Ситник: Рішення КС може спричинити колапс правоохоронної системи. Воно також стосується глав ДБР, СБУ, Нацгвардії. ВIДЕО

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник пропонує перенести дискусію про призначення директора НАБУ до Верховної Ради і вважає, що юридичні наслідки рішення Конституційного суду про визнання неконституційним указу президента про призначення директора Бюро призведуть до колапсу правоохоронної системи.

Про це Ситник сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Потрібно розуміти, що ця проблематика стосується не тільки антикорупційного бюро. Це стосується Державного бюро розслідувань (ДБР), де президент призначає голову, згідно з законом, але при цьому в Конституції таких повноважень немає. Це стосується всіх, без виключення, голів Служби безпеки України в областях – також призначаються указом президента, але це право не передбачене Конституцією. Таких прикладів дуже-дуже багато. Фактично, це рішення, якщо брати його на озброєння і говорити, що воно має юридичні наслідки, хоча воно не має юридичних наслідків, тоді це взагалі буде колапс правоохоронної системи. Командувач Нацгвардії, голова прикордонної служби і багато інших призначень", - зазначає Ситник.

Тому, стверджує директор НАБУ, потрібно виходити з того, що саме рішення КС дійсно визнало неконституційним сам указ, але воно точно не є підставою для припинення повноважень директора або для звільнення директора.

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"Звичайно, це ставить під загрозу подальші конкурси з призначення нового директора, тому що рано чи пізно каденція моя закінчиться і, звичайно, якщо сприймати логіку цього рішення, то президент не може мене звільнити, тому що це також не прописано в Конституції. Єдиний вихід – це перенести цю дискусію в парламентські стіни і думати як це все вирішити", - підсумував він.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

Крім того, 21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився із САП.