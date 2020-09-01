Сьогодні розпочали навчання понад 4,2 млн учнів, з них більш як 428 тис. першокласників, - Міносвіти

До першого класу в 2020/2021 навчальному році пішло понад 428 тис. дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Вітаємо здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. Від сьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйона учнів, з них – більш як 428 тис. першачків", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві побажали всім учням жаги до навчання, завзятості та старанності.

"Не забувайте, що від ваших досягнень залежать досягнення і розвиток нашої держави… У цей непростий час бажаємо головного – здоров’я усім, успіхів у навчанні, творчих перемог! Попереду – найцікавіше і незвідане. З початком нового навчального року. Нехай здійсняться усі ваші мрії та сподівання!" - додали у відомстві.

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