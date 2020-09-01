Глава ОАСК Вовк: У НАБУ є хвора фантазія. Їм усім треба лікуватися

Підозрюваний у захопленні влади глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявляє, що рішення Вищої ради правосуддя повернути клопотання про його відсторонення від здійснення правосуддя генпрокурору підтверджує, що він ні в чому не винен.

Про це він заявив журналістам після рішення ВРП у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Все, що вони (НАБУ. - Ред.) провокують, вчиняють щодо мене і суддів Окружного суду, це фейк. Фейк сьогодні розсипався - я не є підозрюваним", - сказав Вовк.

Відповідаючи на запитання про те, чи його голос на плівках, Вовк сказав: "Це фейк. Я ніколи не підтверджував того, що говорили НАБУ. У них є фантазія, хвора фантазія, їм треба всім лікуватися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП не стала відсторонювати главу ОАСК Вовка

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".