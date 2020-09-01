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Охорона Ківалова в Одесі розігнала акцію протесту біля церковно-приходської школи, - ЗМІ

Охорона Ківалова в Одесі розігнала акцію протесту біля церковно-приходської школи, - ЗМІ

Одесити вирішили нагадати нардепу про його обіцянки побудувати доступну для всіх охочих школу, а не приватну.

Сьогодні, в День знань, колишній народний депутат Сергій Ківалов урочисто відкрив приватну церковно-приходську школу в Одесі, передає УНІАН.

Відкриття супроводжувалося акцією протесту, яку, за інформацією ЗМІ, розігнала охорона приватної школи. Про це пише "Одеський кур'єр". Журналісти зазначають, що попри карантинні заборони, відкриття школи на вулиці Академічній, на місці колишньої міжрейсової бази моряків стало масовим заходом за участю дітей, яких таким чином наразили на небезпеку зараження коронавірусом. "Захід розпочався зі звичними Ківалову помпою і пафосом. Задоволений колишній народний депутат з неприхованою радістю роздавав інтерв'ю своїм кишеньковим телеканалам", - йдеться в матеріалі. Біля школи, за інформацією ЗМІ, зібралися одесити, які вирішили нагадати Ківалову про його обіцянки побудувати церковно-парафіяльну школу, доступну для всіх бажаючих, а не приватний заклад для отримання прибутку.

Як пишуть журналісти, закінчилося все тим, що охорона Ківалова, застосовуючи фізичну силу, просто розігнала людей, "не соромлячись бити літніх жінок і творити це дійство на очах дітей, які брали участь в лінійці". Видання нагадує, що Сергій Ківалов шляхом обманних махінацій відвів собі 1,3 гектара землі на пільгових умовах нібито під будівництво громадської церковно-парафіяльної школи: "У підсумку, з безкоштовної та громадської школа перетворилася на приватний навчальний заклад для обраних, де навчання коштує 11 700 гривень на місяць, плюс "вступний внесок" ще в 25 тисяч". При цьому в матеріалі наголошується, що колишній нардеп продовжує і далі просити пільги, маючи намір частину своїх витрат на утримання приватної школи перекласти на муніципальний бюджет – на плечі платників податків.


Автор: 

Ківалов Сергій (71) Одеса (5438) протест (2397)


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Топ коментарі
+27
Нашли кому верить-"********".
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01.09.2020 17:18
+19
Смачного дебіли!
Чергова порція сечі вам в очі!
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01.09.2020 17:26
+16
И будут учить маленьких *************.
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01.09.2020 17:28
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Вот это поворот.
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01.09.2020 17:12 Відповісти
Нашли кому верить-"********".
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01.09.2020 17:18 Відповісти
...торжественно открыл частную церковно-приходскую школу... которая получила официальное название "Серега Підрахуй"
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01.09.2020 17:20 Відповісти
Им святого ********
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01.09.2020 18:02 Відповісти
неужели нашлись дебилы,чтобы платить 11 700 гривен в месяц,етому ********?
и что дает ета школа? разве с етим дипломом можно получить престижную работу,особенно на Западе?
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01.09.2020 20:31 Відповісти
Одесити ,да вовісьте вже того Підрахуя! Скільки воно вже мізки парити людям буде? Тварюка ригівська!
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01.09.2020 17:23 Відповісти
Смачного дебіли!
Чергова порція сечі вам в очі!
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01.09.2020 17:26 Відповісти
При агенте Зеленском беснуются роССийские коллаборанты и некому их приструнить.
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01.09.2020 17:26 Відповісти
Вообще-то, Кивалов бывший депутат сейчас, а при Порошенко он был действующим.
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01.09.2020 21:01 Відповісти
В Одессе на 135-м округе кандидат от «Слуги народа» победил Кивалова и Дарта Вейдера

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/elections/10629237-v-odesse-na-135-m-okruge-kandidat-ot-slugi-naroda-pobedil-kivalova-i-darta-veydera.html

