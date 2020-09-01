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Економіка Білорусі на межі повного колапсу. Закриття кордонів завдасть країні сильної шкоди, - Лінкявічюс

Економіка Білорусі на межі повного колапсу. Закриття кордонів завдасть країні сильної шкоди, - Лінкявічюс

У разі закриття кордонів для міжнародних вантажів Білорусь постраждає найбільше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Економіка Білорусі зараз на межі повного колапсу. Це насправді ситуація значної кризи, і все, що вони говорять або роблять, потрібно обдумувати, адже все обернеться бумерангом, передовсім, для них самих. Можливо, і іншим теж буде завдано збиток, але набагато вагоміший збиток буде для країни, яка дійсно переживає особливу кризу. В цьому випадку не тільки політичну, але і економічну", - сказав Лінкявічюс у вівторок агентству BNS.

Так міністр відреагував на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про економічну відповідь Мінська на оголошені країнами Балтії санкції. Лукашенко попередив, що може закрити кордони під Брестом і Гродном.

Також читайте: Лукашенко про відносини з РФ: "Що б не дзявкали на площах, ми збережемо нашу спільну Вітчизну від Бреста до Владивостока"

Лінкявічюс пояснив слова Лукашенка спробою внести розкол в єдність країн Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі.

Він також відкинув звинувачення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в тому, що Литва діє недемократичними методами з кандидатом від білоруської опозиції Світланою Тіхановською.

"Литва не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи інших країн, в тому числі, Білорусі, бо у неї на це немає права, і немає таких намірів", - заявив глава литовського МЗС.

"Єдине, коли ми втрутилися, це коли допомогли тим, для яких дійсно виникла загроза безпеці, а, може, і життю. Таких було понад 60, не тільки Світлана Тіхановська. Проти них насправді використовувалися ці ймовірні недемократичні методи, про які каже Лавров", - додав міністр.

"Що стосується Тіхановської та її штабу, то єдиний наш внесок - це надана охорона. Вони діють абсолютно автономно, діють так, як мали намір, спілкуються з тими, з ким хочуть спілкуватися, роблять такі заяви, які хочуть", - заявив Лінкявічюс.

Читайте: Лукашенко про санкції з боку країн Балтії: "Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану"

Нагадаємо, після жорстокого придушення протестів у Білорусі уряд Литви вирішив впустити білорусів з гуманітарними цілями.

Лінкявічюс також заявив, що пропонований Литвою шлях вирішення білоруської кризи - нові, чесні, демократичні вибори.

