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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий

Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що під впливом окремих мас-медіа багато що уявляється в дещо перебільшеному світлі, наприклад, некоректно подається чисельність учасників масових заходів.

Про це повідомляє його пресслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Вони в 10, а то і в 20 разів збільшують кількість людей на цих демонстраціях або мітингах. Але питання не в цьому. Важливо, що це за люди. Чого вони виходять і чого хочуть? А нічого", - зауважив Лукашенко.

Він додав, що діалог з протестувальниками на вулицях вести неможливо.

"Почали, сидячи у віртуальному просторі, штовхати владу: давайте діалог. Гарне слово "діалог", правда? Скажіть, а з ким? Ось з вами я можу вести діалог з ранку до ночі, сперечатися, ви можете погоджуватися або не погоджуватися. Питання ж не в цьому. Ніякого діалогу вони не хочуть. З ними неможливо вести діалог. Бо відсотків 30 там було тих, хто нічого не вирішує. Я вчора говорив: ми чуємо їхню думку - школярів. Але вони ж нічого не вирішують, бо ще права вибору не мають", - сказав "президент", який захопив владу.

При цьому він визнав "недопрацювання держави в частині виховання молоді".

Також читайте: Лукашенко про відносини з РФ: "Що б не дзявкали на площах, ми збережемо нашу спільну Вітчизну від Бреста до Владивостока"

"Ми свої косяки бачимо. Зараз займаємося аналізом. І в уряді, і в Адміністрації президента готують висновки з останніх подій, ми їх зробимо", - пригрозив Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) протест (2397)


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Топ коментарі
+27
Ось що з людьми раша-тб робить!
Лукашенко о протестующих: Чего хотят эти люди? А ничего. Диалог с ними не возможен - Цензор.НЕТ 7375
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01.09.2020 15:07
+24
Лукашенко о протестующих: Чего хотят эти люди? А ничего. Диалог с ними не возможен - Цензор.НЕТ 1503
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01.09.2020 15:09
+15
старий тупий таракан
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01.09.2020 15:08
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Ось що з людьми раша-тб робить!
Лукашенко о протестующих: Чего хотят эти люди? А ничего. Диалог с ними не возможен - Цензор.НЕТ 7375
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01.09.2020 15:07 Відповісти
Лукашенко осталось править считанные десятилетия
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01.09.2020 15:11 Відповісти
Потом кровавый тиран падет и его место займет Коленькя.
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01.09.2020 16:02 Відповісти
Он поцеловал путло . Труп .
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01.09.2020 15:07 Відповісти
Бацка просто так не уйдет. Если его не замочить, то шарики и цветы бяларусы будут носить омоновцам до конца его дней
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01.09.2020 15:07 Відповісти
В этом и проблема. Люди сами не знают, чего они хотят. Вроде и так неплохо, но хочется чуть лучше и без Лукашенко. Притом «без Лукашенко» ключевое пожалуй. С такой бессмысленной программой далеко не уедешь...
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01.09.2020 15:07 Відповісти
Там так неплохо, что Беларусы попадая в украинские супермаркеты говорят что не видели у себя такого ассортимента и качества продуктов.😂
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01.09.2020 15:12 Відповісти
Их продукты в основном говно.
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01.09.2020 15:28 Відповісти
Стронг Рок. Ранее зи Беларуси в г.Луцк Волынской области возили достаточно качественный молокопродукт (по субботам белдень, Варшавский рынок), заодно сметали одежду и более менее дешевую электронику. Уже лет так 10 никто у беларусов молочку не берет - гавно. Кроме того, мой племяш дальнобой, работает на польскую фирму, дома (Беларусь) появляется раз в 3-4 мес. Жена и дочка живут на Волыни.
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01.09.2020 15:35 Відповісти
Після поїздки до мене потім українці казали по Вайбері - в нас все таке не якісне.
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01.09.2020 15:43 Відповісти
Лукашенко о протестующих: Чего хотят эти люди? А ничего. Диалог с ними не возможен

