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Лукашенко про санкції з боку країн Балтії: "Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану"

Лукашенко про санкції з боку країн Балтії:

Білорусь ухвалюватиме економічні рішення у відповідь на санкції з боку країн Балтії.

Про це Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив сьогодні журналістам у Барановичах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За його словами, більш досвідчені країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродном, і німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід. Тому, заявив Лукашенко, більш слабким країнам Балтії була дана команда виступити проти Білорусі.

"Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану. Я так це і оцінюю", - сказав Лукашенко.

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Він підкреслив, що країнам Балтії необхідно бути обережними з Білоруссю, адже їхні власні народи можуть сприйняти таке ставлення до сусідньої республіки неоднозначно.

"Нехай вони пояснять своїм людям, як вони так реформували країну, що у них залишилося менше половини населення від того, що було в радянські часи. Тому вони нехай акуратніше котять на Лукашенка і Білорусь, тому що отримають від свого народу так у зуби, що цих зубів не залишиться", - переконаний він.

Також Лукашенко додав, що в Білорусі зараз опрацьовують заходи у відповідь на введені санкції. "Ми не будемо боротися за те, щоб нас туди пустили. Ми просто економічно спробуємо вирішити цю проблему. Кажуть, це дорожче буде для Білорусі (переорієнтувати свої вантажі з балтійських портів на Росію. - Ред.). Звичайно, нам трошки буде не вигідно. Але ми ж домовитися можемо з росіянами за тарифами, і вони від обсягів перевалки наших вантажів все одно отримають вигоду", - зазначив Олександр Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4754) Європа (1799) Лукашенко Олександр (2653) Балтія (343)


