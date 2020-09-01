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Новини Коронавірус і карантин
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Україна доволі швидко подолала межу в 1,5 тис. нових хворих на COVID-19 на добу. Ця тенденція викликає стурбованість, - Степанов

Україна доволі швидко подолала межу в 1,5 тис. нових хворих на COVID-19 на добу. Ця тенденція викликає стурбованість, - Степанов

Україна досить швидко перетнула межу в 1,5 тис. нових хворих на COVID-19 на добу, констатує міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Останні два тижні спостерігається збільшення кількості хворих на COVID-19. Ми досить швидко перетнули межу в півтори тисячі нових хворих на добу. Ця тенденція викликає стурбованість, тому я не втомлююся кожен день відзначати мобілізацію всіх ресурсів у боротьбі з COVID-19", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що в деяких областях лікарні першої хвилі заповнені на 50%.

"За прогнозами, друга хвиля коронавірусу очікується в жовтні-листопаді, вона припадає на сезонні захворювання, на грип. Звичайно, ми готуємося до різних сценаріїв", - сказав він.

Степанов нагадав, що минулого тижня в один з днів було зафіксовано 2481 випадок захворювання на COVID-19.

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Міністр уточнив, що зараз в Україні в лікарнях другої хвилі є близько 10 тис. ліжок з централізованою подачею кисню, в лікарнях, визначених для пацієнтів з COVID-19, в наявності 3759 апаратів ШВЛ, "виросла забезпеченість моніторами пацієнтів, пересувними апаратами і газоаналізаторами крові".

"Ми зараз краще готові до епідемії, ніж навесні. Але це не означає, що треба ставитися до ситуації легковажно. МОЗ зробив карантин максимально зручними для громадян", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Здається мені, що маються на увазі хвилі істерії з приводу коронавіруса. Перша пройшла навесні, зараз почнеться друга
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01.09.2020 16:54
+2
Стєпанов щодня виказує своє співчуття та хвилювання.
І все.
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01.09.2020 16:47
+2
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!
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01.09.2020 16:51
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степашка, сходи в Одессе не любой пляж и еще больше забеспокоишься)
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01.09.2020 16:46 Відповісти
Стєпанов щодня виказує своє співчуття та хвилювання.
І все.
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01.09.2020 16:47 Відповісти
А що Ви бажаєте від нього отримати. "Конституційний суд України попередив, що встановлення урядом карантинних обмежень суперечить закону України, оскільки таке рішення мала ухвалювати виключно Верховна Рада." https://hromadske.ua/ru/posts/konstitucionnyj-sud-predupredil-chto-pravitelstvo-vvelo-karantin-nezakonno-no-poka-on-prodolzhit-dejstvovat https://hromadske.ua/posts/konstitucijnij-sud-poperediv-sho-uryad-zaprovadiv-karantin-nezakonno-ale-narazi-vin-prodovzhit-diyati https://hromadske.ua/

До Верховної Ради внесуть проект закону про карантин, пройдуть три читання. Приймуть закон, і вимагайте від його виконання десь у 2021 році.
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01.09.2020 17:20 Відповісти
А як це робиться в нормальних країнах? Обмеження конституційних прав держава компенсує грошима, зниженням податків та іншими профільними програмами. У нас навіть, вашу ковіньку, не можуть надати дітям безкоштовні маски!!! Фонд боротьби з вірусом вкатали в асфальт, відповідальність за стан епідемії спустили на місцеві рівні - сидять блді степанови білі і пухнасті і щось вякають за міністерські зарплати (доречі за наш рахунок). Обрали кловунів, тож биймось об задвірок лобами тепер.
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01.09.2020 17:36 Відповісти
Да нет денег !!! Они на себя любимых и своих судей все потратили
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01.09.2020 17:57 Відповісти
У нормальних країнах приймають Постановою Уряду або Указом Президента.

"Кожна гривня, вкладена в дороги, шість гривень приносить протягом чотирьох років у бюджет. Це інвестиція в самих себе." пояснив голова парламентської фракції від "Слуги народу" https://news.finance.ua/ua/news/-/477436/v-sluzi-narodu-poyasnyly-chomu-za-groshi-z-koronavirusogo-fondu-buduyut-dorogy Давид Арахамія .

І не задавайте на форумі питань, це непристойно. Зрозуміло .
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01.09.2020 18:03 Відповісти
Дожить бы...
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01.09.2020 17:56 Відповісти
Є якісь проблеми: діабет, гіпертонія, виразка шлунка. Якщо ні, то доживете, від ковіда ще ніхто не вмирав.
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01.09.2020 18:08 Відповісти
Все розумію про збіг сезонних і не сезонних вірусів, але не розумію що таке перша хвиля, це перехворіли чи як.
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01.09.2020 16:48 Відповісти
Здається мені, що маються на увазі хвилі істерії з приводу коронавіруса. Перша пройшла навесні, зараз почнеться друга
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01.09.2020 16:54 Відповісти
Це звучить як погроза!
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01.09.2020 16:49 Відповісти
Так, все побежали, куда глаза глядят!
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01.09.2020 16:49 Відповісти
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!
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01.09.2020 16:51 Відповісти
...73% населения Украины могут не носить маски, они им не нужны
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01.09.2020 16:51 Відповісти
Деяким і шапка не потрібна, все одно голови немає .
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01.09.2020 18:51 Відповісти
как сказал классик: " и я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по преодолению черты 1,5 тыс. новых больных COVID-19 в сутки. возьмите статистику. даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению - мы одни из лучших. потому что вовремя сделали всех вместе"
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01.09.2020 17:06 Відповісти
Вызывает обеспокоенность? А у меня вызывают обеспокоенность ублюдки у власти,которые разрешили людям с карантинных областей ездить по морям отдыхать, и развозить заразу. А теперь удивляемся откуда так быстро?
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01.09.2020 17:15 Відповісти
Степанов, а тебе мастера спорта по борьбе с коронавирусом уже дали или его дают за 3000 инф. в сутки?
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01.09.2020 17:21 Відповісти
А ви ще парочку ешелонів з масками і захисними костюмами, за кордон торганіть.
Може тоді попустить?
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01.09.2020 17:24 Відповісти
Наконец -то и мы что-то взяли от Запада. Теперь по любому поводу выражаем
глубокую обеспокоенность вместо реальных действий.
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01.09.2020 17:24 Відповісти
Что толку от "стурбованности". Лучше бы больницы подготовили к приему больных, а не "турбувались". Деньги из фонда ковид уже все растратили? Нечем лечить, нет средств на оплату медиков. Да наберитесь вы смелости и скажите людям правду, наконец. Скоько можно запугивать и лгать...
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01.09.2020 17:54 Відповісти
И это при тестировании порядка 15000 человек в сутки для ВСЕЙ Украины.
Коронавирусный фонд растянули как то зерно из Госрезерва - ни следа, ни памяти, а ведь эпидемия только набирает обороты!
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01.09.2020 18:51 Відповісти
 
 