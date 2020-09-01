Лукашенко про санкції з боку країн Балтії: "Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану"
Білорусь ухвалюватиме економічні рішення у відповідь на санкції з боку країн Балтії.
Про це Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив сьогодні журналістам у Барановичах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
За його словами, більш досвідчені країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродном, і німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід. Тому, заявив Лукашенко, більш слабким країнам Балтії була дана команда виступити проти Білорусі.
"Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану. Я так це і оцінюю", - сказав Лукашенко.
Він підкреслив, що країнам Балтії необхідно бути обережними з Білоруссю, адже їхні власні народи можуть сприйняти таке ставлення до сусідньої республіки неоднозначно.
"Нехай вони пояснять своїм людям, як вони так реформували країну, що у них залишилося менше половини населення від того, що було в радянські часи. Тому вони нехай акуратніше котять на Лукашенка і Білорусь, тому що отримають від свого народу так у зуби, що цих зубів не залишиться", - переконаний він.
Також Лукашенко додав, що в Білорусі зараз опрацьовують заходи у відповідь на введені санкції. "Ми не будемо боротися за те, щоб нас туди пустили. Ми просто економічно спробуємо вирішити цю проблему. Кажуть, це дорожче буде для Білорусі (переорієнтувати свої вантажі з балтійських портів на Росію. - Ред.). Звичайно, нам трошки буде не вигідно. Але ми ж домовитися можемо з росіянами за тарифами, і вони від обсягів перевалки наших вантажів все одно отримають вигоду", - зазначив Олександр Лукашенко.
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таке воно і Є - його ще бабця навчила національній збої проти людей =хуцпі.
Походу эра белорусских креветок и прочих морепродуктов подходит к концу...
Войну объявляют и то вежливее..
Дипломатия и этикет? - нет не слышали...
раскрылась душа колхозника на все 100%..
бедные белорусы!.. за что им ЭТО усатое недоразумение?!
на границе НАТОвские танки и самолеты....,поэтому я взял автомат и сына....
У нас ******** уже творит то же самое.
https://twitter.com/ze_benya/status/1300457779858157569?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300457779858157569%7Ctwgr%5E&ref_url=http%3A%2F%2Fibigdan.com%2F Аваковские ублюдки избивают протестующих перед съездом партии "СН" (ссылка).
Собирайтесь все с назарбаевым алиевым кимом и прочими ******* - и отвалите от мира!!!!! Дайте людям жить демоны!!!
[фельчинг - це коли один ******** грає іншого в дупу без нацюцюрника, тільки з лубрикантом, кінчає і висмоктує ротом з дупи партнера власну шперму разом з лубрикантом та лайном. Після цього вони глибоко цілуються - і в процесі французького поцілунку ділять, розсмаковують і ковтають "анальний коктейль". Шматочки лайна, що трапляються у коктейлі, називаються "піченьками" - cookies]
До речі, так, для довідки, мінімальна зарплата в Білорусі - 375 рублів, це аж 4200 грн! Навіть у нас от підняли з 4723 до 5000...