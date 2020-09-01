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Ситник: Рішення КС може спричинити колапс правоохоронної системи. Воно також стосується глав ДБР, СБУ, Нацгвардії. ВIДЕО

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник пропонує перенести дискусію про призначення директора НАБУ до Верховної Ради і вважає, що юридичні наслідки рішення Конституційного суду про визнання неконституційним указу президента про призначення директора Бюро призведуть до колапсу правоохоронної системи.

Про це Ситник сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Потрібно розуміти, що ця проблематика стосується не тільки антикорупційного бюро. Це стосується Державного бюро розслідувань (ДБР), де президент призначає голову, згідно з законом, але при цьому в Конституції таких повноважень немає. Це стосується всіх, без виключення, голів Служби безпеки України в областях – також призначаються указом президента, але це право не передбачене Конституцією. Таких прикладів дуже-дуже багато. Фактично, це рішення, якщо брати його на озброєння і говорити, що воно має юридичні наслідки, хоча воно не має юридичних наслідків, тоді це взагалі буде колапс правоохоронної системи. Командувач Нацгвардії, голова прикордонної служби і багато інших призначень", - зазначає Ситник.

Тому, стверджує директор НАБУ, потрібно виходити з того, що саме рішення КС дійсно визнало неконституційним сам указ, але воно точно не є підставою для припинення повноважень директора або для звільнення директора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про НАБУ потрібно змінити, - "слуга народу" Корнієнко

"Звичайно, це ставить під загрозу подальші конкурси з призначення нового директора, тому що рано чи пізно каденція моя закінчиться і, звичайно, якщо сприймати логіку цього рішення, то президент не може мене звільнити, тому що це також не прописано в Конституції. Єдиний вихід – це перенести цю дискусію в парламентські стіни і думати як це все вирішити", - підсумував він.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

Крім того, 21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився із САП.

Автор: 

НАБУ (5063) КС (1427) Ситник Артем (862)


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Топ коментарі
+14
Коллапс?! У нас президент КЛОУН И НАРКОМАН!! Это что, никого не смущает?!
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01.09.2020 11:39
+12
Коллапс, а сейчас что? Им нужна имитация активной деятельности, что они и делают...
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01.09.2020 11:32
+12
Судячи з усього - вже практично дотяглися до "кнопки"...
Сытник: Решение КС может повлечь коллапс правоохранительной системы. Оно также касается глав ГБР, СБУ, Нацгвардии - Цензор.НЕТ 9082
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01.09.2020 11:33
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Коллапс, а сейчас что? Им нужна имитация активной деятельности, что они и делают...
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01.09.2020 11:32 Відповісти
Тут хуже. Коломойский дал команду сбить Сытника. Зе-под козырек! Только недоумки, тупо реализующие команды, не осознавали последствий. Что в прірву летит -все! И теперь наполеон -формально назначить ни в пограничники ни в СБУ на местах не может.
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01.09.2020 12:12 Відповісти
Возможно, но если разобраться, что они и его розовощекий друг сделали за три года? Ну вот просто нихрена, и на эти нихрена потрачены миллиарды...
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01.09.2020 12:22 Відповісти
Ну ... Вони кажуть, що до суду передали купу справ. І все, на цьому кінець ...
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01.09.2020 12:48 Відповісти
Это да, но тут дело не в Сытнике, не в НАБУ, а в присутствии у команды "парня из города Изогнутый Бивень" явного скудоумия. А у самого главнокомандующего жуткого страха перед Акционером и желании выполнять все его команды даже во вред себе.
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01.09.2020 14:43 Відповісти
Что с этим поделать, что есть то есть...
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01.09.2020 15:50 Відповісти
поц дубинский-----настанет время и ты тварюка за все ответишь
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01.09.2020 12:25 Відповісти
Така правоохоронна система як у нас і нафіг не потрібна.
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01.09.2020 11:32 Відповісти
Причем за такие деньги...
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01.09.2020 11:34 Відповісти
ну если плясать от самого начала то у нас по сути Референдум 1 декабря 1991 года на котором народ сказал да Независимости и в нагрузку избрали типа (назначили) а такого вообще не было в Конституции УССР на тот момент Президента Украины Кравчука... и имеем по логике КСУ что Кравчук (да и по факту не был избран всенародно) повторяю назначение Главы Верховного Совета УССР Председателя ВРУ Кравчука на должность президента № 1 а номер ли он 1 вопрос также актуальный так вот мы не избирали Кравчука по сути впервые мы избирали Президента только в 1993 году.... также актуальным есть вопрос легитимности Конституции на предмет которой проверяет законы и Указы да и собственно появился как орган и явление сам КСУ это то что Конституция 1996 года не легитимная по причине нарушений (куча) при ее голосовании и принятии с нарушением процедуры и порядка.. многих ее статей... а также что по этой Конституции кто только не вытер ноги Янукович 2010 год с подачи того же праведного КСУ совершил гос переворот получив ДОБРО на изменение идеологии Конституции когда из парламентской КСУ согласился- что она может руками кучки пиастров в Раде стать президентской потом обратный порядок при Порошенко теперь ее выкатывает в лайне (Конституцию) Зеленский и такой документ давно утратил доверие и ту роль -которую должен нести в обществе) надо отменять и всей страной с обсуждениями статей положений опубликовав проект потом опять анализируя ошибки несуразности в правовом экономическом стилистическом и орфографических стилях свести проект и дать его окончательно на обсуждение народа.... а уж потом на РЕФЕРЕНДУМЕ ПОЛУЧИТЬ ГОЛОСА НАРОДА ПРИНЯТЬ ИЛИ ОТВЕРГНУТЬ...
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01.09.2020 11:44 Відповісти
Судячи з усього - вже практично дотяглися до "кнопки"...
Сытник: Решение КС может повлечь коллапс правоохранительной системы. Оно также касается глав ГБР, СБУ, Нацгвардии - Цензор.НЕТ 9082
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01.09.2020 11:33 Відповісти
Интересно будет посмотреть на результаты октябрьских выборов.
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01.09.2020 11:40 Відповісти
Ситник: Рішення КС може спричинити колапс правоохоронної системи. Воно також стосується глав ДБР, СБУ, Нацгвардії - Цензор.НЕТ 904
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01.09.2020 11:41 Відповісти
а це хто такий зараз ?
що за пенсіонер-блогер ))))
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01.09.2020 11:45 Відповісти
Народний депутат України 6-ти скликань. Учасник дисидентського руху в УРСР.
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01.09.2020 11:58 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 26 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року Ярослав Кендзьор виключений із лав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A0%D0%A3 НРУ за співпрацю з керівником Секретаріату Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктором Балогою у спробі розколоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народний Рух України .
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01.09.2020 12:41 Відповісти
з Вікіпедії...

