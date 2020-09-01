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Рада пропонує дозволити дітям-сиротам з інвалідністю проживати в прийомних сім'ях або дитячих будинках до 23 років

Рада пропонує дозволити дітям-сиротам з інвалідністю проживати в прийомних сім'ях або дитячих будинках до 23 років

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3594 про "внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з-поміж дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 340 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується надати можливість особам з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати і виховуватися в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом 14 липня 2020 року закон, який збільшує розміри стипендій та щорічну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування

Автор: 

ВР (14945) діти (5052) сироти (82) дитбудинок (26) інвалідність (263)


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Та хай вже до пенсії там живуть.
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01.09.2020 13:47 Відповісти
 
 