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Глава ОАСК Вовк: У НАБУ є хвора фантазія. Їм усім треба лікуватися

Глава ОАСК Вовк: У НАБУ є хвора фантазія. Їм усім треба лікуватися

Підозрюваний у захопленні влади глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявляє, що рішення Вищої ради правосуддя повернути клопотання про його відсторонення від здійснення правосуддя генпрокурору підтверджує, що він ні в чому не винен.

Про це він заявив журналістам після рішення ВРП у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Все, що вони (НАБУ. - Ред.) провокують, вчиняють щодо мене і суддів Окружного суду, це фейк. Фейк сьогодні розсипався - я не є підозрюваним", - сказав Вовк.

Відповідаючи на запитання про те, чи його голос на плівках, Вовк сказав: "Це фейк. Я ніколи не підтверджував того, що говорили НАБУ. У них є фантазія, хвора фантазія, їм треба всім лікуватися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП не стала відсторонювати главу ОАСК Вовка

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: 

НАБУ (5063) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+11
З цією судійською мафією доведеться щось робити. Таке глумство над мораллю та законами продовжуватись не може.
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01.09.2020 16:24
+10
Кому вы верите..... Мне честному судье или своим ушам?
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01.09.2020 16:12
+10
Возвращаемся в 2013 - такие же подонки в судебной системе, воры и российская агентура во власти. Страной правит клуб олигархов.
Только теперь надо не делать ошибок Майдана - врагов надо добивать окончательно.
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01.09.2020 16:28
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Павло молодец поклав на всех.
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01.09.2020 16:12 Відповісти
Наглая, довольная рожа
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01.09.2020 16:36 Відповісти
Кому вы верите..... Мне честному судье или своим ушам?
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01.09.2020 16:12 Відповісти
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01.09.2020 16:31 Відповісти
Договорился и поделился, волчара. Слава ЗЕ!
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01.09.2020 16:16 Відповісти
Глава ОАСК Вовк: У НАБУ є хвора фантазія. Їм усім треба лікуватися - Цензор.НЕТ 3666
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01.09.2020 16:22 Відповісти
З цією судійською мафією доведеться щось робити. Таке глумство над мораллю та законами продовжуватись не може.
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01.09.2020 16:24 Відповісти
Возвращаемся в 2013 - такие же подонки в судебной системе, воры и российская агентура во власти. Страной правит клуб олигархов.
Только теперь надо не делать ошибок Майдана - врагов надо добивать окончательно.
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01.09.2020 16:28 Відповісти
Никуда мы не возвращаемся-эти судьи сидят в своих креслах с прошлого тысячелетия и выполняют команды любой действующей влады
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01.09.2020 16:39 Відповісти
А Вовк после 2013го что - куда-то отходил? Нет, он беспрерырвно извевается над правосудием уже много лет, так что никуда мы не возвращаемся - мы оттуда и не выбирались.
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01.09.2020 18:34 Відповісти
Вот кого надо ловить Нацкорпусу, а не какую-то кивинскую шушеру.
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01.09.2020 16:35 Відповісти
из-за этого шмурдюка решили уволить сытника ??????????
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01.09.2020 16:55 Відповісти
Да. Судейская мафия уничтожает тех, кто с ней пытается бороться.
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01.09.2020 19:53 Відповісти
Едине що підтвердив суд це, те що, ніякі реформи якість суду не покращать. Тільки тотальна заміна судової системи, разом з прокурорами.
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01.09.2020 16:57 Відповісти
А Вовку, как представителю организованной преступности,связанной, а точнее завязанной на России, давным давно пора лечиться в местах не столь отдаленных, т.е. в тюрьме, как закоренелому отморозку и злочинцу.
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01.09.2020 16:57 Відповісти
душевнобольные тоже так считают. все вокруг больные, он здоров.
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01.09.2020 17:20 Відповісти
Теперь, когда блазень с венедиктой нейтрализовали набу, агент беса путлера, вовк осмелел и обнаглел.
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01.09.2020 17:37 Відповісти
Знущається просто,гнида.Знає,що нічого йому не буде...
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01.09.2020 17:44 Відповісти
Оборзевший дегенерат этот Вовк.
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01.09.2020 18:32 Відповісти
Вовк неизлечим.
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01.09.2020 21:13 Відповісти
Зелик очень скоро допрыгается до бунта. Когда таких наглых упырей будут в бачках сжигать или топить. А клоуна с шоблой просто повыкидывают из окон.
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02.09.2020 12:46 Відповісти
 
 