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Топ коментарі
+25
Усатый ************ опять кукарекает
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01.09.2020 12:40
+20
Хвора людина... Цікаво, а ким є люди, якими шизофреник керує?
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01.09.2020 12:41
+17
Литва с 3 миллионным население производит продукции в 3 раза больше чем 10 миллионная Белорусь....
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01.09.2020 12:42
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Усатый ************ опять кукарекает
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01.09.2020 12:40 Відповісти
У Луки усы постоянно в фекалиях *****, а он о каком то вякании из под забора
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01.09.2020 12:52 Відповісти
типово=фашистська ґидота а ж всерається з переляку тому і хуцпато ґавкає на людей..
таке воно і Є - його ще бабця навчила національній збої проти людей =хуцпі.
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01.09.2020 13:41 Відповісти
Идийот он и в Беларуси идийот!
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01.09.2020 12:41 Відповісти
Шизик! То унего "ЧВК "Вагнера" Беларусь к России присоединяют... Через пять минут - "Гродненскую область поляки отжимают"... "Плюрализм мнений в одной голове..."
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01.09.2020 13:27 Відповісти
Хвора людина... Цікаво, а ким є люди, якими шизофреник керує?
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01.09.2020 12:41 Відповісти
Майже "українцями"... Нами, зараз, такий же, керує... Тільки Лука не "шизофренік", а "параноїк"... "Шизофренік", що живе у придуманому світі "відосиків" - у нас...
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01.09.2020 13:14 Відповісти
Так у Лукашенка дійсно шизофренія (принаймні так стверджує лікар, що поставив йому цей діагноз).
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01.09.2020 14:22 Відповісти
Тобі від цього легше?...
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01.09.2020 15:33 Відповісти
А чому тебе це цікавить?
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01.09.2020 21:50 Відповісти
Просто, в свій час, змушений був працювать з людьми, у яких "був з головою непорядок"... І, як мені пояснювали психіатри, у людей, що мають сильну волю і дорвалися до необмеженої влади, частіше всього розвивається саме паранойя... Шизофренія притаманна людям слабовольним, які не вирішують свою долю, а доля вирішує за них... А вони ховаються від реальності в ілюзорному світі...
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02.09.2020 03:50 Відповісти
Якеж воно наглюче хамло і подонок !
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01.09.2020 12:42 Відповісти
Да не говори.Я и не думал что он такая тварь и даже поддерживал его когда он с Пуйлом ссорился.А теперь хочу только одно увидеть,как Пуйло поставит его раком и введёт в состав Кацапстана.
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01.09.2020 16:47 Відповісти
Литва с 3 миллионным население производит продукции в 3 раза больше чем 10 миллионная Белорусь....
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01.09.2020 12:42 Відповісти
Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора" - Цензор.НЕТ 5523
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01.09.2020 12:43 Відповісти
Грыгорыч, за тобой скоро придут.
Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора" - Цензор.НЕТ 6084
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01.09.2020 12:43 Відповісти
Дурне. Мав шанс піти мирно. Його рано чи пізно дожмуть. Для всіх, хто знає де знаходиться країна Білорусь-Лукашенко нелегітимний президент. Диктатор.
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01.09.2020 12:43 Відповісти
Шото ручной председатель колхоза совсем охренел.
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01.09.2020 12:44 Відповісти
Если бы при ссср разрешили эмиграцию ( чисто гипотетически рассуждая, т.к. этого априори не могло быть ), то в странах Балтии вообще не осталось бы ни одной живой души
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01.09.2020 12:44 Відповісти
Все бы свалили на строительство БАМ?
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01.09.2020 12:49 Відповісти
Чисто гипотетично еміграція була дозволена до 1913 року, Рига була на першому місті в імперії по обсягам виробництва промислової продукції.
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01.09.2020 14:20 Відповісти
Лука - ты идийот. Потеряешь все если тихонько не сольешся.
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01.09.2020 12:46 Відповісти
Братья Путлера Роттенберги,Дерипаска,Курченко, Вексельберг и кассир Пригожин ждут сдачи Белоруси за 1 копейку
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01.09.2020 12:46 Відповісти
svoj narod tut poderzyvajet nase pravitelstvo resenyje pro sankciji,sto ne skazes a samozvance
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01.09.2020 12:47 Відповісти
Бєларуси послали Луку нах, але він пішов туди не прямою дорогою, а ізвілістой.
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01.09.2020 12:48 Відповісти
Давай Лука! Жги глаголем!
Походу эра белорусских креветок и прочих морепродуктов подходит к концу...
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01.09.2020 12:48 Відповісти
Китаю батька должен 3 ярда долларов,Путлеру 8 минус 1....
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01.09.2020 12:48 Відповісти
какой злой сабака...
Войну объявляют и то вежливее..
Дипломатия и этикет? - нет не слышали...
раскрылась душа колхозника на все 100%..
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01.09.2020 12:49 Відповісти
Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора" - Цензор.НЕТ 390
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01.09.2020 12:49 Відповісти
які дібіли вірили в лукашеску цензор відкрий комєнти...
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01.09.2020 12:50 Відповісти
Всем дрожать-бояться!))))
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01.09.2020 12:50 Відповісти
Шановні сябри, натякніть діду ось цим:
Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора" - Цензор.НЕТ 3113
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01.09.2020 12:50 Відповісти
...только не мучайте деда - по одной штуке намекайте, а не всеми сразу.
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01.09.2020 12:58 Відповісти
У зулусів, у старі часи, зрадників карали саме так - у задницю забивали бамбукові кілочки довжиною в 20 см... Забивали стільки, скільки влазило... І кидали здихать...
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01.09.2020 13:19 Відповісти
ну, осталось только порт забабахать на побережье Балтийского моря, и перестать странам Балтии салаку продавать.
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01.09.2020 12:50 Відповісти
Хитрозачесаний чи то забув , а чи й не знав того факту, що берлінська стіна в 1961 році була збудована лише для того , щоб не обезлюдніла східна Німеччина.
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01.09.2020 12:50 Відповісти
Западный Берлин не резиновый, всех восточных немцев он бы не вместил. Все сообщение Западного Берлина с ФРГ шло через выделенные ГДР или контролируемые ГДР коридоры.
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01.09.2020 13:07 Відповісти
По воздуху - тоже?...
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01.09.2020 13:17 Відповісти
экономически воевать с Германией может только идиот и самоубийца..
бедные белорусы!.. за что им ЭТО усатое недоразумение?!
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01.09.2020 12:52 Відповісти
Лукаш объяснил почему с сыном бегал с автоматом...
на границе НАТОвские танки и самолеты....,поэтому я взял автомат и сына....
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01.09.2020 12:52 Відповісти
Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора" - Цензор.НЕТ 3694
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01.09.2020 12:54 Відповісти
Шо вы прицепились к тому Лукашенко?

