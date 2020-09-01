УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4573 відвідувача онлайн
Новини
11 300 122

Лукашенко про відносини з РФ: "Що б не дзявкали на площах, ми збережемо нашу спільну Вітчизну від Бреста до Владивостока"

Лукашенко про відносини з РФ:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, висловився за продовження тісної співпраці з Росією.

Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідання Барановицького державного професійно-технічного коледжу сфери обслуговування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко наголосив, що Білорусь і Росія продовжать тісну співпрацю, як це відбувалося раніше. Хоча останнім часом і лунала думка, що відносини між країнами стали прохолоднішими. На це він вказав під час звернення з Посланням до білоруського народу і парламенту.

"У Посланні до виборів я сказав: ви нас сьогодні називаєте партнерами. Не братами стали, а партнерами. А дарма! Це почули і в Кремлі, і всюди. Ми сьогодні брати. Але навіщо чекати, щоб нас хтось притиснув на Заході, щоб ми знову стали братами? Це урок. Ми зробимо відповідні висновки. Ми з Президентом (Росії. - Ред.) вже зробили ці висновки. І щоб там не говорили у вас, що б не дзявкали на площах у нас, ми збережемо нашу спільну Вітчизну, - сказав глава держави. - Наша спільна Вітчизна, де живуть два народи від одного кореня. Це Вітчизна від Бреста до Владивостока".

Також читайте: Лукашенко намагається відтягнути свій відхід, кажучи про незрозумілу конституційну реформу, - Тіхановська

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) росія (65002)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
СЯБРЫ, оказывается вы живете в Параше.
показати весь коментар
01.09.2020 13:41
+21
В Луки діменція прогресує.
показати весь коментар
01.09.2020 13:40
+18
Долбаный совок.
показати весь коментар
01.09.2020 13:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вот что значит мужской характер. На поводу у толпы каждый может пойти.... А тут выкусите......... Бацька это камень.....стоит насмерть!!!!!
показати весь коментар
01.09.2020 15:08 Відповісти
Путин сфабрикованными протестами запугал Лукашенко, теперь напуганный таракан будет сговорчивее по вопросу сдачи остатков независимости.
показати весь коментар
01.09.2020 15:17 Відповісти
Лукашенко тертый калач. Зависимость от московии наверно увеличится (ведь Запад Луку отталкивает), но государственности он не сдаст.
показати весь коментар
01.09.2020 15:31 Відповісти
Да какая разница что он говорит в угоду совкам и для успокоения хутина. Главное что Беларусь имеет свою нормальную государственность.
Хотя неприятно то, что беларусский язык пока в сложном положении. Но я думаю, что в этом виноват не столько Лукашенко как народ, который пока его не очень принимает.
показати весь коментар
01.09.2020 15:27 Відповісти
Полагаю, что народ скоро созреет переходить на свой родной беларусский язык.
показати весь коментар
01.09.2020 15:45 Відповісти
как он созреет если лукашеко позакрывал все школы и колледжы с беларуским языком ?
показати весь коментар
02.09.2020 23:25 Відповісти
нет никакой государственности . личная власть безумного диктатора .
показати весь коментар
02.09.2020 23:22 Відповісти
Время работает на колхозника. Нет воли у белорусов быть свободными. САвок. Оставте их в покое. Обнесите стеной и пусть гниют вместе с кацапами.
показати весь коментар
01.09.2020 15:31 Відповісти
А какая воля должна быть? Начать силовые действия против правоохранителей? Если такое будет, то хутин введет войска и оттяпает часть территории или даже захватит всю страну.
А государственность и территориальная целостность это несравнимо значимее чем то, кто во главе государства.
показати весь коментар
01.09.2020 15:43 Відповісти
Да ничего он не введет, засцит. Получит еще одни санкции, что еще больше завоют.
показати весь коментар
01.09.2020 19:01 Відповісти
Ну ты кацап умеешь только разрушать и вдесятером одного убивать, да еще что бы раненый был и связанный. Строители *****.
показати весь коментар
01.09.2020 19:03 Відповісти
КГБшная подстилка кремля.
показати весь коментар
01.09.2020 16:26 Відповісти
Глобально мыслит!
показати весь коментар
01.09.2020 16:30 Відповісти
Во запел.. во запел.. Когда петух клюнул... Дает Кремлю сигнал - " на все согласен.. хоть тушкой, хоть чучелком, хоть губернатором",.. Ждемс - признаний Абхазии, Юж. Осетии, Крыма ДНРоЛНРий. Сдулся Лука , сдулся... Да представляю его "визит" ( скорее это нужно назвать ходу с челобитной) в Москву.. Ну во первых встреча третьестепенными чиновниками, потом ожидании в предбаннике ( приемной) в Кремле часа два ( Путин как всегда опаздывает, а тут уж сам бог велел), вероятно стоя ( кресла и стулья специально уберут), ну а потом дрючка в хвост и в гриву в кабинете и не один на один , а в присутствии 5-6 чиновников. ( что бы окончательно унизить и опустить). Ну а потом ультиматум и его подписание. Клиент созрел как говорят в "конторе".
показати весь коментар
01.09.2020 16:30 Відповісти
Лука ЗРАДИВ свій народ. Білорусь - єдина європейська країна, де ще карають на горло.
показати весь коментар
01.09.2020 17:12 Відповісти
Мы-это кто?Ты Пуйло и Си Цзиньпин,Токаев-Назарбаев?Ну вы можете сохранить только на штыках.Народ против,того,що вы хотите сохранить.Вам придётся,щоб сохранить свои авторитарные модели убивать протестующий народ.Ради чего?Ради утопических нежизнеспособных к созиданию и благу общества политических моделей и устаревших,не оправдавших себя идеологий.Вы тупо отработанный шлак цивилизаций.И место вам на свалке
показати весь коментар
01.09.2020 17:52 Відповісти
Це було зрозуміло давно, що Білорусі триндець. Амінь.
показати весь коментар
01.09.2020 17:58 Відповісти
Твоё моё, моё не твоё - Так думает Ху-ло глядя на луку. А лука ещё и не понял - что это у него сзади торчит и мешает походке.
показати весь коментар
01.09.2020 18:35 Відповісти
Вот Лукашенко и положил Республику Белорусь под Россию. Путин захотел, Путин сделал. Все, теперь это единое государство. Слова российского политического обозревателя Соловья подтверждаются. Страны Белоруссии больше нет, есть одно неделимое государство - Россия. Жаль вас белоруссы. Слава Украине и ее борцам за свободу от российского порабощения!
показати весь коментар
01.09.2020 19:21 Відповісти
Уже очень много лет говорят, что Лукашенко положил Беларусь в единое государство. А теперь вы снова "Вот и положил...". То есть получается, что раньше была болтовня об этом едином государстве. А болтовней было действительно. "Единое государство" фикцией было, и есть. И при Лукашенко и далее будет фикцией. Зачем нужна эта фикция Лукашенко, это всем должно быть понятно. Причина вот в чем.
Лукашенко, для поддержки государственности Беларуси, приходится лавировать между Востоком и Западом, а также между патриотами, ватниками и неопределившимися Беларуси.
показати весь коментар
02.09.2020 14:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 