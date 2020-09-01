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Новини
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Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова

Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, -

Уряд і Верховна Рада з 2021 року планують запровадити доплати до пенсій для пенсіонерів старші за 75 років подібно до того, як в 2020 році вони були запроваджені для пенсіонерів старше 80 років , повідомила глава парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Зараз ми очікуємо 15 вересня, коли буде внесений державний бюджет. Я - на постійному контакті з міністром фінансів. Він закладає надбавку і для осіб 75+. Будемо допомагати людям, які працювали переважно за радянських часів і мають дуже малу пенсію зараз", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Третьякова нагадала, що цьогоріч Рада прийняла два закони, згідно з якими люди старші за 80 років додатково отримали не тільки доплату в 1 тис. грн, яка була надана одноразово майже 5 млн пенсіонерів, а й доплату в розмірі 500 грн на місяць до пенсії довічно.

"А тому, кому 80+ і він самотній, ще встановлена ​​доплата на догляд - понад 700 грн на місяць", - нагадала глава профільного парламентського комітету.

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За її словами, компенсатори були знайдені, в тому числі з грошей, які виділяються на соціальну політику.

Третьякова пояснила, що люди, яким більше 75 років, працювали за радянських часів, коли не було високих заробітних плат, тому їхня пенсія зараз не є справедливою.

Згідно з даними Держстату, на кінець 2019 року в Україні було 9,98 млн осіб старше 60 років і 7,15 млн осіб старше 65 років.

Автор: 

держбюджет (2390) пенсіонери (887) пенсія (1581) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+17
"Повірте зеленим обісцянкам ! Зробіть себе, ще раз, разом !" -зелені слуги НЕукраїнського народу.
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01.09.2020 11:19
+17
Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 7272
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01.09.2020 11:26
+14
Обіцянки цяцянки

Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 7391
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01.09.2020 11:13
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01.09.2020 11:12 Відповісти
Обіцянки цяцянки

Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 7391
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01.09.2020 11:13 Відповісти
вам вы хихикать, а рабы поведутся в очередной раз
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01.09.2020 11:57 Відповісти
А чого не зараз?

Мінімальну зарплатню підняли, а пенсіонерам (тим, хто доживе) тільки обіцяють...
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01.09.2020 11:15 Відповісти
Розумієте, Слюги наріда вже освоїли кошти які остались від Порошенка та його уряду, а самі щось зробити в них клепки не має. Вони ж мікроби зєлєні
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01.09.2020 11:20 Відповісти
согласно заветам слуг урода - не хватает пенсии - продай собаку!
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01.09.2020 13:22 Відповісти
ще не намалювали ...

Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 4169
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01.09.2020 11:22 Відповісти
У самых нищих пенсионеров ничего не выросло
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01.09.2020 11:35 Відповісти
А тому що вибори, а потім можна і забутися, або сказати, що грошей нема.
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01.09.2020 14:06 Відповісти
Так ведь бабушки за внучка и так проголосуют!!! Недаром же он столько лет их веселил!!!
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01.09.2020 17:44 Відповісти
Да ты шо?? А те люди которые работали в 90-х и 2000-х...что имели большие зарплаты? И их пенсия справедлива??
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01.09.2020 11:16 Відповісти
Мікроби, бактерії, хламідії, інфузорії туфельки, зелена пліснява, зебацили, каратістовіруси.. В Києві відбувся з'їзд партії главНАРКОМАНдующого
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01.09.2020 11:18 Відповісти
Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 2590
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01.09.2020 11:18 Відповісти
І ваще красавчєг!
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01.09.2020 14:07 Відповісти
"Повірте зеленим обісцянкам ! Зробіть себе, ще раз, разом !" -зелені слуги НЕукраїнського народу.
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01.09.2020 11:19 Відповісти
А ти пропонуєш вірити обіцянкам того, хто більше 20 років у політиці й наслідки того керування ми всі відчуваємо? То це треба бути геть альтернативно обдарованним!
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01.09.2020 11:58 Відповісти
идиот! такие как ты - все 20 с гаком лет приводите к власти то популистов, то таких же идиотов, как сами! однажды случилось какое-то чудо и к власти пришли люди, которым не плевать на Украину и тех идиоты слили
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01.09.2020 13:17 Відповісти
идиоты, до 75 доживают единицы, вы ещё 100 летним подымите на 50 грн..
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01.09.2020 11:19 Відповісти
слугам урода это, кстати, нужно взять на заметку - бигморды по всей Украине - "Збільшим пенсію 100-річним пенсіонерам", "Дозволимо запливати за буйкі"
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01.09.2020 13:19 Відповісти
До цього віку ще потрібно дожити.
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01.09.2020 11:23 Відповісти
так і це не весь прикол...сьогодні допомогу 80-річним надають тільки при відсутності у них родичів - тобто одиноким, самітнім...а якщо є хтось (наприклад за кордоном...чи що), або є документи на дарчуквартири комусь (племіннику чи ...), або пай на землю - то й лови облизня
тобто не просто "хто дожив"...
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01.09.2020 11:42 Відповісти
І ? Що не так ? У людини є додаткові джерела доходу ...
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01.09.2020 12:40 Відповісти
все так! але де це (важливе уточнення) підкреслено?
тобто де конкретно написано - самітні люди, яким 80 чи 75 років?
начебто і не збрехали, але і не уточнили...
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01.09.2020 12:45 Відповісти
Як в зєклована в 95-му кварталі? Ну тоді я спокійний, він нічого не отримає... Чи не так?
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01.09.2020 14:09 Відповісти
кравчук и факин дожили же
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01.09.2020 11:54 Відповісти
Тоді до своїх виплат 100 000грн, ще по +1000 отримають. Зайвими не будуть.
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01.09.2020 14:10 Відповісти
Это предвыборная пропаганда .
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01.09.2020 11:23 Відповісти
более того, это просчитанная акция, у которой только красивая заставка (получат немногие)
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01.09.2020 11:43 Відповісти
Основной электорат зелемразей-старые маразматики. Подкупить их надо в первую очередь.
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01.09.2020 11:25 Відповісти
Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 8888
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01.09.2020 11:25 Відповісти
Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 5870
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01.09.2020 11:34 Відповісти
Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 7272
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01.09.2020 11:26 Відповісти
Шо, оба?
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01.09.2020 11:28 Відповісти
До такого возраста еще дожить надо. Да и до следующего года тоже.
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01.09.2020 11:32 Відповісти
У меня вопрос!
Сколько % от населения Украины составляют пенсионеры старше 75?
И второй вопрос!
Какой % от всех пенсионеров составляют те, которые старше 75?
Зная ответы, вы поймете, что слова НЕ УВАЖАЕМОГО заявителя стоят копейки в рамках дерибана бюджета.
Эти потуги составят 0,1 %, а скорее всего и того меньше, от бюджета.
Пичалька и лохотроновский пиар перед выборами(
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01.09.2020 11:35 Відповісти
самое главное, о чем нигде не сказано - пенсионер должен быть одинок и нищ - только в этом случае ему дадут ту доплату)
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01.09.2020 11:45 Відповісти
А є такі, які дожили до цього віку і толком не працювали ніколи ?
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01.09.2020 12:41 Відповісти
і шо? і шо тут суперечить "подарованим" 500 грн 75 літнім? чи там щось сказано про стаж???