У нас ******** уже творит то же самое.
https://twitter.com/ze_benya/status/1300457779858157569?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300457779858157569%7Ctwgr%5E&ref_url=http%3A%2F%2Fibigdan.com%2F Аваковские ублюдки избивают протестующих перед съездом партии "СН" (ссылка).
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01.09.2020 12:54 Відповісти
мусора - не люди(с)
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01.09.2020 12:57 Відповісти
Чим дальше тим ближче до Майдану.
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01.09.2020 13:08 Відповісти
Лукашенко уже наговорил столько гадостей в адрес соседей, что дела с ним никто не будет иметь даже если 100% белорусов (что просто не реально) проголосуют за него. Он уже политический труп, но не хочет это признавать.
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01.09.2020 12:58 Відповісти
Санкции всегда на пользу не только Мавзоленйным Хмырям,классика жанра...Импортозамещение и давим БЕЛАЗом КАМАЗом сраные НАТОвские клубники яблоки...
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01.09.2020 12:59 Відповісти
а оно само, типа, не замечает, что тявкает из-под кацапского кирзача.. младший брат, мля....
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01.09.2020 12:59 Відповісти
їм дали команду фас а тобі бульбашенко дали команду"пудєн"...
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01.09.2020 12:59 Відповісти
Оно що задумав вусатий, обвалити німецьку економіку.
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01.09.2020 13:00 Відповісти
Блин, он реально тупой жлоб! Вот абсолютный рагуль. Даже Янукович в сравнении с Лукашенко таки проффесор.)) Как он умудрился 26 лет царствовать?! Будь я белорусом со стыда сгорел бы.
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01.09.2020 13:01 Відповісти
То не он "умудрился"... То ему ЭТО беларусы "разрешили"... На свою голову... И задницу...
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01.09.2020 13:22 Відповісти
С белорусами всё ясно. Как этот тупой зоотехник дела вёл? Как решения принимал? У него примитивный ум. "Наколотые апельсины" в бошке.
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01.09.2020 13:51 Відповісти
Тупость колхозника во всей красе.
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01.09.2020 13:02 Відповісти
Білоруси , прибийте те чмо , нехай більше не пер..ть вонючим ротом . Отаке буває , коли народи терплять гидоту - воно ще й гавкає на тих , хто живе нормально . Комуняка ср..ий .
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01.09.2020 13:02 Відповісти
Путлер присвоил звание ХЕРой РАБссии генералу КГБ ссср лукашенко александру грыгоравичу вот это номер...на пенсию проводили с пачетом
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01.09.2020 13:05 Відповісти
Сяде за захоплення влади.
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01.09.2020 13:05 Відповісти
Вякнул Саша 3 %
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01.09.2020 13:07 Відповісти
Вякаешь ты БАТЯ из под путинской крыши!!! А страны Балтии они совсем другие!!!!
Собирайтесь все с назарбаевым алиевым кимом и прочими ******* - и отвалите от мира!!!!! Дайте людям жить демоны!!!
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01.09.2020 13:08 Відповісти
Мирный процесс от Зеленского как полная катастрофа .Вот кто-то способен внятно объяснить, чего пытается достичь «минская переговорная группа»? Главное ведь что? Перестать стрелять. А потом перестать наступать на мины. А потом перестать критиковать Хутина. А потом и Зеленого... У меня жутковатое ощущение, что если по каким-то причинам Ермак, Медведчук и Коломойскйи объединят усилия, то мы окажется в союзном государстве с россией еще быстрее, чем ласково и законопослушно бунтующая Беларусь.(с)
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01.09.2020 13:10 Відповісти
У них там із ****** не просто геополітичний гомосексуалізм, а якийсь фельчинг. З нафтовим лубрикантом.

