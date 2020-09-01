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Рада виділила додаткові 180 млн грн для оздоровлення дітей, які потребують особливої підтримки
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3819 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки".
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 325 народних депутатів.
Законопроєктом пропонується передбачити на 2020 рік витрати на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії незалежно від форм власності. Зокрема, документом пропонується виділити на оздоровлення дітей 180 млн грн.
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Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар01.09.2020 13:40 Відповісти Мені подобається 1
Dnipro #310038
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Ig Shu
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