Ой, вы обосрались.
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01.09.2020 21:36 Відповісти
Кто обосрался?
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01.09.2020 22:33 Відповісти
Слуга урода? И заодно зебобик припьевший пороха?
Риторический вопрос, можете не отвечать.
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02.09.2020 00:34 Відповісти
Ты читать не умеешь? Для особо одарённых: Кивалов был депутатом при Порошенко, а при Зеленском он пролетел.
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02.09.2020 10:00 Відповісти
Зелёный депутан и беспредельщик Кивалов - два сапога пара
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02.09.2020 10:33 Відповісти
И будут учить маленьких *************.
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01.09.2020 17:28 Відповісти
21 век.Церковно-приходская школа.Нема слов...
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01.09.2020 17:29 Відповісти
В данному случае скрепно-приходская.
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01.09.2020 17:32 Відповісти
....часная школа ))) за сказочные деньги для вступления но на плечах обычных налогоплательщиков.
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01.09.2020 17:40 Відповісти
голосуйте далі за кацапського злодія з їб@лом тупого комбайнера!
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01.09.2020 17:32 Відповісти
У меня такое ощущение, что одесситы любят своих местных упырей, всяких Киваловых, Трухановых, как бы назло Киеву. Типа "не надо нам ту ваших бандеровцев навязывать, мы сами разберемся". И все эти годы защищают этих уродов, которые уничтожили Одессу. И так гордые одесситы сидят, утонув в дерибанах, разрухе и полчищах тараканов в своих квартирах. Но виноват, конечно же, Киев и ... "понаехавшие западэнцы" (да, неоднократно приходилось слышать, что Одесса такая убогая именно от "западэнцев").
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01.09.2020 17:33 Відповісти
Цензоровська ватниця Svetlana Odessa саме так вчора писала. Та дуже раділа, коли повінь у Карпатах була, а люди залишились без без домівок, без майна та без садів-огородів. Ця паскуда писала, шо так їм і треба.
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02.09.2020 00:59 Відповісти
Театр абсурда при поддержке зелени.
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01.09.2020 17:39 Відповісти
В последнее время кацапы в Украине вообще не встречают никакого сопротивления,творят анархию как хотят...
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01.09.2020 17:41 Відповісти
КИВАлов из Одессы. Хорошо устроился!
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01.09.2020 17:45 Відповісти
Печально. Тварь отжала у государства землю черноморского морского пароходства за взятки и через вверенный ему горсовет получает льготы на это москальское скрепоносие. А прошлые выборы ******** проиграл такому же скрепоносному пи_арасу от СН - ресторатору леонову.
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01.09.2020 17:48 Відповісти
розігнали челядь як під зимнім дворцем у 1905 р.
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01.09.2020 17:57 Відповісти
не стесняясь бить пожилых женщинИсточник: https://censor.net/ru/n3217021
Которые пришли требовать, чтобы их внучки не просто учились в ЦПШ московського патриархата, но ещё и бесплатно?
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01.09.2020 17:58 Відповісти
Фанатики.От люди молилися проти вірусу.І що допомогло?
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01.09.2020 18:15 Відповісти
Ото хлопці крадуть!!! І точно заносять. А кому?
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01.09.2020 18:21 Відповісти
А що це за охорона? Хто їм надав повноваження на такі дії? Де була поліція?
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01.09.2020 19:00 Відповісти
А кто дал право какой-то "охране" какого-то ублюдка разгонять акции протеста граждан и митинги? У нас в стране уже "царствует" его величество "беспредел"?
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01.09.2020 19:43 Відповісти
Школы открывают только лохи.
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01.09.2020 19:51 Відповісти
А що відкривають янелохи? Тюрьми? Одесити! закидайте цю школу пляшками з сумішшю Молотова! Вам же дешевше вийде...
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01.09.2020 20:14 Відповісти
вопрос со знаком?-почему ******** не на нарах
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01.09.2020 20:18 Відповісти
При овоще жил при шоколадном жил и сейчас при зеленой масе живет
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01.09.2020 20:21 Відповісти
"Новый"министр экономики Зеленского.
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01.09.2020 21:09 Відповісти
Шо це за охорона у підрахуя така, що людей лупцює? Та шо це за школа така церковно-пріходская? Шо це за зкріпний рузкій мір православний в Одесу повертається?
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02.09.2020 00:51 Відповісти
 
 