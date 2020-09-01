Рада виділила додаткові 180 млн грн для оздоровлення дітей, які потребують особливої ​​підтримки

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3819 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 325 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується передбачити на 2020 рік витрати на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії незалежно від форм власності. Зокрема, документом пропонується виділити на оздоровлення дітей 180 млн грн.

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