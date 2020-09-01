ВРП відмовилася транслювати засідання у справі підозрюваних у захопленні влади суддів ОАСК

Вища рада правосуддя відмовилася транслювати засідання в справі суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Володимира Келеберди та Ігоря Качура, підозрюваних у спробах захопити державну владу і у втручанні в роботу органів суддівського управління.

Про це повідомили в пресслужбі ВРП, передає Цензор.НЕТ.

"Пряма трансляція засідань ВРП здійснюється відповідно до Регламенту Вищої ради правосуддя. Згідно з п. 6.1. Регламенту ВРП відеотрансляція засідань Ради може відбуватися лише за наявності клопотань (згоди) всіх сторін (осіб, щодо яких розглядається питання порядку денного), за результатами розгляду яких Рада ухвалює відповідне рішення", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, напередодні ГО "Центр протидії корупції", Фонд DEJURE і "Автомайдан" звернулися до Вищої ради правосуддя з проханням забезпечити відкрите (з трансляцією) і неупереджений розгляд клопотання про тимчасове відсторонення від правосуддя суддів.

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Але у ВРП заявили, що ЗМІ та громадські організації "не належать до сторін, щодо яких будуть розглядатися питання порядку денного".

Окремо представники громадських організацій зазначили, що деякі члени Вищої ради правосуддя не можуть брати участь в розгляді питання про відсторонення суддів ОАСК - зокрема, Павла Гречківського, Олега Прудивуса і Віктора Грищука викликали на допит в кримінальному провадженні щодо суддів ОАСК як свідків.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".