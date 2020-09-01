Охорона Ківалова в Одесі розігнала акцію протесту біля церковно-приходської школи, - ЗМІ

Одесити вирішили нагадати нардепу про його обіцянки побудувати доступну для всіх охочих школу, а не приватну.

Сьогодні, в День знань, колишній народний депутат Сергій Ківалов урочисто відкрив приватну церковно-приходську школу в Одесі, передає УНІАН.

Відкриття супроводжувалося акцією протесту, яку, за інформацією ЗМІ, розігнала охорона приватної школи. Про це пише "Одеський кур'єр". Журналісти зазначають, що попри карантинні заборони, відкриття школи на вулиці Академічній, на місці колишньої міжрейсової бази моряків стало масовим заходом за участю дітей, яких таким чином наразили на небезпеку зараження коронавірусом. "Захід розпочався зі звичними Ківалову помпою і пафосом. Задоволений колишній народний депутат з неприхованою радістю роздавав інтерв'ю своїм кишеньковим телеканалам", - йдеться в матеріалі. Біля школи, за інформацією ЗМІ, зібралися одесити, які вирішили нагадати Ківалову про його обіцянки побудувати церковно-парафіяльну школу, доступну для всіх бажаючих, а не приватний заклад для отримання прибутку.

Як пишуть журналісти, закінчилося все тим, що охорона Ківалова, застосовуючи фізичну силу, просто розігнала людей, "не соромлячись бити літніх жінок і творити це дійство на очах дітей, які брали участь в лінійці". Видання нагадує, що Сергій Ківалов шляхом обманних махінацій відвів собі 1,3 гектара землі на пільгових умовах нібито під будівництво громадської церковно-парафіяльної школи: "У підсумку, з безкоштовної та громадської школа перетворилася на приватний навчальний заклад для обраних, де навчання коштує 11 700 гривень на місяць, плюс "вступний внесок" ще в 25 тисяч". При цьому в матеріалі наголошується, що колишній нардеп продовжує і далі просити пільги, маючи намір частину своїх витрат на утримання приватної школи перекласти на муніципальний бюджет – на плечі платників податків.





