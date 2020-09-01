Мешканця Станиці Луганської, який знищив табличку з написом "Україна", засудили до двох років в'язниці

Біловодський райсуд Луганської області засудив до двох років позбавлення волі чоловіка, який зруйнував знак "Україна" поблизу КПВВ "Станиця Луганська". Це його дев'ята кримінальна справа.

Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області, слідство встановило, що в липні цього року п'яний 52-річний житель Станично-Луганської області, перебуваючи на лінії зіткнення, голосно лаявся, поводився агресивно і рвав листи з металевої конструкції знак "Україна". Він не реагував на зауваження інших, поки не приїхала поліція.

У рішенні Біловодського районного суду Луганської області вказується, що шкода від цих дій була оцінена в 3150 гривень, яку суд зобов'язав відшкодувати засудженому. Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство.

Обвинувачений визнав свою провину. Чоловік розповів, що в той день він хотів перетнути лінію зіткнення і дістатися до Луганська, але його не пропустили без паспорта та пропуску. Саме тому, за словами чоловіка, він розсердився і почав ламати знак.

Також читайте: Підлітки розбили ніс хасиду в супермаркеті в Умані

Суд врахував, що чоловік визнав свою провину, але при цьому врахував, що він був напідпитку, а також той факт, що це вже дев'яте його кримінальне переслідування (раніше його судили за розбій, крадіжку автомобіля тощо), тому його засудили до реального терміну. Суд вирішив, що "виправлення можливе лише в умовах ізоляції від суспільства".

Нагадаємо, пізно ввечері 6 липня у Станиці Луганській 52-річний місцевий житель знищив табличку "Україна". Поліція встановила особу вандала та затримала його. Свої дії він пояснив поліції станом алкогольного сп’яніння.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Україна! Та я вас, сука!.." - п'яний мешканець Станиці Луганської зруйнував знак з написом "Україна" біля пункту пропуску в Станиці Луганській. ВIДЕО