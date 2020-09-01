Економіка Білорусі на межі повного колапсу. Закриття кордонів завдасть країні сильної шкоди, - Лінкявічюс
У разі закриття кордонів для міжнародних вантажів Білорусь постраждає найбільше.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
"Економіка Білорусі зараз на межі повного колапсу. Це насправді ситуація значної кризи, і все, що вони говорять або роблять, потрібно обдумувати, адже все обернеться бумерангом, передовсім, для них самих. Можливо, і іншим теж буде завдано збиток, але набагато вагоміший збиток буде для країни, яка дійсно переживає особливу кризу. В цьому випадку не тільки політичну, але і економічну", - сказав Лінкявічюс у вівторок агентству BNS.
Так міністр відреагував на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про економічну відповідь Мінська на оголошені країнами Балтії санкції. Лукашенко попередив, що може закрити кордони під Брестом і Гродном.
Лінкявічюс пояснив слова Лукашенка спробою внести розкол в єдність країн Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі.
Він також відкинув звинувачення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в тому, що Литва діє недемократичними методами з кандидатом від білоруської опозиції Світланою Тіхановською.
"Литва не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи інших країн, в тому числі, Білорусі, бо у неї на це немає права, і немає таких намірів", - заявив глава литовського МЗС.
"Єдине, коли ми втрутилися, це коли допомогли тим, для яких дійсно виникла загроза безпеці, а, може, і життю. Таких було понад 60, не тільки Світлана Тіхановська. Проти них насправді використовувалися ці ймовірні недемократичні методи, про які каже Лавров", - додав міністр.
"Що стосується Тіхановської та її штабу, то єдиний наш внесок - це надана охорона. Вони діють абсолютно автономно, діють так, як мали намір, спілкуються з тими, з ким хочуть спілкуватися, роблять такі заяви, які хочуть", - заявив Лінкявічюс.
Нагадаємо, після жорстокого придушення протестів у Білорусі уряд Литви вирішив впустити білорусів з гуманітарними цілями.
Лінкявічюс також заявив, що пропонований Литвою шлях вирішення білоруської кризи - нові, чесні, демократичні вибори.
31 серпня Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції щодо Лукашенка і ще 29 високопоставлених посадових осіб Білорусі.
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наша вата не лучше
Это таки ресурс.
с ними и поделятся с младшим братом
У всех экономука на грани коллапса.
а значит и крадут меньше, и добросовестно трудятся
Переживает, чтобы не закрывали?
Кто первый успеет оказать ей "помощь", тот и получит все дивиденды.
і витягнув п'ятака, схожого на сонечко.
А це вам дорога, він зробив кілька ступнів праворуч,
носаком позначивши її межу.
Щоб вам було радісно - вмикайте магнітофони,
транзистори,
беріть до рук іграшкові калатала,
бемкайте, хоч би й по голові.
Щоб не хотілося їсти й пити -
слухайте лекції, популярні кінофільми,
як ви житимете щасливо,
коли доправитесь небесного царства.
А щоб не капав за шию дощ -
пам'ятайте,
що будь-яка злива
колись та кінчається,
навіть потоп.
Буде холодно - співайте оцих пісень,
при цьому він подав жмутик
проштемпельованих текстів
(дозволено цензурою
для колективного співу
двом, трьом і більше співакам).
Коли вам захочеться відпочити -
розучуйте цікаву гру про війну,
уявіть, що опали вас вороги
і хочуть позбавити щасливого існування.
Словом, стріляйте, кидайтесь на амбразури,
падайте під танки.
Тільки не розбігайтесь, докинув він.
- Благодійнику наш,
кому хочеться тікати з раю, -
загукали ми в одне горло,
вдивляючись в очі під кокардою,
схожі на дві крапельки ртуті.
Василь Стус (с)