Лукашенко про відносини з РФ: "Що б не дзявкали на площах, ми збережемо нашу спільну Вітчизну від Бреста до Владивостока"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, висловився за продовження тісної співпраці з Росією.
Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідання Барановицького державного професійно-технічного коледжу сфери обслуговування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Лукашенко наголосив, що Білорусь і Росія продовжать тісну співпрацю, як це відбувалося раніше. Хоча останнім часом і лунала думка, що відносини між країнами стали прохолоднішими. На це він вказав під час звернення з Посланням до білоруського народу і парламенту.
"У Посланні до виборів я сказав: ви нас сьогодні називаєте партнерами. Не братами стали, а партнерами. А дарма! Це почули і в Кремлі, і всюди. Ми сьогодні брати. Але навіщо чекати, щоб нас хтось притиснув на Заході, щоб ми знову стали братами? Це урок. Ми зробимо відповідні висновки. Ми з Президентом (Росії. - Ред.) вже зробили ці висновки. І щоб там не говорили у вас, що б не дзявкали на площах у нас, ми збережемо нашу спільну Вітчизну, - сказав глава держави. - Наша спільна Вітчизна, де живуть два народи від одного кореня. Це Вітчизна від Бреста до Владивостока".
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Хотя неприятно то, что беларусский язык пока в сложном положении. Но я думаю, что в этом виноват не столько Лукашенко как народ, который пока его не очень принимает.
А государственность и территориальная целостность это несравнимо значимее чем то, кто во главе государства.
Лукашенко, для поддержки государственности Беларуси, приходится лавировать между Востоком и Западом, а также между патриотами, ватниками и неопределившимися Беларуси.