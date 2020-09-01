За добу в ЗСУ 28 нових випадків COVID-19, хворіють 647 осіб, - Командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України підтверджено 28 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

"З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 1 працівник ЗС України, Білоцерківський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець та ЦРЛ м. Боярка - 1 працівник ЗС України ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці Командування Медсил у соцмережі фейсбук у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ.



На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 21особа (Київська область - 6 військовослужбовців, Чернівецька область - 2 військовослужбовці, Тернопільська область - 4 військовослужбовці, Харківська область - 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Черкаська, Івано-Франківська, Чернігівська, Дніпропетровська, Житомирська та Одеська області - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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"Станом на 10:00 1 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 647 осіб. Всього за час пандемії одужали 1087 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 543 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 96 осіб", - додали в Командуванні Медсил.