31 серпня Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції щодо Лукашенка і ще 29 високопоставлених посадових осіб Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7925) Литва (2383) Лукашенко Олександр (2653) санкції (11782) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+15
Рузьге мир всегда приносит нищету, войну, смерть и полную деградацию.
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01.09.2020 15:00
+10
Мой совет Литве : закрывайте границу . Там уже раша .
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01.09.2020 14:58
+10
Построят в Беларуси ДНР и заживут - комендантский час, подвалы, мудаки с автоматами...
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01.09.2020 15:01
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01.09.2020 14:57 Відповісти
Теперь-да.
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01.09.2020 15:12 Відповісти
Мой совет Литве : закрывайте границу . Там уже раша .
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01.09.2020 14:58 Відповісти
Будут бульбу продавать
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01.09.2020 14:58 Відповісти
Щоб її продати, її треба спочатку купити в Україні.
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01.09.2020 15:01 Відповісти
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01.09.2020 15:04 Відповісти
Как говорится - "За что боролись, на то и напоролись".
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01.09.2020 14:58 Відповісти
Рузьге мир всегда приносит нищету, войну, смерть и полную деградацию.
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01.09.2020 15:00 Відповісти
Орда , однако .
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01.09.2020 15:01 Відповісти
Не треба на орду гнати, з 10000 населених пунктів орда зруйнувала 300, Київ попав закономірно, як союзник половців, а от всілякі Твері, Володимири і Рязані з Козельсками попали через понти, нефіг було послів чіпати.
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01.09.2020 15:05 Відповісти
если рядом заговорили про *русский мир* - готовьтесь к войне! єти свиньи всюду сунут свой пятак....
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01.09.2020 15:48 Відповісти
Все идет к созданию бнр!С тремя рублями зарплатой,с убийствами и изнасилованиями.С пропавшими детьми на органы,подвалами и пытками.Сейчас конфликт вступит в горячую фазу и рф ,под видом миротворцев,введет свои войска! И начнется беспредел и новая война у нас под боком.Миллионы беженцев в Украину с Беларуси...Смотрите.Я сразу заподозрил что-то не ладное.Та сторона соблюдает перемирие.Значит все силы собираются кинуть на захват республики Беларусь.А воевать на два фронта для них сложно и накладно.Украина уже не та,что была 6 лет назад...
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01.09.2020 16:39 Відповісти
советский а не русский
наша вата не лучше
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01.09.2020 22:06 Відповісти
Построят в Беларуси ДНР и заживут - комендантский час, подвалы, мудаки с автоматами...
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01.09.2020 15:01 Відповісти
Гроші візьмуть у бахатих расєйських пенсіонерів.
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01.09.2020 15:02 Відповісти
А, кстати, да.
Это таки ресурс.
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01.09.2020 15:03 Відповісти
Не підказуй! Мокашанським пенсам похрену. Головне боярра, калюжа та обсмоктаний портрет )(уйла.
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01.09.2020 15:07 Відповісти
гроши заплатит фрау за газ,
с ними и поделятся с младшим братом
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01.09.2020 22:08 Відповісти
"Все малокровные"(С)
У всех экономука на грани коллапса.
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01.09.2020 15:02 Відповісти
Знову капіталісти намагаються задушити молоду радянську республіку. Час переходити від "оружия критики к критике оружием."
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01.09.2020 15:03 Відповісти
З одного боку шкода біларусів, з іншого, неможливо жити з радянською економікою в ********* світі.
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01.09.2020 15:03 Відповісти
Они нас сильно жалели? Картопляныки - ПНХ!
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01.09.2020 15:06 Відповісти
У нас, конечно, ситуация намного лучше.
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01.09.2020 15:06 Відповісти
Хто перший встав, того і капці, поляки коли почали будувати капіталізм, а коли ми, а коли біларуси? І це при тому, що у поляків не було "братів"-сатанистів.
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01.09.2020 15:13 Відповісти
пани по ВС все в костелах Богу молятся
а значит и крадут меньше, и добросовестно трудятся
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01.09.2020 22:09 Відповісти
Частіше обирайте у владу таких президентів як совок Кучма, як вор Янукович, як клоун Зеленський, і вже через рік-два рівень ситуація значно покращиться. Але це не точно.
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01.09.2020 15:34 Відповісти
Еще как можно. Это когда энергоносители из Расеи дешевле, чем в самой рашке. Когда экспортируешь санкционные продукты с неплохой маржой. И когда торгуешь совковой техникой техникой Только шара тоже не вечна
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01.09.2020 15:11 Відповісти
на лжи только совки и держатся
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01.09.2020 22:10 Відповісти
У Лукашенко есть железный аргумент " вы первые начали".
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01.09.2020 15:04 Відповісти
Ну да, це ж литовці прислали поліцаїв, аби побили біларусів.
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01.09.2020 15:11 Відповісти
Экономика Беларуси на грани полного коллапса. Закрытие границ нанесет стране сильный ущерб, - Линкявичюс

