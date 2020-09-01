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В Одесі напали на хлопця, який ходив у суд на засідання в моїй справі: били по нирках, - Стерненко

В Одесі напали на хлопця, який ходив у суд на засідання в моїй справі: били по нирках, - Стерненко

В Одесі, куди перенесли судові засідання у справі громадського активіста Сергія Стерненка, невідомі напали на чоловіка, який відвідував слухання з цього процесу.

Про це написав у Facebook сам Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інцидент стався сьогодні в день біля ринку "Привоз".

"Двоє невідомих зі словами "подобається на суди Стерненка ходити?" напали на хлопця. Били по нирках", - пише Стерненко, прикладаючи скрин повідомлення соратника.

За словами Стерненка, "Бандитська народна республіка" в Одесі "процвітає вже роками".

Читайте: Адвокати Стерненка подали заяву про четвертий напад на активіста

В Одесі напали на хлопця, який ходив у суд на засідання в моїй справі: били по нирках, - Стерненко 01
В Одесі напали на хлопця, який ходив у суд на засідання в моїй справі: били по нирках, - Стерненко 02

Автор: 

напад (1118) Одеса (5438) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+24
Да, Стерненко не святой, но его позиция мне близка, я всегда буду на стороне людей которых власти прессуют по безпределу.
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01.09.2020 15:23
+17
слишком много русни в коментариях
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01.09.2020 15:26
+17
Мощно рвутся ватные сраки и полыхают кацапские пердаки при одном упоминании фамилии Стерненко))
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01.09.2020 15:32
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Слишком много этого идиота на цензоре
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01.09.2020 15:14 Відповісти
Да, Стерненко не святой, но его позиция мне близка, я всегда буду на стороне людей которых власти прессуют по безпределу.
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01.09.2020 15:23 Відповісти
Беспредел - это догнать человека и убить своим ножом.
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01.09.2020 15:43 Відповісти
во первых не человека а бандита, во вторых смертельный удар был нанесен до того как он сбежал
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01.09.2020 15:46 Відповісти
Стерненко молодец, я им горжусь, побольше бы таких.
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01.09.2020 21:26 Відповісти
слишком много русни в коментариях
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01.09.2020 15:26 Відповісти
Правильно писать руSSня.
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01.09.2020 21:27 Відповісти
Мощно рвутся ватные сраки и полыхают кацапские пердаки при одном упоминании фамилии Стерненко))
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01.09.2020 15:32 Відповісти
Нада было их догнать и ножиком почикать
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01.09.2020 15:14 Відповісти
В Одесі напали на хлопця, який ходив у суд на засідання в моїй справі: били по нирках, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9080
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01.09.2020 15:59 Відповісти
слава богу, что не зарезали, как ты
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01.09.2020 15:16 Відповісти
так по классике жанра зарезать должны были именно их, вернее должен
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01.09.2020 15:19 Відповісти
а він на когось нападав ?
і чого вся вата така тупа...
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01.09.2020 15:26 Відповісти
стерненко не просто оборонялся, он резал, тыкал, опять резал , пока не зарезал- маньяк
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01.09.2020 15:27 Відповісти
А що, вбивць потрібно ніжно по голові погладити ?
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01.09.2020 15:28 Відповісти
нет,но потыкать ножиком, нападавший уже убегал, истекая кровью, стерненко догнал и еще не раз потыкал ножиком, это далеко не самооборона и поэтому должен ответить, просидев лет 10 за убийство
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01.09.2020 15:30 Відповісти
це вас по голові вата-тв натикали...
скільки у вбивці порізів на тілі ?
є заключення судмедексперта ?
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01.09.2020 15:32 Відповісти
не неси херни, смертельный удар был нанесен до того как бандит сбежал. Ну а в целом ты сейчас пытаешся оправдать бандита который если бы не сдох, том ог бы еще убить, избить покалечить многих невинных людей. По хорошому бы ввести в закон пункт при котором если на тебя на нападают, у тебя появляется право в течении определенного времени грохнуть нападающего, чтобы всякие бандиты 100 раз подумали прежде чем нападать на людей.
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01.09.2020 15:36 Відповісти
Если бы он выжил, то Стерненко бы ему еще компенсацию и пенсию бы платил. Ибо тот подал бы в суд за то что напал и получил отпор. Помню в сериале "Счастливы вместе была серия", где бандит залез в квартиру Букиных, и ударился случайно об кулак Генки Букина и требовал компенсацию за полученную травму
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01.09.2020 15:41 Відповісти
Можете предоставить факт или свидетельство того, что Стерненко "догнал и еще не раз потыкал ножиком"?
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01.09.2020 15:37 Відповісти
И контрольный между рогов: Шарий, Портнов, Медведчук, Дубинский, Бужанский, Лукаш - ватные мрази, которые должны сидеть в тюрьме, все верно?
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01.09.2020 15:40 Відповісти
Кому сидеть - решает суд, а не ты
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01.09.2020 16:06 Відповісти
А шо такое? Это называется активная оборона. Человек должен не только защититься, но и ликвидировать потенциального убийцу, чтобы оградить от опасности других людей. Нарушение заповеди "не убей" в Торе, карается смертью, туда же входит и попытка убийства. Тора говорит, что существо пытающееся убить человека уже есть убийца, поэтому Стерненко все сделал правильно - он лишь предотвратил возможные дальнейшие убийства других людей.
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01.09.2020 15:50 Відповісти
Про типа нападение на него известно только от стерненко.
А, может, это вообще он напал. У него же был нож, а те двое - безоружные.
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01.09.2020 16:07 Відповісти
Интересно а почему тогда вообще такой скандал, если как вы говорите, у Стерненка нет никаких свидетелей? Если нет свидетелей нападения на него, то его показания ничего не стоят. Интересно, а зачем ему было нападать на двоих безоружных?
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01.09.2020 16:17 Відповісти
Да потому, что любой стыд и срам сейчас прикрывают словами «патриот», «националист», «активист».
А этот кадр как раз из «активистов»
Как говорится - пусть он и сукин сын, но он наш сукин сын
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01.09.2020 16:20 Відповісти
Патриот, националист, активист - это нормально. Плохо быть равнодушным и безразличным и апатичным. Как оно было в действительности с этим Стерненко я не знаю, мне это не интересно.
Я могу сказать только то что в Холокосте виноваты также советские и союзнечиские военные, потому что знали что происходило в концлагерях, и ничего не сделали, не сбросили ни одной бомбы на железнодорожные пути когда бомбили германию, по которым нацисты везли людей в лагеря смерти.

