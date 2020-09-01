Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова

Уряд і Верховна Рада з 2021 року планують запровадити доплати до пенсій для пенсіонерів старші за 75 років подібно до того, як в 2020 році вони були запроваджені для пенсіонерів старше 80 років , повідомила глава парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Зараз ми очікуємо 15 вересня, коли буде внесений державний бюджет. Я - на постійному контакті з міністром фінансів. Він закладає надбавку і для осіб 75+. Будемо допомагати людям, які працювали переважно за радянських часів і мають дуже малу пенсію зараз", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Третьякова нагадала, що цьогоріч Рада прийняла два закони, згідно з якими люди старші за 80 років додатково отримали не тільки доплату в 1 тис. грн, яка була надана одноразово майже 5 млн пенсіонерів, а й доплату в розмірі 500 грн на місяць до пенсії довічно.

"А тому, кому 80+ і він самотній, ще встановлена ​​доплата на догляд - понад 700 грн на місяць", - нагадала глава профільного парламентського комітету.

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За її словами, компенсатори були знайдені, в тому числі з грошей, які виділяються на соціальну політику.

Третьякова пояснила, що люди, яким більше 75 років, працювали за радянських часів, коли не було високих заробітних плат, тому їхня пенсія зараз не є справедливою.

Згідно з даними Держстату, на кінець 2019 року в Україні було 9,98 млн осіб старше 60 років і 7,15 млн осіб старше 65 років.