Бути колись дисидентом(хоча Кендзьор не був десидентом,алише з ними співпрацював) не страхує від помилок і навіть скурвленості...
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01.09.2020 12:43 Відповісти
Це звідси (Гість програми "Кендзьор" - Григорій Омельченко): https://youtu.be/wylEFAIFabM?t=7
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01.09.2020 20:40 Відповісти
кто про шо, а вшивый про Порошенко. я понимаю, шо думать тебе нечем, но назначение нового главы НАБУ будет абсолютно таким же неконституционным, т.к. это не прописано в Конституции.
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01.09.2020 11:57 Відповісти
А значит........... нужно срочно внести изменения в Конституцию и отдать все права Нелоху. Ребята, ну Вы как маленькие, ей-богу. Овощ-2, но тут ре-инкарнация по лекалу пуйла будет. .
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01.09.2020 12:18 Відповісти
Да это проблема.Почти все законы ВР-принимались с нарушением закона или регламента.то есть все это "варево"-можно оспорить в судах.
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01.09.2020 11:34 Відповісти
какой коллапс? больше против блогеров и волонтеров не сможете уголовные дела открывать за угрозу жизни зеленой бубочке? ах, горе то какое(((
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01.09.2020 11:35 Відповісти
Сытник никогда таким не марался, это удел венедиктовой-авакова и кто там в СБУ.
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01.09.2020 11:48 Відповісти
Т.е наша правоохранительная система - не Конституционна?
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01.09.2020 11:36 Відповісти
Коллапс?! У нас президент КЛОУН И НАРКОМАН!! Это что, никого не смущает?!
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01.09.2020 11:39 Відповісти
Меня смущает... больше того, раздражает, как просмотр какого-нибудь дешевенького водевиля в каком-нибудь задрипанном криворожском ДК имени криворожца...
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01.09.2020 12:16 Відповісти
все,що вам треба знати про "колапс" -Байку від КОРУПЦІОНЕРА СИТНИКА :


За даними Мінфіну, до бюджету України за січень-липень цього року від роботи антикорупціонерів надійшло 48 000 гривен.

Ще 1,95 млн гривень - добровільно відшкодована фізичними особами в ході досудового розслідування.

