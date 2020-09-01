В Одесі напали на хлопця, який ходив у суд на засідання в моїй справі: били по нирках, - Стерненко

В Одесі, куди перенесли судові засідання у справі громадського активіста Сергія Стерненка, невідомі напали на чоловіка, який відвідував слухання з цього процесу.

Про це написав у Facebook сам Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інцидент стався сьогодні в день біля ринку "Привоз".

"Двоє невідомих зі словами "подобається на суди Стерненка ходити?" напали на хлопця. Били по нирках", - пише Стерненко, прикладаючи скрин повідомлення соратника.

За словами Стерненка, "Бандитська народна республіка" в Одесі "процвітає вже роками".

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