Переживает, чтобы не закрывали?
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01.09.2020 15:04 Відповісти
Da za nix perezyvajet,nam eto meloc.U nas ekonomika kak bi bez problem.VVP mense vsex iz ES stran upal pocti 0 za pol goda
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01.09.2020 15:07 Відповісти
Белорусь пойдёт с молотка.
Кто первый успеет оказать ей "помощь", тот и получит все дивиденды.
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01.09.2020 15:10 Відповісти
А які там дивіденди, крім 9 млн умовних слов'ян? Найбільша популяція комарів в Європі?
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01.09.2020 15:15 Відповісти
Я думаю, полунищая страна с совковой экономикой и таким же менталитетом никому не нужна.
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01.09.2020 15:16 Відповісти
Линкявичус - это голова! (с)
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01.09.2020 15:17 Відповісти
Звісно що не шмаркля з пітерського завулку, в Литві 17000 рублів це жебрак, а на московії середній клас.
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01.09.2020 15:20 Відповісти
Raske toze ne luce situacija u nix produkti,ovoci,frukti podarazali 3 raza bolse cem ES stranax
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01.09.2020 15:20 Відповісти
Що за фрукти, яка ціна? Зараз фруктів хоч обжерись.
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01.09.2020 15:21 Відповісти
Ja xotel skazat sto vsio vmeste jesli slozyt raske podarazali 3 raza bolse cem ES stranax eto za god.Sami ruskije dajut oficialno takyje danyje
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01.09.2020 15:28 Відповісти
Опять же как и с нашими Кивами..)) на фиг лезть туда? Пусть за своей Литвой следит.
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01.09.2020 15:22 Відповісти
Так біженці пішли, тікають з раю.
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01.09.2020 15:23 Відповісти
они хотят нирвану.
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01.09.2020 15:30 Відповісти
Ну хто як, хтось просто хоче жити як людина, а не як середній клас на 17 000 рублів.
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01.09.2020 15:44 Відповісти
все живут по разному.
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01.09.2020 16:11 Відповісти
Ось вам сонце, сказав чоловік з кокардою на кашкеті
і витягнув п'ятака, схожого на сонечко.
А це вам дорога, він зробив кілька ступнів праворуч,
носаком позначивши її межу.
Щоб вам було радісно - вмикайте магнітофони,
транзистори,
беріть до рук іграшкові калатала,
бемкайте, хоч би й по голові.
Щоб не хотілося їсти й пити -
слухайте лекції, популярні кінофільми,
як ви житимете щасливо,
коли доправитесь небесного царства.
А щоб не капав за шию дощ -
пам'ятайте,
що будь-яка злива
колись та кінчається,
навіть потоп.
Буде холодно - співайте оцих пісень,
при цьому він подав жмутик
проштемпельованих текстів
(дозволено цензурою
для колективного співу
двом, трьом і більше співакам).
Коли вам захочеться відпочити -
розучуйте цікаву гру про війну,
уявіть, що опали вас вороги
і хочуть позбавити щасливого існування.
Словом, стріляйте, кидайтесь на амбразури,
падайте під танки.
Тільки не розбігайтесь, докинув він.
- Благодійнику наш,
кому хочеться тікати з раю, -
загукали ми в одне горло,
вдивляючись в очі під кокардою,
схожі на дві крапельки ртуті.

Василь Стус (с)
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01.09.2020 15:38 Відповісти
On otvetyl samozvancu.na to sto tot skazal.Litve vsio xoroso s ekonomikoj
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01.09.2020 16:40 Відповісти
Можно Вас поздравить !Это резудьтат Вашей помощи Просто отлично госп, министр
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01.09.2020 15:32 Відповісти
Хто всрався, невістка.
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01.09.2020 15:45 Відповісти
Еще на республику положили глаз русские олигархи.Там 70% гос предприятия.А это лакомый кусочек для дерибана.Помните как у нас в донецке порезали часть предриятий,а половина сменила власника на московских.Тоже самое и там будет.путин своего не упустит.Беларусов поимеет по полной.А беларусы,к моему сожалению,слабее по духу чем мы.Могут быстро сдаться и капитулировать перед кремлем...
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01.09.2020 16:43 Відповісти
 
 