Знать что происходит беззаконие и не вмешаться не помешать, это тоже беззаконие и преступление.
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01.09.2020 16:38 Відповісти
Боль всего еврейского народа мы тут не обсуждаем. И даже в этом случае - начните с себя, евреи очень бодро служили Гитлеру, и его режим тоже финансировался в том числе и богатыми еврейскими кланами, которые богатели на войне и гибели соотечественников.
А по этом «активисту» - что же топите за него, если не в курсе?
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01.09.2020 16:45 Відповісти
звідки ви знаєте ЧИЙ то ніж? Якщо про напад ви знаєте виключно від Стерненка, а він казав, що той ніж - нападників?
Може ви знаєте про напад більше і знайомі з нападниками особисто?
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02.09.2020 01:32 Відповісти
це саме самооборона. Те що нападник почав убігати - не знімає з нього вини.
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02.09.2020 01:29 Відповісти
до речі, другого найманця - вбивцю відпустили.
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01.09.2020 15:29 Відповісти
А кого он убил этот найманец?
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01.09.2020 16:46 Відповісти
сподіваюсь, нікого.
але він морально готовий до холоднокровного вбивства.
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01.09.2020 16:51 Відповісти
А вы откуда знаете? Вы судья или следователь?

Со времён Ющенко ходит фраза, дебильнее которой не придумать - це ж загальновiдомi речI!
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01.09.2020 17:09 Відповісти
Звідки я знаю ?
Бо він напав на хлопця з дівчиною.
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01.09.2020 17:12 Відповісти
У него было какое-то оружие? Ножик, пистолет, дубина и т.д. Или он голыми руками хотел убить Стерненко?
Вот Стерненко достал нож, ранил его, а когда тот стал убегать, Стерненко пробежал за ним 100 метров и догнав всадил нож прямо в сердце. Любому адекватному человеку понятно кто убийца. И в любой цивилизованой стране Стернеко сидел бы на лет 10-15, а в США во многих штатах ему бы светила смертная казнь.
Но так как он против РФ и типа патриот Украины, вы будете его считать невиновным.
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01.09.2020 18:45 Відповісти
Ви читати не вмієте ?
Стерненко поранив його на місці, а той вже пораненим втікав. Та далеко не добіг.
Про зброю питайте в іншого нападника.
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01.09.2020 18:49 Відповісти
Ещё не известно кто маньяк, Вы так смакуете - "резал, тыкал"...
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01.09.2020 15:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/472862. "Ихтамнетов" Пригожина вообще расстреливают.
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01.09.2020 15:32 Відповісти
Дебилдетект.
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01.09.2020 15:38 Відповісти
Никакой он не маньяк. Ликвидировать убийцу это нормально. Попытка убийства это тоже убийство. Стерненко спас от смерти других людей, прикончив патологического агрессора и убийцу.
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01.09.2020 15:54 Відповісти
Да-да, бывшего атошника, отца двух детей.
И кто убил - фарцовщик и нарко барыга под колпаком службистов
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01.09.2020 16:02 Відповісти
Мне все равно кто этот Стерненко. То есть бывший атошник и отец двоих детей занимался тем, что хотел убить этого активиста Стерненка? Интересно зачем отец двоих детей занимался такой мерзостью? Офигеный отец, ничего не скажешь.
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01.09.2020 16:11 Відповісти
А откуда известно что тот хотел? Стерненко рассказал? Или откуда данные?
А почему версия не такая - двое выпивших друзей шли из кабачка, стерненко решил погарцевать перед подругой, слово за слово и драка?
И Главный вопрос, почему они шли на него покушаться с голыми руками?????
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01.09.2020 16:16 Відповісти
Главный вопрос такой: правда шо все кацапы генетические вырожденцы, полу-дурки а ихний главарь некто путин - педофил?
