Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова
Уряд і Верховна Рада з 2021 року планують запровадити доплати до пенсій для пенсіонерів старші за 75 років подібно до того, як в 2020 році вони були запроваджені для пенсіонерів старше 80 років , повідомила глава парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
"Зараз ми очікуємо 15 вересня, коли буде внесений державний бюджет. Я - на постійному контакті з міністром фінансів. Він закладає надбавку і для осіб 75+. Будемо допомагати людям, які працювали переважно за радянських часів і мають дуже малу пенсію зараз", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Третьякова нагадала, що цьогоріч Рада прийняла два закони, згідно з якими люди старші за 80 років додатково отримали не тільки доплату в 1 тис. грн, яка була надана одноразово майже 5 млн пенсіонерів, а й доплату в розмірі 500 грн на місяць до пенсії довічно.
"А тому, кому 80+ і він самотній, ще встановлена доплата на догляд - понад 700 грн на місяць", - нагадала глава профільного парламентського комітету.
За її словами, компенсатори були знайдені, в тому числі з грошей, які виділяються на соціальну політику.
Третьякова пояснила, що люди, яким більше 75 років, працювали за радянських часів, коли не було високих заробітних плат, тому їхня пенсія зараз не є справедливою.
Згідно з даними Держстату, на кінець 2019 року в Україні було 9,98 млн осіб старше 60 років і 7,15 млн осіб старше 65 років.
Будь ласка, зачекайте...
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Мінімальну зарплатню підняли, а пенсіонерам (тим, хто доживе) тільки обіцяють...
тобто не просто "хто дожив"...
тобто де конкретно написано - самітні люди, яким 80 чи 75 років?
начебто і не збрехали, але і не уточнили...
Сколько % от населения Украины составляют пенсионеры старше 75?
И второй вопрос!
Какой % от всех пенсионеров составляют те, которые старше 75?
Зная ответы, вы поймете, что слова НЕ УВАЖАЕМОГО заявителя стоят копейки в рамках дерибана бюджета.
Эти потуги составят 0,1 %, а скорее всего и того меньше, от бюджета.
Пичалька и лохотроновский пиар перед выборами(
а є такі у яких 47-52 роки стажу...а пенсія мінімальна...а є які ще прижитті накрали на 3 покоління майбутні і пенсію мають тісячі на місяць...цікаво....а от таким 80 річним одинакам буде надбавка? ))))
Ваша низкосортная.
Як красивенно можуть Зелебенсьі, Ара-хамії і Разум-кови обіцять дурачкам рай після 75-ти років!!!
Тільки до 75-ти треба дожити!!!
Бо після 65- ти років рік за три іде!
Нєеее, точно країна дурнів, вірніше народ-придурків!!!
Слава 73% які проголосували за Великого Зе!!!!!!!
Нє ? Ви не причому ? Правда ?
Мало того, що чоловіки, які переважно і поповнюють Пенсійний фонд, значно менше живуть на пенсії від бабульок, мало того, що вони пізніше йдуть на ту пенсію за нашими законами, так ще й таке отримуйте...
Скільки дідів доживають до 75-ти?