=======================
Тобі ж телепню бульбашний рузьге ізиком кажуть:саша-уходи! Чого тобі не ясно?
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01.09.2020 16:05 Відповісти
белорусы хотят жить в европейской державе,а не в вонючем совке
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01.09.2020 15:45 Відповісти
с чего ты решил?
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01.09.2020 16:03 Відповісти
а какая твоя версия?
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01.09.2020 20:17 Відповісти
протест городской интеллигенции, которая не хочет жить при Луке. Но при этом у гних Раша - "брацкий народ".
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02.09.2020 00:11 Відповісти
ничего,скоро и у белорусов глаза откроются и поймут что русские-не люди а скоты
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02.09.2020 22:07 Відповісти
старий тупий таракан
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01.09.2020 15:08 Відповісти
Хочуть, щоб ти пішов геть.
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01.09.2020 15:09 Відповісти


Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 6914
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01.09.2020 15:33 Відповісти
Лукашенко о протестующих: Чего хотят эти люди? А ничего. Диалог с ними не возможен - Цензор.НЕТ 1503
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01.09.2020 15:09 Відповісти
к сожалению, это не пчелы, а овцы-терпилы
которых скоро загонят в загончик и поставят раком
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01.09.2020 15:10 Відповісти
будем посмотреть,в Украине тоже Майдан начинался толерантно
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01.09.2020 15:47 Відповісти
при чем тут "начинался"?
в Украине в ответ на избиения студентов народ вышел и начал дубасить ментв, 1.12.13
память отшибло?
Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 5242

Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 5339
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01.09.2020 15:50 Відповісти
пока белорусские мужики трусливо выглядывают из подворотен, ОМОН пакует храбрых белорусских девушек