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01.09.2020 16:25 Відповісти
А я не знаю, я там не был, писали что на него напали. Почему тогда вообще идет процесс, если у Стерненка нет свидетелей? А почему бы Стерненко гарцевал перед подругой? А откуда такая информация что те двое были с голыми руками?
Я лишь выражаю мысль, что если человека пытаются убить, то потенциальная жертва имеет право убить нададающего на него агрессора.
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01.09.2020 16:27 Відповісти
https://ukranews.com/ua/news/565284-strim-sternenka-dovodyt-shho-ce-bulo-vbyvstvo-zmi https://ukranews.com/ua/news/565284-strim-sternenka-dovodyt-shho-ce-bulo-vbyvstvo-zmi
так почитайте прежде чем нести чушь!
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01.09.2020 16:53 Відповісти
Щось далеко від домівок вони були. Кабачка поближче не трапилось ?
І якраз з ножами біля будинку Стерненка прогулювались.
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01.09.2020 17:14 Відповісти
Дебилдетект.
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01.09.2020 16:12 Відповісти
вбитий ло АТО не має жодного відношення, ботяра 3-копійчаний!
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02.09.2020 01:33 Відповісти
потому что вата
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01.09.2020 21:28 Відповісти
когда вас будут находить и *******, пожалеете еще что в Украине запрещена самооборона
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01.09.2020 15:28 Відповісти
В Одесі напали на хлопця, який ходив у суд на засідання в моїй справі: били по нирках, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9311
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01.09.2020 15:22 Відповісти
стидно, в кого відно...
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01.09.2020 15:25 Відповісти
при зеленОм чмыре полный хаос!
чем скорей погоним зелю и его чмырей тем лучше!
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01.09.2020 15:23 Відповісти
Так менты они такие - трусливые.
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01.09.2020 15:25 Відповісти
Когда этих ватных ********* будут находить и избивать?
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01.09.2020 15:25 Відповісти
Сейчас идёт обратный процесс с позволения большинства.
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01.09.2020 15:40 Відповісти
большинство как раз против ватных п#дарасов
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01.09.2020 15:42 Відповісти
Большинство не знает даже, кто такой Стерненко.
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01.09.2020 15:44 Відповісти
в Украине пора проводить чистку от сепаров и агентов ФСБ!
пора принять закон о колаборантах,чтоб простые граждане-патриоты могли проводить суд Линча над сепарной мразью
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01.09.2020 15:41 Відповісти
Сколько там "свобода" набрала с такой предвыборной кампанией?
Сейчас чистят только борцунов с этим безпределом.
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01.09.2020 15:47 Відповісти
Думаю что со стерненко будет как с сотником Миколой, что 2 мая 14 года светился - уберут по тихому свои же, заказы которых он отрабатывал своей деятельностью
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01.09.2020 15:44 Відповісти
Такова жизнь - вчера ты, а сегодня тебя.
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01.09.2020 15:46 Відповісти
вот так новость если там кого из друзей Стерненко не пропустят на пешеходном переходе или обматерят в очереди обязательно держите нас в курсе
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01.09.2020 15:49 Відповісти
В Одесі напали на хлопця, який ходив у суд на засідання в моїй справі: били по нирках, - Стерненко - Цензор.НЕТ 7228
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01.09.2020 15:54 Відповісти
Труху крышевал шоколад, теперь крышует блазень, видимо хорошее бабло идет, по всей тройке давно плачут нары.
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01.09.2020 16:40 Відповісти
 
 