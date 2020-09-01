УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4588 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 425 17

Школу ніщо не замінить, але якщо буде велика хвиля COVID-19, то ми готові до "школи-онлайн", - Зеленський

Школу ніщо не замінить, але якщо буде велика хвиля COVID-19, то ми готові до

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що дітям ніщо не може замінити живе навчання в школі, але якщо буде велика хвиля захворюваності на коронавірус, то держава буде готова перейти до формату "школи-онлайн".

"Сьогодні я вперше за багато років не проводжав дитину до школи, не було ніякої "лінійки". На жаль, але ми маємо розуміти, що карантин є карантин. Я всім дітям бажаю лише здоров'я. Розумію, що "школа-онлайн" це не вихід, бо для дітей головне - це спілкування, це справді діалог, і це дійсно відчуття свободи. Саме такої свободи і спілкування ти можеш навчитися тільки в школі. І краще, в будь-якому випадку, знання сприймаються, коли ти бачиш вчителя, він до тебе підходить", - сказав він на брифінгу у вівторок у Полтавській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що хоча замінити "живу" школу на "школу-онлайн" неможливо, але держава готова до такого формату, якщо "буде велика хвиля COVID-19". Президент зауважив, що діти, і це об'єктивна реальність, можуть перенести COVID-19 на ногах і навіть не помітити цього, але будуть при цьому носіями вірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні розпочали навчання понад 4,2 млн учнів, з них більш як 428 тис. першокласників, - Міносвіти

"Ми експериментували, одні з перших у Європі. Ми показали, що таке "школа-онлайн", вона у нас працює, і "школа ТБ". Чому ми робили ТБ, бо на відміну від деяких країн, інтернету в нас у селах немає, поки що. Це окрема програма, нею окремо займається Федоров (віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. - Ред.) і його міністерство", - розповів він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) карантин (18172) школа (2205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Вопрос к коронодрочерам,, почему в Швеции и Белоруссии не было карантина и нет никакой второй волны, истерик и прочего бреда? Где десятки тысяч умерших белоруссов за пол года без карантина? Все что происходит - афера. Вирус - фэйк
показати весь коментар
01.09.2020 13:55
+2
Вирус есть и от него реально мрут.
Тут дело в том, что все эти якобы карантинные меры с заношенными масками на его распространение никак не влияют.
показати весь коментар
01.09.2020 14:07
+2
А во всех ли семьях есть комп (или качественный планшетник) на каждого ребёнка?
показати весь коментар
01.09.2020 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вопрос к коронодрочерам,, почему в Швеции и Белоруссии не было карантина и нет никакой второй волны, истерик и прочего бреда? Где десятки тысяч умерших белоруссов за пол года без карантина? Все что происходит - афера. Вирус - фэйк
показати весь коментар
01.09.2020 13:55 Відповісти
євотамнєт
показати весь коментар
01.09.2020 14:04 Відповісти
вирус не фейк от него действительно умирают, но меры неадекватные РЕАЛИЯМ жизни, возможно нужно смириться с тем, что какая-то часть населения умрет и с этим ничего особо поделать нельзя!
показати весь коментар
01.09.2020 14:19 Відповісти
Вирус есть и от него реально мрут.
Тут дело в том, что все эти якобы карантинные меры с заношенными масками на его распространение никак не влияют.
показати весь коментар
01.09.2020 14:07 Відповісти
что за страна такая - "белоруссия"? и люди - белоруссы?
показати весь коментар
01.09.2020 14:14 Відповісти
Не гони туфту. Швецию накрыло так, что мама не горюй. По всем показателям в два раза минимум хуже чем все соседи. Там у них ещё первая волна недоплескалась.
показати весь коментар
01.09.2020 14:39 Відповісти
ашо, у когото доплескалась? Может типа даже у нас?
показати весь коментар
01.09.2020 15:07 Відповісти
ну вон у поциента ещё даже не начинала
показати весь коментар
01.09.2020 15:13 Відповісти
Мы,это кто?Царь Ваван и его свита?А как же остальные?
показати весь коментар
01.09.2020 13:57 Відповісти
Школа в ее нынешней форме - это фабрика для штамповки ПОСЛУШНЫХ РАБОВ - рудимент феодально-крепостного строя!
показати весь коментар
01.09.2020 14:15 Відповісти
Это ты об Омерике?
показати весь коментар
01.09.2020 15:49 Відповісти
Школу ніщо не замінить, але якщо буде велика хвиля COVID-19, то ми готові до "школи-онлайн", - Зеленський - Цензор.НЕТ 954
показати весь коментар
01.09.2020 16:34 Відповісти
Кто готов? Запорожская гимназия №28, например, сильно готова. И была готова также.
К слову, даже оф. сайт гимназии благополучно лежит.
Зеля, не смеши людей
показати весь коментар
01.09.2020 14:21 Відповісти
Он просто постоянно в образе: Рассмеши смешного
показати весь коментар
01.09.2020 16:33 Відповісти
Вообще-то стоило было лоббировать производство масок ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
показати весь коментар
01.09.2020 15:13 Відповісти
А во всех ли семьях есть комп (или качественный планшетник) на каждого ребёнка?
показати весь коментар
01.09.2020 15:51 Відповісти
С языка сняли нашего отдела
показати весь коментар
01.09.2020 16:31 Відповісти
 
 