https://www.youtube.com/watch?v=CXnib8Emcs4

https://www.youtube.com/watch?v=jnq5Q8yxWUg
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01.09.2020 15:09 Відповісти
Украду тебя украду ночью, ту-ду-ду-ду, увязу тябя увязу в Соче, ту-ду-ду-ду
https://www.youtube.com/watch?v=llmateaAOd0 Ляпис Трубецкой - Сочи
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01.09.2020 15:17 Відповісти
Поки що відбувається накопичення ненависті і поки не набереться "критична маса", не вибухне.
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01.09.2020 15:58 Відповісти
Поки набереться "критична маса" всі гарбузи погніють.
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01.09.2020 16:09 Відповісти
Ну і хай, то їхні справи.
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01.09.2020 16:10 Відповісти
Слово «невозможно» пишется слитно в предложении, содержащем утверждение.
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01.09.2020 15:10 Відповісти
-что вы хотите!
-пошел нах#й!
-чего-чего???
-ничего...
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01.09.2020 15:10 Відповісти
сожрет все белорусь - и все, никакого донбасса-2
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01.09.2020 15:11 Відповісти
Путло может и надорваться)
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01.09.2020 15:18 Відповісти
Старое брехло: Не ничего не хотят, а хотят чтобы ты пошел к черту
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01.09.2020 15:10 Відповісти
Лукашенко вже давно зрадив Ленінські ідеали. Який може бути діалог з мілкобуржуазним посіпакою.
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01.09.2020 15:12 Відповісти
Лукашенко надо судить -ЗА ВСЕ!!!!!
ИХ НАДО ОТЛОВИТЬ- И изолировать!
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01.09.2020 15:12 Відповісти
они хотят поменять президента хотя бы раз в 26 лет!
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01.09.2020 15:13 Відповісти
Лукашенко о протестующих: Чего хотят эти люди? А ничего. Диалог с ними не возможен - Цензор.НЕТ 6069
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01.09.2020 15:13 Відповісти
Его юмор умер . К чему ?
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01.09.2020 15:14 Відповісти
tolko ne v sovke
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01.09.2020 15:21 Відповісти
не вмер, а відправився у небесний квартал
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01.09.2020 15:23 Відповісти
це просто шедеврально!
зюзя, як тобі кандидат у твій квартал?
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01.09.2020 15:15 Відповісти
Нужно заставить Лукашенко вести диалог со школьниками! Устами младенца глаголет ИСТИНА!
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01.09.2020 15:16 Відповісти
Лука на дурака упал. 200000 Человек его нах...посылают а оно типа,,нипанимаю,, . Жалок он для диктатора,просто ********
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01.09.2020 15:16 Відповісти
Мирний настрій білоруського протесту дає хитрозачесаному час для маневру, час для вже не масових а точкових арештів. Так він може до бескінечності сидіти на троні. Так там влаштована система влади, що ні в парламенті Білорусі, ні в уряді, ні в судовій системі, ні в силових структурах - неможливо знайти досить значну кількість людей, котрі зараз готові виступити проти узурпатора. Двадцять шість років тиранії і вихолощування всього, що навіть теоретично могло загрожувати бацкі - дають свої взнаки . Єдиний мирний шлях для його усунення - це загальний безстроковий страйк по всій Білорусі. А розгрібати після луки білорусам доведеться не один десяток років, там він тільки з кацапнею такого напопідписував, що дивним іноді виглядає саме існування Білорусі.
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01.09.2020 15:16 Відповісти
Він в принципі правий, спілкуватись йому нема з ким, були б реальні лідери, він би їх закрив, а так він в розпачі.
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01.09.2020 15:18 Відповісти
Конченое совковое быдло.
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01.09.2020 15:19 Відповісти
Лукашенко о протестующих: Чего хотят эти люди? А ничего. Диалог с ними не возможен - Цензор.НЕТ 8975
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01.09.2020 15:20 Відповісти
о чем можно разговаривать с мразью, психопатом и дегенератом?
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01.09.2020 15:25 Відповісти
Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 2165
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01.09.2020 15:26 Відповісти
Сегодняшние протесты в Беларуси конечно полная фигня.Одно радует - смерть кащеева в белорусском яйце.Пусть забирает,и тогда мы увидим удивительные истории.Даже слишком.
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01.09.2020 15:29 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/e/5/a/c/e5acb5ab6f8ed1c2d4724e5cd0d9a325/original.jpgГде то в колонии Московии...Всех на уборку картошки!
Источник: https://censor.net/ru/n3216988
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01.09.2020 15:32 Відповісти
Було в нас одне непорозуміння з гаслом "Почую кожного"... Так "чув", що тепер аж з Ростову дослухається. Зараз ще одне непорозуміння під гаслом "Зробимо їх разом" завелося... "робить" і "робить" всіх разом і кожного окремо... Так "робить", що не те що до кордону, а й до летовища добігти може не встигнуть...
А Лука сам репетує так, що ніц інших не чує... Та й не дуже хоче... Якщо взагалі хоче чути свій народ...
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01.09.2020 15:38 Відповісти
"Диалог"вменяемого в психбольнице с буйным лидером шизофреником,бегающим с калашом среди себе подобных.Как это себе представить можно.
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01.09.2020 15:44 Відповісти
Только коронация и снисхождение божественной благодати спасёт отца картофельного народца ...
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01.09.2020 15:44 Відповісти
Вспомнилась байка про мужиков и барина.
Собрались бедные мужики у барского крыльца, барина зовут на разговор, но с опаской. Недовольный барин вышел на крыльцо и народ притих.
- Чаво надо, мужики?
- Чаво-чаво!... Да ничаво!
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01.09.2020 15:46 Відповісти
Этот мутант живет в другом измерении..

Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 6076
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01.09.2020 15:47 Відповісти
Вместо того чтобы безобразия нарушать, объяснили бы Лукашенко что они хотят.
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01.09.2020 15:51 Відповісти
У них там на плакатах много интересніх пожеланий. Пусть почитает
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01.09.2020 15:55 Відповісти
А шо можна хотіти від вже не легітимного?
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01.09.2020 16:43 Відповісти
чистый https://www.youtube.com/watch?v=TRCnocyZijk плагиат .
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01.09.2020 15:52 Відповісти
Ну да. Ответсвенные по идеологии не справились. Октябрята и пионеры хотят переменн
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01.09.2020 15:55 Відповісти
Расстрелять!!!! В открытом эфире!!!!
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01.09.2020 16:00 Відповісти
Как не странно, но Лука прав. Если бы эти люди реально чего-то хотели бы, то давно уже что-то ДЕЛАЛИ, а не ходили бы с цветочками и шариками.
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01.09.2020 16:07 Відповісти
100%,с терпилами неочем говорить, их место в стойле😁
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01.09.2020 16:10 Відповісти
То-то тебя твой зеля и глушит, как последнего чмошника
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01.09.2020 16:56 Відповісти
Понимаю, правда клаза режет кацап, не грусти, лох это судьба 😁😁😁😁😁
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02.09.2020 00:12 Відповісти
Усатый нафталиновый таракан, будешь ты на берёзе висеть, а бяларуськи хлопцы та дивчата тебе бульбами все дыры заткнут
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01.09.2020 16:27 Відповісти
https://kungurov.livejournal.com/275862.html Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 6660 https://www.livejournal.com/update.bml?repost_type=c&repost=https://kungurov.livejournal.com/276140.html&nodraft=1 Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 6660 https://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=kungurov&itemid=276140 Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 6660 https://kungurov.livejournal.com/276255.html Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 6660 Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 6660https://kungurov.livejournal.com/profile Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 6660 https://kungurov.livejournal.com/ kungurov https://kungurov.livejournal.com/276140.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR26j3GZpyewY1gei4NauykdEz_LDWKW6ftJHI6BGyq2hLB7gTBcAPqCXc4 Стоит ли насиловать власть?



Лукашенко про протестувальників: Чого хочуть ці люди? А нічого. Діалог з ними неможливий - Цензор.НЕТ 6660

Нытики, лукаботы, кремлесуки, совкодрочи, ватопитеки и розовые либерастные эльфы взвыли в едином порыве, что я призываю к насилию и вообще всячески опошляю чистенький и няшный протест белорусских хомячков - с цветочками, аплодисментами, шариками, песенками под гитарки и танцульками под скрипочку. Я, значит, призываю к насилию, провокатор и вообще редиска, а протестовать надо исключительно в рамках действующего законодательства…

А-а-а-а-а, дебилы!!! Соплежуи хреновы! Вы революцию в рамках правового поля собрались делать - это вообще как? При диктатуре нет и не может быть никакого правового поля. Все, что делает диктатор - законно. Любое посягательство на его суверенное право творить беспредел - смертный грех. Мало вас *********** опюздиливали на Окрестина - все еще не дошло? Ладно, давайте я вам на детсадовском уровне объясню, что такое ненасильственный протест и чем он отличается от насильственного.

Антуражно между насильственным протестом и ненасильственным никакой разницы нет - в обоих случаях асфальт будет в кровавых соплях, после победы революции пройдут пышные похороны небесной сотни, или даже тысячи, а сожженных коктейлями Молотова карателей и «исполненных» в подворотне тихарей вообще никто считать не станет. Во время «бескровной» февральской революции пару тысяч городовых и жандармов толпа разорвала - да и срать на них. В ходе румынской революции кадровый состав Секуритате и стукачей-внештатников расстреливали просто по спискам, захваченным в гэбэшных архивах. И кто о них вспомнил за последние 30 лет?

Насильственный и ненасильственный протест отличаются только контекстом. Покажу различие на простом примере. Если вы человеку череп топором размозжите - вы убийца или герой? Все зависит от ситуации: если речь о старушке-процентщице - то убийца. А ежели маньяк ворвался в детский сад и начал резать ножом детей, то остановить, убив его - благодеяние. В первом случае вас посадят в клетку лет на 15, во втором - наградят и зацелуют. Формально в обоих случаях имеет место быть убийство, но мотивы убийцы существенно различаются и именно исходя из этого субъективного фактора мы даем моральную оценку его действиям.

То же самое и с протестами. Вообще само словосочетание «насильственный протест» звучит глупо и коряво. Есть гораздо более точные термины - погромы, вооруженный мятеж, резня - вот это и есть насильственные протесты. А если выступает невооруженное гражданское население, которое не устраивает массовых беспорядков, грабежей, бессудных расправ - то протест является мирным по определению, какие бы кровавые эксцессы в ходе его не происходили. Принципиальный момент: повстанцы не применяют насилие первыми и не ставят своей целью принудить кого-либо к каким-либо действиям с помощью оружия или угрозой его применения.

