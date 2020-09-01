Школу ніщо не замінить, але якщо буде велика хвиля COVID-19, то ми готові до "школи-онлайн", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що дітям ніщо не може замінити живе навчання в школі, але якщо буде велика хвиля захворюваності на коронавірус, то держава буде готова перейти до формату "школи-онлайн".

"Сьогодні я вперше за багато років не проводжав дитину до школи, не було ніякої "лінійки". На жаль, але ми маємо розуміти, що карантин є карантин. Я всім дітям бажаю лише здоров'я. Розумію, що "школа-онлайн" це не вихід, бо для дітей головне - це спілкування, це справді діалог, і це дійсно відчуття свободи. Саме такої свободи і спілкування ти можеш навчитися тільки в школі. І краще, в будь-якому випадку, знання сприймаються, коли ти бачиш вчителя, він до тебе підходить", - сказав він на брифінгу у вівторок у Полтавській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що хоча замінити "живу" школу на "школу-онлайн" неможливо, але держава готова до такого формату, якщо "буде велика хвиля COVID-19". Президент зауважив, що діти, і це об'єктивна реальність, можуть перенести COVID-19 на ногах і навіть не помітити цього, але будуть при цьому носіями вірусу.

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"Ми експериментували, одні з перших у Європі. Ми показали, що таке "школа-онлайн", вона у нас працює, і "школа ТБ". Чому ми робили ТБ, бо на відміну від деяких країн, інтернету в нас у селах немає, поки що. Це окрема програма, нею окремо займається Федоров (віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. - Ред.) і його міністерство", - розповів він.