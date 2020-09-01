Лукашенко про санкції з боку країн Балтії: "Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану"

Білорусь ухвалюватиме економічні рішення у відповідь на санкції з боку країн Балтії.

Про це Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив сьогодні журналістам у Барановичах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За його словами, більш досвідчені країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродном, і німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід. Тому, заявив Лукашенко, більш слабким країнам Балтії була дана команда виступити проти Білорусі.

"Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану. Я так це і оцінюю", - сказав Лукашенко.

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Він підкреслив, що країнам Балтії необхідно бути обережними з Білоруссю, адже їхні власні народи можуть сприйняти таке ставлення до сусідньої республіки неоднозначно.

"Нехай вони пояснять своїм людям, як вони так реформували країну, що у них залишилося менше половини населення від того, що було в радянські часи. Тому вони нехай акуратніше котять на Лукашенка і Білорусь, тому що отримають від свого народу так у зуби, що цих зубів не залишиться", - переконаний він.

Також Лукашенко додав, що в Білорусі зараз опрацьовують заходи у відповідь на введені санкції. "Ми не будемо боротися за те, щоб нас туди пустили. Ми просто економічно спробуємо вирішити цю проблему. Кажуть, це дорожче буде для Білорусі (переорієнтувати свої вантажі з балтійських портів на Росію. - Ред.). Звичайно, нам трошки буде не вигідно. Але ми ж домовитися можемо з росіянами за тарифами, і вони від обсягів перевалки наших вантажів все одно отримають вигоду", - зазначив Олександр Лукашенко.