Однако ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между мирным повстанцем и терпилой-мазохистом. Если каратели стреляют в народ, народ не просто имеет право, а ОБЯЗАН уничтожать картелей. Это - самооборона. Проповедовать в данном случае непротивление злу насилием - трусость, гнилость и **********.
Грань между допустимым и недопустимым - уничтожение пленных или пытки оных. Сдавшийся ментопёс заслуживает гуманного обращения, справедливого суда и в некоторых случаях даже амнистии.
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01.09.2020 16:51 Відповісти
Так би й одразу: "правом выбора не обладают"
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01.09.2020 16:42 Відповісти
Белорусы никак не поймут что свобода не выбаривается с хождениями с шариками и идиотским лозунгами УХАДИ ,МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ,ПАЗОР!
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01.09.2020 16:45 Відповісти
Еще раз объясняю для недоразвитых: любое насилие должно быть остановлено как можно скорее.
А как можно остановить насилие со стороны «космонавтов» - неужели дарить им цветы и блеять «милиция с народом»?
Практика, которая есть единственный критерий истины, показала, что это не только не работает, но наоборот, провоцирует еще большую агрессию с их стороны.
Для плечепогонных ублюдков действенный сдерживающий фактор один - страх за свою шкуру. Соответственно, вам, товарищи протестуны, предстоит сделать моральный выбор - сжечь заживо коктейлями Молотова пару черных человечков и тем самым спасти от этих маньяков десятки, а, возможно, и сотни гражданских, либо быть трусливыми овцами и позволить псам вас безнаказанно и даже с садистским удовольствием убивать.
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01.09.2020 16:53 Відповісти
Мозаичная психопатия - это все что можно сказать про этого поца.
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01.09.2020 16:59 Відповісти
Уооловник-комуняка прав, протестующие ничего не хотят, кроме честных выборов, но как раз и это для уголовника равносильно смерти, на нем столько преступлений,:что хватит несколько раз повесить, и конечно, он прикидывается шлангом.
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01.09.2020 17:03 Відповісти
Сам, дурень.
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01.09.2020 18:20 Відповісти
Лука дедалі більше нагадує дурачка Буншу з комедії Гайдая про Івана Васильовича. "Вот вы говорите- царь,царь... А вы думаете,Марь Васильевна,нам,царям,легко? Да ничего подобного,обывательские разговорчики! У всех трудящихся два выходных в неделю,мы,цари,работаем без выходных.Если хотите знать,нам,царям,за вредность надо молоко бесплатно давать." (с)
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01.09.2020 18:30 Відповісти
Мы-это кто?Ты Пуйло и Си Цзиньпин,Токаев-Назарбаев?Ну вы можете сохранить только на штыках.Народ против,того,що вы хотите сохранить.Вам придётся,щоб сохранить свои авторитарные модели убивать протестующий народ.Ради чего?Ради утопических нежизнеспособных к созиданию и благу общества политических моделей и устаревших,не оправдавших себя идеологий.Вы тупо отработанный шлак цивилизаций.И место вам на свалке
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01.09.2020 19:04 Відповісти
Любая нация выносит уроки исключительно из экстремальных угроз своему существованию!(Не помню,кто сказал,Бисмарк по-моему) Так вот,пока бялорусы не поймут,что их независимость обратно пропорциональна количеству памятников Членину в их стране,и обратно пропорциональна количеству любителей "рюзьге мира",на лад их дело не пойдет!!!
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01.09.2020 19:21 Відповісти
Афтар статьи, КУПИ БУКВАРЬ и выучи орфографию на уровне 3-го класса хотя бы.
В заголовке статьи "Диалог с ними не возможен" пишется СЛИТНО, дебил ты упоротый.

Нет противопоставления для краткого прилагательного.
И вообще - орфографические ошибки именно в заголовке статьи свидетельствуют о том, что пейссатель пробил дно по безграмотности!
Позор!
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02.09.2020 11:43 Відповісти
Правильно! Воспитание сябрской молодежи должно быть по схеме как в Сев. Корее и Туркменистане: перед каждым уроком онижидетки встают смирно и 20 минут в формате молитвы возносят восхваления в адрес Вождя. При этом лучше взять модель Туркменистана - там кроме вождя надо еще и родичам его молиться.
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02.09.2020 11:48 Відповісти
 
 