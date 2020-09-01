COVID-19 у Києві: за добу виявлено 176 нових випадків, найбільше в Дніпровському і Солом'янському районах. КАРТА

У Києві за минулу добу вірус виявили в 176 осіб. П'ятеро людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У 176 жителів столиці виявили коронавірус за минулу добу. П'ятеро людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 213 киян. На сьогодні в столиці вже 13 546 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Захворіли 101 жінка віком від 18 до 86 років, 62 чоловіки віком від 19 до 93 років, 9 дівчаток від 2 до 13 років і 4 хлопчики від 4 до 16 років. Захворіли, в тому числі, і 11 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 34 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 27, Солом'янському - 26, в Деснянському районі - 25 випадків, - зазначив мер. - Сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки швидко буде поширюватися вірус. Від того, як ми будемо дотримуємося елементарних правил, наскільки ми уважні до свого здоров'я. Бережіть себе!", - зазначив Кличко.