У своєму звіті, директор НАБУ Ситник брехав про відшкодування 1,5 млрд гривень
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01.09.2020 11:40 Відповісти
А во сколько народу обошлось содержание этих гадюшников, которые уже трудно посчитать, сборище бездельников и дегенератов...
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01.09.2020 11:42 Відповісти
А я вам укажу на суть проблемы. Безответственность и безнаказанность, и так во всем. Вот вытащить на суд общественности сейчас, не говорю про криминальный, ту публику в комиссиях, которые голосовали за эти ******? С гос служащими проще, кто кого и на каких основаниях назначил на должность конкретного дурака? Но нет, никому никакого дела, и так все 29 лет, порочный круг безнадеги...
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01.09.2020 11:49 Відповісти
Вы очень удивитесь, увидев список тех, кто отбирал главу НАБУ.
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01.09.2020 12:20 Відповісти
Список в студию, и пусть расскажут чем они руководствовались, а то у нас всех умняк долбит 29 лет, а как начнешь искать виноватых, никого нет...
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01.09.2020 12:23 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 ЧИТАЙТЕ раздел Члены конкурсной комиссии.
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01.09.2020 13:17 Відповісти
Дааа, что Вам сказать, грусть печаль. Если у нас академики такие, то что говорить про плебс. Но это не отменяет того , что я сказал, пусть ответят за свои действия, покаятся, а то язык как всегда в одном месте.
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01.09.2020 15:53 Відповісти
Ну не все там академики.
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01.09.2020 16:02 Відповісти
Согласен, трохи легче стало...
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01.09.2020 16:06 Відповісти
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01.09.2020 16:17 Відповісти
Відбирали 6 місяців, пані ... Ще та історія була. Конкурси і т.д і т.п.
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01.09.2020 12:53 Відповісти
Неважно сколько по времени.
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01.09.2020 13:17 Відповісти
Бюджет НАБУ
1 млрд на 2020 рік
плюс https://nabu.gov.ua/sites/default/files/page_uploads/19.09/byudzhetnyy_zapyt_na_2020_rik_1_0.pdf запросили 475 млн додатково ...
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01.09.2020 11:49 Відповісти
Так проще было бы что бы их не было вообще, кто ответит за этот беспредел?
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01.09.2020 12:02 Відповісти
Запад начал строить параллельную систему правосудия НАБУ-САП-ВАКС, потому что старая настолько прогнила, что исправить ее нет никакой возможности. Сопротивление этой системе реально адское, как при Порошенко, так и при Зеленском. Топ-коррупционеры, за плечами которых стоят олигархи, до смерти бояться появления структуры, которая может их реально посадить. Отсюда и все эти атаки.
Вспомните, сначала Порошенко тянул несколько лет с созданием ВАКС, затем в САП протащили этого Холодницкого, выходца из нашей гнилой Генпрокуратуры, теперь вот НАБУ обьявили неконституционным.
К сожалению Запад достаточно слабо давит, нужно постоянно угрожать нашим упырям лишением финансирования. Только это способно на них подействовать. Но и деваться им некуда. Перебежать под крылишко России им уже никто не позволит, хотя такой вариант им бы понравился.
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01.09.2020 11:48 Відповісти
так любитель ***** давай напиши сколько уже топкорупционеров сидит! ***** появилось не вчера!! ГДЕ ТОТ ВЕЛИКИЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ!! Ваши сказки про то что вот счас всех посадим уже достали!! нет результат нефиг херню постить!!!
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01.09.2020 12:14 Відповісти
Захід зацікавлений у тих грошах, що дає, щоб їх не крали. Для цього потрібна нормальна правоохоронна система. Все логічно.
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01.09.2020 12:55 Відповісти
краснощекий бездельник набивает себе цену ?
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01.09.2020 11:51 Відповісти
звичайний метод мафії"повязати кров"ю"...
ЛАйт варіань
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01.09.2020 11:53 Відповісти
Ти сам корумпований, дебілко! Ти хочеш сказати, що постиш тут відверту фуйню по зову душі?) якщо і так-тоді ти просто дебіл. Слабкий розумом чоловік.
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01.09.2020 12:05 Відповісти
Если бы во главу НАБУ Порошенко поставил очередную собачку олигархов, то не получил бы транш от МВФ. И вся Украина была бы в глубокой заднице, доллар по 50 гривен а рейтинг Порошенка близок к нулю. У него просто не было выхода.
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01.09.2020 11:53 Відповісти
Дудра, ти або дурник, який не розуміє причин і наслідків або просто троль із якоїсь ферми. Куплений за копійки киздун. Для чого ти витрачаєш свій час?
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01.09.2020 12:07 Відповісти
Грабоський з "Америки ""включив дурня"...
Є такий метод на тролефермах... )))
метод переходу до персональних наїздів"..