[фельчинг - це коли один ******** грає іншого в дупу без нацюцюрника, тільки з лубрикантом, кінчає і висмоктує ротом з дупи партнера власну шперму разом з лубрикантом та лайном. Після цього вони глибоко цілуються - і в процесі французького поцілунку ділять, розсмаковують і ковтають "анальний коктейль". Шматочки лайна, що трапляються у коктейлі, називаються "піченьками" - cookies]
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01.09.2020 13:10 Відповісти
Тепер обідати перехтілось. Ось навіщо мені таке читати?
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01.09.2020 13:18 Відповісти
Ты точно старый козёл вякаеш из путинской ж.....ы.
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01.09.2020 13:11 Відповісти
На пляшках - це в містах. https://youtu.be/AJsTSwYWjgw У дярєвнях смороду сидять на живих вогірках .

Лукашенко про санкції з боку країн Балтії: "Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану" - Цензор.НЕТ 382
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01.09.2020 13:28 Відповісти
Соси молча,Саша.
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01.09.2020 13:16 Відповісти
Путлеровский подсосник щеки раздувает. Довольно забавно.
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01.09.2020 13:30 Відповісти
не привык лука когда его ставят на место, ну это только начало.
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01.09.2020 13:42 Відповісти
лука пошел в разнос
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01.09.2020 13:43 Відповісти
Забор забору рознь.У прибалтов такие Еврозаборы,что люди с деньгами со всего бывшего союза там недвижимость покупают.
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01.09.2020 13:49 Відповісти
Sleducyje lozim na stol vot takoje zapret voz v Litvu.Nasi neimejet gde det,a pocemu to s Belorus zakupajet.Nado eto ispravyt i vesti kvotu.Eto dlia uteplenyja zameniajet tut gaz.Oni ocen mnogo prodajiutЛукашенко про санкції з боку країн Балтії: "Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану" - Цензор.НЕТ 9280
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01.09.2020 13:56 Відповісти
Vot takyje s Belorus zakupajem dlia otoplenyje domov s Belorus,eto tolko dlia odnoj biokatelni nuzno 2000 vagonov na sezon.U nas tex katelni vsego mozet 500 jest.Vot svojio neprodajut liudi,ne kotoryje bankrutirujet a s Belorus zavozit.Nado zakryt i im pust prodajiot gde xocet,toze realni budet otvet.Eto sotni milionov evro
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01.09.2020 16:22 Відповісти
Хай для початку порівняє зарплату у своїй Білорусі і у країнах Балтії...

До речі, так, для довідки, мінімальна зарплата в Білорусі - 375 рублів, це аж 4200 грн! Навіть у нас от підняли з 4723 до 5000...
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01.09.2020 13:59 Відповісти
Minimalka Litve 607 evro v dani moment,xocet do 667 evro podniat s novogo goda
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01.09.2020 14:11 Відповісти
Все он гад врет! Во первых не на команду ФАС,а на команду ГОЛОС!
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01.09.2020 14:25 Відповісти
русмартышка, а тебе кто команду дал тут тявкать?
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01.09.2020 15:57 Відповісти
Якраз все навпаки, ***** дав своєму під*****внику команду "фас".
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01.09.2020 14:57 Відповісти
Подкинте идею колхознику пусть забор строит. 10 метров высотой, ров с крокодилами, от минска до владивостока и обратно.
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01.09.2020 15:41 Відповісти
Вообще цікаво наблюдать, как спалившийся на обмане на весь мир штрих пытается отбрехаться. Думаю, что кроме мирового позора в результате он ничего не получит. И никакой, уважающий себя правитель не захочит с ним контачиться, ну кроме бесчестных ********** всяких, у которых этот позорняк ещё впереди.
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01.09.2020 21:01 Відповісти
болезнь старости, а прививок нет... да, он многое наверно дал для страны после развала СССР, но вот пришла старость, её никому не избежать... ушел бы вовремя сам, может и уважаемым человеком стал бы (примеры - Кучма, Кравчук)
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06.01.2021 13:42 Відповісти
 
 