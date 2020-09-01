Лукашенко намагається відтягнути свій відхід, кажучи про незрозумілу конституційну реформу, - Тіхановська

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська наголошує, що конституційна реформа в країні не є головним завданням білоруської опозиції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила у своєму зверненні, поширеному у вівторок.

"Я не згодна, що перше завдання, яке стоїть перед нами, - це конституційна реформа. Така постановка мети не відповідає вимогам білоруського народу, і видається двозначною, оскільки сьогодні Лукашенко намагається відтягнути свій відхід, ведучи мову про незрозумілу конституційну реформу в невизначені терміни", - заявила Тіхановська.

Вона зазначила, що обговорення конституційної реформи - це спроба Лукашенка підмінити політичний порядок. На думку екскандидатки, будь-які реформи в країні можливі лише після чесних виборів.

Також читайте: Я знайду слова, щоб поспілкуватися з Путіним, - Тіхановська

Тіхановська нагадала, що головна вимога протестувальників у Білорусі - це відставка Олександра Лукашенка, проведення нових виборів у країні, а також звільнення ув'язнених.

"Гадаю, після нових президентських виборів нам варто було б зберегти єдність і створити широкий громадський рух за участю всіх зацікавлених партій та громадян. Такий рух допоміг би розвитку нашої країни", - зауважила Тіхановська.

Нагадаємо, "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу в Білорусі, заявив, що готується проєкт нової редакції Конституції республіки, який буде винесено на громадське обговорення.