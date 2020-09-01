Україна доволі швидко подолала межу в 1,5 тис. нових хворих на COVID-19 на добу. Ця тенденція викликає стурбованість, - Степанов

Україна досить швидко перетнула межу в 1,5 тис. нових хворих на COVID-19 на добу, констатує міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Останні два тижні спостерігається збільшення кількості хворих на COVID-19. Ми досить швидко перетнули межу в півтори тисячі нових хворих на добу. Ця тенденція викликає стурбованість, тому я не втомлююся кожен день відзначати мобілізацію всіх ресурсів у боротьбі з COVID-19", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що в деяких областях лікарні першої хвилі заповнені на 50%.

"За прогнозами, друга хвиля коронавірусу очікується в жовтні-листопаді, вона припадає на сезонні захворювання, на грип. Звичайно, ми готуємося до різних сценаріїв", - сказав він.

Степанов нагадав, що минулого тижня в один з днів було зафіксовано 2481 випадок захворювання на COVID-19.

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Міністр уточнив, що зараз в Україні в лікарнях другої хвилі є близько 10 тис. ліжок з централізованою подачею кисню, в лікарнях, визначених для пацієнтів з COVID-19, в наявності 3759 апаратів ШВЛ, "виросла забезпеченість моніторами пацієнтів, пересувними апаратами і газоаналізаторами крові".

"Ми зараз краще готові до епідемії, ніж навесні. Але це не означає, що треба ставитися до ситуації легковажно. МОЗ зробив карантин максимально зручними для громадян", - сказав він.