а є такі у яких 47-52 роки стажу...а пенсія мінімальна...а є які ще прижитті накрали на 3 покоління майбутні і пенсію мають тісячі на місяць...цікаво....а от таким 80 річним одинакам буде надбавка? ))))
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01.09.2020 12:50 Відповісти
40 років стажу і пенсія мінімальна - це навряд чи ...
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01.09.2020 13:02 Відповісти
так бува...коли зарплата в свій час була маленька
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01.09.2020 13:06 Відповісти
Ура товаристчи! Экономика должна быть эканомной! Да здравствует наш галактический ********** !
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01.09.2020 11:36 Відповісти
Говорит, с 2021. Может быть. Подумаем.
Ваша низкосортная.
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01.09.2020 11:38 Відповісти
внукам на стерилизацию собирать - она не уточнила??
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01.09.2020 11:39 Відповісти
все пенсионеры или только "хорошего качества"?
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01.09.2020 11:40 Відповісти
только одинокие и нищие
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01.09.2020 11:46 Відповісти
это тем обещают, которые в большинстве своем уже с трудом думают. Вот пытаются их голоса так получить. А пенсионеры 65 лет доплату не получат, почему?)
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01.09.2020 11:48 Відповісти
А в этом году они должны проголосовать за СН. Иначе, получат жилище индейцев - фигвам.
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01.09.2020 11:49 Відповісти
копійки.. Хай ті, хто голосував за ті "доплати" спробують самі за них вижити.
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01.09.2020 12:11 Відповісти
О Всесвіте!!!!
Як красивенно можуть Зелебенсьі, Ара-хамії і Разум-кови обіцять дурачкам рай після 75-ти років!!!
Тільки до 75-ти треба дожити!!!
Бо після 65- ти років рік за три іде!
Нєеее, точно країна дурнів, вірніше народ-придурків!!!
Слава 73% які проголосували за Великого Зе!!!!!!!
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01.09.2020 12:14 Відповісти
Да все потом все обещания ..сейчас дайте уроды маланские
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01.09.2020 12:15 Відповісти
У меня нет слов, а только выражения и выражения крепкие.Живу в селе .Напалил 20 м3 газа за месяц.87 грн за газ и 357 грн за транспортировку.Значит газ стоит 20 грн за куб.Сейчас выхожу на пенсию,имею 30 лет стажа,но на каждую запись дай им архивную бумажку и это для того чтобы получить 1700 грн пенсии.У меня нет слов .У меня внутри всё кипит просто.Был бы помоложе уехал бы нахер с этой гавностраны.Толку тут не будет ни при какой власти.
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01.09.2020 12:35 Відповісти
Альо, пане ..! Таку країну побудували ми з Вами ...
Нє ? Ви не причому ? Правда ?
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01.09.2020 12:43 Відповісти
Якщо Ви будували таку країну, то я такої не хочу і такої не будував.
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01.09.2020 12:57 Відповісти
Угу ... Ну звичайно, Ви не причому... Цікаво, які податки ви платили і з якої ЗП ...
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01.09.2020 13:01 Відповісти
Мені цікаво, чому закладений тільки віковий ценз? А стаж роботи ?
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01.09.2020 12:44 Відповісти
Ганьба , сором , трясця на вашу голову , негідникі , крадії та блазні !!!
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01.09.2020 12:48 Відповісти
Опять пенсионеров делят. Не по стажу, уплаченным взносам и налогам, а по возрасту))) Мля, вы ещё по половым признакам, по сексуальным предпочтениям начните делить и пенсии повышать, во падла сволочи!!! Кто сколько заработал, заплатил налогов, отработал лет - вот единственные кретерии для размера пенсии!!!! Точка!!!! Иначе люди вообще прекратят отчислять бабки, и будут правы!!!! Сколько ни плати, ни работай, все равно получишь kyй. И лишь некоторым, если доживут, может "повезти" перед выборами на кусок обглоданной кости со стола зажравшихся свиней у власти.
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01.09.2020 13:04 Відповісти
Ще один викрутас матріярхальної держави.
Мало того, що чоловіки, які переважно і поповнюють Пенсійний фонд, значно менше живуть на пенсії від бабульок, мало того, що вони пізніше йдуть на ту пенсію за нашими законами, так ще й таке отримуйте...
Скільки дідів доживають до 75-ти?
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01.09.2020 13:07 Відповісти
Конечно, блазень не лох, чтобы не использовать на всю катушку выборную компанию, основной потенциал СН это пенсионеры, идеология тут не нужна, тупо добавить пенсу пару копеек к нищенской пенсии, и электорат в кармане.
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01.09.2020 13:25 Відповісти
Це буде премія тим "хто дотянєт".
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01.09.2020 13:25 Відповісти
звучит как призыв к молодежи, - не работайте в молодости, сохраните здоровье и получите бонус в старости.
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01.09.2020 13:52 Відповісти
Это по какому поводу? В честь чего? Стало быть, исполнилось н-ное число и нате !?? Такая же глупость как "дети войны"....(.До 2 сентября 1945- дети, а после уже и не дети ??) Это все дешевый пиар . Закон должен быть единым для всех!
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01.09.2020 13:54 Відповісти
Ветеранам Куликовской битвы - 1 млн гривен пожизненно.
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01.09.2020 16:42 Відповісти
 
 