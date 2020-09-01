Під час місцевих виборів потрібно буде робити додаткові невеликі канікули в школах, де розташовуються дільниці, - Степанов
Під час місцевих виборів для забезпечення роботи виборчих комісій, які часто розташовуються в приміщеннях шкіл, для школярів можуть зробити короткі канікули.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час спілкування з журналістами сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи питання проведення місцевих виборів під час пандемії COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я думаю, нам ще кілька днів потрібно, щоб ми з ЦВК це (рекомендації щодо проведення місцевих виборів. - Ред.) відпрацювали до дрібниць. Якщо говорити про школи (більшість виборчих дільниць традиційно розміщуються в приміщенні навчальних закладів. - Ред.), то ми розуміємо, що потрібно буде робити додаткові невеликі канікули, щоб в цей час були засідання комісій, підрахунок голосів", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спільно з Центральною виборчою комісією розробляє алгоритм проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.
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Не ты ли уроки на улице призывал проводить??
А чем эти избирательные комиссии лучше...?? Палатку поставили и вперед...не облезут...