Втім,я що путінські,що порошенківські тролеферми,тим більше соросівські "на ..ую вертів" )
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01.09.2020 12:38 Відповісти
тю. так все для цього і робиться. Новину знайшли. Хаос наше все, того шо під час нього дуже вдобно піляти і киздати бабло.
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01.09.2020 11:53 Відповісти
просто, если проверить компутеры судей Проституционного суда, то окажется, что это решение (по НАБУ) принесли на флешке, а "сочиняли" этот документ юристы Каломойского в офисе Каломойского при участи представителя перЗедента в КС Вениславского..
по другому, такие решения не появляются..
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01.09.2020 12:02 Відповісти
Почему только Коломойского? Я не удивлюсь если это коллективное решение всех олигархов, у каждого из которых под контролем какое-то количество конституционных судей. Они там хоть и грызуться между собой, но НАБУ это угроза для них всех.
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01.09.2020 12:16 Відповісти
да это бред. белый шум. в Конституции вообще ничего не сказано про указы президента. так что абсолютно все указы всех президентов не есть конституционными с точки зрения КС.
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01.09.2020 12:29 Відповісти
Набу не є підпорядкований Президенту.

За Конституцією.
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01.09.2020 12:39 Відповісти
Та прям там... "Незаменимых нет!..."
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01.09.2020 12:04 Відповісти
уволить нельзя , назначить тоже
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01.09.2020 12:16 Відповісти
Любая работа оценивается по результату! результат работу ***** это посадки топ корупционеров! КТО ТО ЗНАЕТ ИМЕНА ПОСАЖЕНЫХ ТОПКОРУПЦИОНЕРОВ?!! так какого тут некоторые расказывают что ***** оплот борьбы с корупцией!! ИЛИ ВАМ НАДО 100 лет чтобы кого то посадить? я стоко не проживу!!
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01.09.2020 12:16 Відповісти
так тебе сказали - Колапс правоохранительной системы
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01.09.2020 12:17 Відповісти
Этот колапс был со дня создания НАБУ! всем должно быть понятно оно создавалось не для того чтобы сажать!! А следовательно пользы для граждан от этого орган НОЛЬ!! ну или по крайней мере в том виде как он существует счас!!
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01.09.2020 12:20 Відповісти
Там все продумано. Справа передається в сап, чи солоп, звідти в суди. А потім починається клоунада: вони починають один одного звинувачувати в некомпетентності. А народні гроші тю-тю в Лондон. Це СИСТЕМА.
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01.09.2020 12:20 Відповісти
100% именно так! система по обманыванию доверчевых граждан! лично я сразу говорил что это работать не будет! что этот цирк создан для показухи!! не говоря про космические зарплаты (по украинским реалиям) которые платятся в НАБУ!!
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01.09.2020 12:23 Відповісти
КС просто тупо напомнил , что Украина не монархия , а республика . Причём де-юро : именно "Парламентско-президентская" .
А если какая-то шобла (депутаты + слуги резидента) решит , что резидент = император и проголосует , что всех директоров школ и детсадиков должен назначать император всея Украина ... то если эти положения отменит КС , коллапс ?!

Коллапс это как раз возврат к позднему средневековью .
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01.09.2020 12:26 Відповісти
В 2014 году в декабре состоялась коалиция Конституционного большинства из 5 партий .

Тогда у Украины был уникальный шанс консолидации демсил . 304 голос давал великие возможности . Поддержка была тогда настоящих реформ - особенно антикоррупционных : 80% .
Но Порошенко этого не нужно было -- ведь делить дерибан на двоих проще, чем делать реальные реформы , в которых ключевой не могла не быть : жесточайшая война с коррупцией и олигархатом . НАБУ и САП задуманны были достаточно правильно и подчеркну вместе с АКСУ . Без такого же суда НАБУ и САП - теряли 4 года смысл существования .
Но Порошенку не нужны были эти органы как антикоррупционные по своей сути . Ему все 5 лет нужны были дрессированные под него любимого подчинённые . Он прогнул под себя всё . В том числе и КС и ВС . Угодные и угодливые Порошенко были на порядок важнее , чем честные и принципиальные .
Пете важно было прогнуть под себя каждого судью , каждую ветвь власти . Он хотел все назначать сам .

