Економіка Білорусі на межі повного колапсу. Закриття кордонів завдасть країні сильної шкоди, - Лінкявічюс

У разі закриття кордонів для міжнародних вантажів Білорусь постраждає найбільше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Економіка Білорусі зараз на межі повного колапсу. Це насправді ситуація значної кризи, і все, що вони говорять або роблять, потрібно обдумувати, адже все обернеться бумерангом, передовсім, для них самих. Можливо, і іншим теж буде завдано збиток, але набагато вагоміший збиток буде для країни, яка дійсно переживає особливу кризу. В цьому випадку не тільки політичну, але і економічну", - сказав Лінкявічюс у вівторок агентству BNS.

Так міністр відреагував на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про економічну відповідь Мінська на оголошені країнами Балтії санкції. Лукашенко попередив, що може закрити кордони під Брестом і Гродном.

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Лінкявічюс пояснив слова Лукашенка спробою внести розкол в єдність країн Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі.

Він також відкинув звинувачення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в тому, що Литва діє недемократичними методами з кандидатом від білоруської опозиції Світланою Тіхановською.

"Литва не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи інших країн, в тому числі, Білорусі, бо у неї на це немає права, і немає таких намірів", - заявив глава литовського МЗС.

"Єдине, коли ми втрутилися, це коли допомогли тим, для яких дійсно виникла загроза безпеці, а, може, і життю. Таких було понад 60, не тільки Світлана Тіхановська. Проти них насправді використовувалися ці ймовірні недемократичні методи, про які каже Лавров", - додав міністр.

"Що стосується Тіхановської та її штабу, то єдиний наш внесок - це надана охорона. Вони діють абсолютно автономно, діють так, як мали намір, спілкуються з тими, з ким хочуть спілкуватися, роблять такі заяви, які хочуть", - заявив Лінкявічюс.

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Нагадаємо, після жорстокого придушення протестів у Білорусі уряд Литви вирішив впустити білорусів з гуманітарними цілями.

Лінкявічюс також заявив, що пропонований Литвою шлях вирішення білоруської кризи - нові, чесні, демократичні вибори.

31 серпня Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції щодо Лукашенка і ще 29 високопоставлених посадових осіб Білорусі.