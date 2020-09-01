Лукашенко намагається відтягнути свій відхід, кажучи про незрозумілу конституційну реформу, - Тіхановська
Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська наголошує, що конституційна реформа в країні не є головним завданням білоруської опозиції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила у своєму зверненні, поширеному у вівторок.
"Я не згодна, що перше завдання, яке стоїть перед нами, - це конституційна реформа. Така постановка мети не відповідає вимогам білоруського народу, і видається двозначною, оскільки сьогодні Лукашенко намагається відтягнути свій відхід, ведучи мову про незрозумілу конституційну реформу в невизначені терміни", - заявила Тіхановська.
Вона зазначила, що обговорення конституційної реформи - це спроба Лукашенка підмінити політичний порядок. На думку екскандидатки, будь-які реформи в країні можливі лише після чесних виборів.
Тіхановська нагадала, що головна вимога протестувальників у Білорусі - це відставка Олександра Лукашенка, проведення нових виборів у країні, а також звільнення ув'язнених.
"Гадаю, після нових президентських виборів нам варто було б зберегти єдність і створити широкий громадський рух за участю всіх зацікавлених партій та громадян. Такий рух допоміг би розвитку нашої країни", - зауважила Тіхановська.
Нагадаємо, "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу в Білорусі, заявив, що готується проєкт нової редакції Конституції республіки, який буде винесено на громадське обговорення.
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А государственность и территориальная целостность это несравнимо значимее чем то, кто во главе государства.
Авторитарна людина не прощає. Він вважає, що син завжди йде по стопах поганого батька. Плювати, що син - це окремий організм. Авторитарний говоритиме, що «яблуко від яблуні»., що у всьому винна шкідлива генетика і інша єресь. Складно пояснити такій людині, що характер у спадок не передається, а закладається в результаті певних подій.
Вы путаете показания и подмениваете термины =) Зачем вы приравниваете Бацька = Белорусь?