Так что сегодняшняя зелёная реакция -- это абсолютный продукт жизнедеятельности 5 лет власти Порошенко .
Когда за реформы выдавалось очередное ограбление украинцев в пользу недоторканности олигархических норм их прибавочной стоимости . Чтобы олигархи не потеряли и копейку Петя готов был вместо 70% повышения тарифов сделать 100% , как мы слышали !
На подобную "заботу о простых украинцах" народ Пете ответил любовью в 73% антирейтинга , который вот уже 3-й год не падает и врядли упадёт в будущем .
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01.09.2020 12:41 Відповісти
У 2016 Петро здійснив УЗУРПАЦІЮ ВЛАДИ...

Створивши Уряд Коаліцією з двох партій,у котрих просто не було разом 226 голосів...
призначивши незаконно Гройсмана Прем"єром...

І всі"проковтнули",включно З Юлєчками,Ляшком,САдонеміччю....
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01.09.2020 12:51 Відповісти
А що тарифи ?
Ви вважаєте, що електрики повинні за копійки працювати ?
Разом з сантехніками ...
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01.09.2020 12:57 Відповісти
Я кажу про саме закони ринку . Саме вітповідно їх аргентинська яловичина в Єгипті коштує в 12 разів дешевше , ніж в Швеції . Бо так працює ринок -- це компроміс між попитом й пропозицією . Якщо рівень життя в Єгипті низчий за швецький в 20 разів , то при наймі аргентинці встановлюють таку ціну , яка б йще була б рентабельної , але має попит в Єгипті . Й то приблизно 12 разів дешевше ніж в Шведції .
Я кажу саме про те , що бачив на свої очі , а сутто теорітично , як Ви ... Бо що таке електрики ?
Ахметов & partners ? А сантехніки це мабуть Фірташ з друзями ?

А якщо казати за простих роботяг , то й у електрика є мати с батьком пенсіонери -- чи то він зацікавленний утримувати їх за свій кошт пенсіонерів , в яких комуналка з"єда до 60% пенсії ?!

В цьому світі нема жодної іншої такої країни , що так обездолили 70% громадян , коли комуналка коштує до 40-70% від статків у середньому .
В подавній більості країн світу це десь 8-25% ...
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01.09.2020 14:21 Відповісти
Шо за єрєсь - 8-25% ??
А 55-65 % не хочете ??
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01.09.2020 15:09 Відповісти
Я кажу про нормальні країни , а не ті , в яких олігархат , або влада диктаторів ...
Там коммуналка навіть ближче до 8% , ніж до 25% . Там де інженер отримує зарплатню в раз 5 більше , ніж самі досвітчені роботяги . А лікар в 10 раз . А вчитель в раза 2 . Тобто - де ціна знань й кваліфікації висока .
Я це ствержджую відповідально , бо працював в 3-4 країнах
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01.09.2020 15:52 Відповісти
До речі , як ці "електрики" існували до 2014 року ...
Невже ж були поголовно безхатьками й стояли на парерті після робочої зміни ?!
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01.09.2020 14:23 Відповісти
При чому сантехнік у ЖЕД до Фірташа чи Ахметова ? Олігархи їм ЗП нараховують, чи місцева влада ?
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01.09.2020 15:11 Відповісти
А вы думаете шавки Бени когда подавали и проплачивали это решение КС об этом думали?
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01.09.2020 12:33 Відповісти
Борєц с корупцией із Ситника пи..ец...


особенно із Бєнєй бизнесменом )))


(Тупой с рогаткой против теплохода)


тупим особенно я разьясню...


Корупция -про тех ,хто властью облечен...
не про педофилов,убийц и хулиганов...
-------------------
А БЕнею займатися міліція повинна.
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01.09.2020 12:48 Відповісти
не милиция , а подлицейские
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01.09.2020 12:49 Відповісти
точно ))
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01.09.2020 12:52 Відповісти
Цей колапс правоохоронної (і взагалі правової) системи України був заздалегідь закладений Законами про Судоустрій і про Конституційний Суд, які підписав Порошенко в 2016 і 2017 роках, а точніше, його ст.26, 27 Закону про КС і Розділи Х і ХІІ закону про Судоустрій.

