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Новини Коронавірус і карантин
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Під час місцевих виборів потрібно буде робити додаткові невеликі канікули в школах, де розташовуються дільниці, - Степанов

Під час місцевих виборів потрібно буде робити додаткові невеликі канікули в школах, де розташовуються дільниці, - Степанов

Під час місцевих виборів для забезпечення роботи виборчих комісій, які часто розташовуються в приміщеннях шкіл, для школярів можуть зробити короткі канікули.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час спілкування з журналістами сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи питання проведення місцевих виборів під час пандемії COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, нам ще кілька днів потрібно, щоб ми з ЦВК це (рекомендації щодо проведення місцевих виборів. - Ред.) відпрацювали до дрібниць. Якщо говорити про школи (більшість виборчих дільниць традиційно розміщуються в приміщенні навчальних закладів. - Ред.), то ми розуміємо, що потрібно буде робити додаткові невеликі канікули, щоб в цей час були засідання комісій, підрахунок голосів", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спільно з Центральною виборчою комісією розробляє алгоритм проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.

Також читайте: Школу ніщо не замінить, але якщо буде велика хвиля COVID-19, то ми готові до "школи-онлайн", - Зеленський

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) місцеві вибори (1366) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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фсё для фронта, фсё для победы слуг над народом.
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01.09.2020 16:40 Відповісти
А может на свежем воздухе пусть заседают и считают??
Не ты ли уроки на улице призывал проводить??
А чем эти избирательные комиссии лучше...?? Палатку поставили и вперед...не облезут...
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01.09.2020 16:43 Відповісти
ну все как в сериале
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01.09.2020 16:43 Відповісти
...степашка, если ты не в курсе - выборы обычно проходят в выходные дни, когда занятий нет
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01.09.2020 16:43 Відповісти
не пали контору. человек реально придумывает разные схемы что бы бабло отмыть, а тут ты!
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01.09.2020 16:46 Відповісти
...так вроде школами заведует это зеленое врио, не помню, ка его обзывают - а тут степашка у него хлеб отбивает
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01.09.2020 16:49 Відповісти
Расположение выборных участков неприемлемо в школьных и других детских учреждениях во время карантина. Это должны понимать все. Во время карантина заходить родителям и посторонним в учебные и дошкольные заведения строго запрещено. А в период избирательной кампании пройдет тысячи взрослых, в том числе переносчиков болезни, людей. Почему сегодня непосредственное посещение с вхождением в здания госструктур и местного самоуправления не рекомендовано, и это строго соблюдается, а в здания детских учреждений во время избирательной кампании позволительно?
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01.09.2020 19:36 Відповісти
 
 