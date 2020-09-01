Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що під впливом окремих мас-медіа багато що уявляється в дещо перебільшеному світлі, наприклад, некоректно подається чисельність учасників масових заходів.

Про це повідомляє його пресслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Вони в 10, а то і в 20 разів збільшують кількість людей на цих демонстраціях або мітингах. Але питання не в цьому. Важливо, що це за люди. Чого вони виходять і чого хочуть? А нічого", - зауважив Лукашенко.

Він додав, що діалог з протестувальниками на вулицях вести неможливо.

"Почали, сидячи у віртуальному просторі, штовхати владу: давайте діалог. Гарне слово "діалог", правда? Скажіть, а з ким? Ось з вами я можу вести діалог з ранку до ночі, сперечатися, ви можете погоджуватися або не погоджуватися. Питання ж не в цьому. Ніякого діалогу вони не хочуть. З ними неможливо вести діалог. Бо відсотків 30 там було тих, хто нічого не вирішує. Я вчора говорив: ми чуємо їхню думку - школярів. Але вони ж нічого не вирішують, бо ще права вибору не мають", - сказав "президент", який захопив владу.

При цьому він визнав "недопрацювання держави в частині виховання молоді".

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"Ми свої косяки бачимо. Зараз займаємося аналізом. І в уряді, і в Адміністрації президента готують висновки з останніх подій, ми їх зробимо", - пригрозив Лукашенко.