Вони АНТИКОНСТИТУЦІЙНО прописують суддям КС оклади 75 прожиткових мінімумів і пенсії 50% від винагороди + 2% за кожен рік стажу понад 20років. Разом з доплатами за стаж і посаду зарплати складають 350...370тис.грн на місяць (35 середніх зарплат в Україні), а навіть теоретично мінімальна пенсія починається від 79 тис.грн на місяць (75*2102*0,5), нічим не обмежена і може досягати і 300тис.грн (чистими!).

Але ці пенсії і інші ніштяки (вихідна "допомога" в 3 винагороди біля 1млн.грн, безкоштовне щорічне санітарно-курортне лікування суддів і членів їх родини і т.д. і т.п.) судді КС будуть отримувати лише в тому випадку, якщо вони будуть справно служити хазяїну. В іншому випадку йому світить "пенсія на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (ст.27 Закону про КС, п.4), тобто максимум 16 тис.грн.

Які експертні оцінки на відповідність законів Конституції може видати суддя КС, якщо сам Закон про КС прямо порушує фундаментальні статті Конституції про рівноправ'я (ст.21...24), верховенство права (ст.8) і про те, що Україна є демократичною державою (ст.1). Демократія - то перш за все рівноправ'я громадян, а не поділ їх на касти, які живуть по різних законах. Такі держави називаються феодальними, а суспільний стан - диктатурою.
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01.09.2020 12:54 Відповісти
Цілком підтримую.
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01.09.2020 12:59 Відповісти
В спамі поздоровите один одного.
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01.09.2020 13:11 Відповісти
І де видно спам ?? Сер ...
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01.09.2020 15:12 Відповісти
Есть одно приветствие для петиков. "Пшолна". Путешествуй
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01.09.2020 15:54 Відповісти
Попутешествовал...и всё равно посцал на твоё ватное рыло😮
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01.09.2020 22:10 Відповісти
Бариг на палю. Ну і? Оклади зменшені?
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01.09.2020 13:14 Відповісти
Коллапс-второе название зелеподонков. Ведь "решения" КС всегда славились своей "объективностью". Всё зависит от абонента с Банковой.
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01.09.2020 13:09 Відповісти
Колапс може цілій державі настати якщо й далі буде кумівство, договорняки, корупція.
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01.09.2020 13:13 Відповісти
А Сытник то прав на все 1000+1%.
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01.09.2020 13:28 Відповісти
Конечно прав. Он же знает законы, по которым твои папа и мама выкладывают на содержание его конторы по 2 000 000 000 грн ежегодно. Шесть лет. При возврате в казну 78 000. За все время
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02.09.2020 01:12 Відповісти
так коллапс, это и есть цель цирка зе-вавки.
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01.09.2020 13:50 Відповісти
А до цього був порядок і все в шоколаді? Чисто боротьба за контроль потоків.
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01.09.2020 14:18 Відповісти
Яке там покращення, які там рехворми? Йде боротьба за "хлібні крісла", які контролюють фінансові потоки.
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01.09.2020 14:17 Відповісти
Суды Украины потеряли всякий моральный авторитет, по сути в Украине действует судебная мафия и эта мафия должна быть ликвидирована.
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01.09.2020 15:00 Відповісти
Можно подумать , что до ЗЕ они имели этого "авторитета" хоть йоту больше .

В том-то и весь ужас , что на ЗЕ можно даже не расчтывать , бо йолуп и софкойдный йолуп .

Ужас был в том , что в 2014 , как и в 2004 году были шансы . Шансы великие . Но оба раза была выбрана Ющом и его кумом Петей другая идеалогия -- не ликвидировать дерибан как класс , не убрать олигархат от корыта , а тупо перераспределить дерибан от миллиардеров с востока (условно ватных) на мультимиллионеров с центра и Запада (услово проевропейских).
Шансы на ликвидацию : судобарыг , прокурорской братвы , сбу-шных гешефтмахеров ... были фатально просранны .
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01.09.2020 16:25 Відповісти
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01.09.2020 15:01 Відповісти
Снова про обиженного петика? Засунь себе в 8%
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02.09.2020 01:19 Відповісти
Ситник заламує ручки.
А що робив Ситник на посаді діректора НАБУ останні 5 років?!
Треба було ВІП корупцію каленим залізом випалювати.
Треба було садити любих друзів Президенти і рубати руки напоаво і наліво.

А що він робив?!
Маючи такий оклад, повноваження і штат, - протипав штани і жував шкарпетки по 300 грв/пара.
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01.09.2020 18:40 Відповісти
А зеленой владе п. Управленческий хаос виден невооруженным взглядом.
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01.09.2020 20:00 Відповісти
 
 