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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко намагається відтягнути свій відхід, кажучи про незрозумілу конституційну реформу, - Тіхановська

Лукашенко намагається відтягнути свій відхід, кажучи про незрозумілу конституційну реформу, - Тіхановська

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська наголошує, що конституційна реформа в країні не є головним завданням білоруської опозиції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила у своєму зверненні, поширеному у вівторок.

"Я не згодна, що перше завдання, яке стоїть перед нами, - це конституційна реформа. Така постановка мети не відповідає вимогам білоруського народу, і видається двозначною, оскільки сьогодні Лукашенко намагається відтягнути свій відхід, ведучи мову про незрозумілу конституційну реформу в невизначені терміни", - заявила Тіхановська.

Вона зазначила, що обговорення конституційної реформи - це спроба Лукашенка підмінити політичний порядок. На думку екскандидатки, будь-які реформи в країні можливі лише після чесних виборів.

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Тіхановська нагадала, що головна вимога протестувальників у Білорусі - це відставка Олександра Лукашенка, проведення нових виборів у країні, а також звільнення ув'язнених.

"Гадаю, після нових президентських виборів нам варто було б зберегти єдність і створити широкий громадський рух за участю всіх зацікавлених партій та громадян. Такий рух допоміг би розвитку нашої країни", - зауважила Тіхановська.

Нагадаємо, "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу в Білорусі, заявив, що готується проєкт нової редакції Конституції республіки, який буде винесено на громадське обговорення.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+3
Света кто ты и откуда?
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01.09.2020 13:31
+2
Да какал Лука на вашу Конституцию. Все 26 леткакал. Следите за золотым запасом страны. Если он у вас конечно есть. Стырит ей ей стырит.
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01.09.2020 13:35
+2
Для путлера поиметь эту тупорылую ещё проще чем усатого. Просто колхозник всем надоел и сейчас решается его судьба. Как глубоко он сможет заглотнуть кацапский болт-так же долго он и просидит на захваченном троне Беларуси.
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01.09.2020 13:36
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Света кто ты и откуда?
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01.09.2020 13:31 Відповісти
Ona vygrala vybori,tak bolsinstvo cytajut i samoj Belorus
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01.09.2020 13:42 Відповісти
Считать, хотеть и выиграть совершенно разные вещи, Я тоже не в восторге от Бацьки, но есть законные органы власти которые огласили результаты выборов нравятся они нам или нет.
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01.09.2020 13:47 Відповісти
Kakije tam zakonyje vlasti,diktatura tam kak im skazali tak i zdelali rezultati.Tam daze opozicija nemozet ucastvovat pri podciote golosov,netu ************* takze.Pust zdelajet prozracnyje vybori togda mozno bylo soglasitsia.Nikto iz razvetix stran nepryznal etix vyborov
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01.09.2020 14:16 Відповісти
Эти "законные" органы власти заврались. Ничего там лукашенко не набрал.
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01.09.2020 14:38 Відповісти
Лукашенко робить те, що мала б зробити ти, якби прийшла до влади.
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01.09.2020 13:34 Відповісти
На Ростов!
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01.09.2020 13:34 Відповісти
Да какал Лука на вашу Конституцию. Все 26 леткакал. Следите за золотым запасом страны. Если он у вас конечно есть. Стырит ей ей стырит.
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01.09.2020 13:35 Відповісти
Для путлера поиметь эту тупорылую ещё проще чем усатого. Просто колхозник всем надоел и сейчас решается его судьба. Как глубоко он сможет заглотнуть кацапский болт-так же долго он и просидит на захваченном троне Беларуси.
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01.09.2020 13:36 Відповісти
не в моготу расстаться с награбленным
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01.09.2020 13:38 Відповісти
вот ненасытность тараканья до чего доводит,ему бы хрен,да ещё в томатном соусе...там колхозное пугало наложило в свои закрома на века и столетия,нафиг ещё с берданкой бегает по копаному и сынулю таскает аки чучело огородное...ну голова колгоспу,чего с него взять,всю жисть 7-ой хрен без соли доедал.
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01.09.2020 13:41 Відповісти
Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан, что страну разрывают междоусобицы?
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01.09.2020 13:41 Відповісти
Надо луке послать свои карабли по Днепру до границы с брацким населением
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01.09.2020 13:41 Відповісти
Уход куда? Он уходить не собирается. Упреки и насмешки на него не действуют. Уговоры тоже, на шарики у него аллергия Что дальше предпримет жёсткая и непреклонная оппозиция?
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01.09.2020 13:43 Відповісти
Какая конституционная реформа? Не понимаю никаких конституционных реформ! - Тихановская
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01.09.2020 14:14 Відповісти
Что может понимать в каких либо реформах домохозяйка. Да впрочем и ее муж блогер.
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01.09.2020 15:08 Відповісти
Переход на силовые действия у митингующих, для интересов Беларуси неприемлемо. Если будет переход на силовые действия, то хутин введет войска и оттяпает часть территории или даже оккупирует всю Беларусь.
А государственность и территориальная целостность это несравнимо значимее чем то, кто во главе государства.
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01.09.2020 15:13 Відповісти
Якщо про Лукашенко, то це авторитарний тип мислення - https://uaeu.top/sposib-zhyttia/sposib-zhittya-avtoritarnij-tip-mislennya.html

Авторитарна людина не прощає. Він вважає, що син завжди йде по стопах поганого батька. Плювати, що син - це окремий організм. Авторитарний говоритиме, що «яблуко від яблуні»., що у всьому винна шкідлива генетика і інша єресь. Складно пояснити такій людині, що характер у спадок не передається, а закладається в результаті певних подій.
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01.09.2020 15:43 Відповісти
Лукашенко сумел сохранить всю промышленность и сельское хозяйство БССР,, да еще и развить их, в отличие от Украины, которая их потеряла. Украина покупает у Беларуси 30% бензина и сельхозпродукты и много еще чего.А бацька не раз поддерживал Украину в конфликте с Москвой. Не надо быть неблагодарными
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01.09.2020 17:37 Відповісти
Ну покупает и что? Это под угрозой? Не смешите!
Вы путаете показания и подмениваете термины =) Зачем вы приравниваете Бацька = Белорусь?
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26.09.2020 19:48 Відповісти
Свєтка не екс-кандидат у президенти, а ПРЕЗИДЕНТ-ЕЛЕКТ, тобто новообраний президент.
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01.09.2020 17:15 Відповісти
Тихановская! Кто ты такая? Что корчишь из себя национального лидера. Сидишь за бугром, на содержании у литовцев, ну и сиди. За тебя там все пишут и вещают И смотри чтоб они же тебя не замочили, сделав "сакральную жертву"
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01.09.2020 17:31 Відповісти
 
 