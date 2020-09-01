ЄБА закликає встановити мораторій на підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення в 2020 році

Бізнес виступає проти чергової ініціативи щодо збільшення тарифів на залізничні вантажоперевезення.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) виступає проти змін, запропонованих Міністерством інфраструктури України і спрямованих на уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів, а також пропонує ввести мораторій на будь-яке підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення в 2020 році.

Як пише ЦТС, така позиція викладена в заяві ЄБА.

В Асоціації нагадали, що 5 серпня МІУ опублікувало проект наказу, яким пропонується, зокрема, встановлення єдиної ставки тарифу для пробігу порожніх вагонів всіх класів. Уніфікацію тарифів для різних класів вагонів пропонується проводити в два етапи - з 1 вересня 2020 року і з 1 січня 2021 року. Перший етап передбачає вирівнювання і встановлення єдиного тарифу порожнього пробігу для всіх класів вагонів, а другий - індексацію тарифу для всіх видів вантажів.

За оцінками учасників Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації, сумарне зростання тарифів для бізнесу з 2021 року становитиме + 69%. В ЄБА зазначають, що, в разі прийняття цього документа, додаткові витрати бізнесу на першому етапі становлять 1,2 млрд грн/рік, а на другому етапі досягнуто 4-5 млрд грн/рік. Експерти Асоціації категорично не підтримують запропоновані зміни, які створять додатковий фінансовий тиск на бізнес.

"Безперечно, система тарифів "Укрзалізниці" вимагає комплексного перегляду. Однак для цього спочатку необхідно створити незалежний регулятор - Національну комісію з питань регулювання транспорту. Уніфікувати чинні застарілі тарифи в умовах явної необхідності перегляду всієї системи ціноутворення недоцільно.

До того ж, на думку експертів Асоціації, уніфікація тарифів на порожній пробіг не приведе до очікуваного зростання доходів "Укрзалізниці". Таке рішення може призвести до потенційного зниження вантажопотоку на 3% або 9 млн тонн/рік, в тому числі за рахунок скорочення перевезень масових вантажів, нівелює очікувані додаткові доходи "Укрзалізниці", - вважають в ЄБА.

На думку бізнес-спільноти Асоціації, єдиним шляхом встановлення справедливих тарифів з урахуванням всіх факторів є системне реформування тарифів на перевезення після демонополізації "Укрзалізниці" і створення профільного регулятора НКРТ.

З огляду на це, ЄБА не підтримує згаданий проект наказу і закликає встановити мораторій на будь-яке підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення (в тому числі шляхом уніфікації) до кінця 2020 року.

"У кризовому 2020 році будь-яке підвищення тарифів створить надлишковий фінансовий тиск для бізнесу. Компанії і без того змушені витрачати резервні кошти на підтримку своїх підприємств і можуть не витримати зростання тарифного навантаження. До того ж, уніфікація тарифів, яка тягне за собою подорожчання вартості перевезень вже на першому етапі, суперечить Програмі дій уряду, якою зафіксовано рішення про мораторій на будь-яке підвищення тарифів до кінця 2020 року", - зазначила координатор робочої групи з розвитку залізничної інфраструктури Комітету з логістики ЕВА Дарина Січкар.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо негативних наслідків для економіки від збільшення тарифів на перевезення порожніх вагонів, які передбачені проектом наказу міністерства від 5 серпня 2020 року.