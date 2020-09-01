Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що під впливом окремих мас-медіа багато що уявляється в дещо перебільшеному світлі, наприклад, некоректно подається чисельність учасників масових заходів.
Про це повідомляє його пресслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Вони в 10, а то і в 20 разів збільшують кількість людей на цих демонстраціях або мітингах. Але питання не в цьому. Важливо, що це за люди. Чого вони виходять і чого хочуть? А нічого", - зауважив Лукашенко.
Він додав, що діалог з протестувальниками на вулицях вести неможливо.
"Почали, сидячи у віртуальному просторі, штовхати владу: давайте діалог. Гарне слово "діалог", правда? Скажіть, а з ким? Ось з вами я можу вести діалог з ранку до ночі, сперечатися, ви можете погоджуватися або не погоджуватися. Питання ж не в цьому. Ніякого діалогу вони не хочуть. З ними неможливо вести діалог. Бо відсотків 30 там було тих, хто нічого не вирішує. Я вчора говорив: ми чуємо їхню думку - школярів. Але вони ж нічого не вирішують, бо ще права вибору не мають", - сказав "президент", який захопив владу.
При цьому він визнав "недопрацювання держави в частині виховання молоді".
"Ми свої косяки бачимо. Зараз займаємося аналізом. І в уряді, і в Адміністрації президента готують висновки з останніх подій, ми їх зробимо", - пригрозив Лукашенко.
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Тобі ж телепню бульбашний рузьге ізиком кажуть:саша-уходи! Чого тобі не ясно?
которых скоро загонят в загончик и поставят раком
в Украине в ответ на избиения студентов народ вышел и начал дубасить ментв, 1.12.13
память отшибло?
https://www.youtube.com/watch?v=CXnib8Emcs4
https://www.youtube.com/watch?v=jnq5Q8yxWUg
https://www.youtube.com/watch?v=llmateaAOd0 Ляпис Трубецкой - Сочи
-пошел нах#й!
-чего-чего???
-ничего...
ИХ НАДО ОТЛОВИТЬ- И изолировать!
зюзя, як тобі кандидат у твій квартал?
Источник: https://censor.net/ru/n3216988
А Лука сам репетує так, що ніц інших не чує... Та й не дуже хоче... Якщо взагалі хоче чути свій народ...
Собрались бедные мужики у барского крыльца, барина зовут на разговор, но с опаской. Недовольный барин вышел на крыльцо и народ притих.
- Чаво надо, мужики?
- Чаво-чаво!... Да ничаво!
Нытики, лукаботы, кремлесуки, совкодрочи, ватопитеки и розовые либерастные эльфы взвыли в едином порыве, что я призываю к насилию и вообще всячески опошляю чистенький и няшный протест белорусских хомячков - с цветочками, аплодисментами, шариками, песенками под гитарки и танцульками под скрипочку. Я, значит, призываю к насилию, провокатор и вообще редиска, а протестовать надо исключительно в рамках действующего законодательства…
А-а-а-а-а, дебилы!!! Соплежуи хреновы! Вы революцию в рамках правового поля собрались делать - это вообще как? При диктатуре нет и не может быть никакого правового поля. Все, что делает диктатор - законно. Любое посягательство на его суверенное право творить беспредел - смертный грех. Мало вас *********** опюздиливали на Окрестина - все еще не дошло? Ладно, давайте я вам на детсадовском уровне объясню, что такое ненасильственный протест и чем он отличается от насильственного.
Антуражно между насильственным протестом и ненасильственным никакой разницы нет - в обоих случаях асфальт будет в кровавых соплях, после победы революции пройдут пышные похороны небесной сотни, или даже тысячи, а сожженных коктейлями Молотова карателей и «исполненных» в подворотне тихарей вообще никто считать не станет. Во время «бескровной» февральской революции пару тысяч городовых и жандармов толпа разорвала - да и срать на них. В ходе румынской революции кадровый состав Секуритате и стукачей-внештатников расстреливали просто по спискам, захваченным в гэбэшных архивах. И кто о них вспомнил за последние 30 лет?
Насильственный и ненасильственный протест отличаются только контекстом. Покажу различие на простом примере. Если вы человеку череп топором размозжите - вы убийца или герой? Все зависит от ситуации: если речь о старушке-процентщице - то убийца. А ежели маньяк ворвался в детский сад и начал резать ножом детей, то остановить, убив его - благодеяние. В первом случае вас посадят в клетку лет на 15, во втором - наградят и зацелуют. Формально в обоих случаях имеет место быть убийство, но мотивы убийцы существенно различаются и именно исходя из этого субъективного фактора мы даем моральную оценку его действиям.
То же самое и с протестами. Вообще само словосочетание «насильственный протест» звучит глупо и коряво. Есть гораздо более точные термины - погромы, вооруженный мятеж, резня - вот это и есть насильственные протесты. А если выступает невооруженное гражданское население, которое не устраивает массовых беспорядков, грабежей, бессудных расправ - то протест является мирным по определению, какие бы кровавые эксцессы в ходе его не происходили. Принципиальный момент: повстанцы не применяют насилие первыми и не ставят своей целью принудить кого-либо к каким-либо действиям с помощью оружия или угрозой его применения.
Однако ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между мирным повстанцем и терпилой-мазохистом. Если каратели стреляют в народ, народ не просто имеет право, а ОБЯЗАН уничтожать картелей. Это - самооборона. Проповедовать в данном случае непротивление злу насилием - трусость, гнилость и **********.
Грань между допустимым и недопустимым - уничтожение пленных или пытки оных. Сдавшийся ментопёс заслуживает гуманного обращения, справедливого суда и в некоторых случаях даже амнистии.
А как можно остановить насилие со стороны «космонавтов» - неужели дарить им цветы и блеять «милиция с народом»?
Практика, которая есть единственный критерий истины, показала, что это не только не работает, но наоборот, провоцирует еще большую агрессию с их стороны.
Для плечепогонных ублюдков действенный сдерживающий фактор один - страх за свою шкуру. Соответственно, вам, товарищи протестуны, предстоит сделать моральный выбор - сжечь заживо коктейлями Молотова пару черных человечков и тем самым спасти от этих маньяков десятки, а, возможно, и сотни гражданских, либо быть трусливыми овцами и позволить псам вас безнаказанно и даже с садистским удовольствием убивать.
В заголовке статьи "Диалог с ними не возможен" пишется СЛИТНО, дебил ты упоротый.
Нет противопоставления для краткого прилагательного.
И вообще - орфографические ошибки именно в заголовке статьи свидетельствуют о том, что пейссатель пробил дно по безграмотности!
Позор!