житомирській області 80 осіб захворіли, 3 випадки смерті й 47 - одужання, наразі хворіють 1 408 осіб (на 30 більше за добу);
- у Закарпатській області 84 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті й 10 - одужання, наразі хворіють 4 003 людини (на 73 більше за добу);
- у Запорізькій області 31 людина захворіла, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, наразі хворіють 684 людини (на 31 більше за добу);
- в Івано-Франківській області зафіксовано 169 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті й 60 - одужання, наразі хворіють 5 729 осіб (на 105 більше за добу);
- у Києві 176 нових випадків захворювання, 5 людей померли і 43 - одужали, наразі хворіє 8 951 особа (на 128 більше за добу);
- у Київській області 86 осіб захворіли, 1 - померла і 39 - одужали, наразі хворіють 2 006 осіб (на 46 більше за добу);
- у Кіровоградській області 2 людини захворіли, 1 випадок смерті й 4 - одужання, наразі хворіють 75 осіб (на 3 менше за добу);
- у Луганській області 5 осіб захворіли, 1 - померла й 3 - одужали, наразі хворіють 127 осіб (на 1 більше за добу);
- у Львівській області підтверджено 193 нові випадки захворювання на COVID-19, 8 випадків смерті та 99 випадків одужання, наразі хворіють 9 852 людини (на 86 більше за добу);
- у Миколаївській області 32 нові випадки захворювання, 1 - смерті й 9 випадків одужання, наразі хворіють 665 осіб (на 22 більше за добу);
- в Одеській області 211 нових випадків захворювання та 6 осіб померли, наразі хворіють 5 599 осіб (на 205 більше за добу);
- у Полтавській області 19 осіб захворіли і 12 - одужали, наразі хворіють 276 осіб (на 7 більше за добу);
- у Рівненській області 87 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті й 81 - одужання, наразі хворіє 2 521 особа (на 5 більше за добу);
- у Сумській області 62 нові випадки захворювання та 32 - одужання, наразі хворіють 813 осіб (на 30 більше за добу);
- у Тернопільській області 180 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті й 39 - одужання, наразі хворіють 3 034 особи (на 140 більше за добу);
- у Харківській області 262 нові випадки захворювання, 3 випадки смерті й 9 осіб одужали, наразі хворіє 5 861 особа (на 250 більше, ніж днем раніше);
- у Херсонській області 4 людини захворіли, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, хворіють 119 осіб (на 4 більше за добу);
- у Хмельницькій області 38 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті й 9 - одужання, наразі хворіє 1 101 особа (на 28 більше за добу);
- у Черкаській області 21 людина захворіла і 22 - одужали, наразі хворіють 570 осіб (на 1 менше за добу);
- у Чернівецькій області 117 нових випадків захворювання, 5 людей померли і 43 - одужали, наразі хворіють 3 863 людини (на 69 більше за добу);
- у Чернігівській області 47 нових випадків захворювання і 22 - одужання, наразі хворіють 1 333 особи (на 25 більше за добу).
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По словам главного экономиста Всемирной продовольственной программы ООН Арифа Хусейна, которого цитирует издание, нынешний кризис вызывает как физические, так и экономические ограничения по доступу к еде.
Уже в этом году количество людей, которые недоедают, увеличится на 132 миллиона. Этот прирост в три раза больше любого увеличения, которое происходило в этом столетии.
Огромный всплеск голода происходит при огромных глобальных излишках пищи
Миллионы людей потеряли работу и не имеют достаточно денег, чтобы прокормить семьи
Кроме обычного голода, миллионы людей, скорее всего, также будут чувствовать другие формы продовольственной незащищенности, включая невозможность позволить себе здоровую диету, что может привести к болезням.
https://apostrophe.ua/news/society/2020-08-31/golod-mojet-ubit-bolshe-lyudey-v-etom-godu-chem-koronavirus--bloomberg/208041