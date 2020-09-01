УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5461 відвідувач онлайн
Новини
744 15

Сьогодні розпочали навчання понад 4,2 млн учнів, з них більш як 428 тис. першокласників, - Міносвіти

Сьогодні розпочали навчання понад 4,2 млн учнів, з них більш як 428 тис. першокласників, - Міносвіти

До першого класу в 2020/2021 навчальному році пішло понад 428 тис. дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Вітаємо здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. Від сьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйона учнів, з них – більш як 428 тис. першачків", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві побажали всім учням жаги до навчання, завзятості та старанності.

"Не забувайте, що від ваших досягнень залежать досягнення і розвиток нашої держави… У цей непростий час бажаємо головного – здоров’я усім, успіхів у навчанні, творчих перемог! Попереду – найцікавіше і незвідане. З початком нового навчального року. Нехай здійсняться усі ваші мрії та сподівання!" - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 79,2% абітурієнтів вступили до бажаних вишів на бюджет, - Міносвіти

Автор: 

діти (5052) школа (2205) Міносвіти (1411)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
З життя розплідника божевільних (1-е вересня):

Сегодня начали обучение более 4,2 млн учеников, из них более 428 тыс. первоклассников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1960
показати весь коментар
01.09.2020 11:33
+2
Учитесь детки - Вы сделаете Украину-Русь Процветающей и Великой!
показати весь коментар
01.09.2020 11:27
+2
Сегодня начали обучение более 4,2 млн учеников, из них более 428 тыс. первоклассников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5125 Вперед, к Знаниям!
показати весь коментар
01.09.2020 11:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Учитесь детки - Вы сделаете Украину-Русь Процветающей и Великой!
показати весь коментар
01.09.2020 11:27 Відповісти
Посмотрел я на учительницу своей первоклашки и обалдел. Я бы ей если и доверил то швабру только!
показати весь коментар
01.09.2020 11:29 Відповісти
Тільки щоб не таку, як Кацапський русскоїзичний Улусс.



«1 сентября 2020

Россиянин убил жену в детском саду на глазах у детей.

https://lenta.ru/auth/

Сьогодні розпочали навчання понад 4,2 млн учнів, з них більш як 428 тис. першокласників, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6914Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россиянин убил свою жену на глазах у детей в детском садике. Об этом сообщает https://t.me/ENews112/7522 Telegram -канал «112». Преступление произошло в подмосковном Воскресенске. »
показати весь коментар
01.09.2020 11:38 Відповісти
Мои не пойдут безопасней и дешевле нанять репититора!
показати весь коментар
01.09.2020 11:28 Відповісти
Знову якийсь неоковирний переклад - "Поздравляем соискателей образования - школьников, учащихся, студентов, курсантов, аспирантов. Источник: https://censor.net/ru/n3216927
показати весь коментар
01.09.2020 11:31 Відповісти
Судячи з тексту без ком, https://censor.net/ru/user/420539, ти теж пропагандон, тільки російський.

Який вважає себе носієм "рускаго язіка"...
показати весь коментар
01.09.2020 12:16 Відповісти
З життя розплідника божевільних (1-е вересня):

Сегодня начали обучение более 4,2 млн учеников, из них более 428 тыс. первоклассников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1960
показати весь коментар
01.09.2020 11:33 Відповісти
Сегодня начали обучение более 4,2 млн учеников, из них более 428 тыс. первоклассников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5125 Вперед, к Знаниям!
показати весь коментар
01.09.2020 11:34 Відповісти
Перший раз в перший клас.
показати весь коментар
01.09.2020 11:35 Відповісти
Бідняги, їм же не сказали, що це одним днем не закінчиться.
показати весь коментар
01.09.2020 11:41 Відповісти
Вообще поздравлять детей и учителей с 1 сентября - то же самое что поздравлять лошадь с началом весенне-полевых работ
показати весь коментар
01.09.2020 12:19 Відповісти
 
 