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Новини Правосуддя
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Мешканця Станиці Луганської, який знищив табличку з написом "Україна", засудили до двох років в'язниці

Мешканця Станиці Луганської, який знищив табличку з написом

Біловодський райсуд Луганської області засудив до двох років позбавлення волі чоловіка, який зруйнував знак "Україна" поблизу КПВВ "Станиця Луганська". Це його дев'ята кримінальна справа.

Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області, слідство встановило, що в липні цього року п'яний 52-річний житель Станично-Луганської області, перебуваючи на лінії зіткнення, голосно лаявся, поводився агресивно і рвав листи з металевої конструкції знак "Україна". Він не реагував на зауваження інших, поки не приїхала поліція.

У рішенні Біловодського районного суду Луганської області вказується, що шкода від цих дій була оцінена в 3150 гривень, яку суд зобов'язав відшкодувати засудженому. Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство.

Обвинувачений визнав свою провину. Чоловік розповів, що в той день він хотів перетнути лінію зіткнення і дістатися до Луганська, але його не пропустили без паспорта та пропуску. Саме тому, за словами чоловіка, він розсердився і почав ламати знак.

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Суд врахував, що чоловік визнав свою провину, але при цьому врахував, що він був напідпитку, а також той факт, що це вже дев'яте його кримінальне переслідування (раніше його судили за розбій, крадіжку автомобіля тощо), тому його засудили до реального терміну. Суд вирішив, що "виправлення можливе лише в умовах ізоляції від суспільства".

Нагадаємо, пізно ввечері 6 липня у Станиці Луганській 52-річний місцевий житель знищив табличку "Україна". Поліція встановила особу вандала та затримала його. Свої дії він пояснив поліції станом алкогольного сп’яніння.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Україна! Та я вас, сука!.." - п'яний мешканець Станиці Луганської зруйнував знак з написом "Україна" біля пункту пропуску в Станиці Луганській. ВIДЕО

Автор: 

прокуратура (3670) суд (11662) хуліганство (233) юстиція (732) Станиця Луганська (196) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+23
Прогресс, что не условно!
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01.09.2020 17:19
+21
Просто русский. 8 судимостей, пьяное, тупое....типичный представитель "русского мыра".
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01.09.2020 17:32
+9
Штепо хохотает.
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01.09.2020 17:21
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Прогресс, что не условно!
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01.09.2020 17:19 Відповісти
С восемью судимостями условно не будет даже если б хотели.
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01.09.2020 18:43 Відповісти
Сепар какой то, не?
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01.09.2020 17:20 Відповісти
Просто русский. 8 судимостей, пьяное, тупое....типичный представитель "русского мыра".
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01.09.2020 17:32 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.09.2020 19:51 Відповісти
Штепо хохотает.
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01.09.2020 17:21 Відповісти
Хорошо погулял. Показал этим укропам шо почём
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01.09.2020 17:21 Відповісти
А чому його не відпустити в ОРДЛО?
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01.09.2020 17:22 Відповісти
а кто будет портить среднюю температуру по палате?
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01.09.2020 17:45 Відповісти
сначала пусть знак починит за свои, а потом уже с "чистой совестью" отбывать...
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01.09.2020 17:23 Відповісти
после двух лет: в ящике на колыму нах.
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01.09.2020 17:23 Відповісти
В бубен хоть настучали?
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01.09.2020 17:27 Відповісти
А те кто разрушает Украину гуляют на свободе!
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01.09.2020 17:27 Відповісти
Ачуметь! Девятое привлечение к уголовной ответственности! Он преступник рецедивист.
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01.09.2020 17:28 Відповісти
В тех краях так принято..., ничего особенного
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01.09.2020 20:08 Відповісти
Зачем судить? Русский человек ведь.Накормили бы человека паспортом Украины и инцидент исчерпан. Ну и сам лайнюк сюда больше не приехал бы
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01.09.2020 17:28 Відповісти
Судити треба навіть за використання собачої мови окупанта, на території України, на шостому році війни.І міняти таких козломордих на наших полонених.
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01.09.2020 17:33 Відповісти
Тебя надо судить за разжигание ненависти
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01.09.2020 17:42 Відповісти
А при чому тут ненависть? Український хліб з українським маслом в горлянці не застряває, а українську мову вивчити не можуть. Я ні разу не чув щоб французи в Парижі розмовляли на німецькій мові.
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01.09.2020 19:01 Відповісти
«Ні разу не чув» чи може жодного разу? На німецькій мові чи може німецькою мовою? Застряває ? Я так розумію, Ви вже українську вивчили?
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01.09.2020 20:16 Відповісти
Коли ти будеш французькою так розмовляти як я українською, тоді будеш робити зауваження.
Я більше десяти років тільки читав, але не писав, щоб пристосуватись до розмовної української мови, поки що на 100% не вдалось, але я думаю що нормально.
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01.09.2020 20:32 Відповісти
Дуже радий, що Ви вже 10 років, як вмієте читати. Французьку мова вивчати я вже не буду, англійської, німецькою, української та російської мені достатньо для спілкування у будь яких куточках Світу. Доречі на «ти» я з Вами не переходив. Дуже шкода, що батьки на навчили Вас поважно спілкуватися з незнайомими людьми. Прапорець перед моїм ім'ям- це не VPN.
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01.09.2020 21:08 Відповісти
В інтернеті всі рівні і всі на ти, так прийнято від самого початку і пора би знати. Якщо хочеш бути рівнішим то не ходи в інтернет - простіше не буває.
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01.09.2020 21:25 Відповісти
Я прийму до уваги. Мабудь, до сьогоднішнього вечіра, я спілкувався в «іншому» Інтернеті, чи може, просто з більш культурними співрозмовниками. Ну да то таке.... Доречі, якщо Ви вже навчаєтесь писати... перед «то» повинна стояти кома, пора би знати, якщо Ви вже десять років, як читати вмієте. Але, вцілому, це вже краще ніж було в першому коменті. Надобраніч
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01.09.2020 22:59 Відповісти
Може й в іншому, не знаю де ти спілкувався. Дякую за "то" і окремо за кому.

На добнаніч.
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01.09.2020 23:05 Відповісти
Ще вивчаю.
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01.09.2020 20:39 Відповісти
Where in the States are you from?
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01.09.2020 19:03 Відповісти
Днепр. Днепропетровск. Я под ВПНом.
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01.09.2020 19:10 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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01.09.2020 19:14 Відповісти
Кстати я слышал в некоторых штатах Америки люди говорят на испанском. Это правда?
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01.09.2020 19:13 Відповісти
Я слышал, шо города под названием "днепропетровсk" давно нет.
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01.09.2020 19:15 Відповісти
Говорять не тільки по іспанські, а і по португальські, і німецькою розмовляють, і..., але державна мова - англійська. І це правда.
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01.09.2020 19:40 Відповісти
А повинен був сісти довічно.щоб інші с криті вороги задумались.
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01.09.2020 17:29 Відповісти
Зачем ломал?
Взорвал бы гранату - был бы условный срок ( как у нас заведено).
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01.09.2020 17:31 Відповісти
Зірвеш у себе у воркуті бажано разом з собою.
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01.09.2020 17:50 Відповісти
Скотиняку відправте до Львівської в.язниці на виховання
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01.09.2020 17:32 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25524877.html Наша варта закінчена

Жителя Станицы Луганской, разрушившего знак с надписью "Украина", осудили на два года тюрьмы - Цензор.НЕТ 2707

Після декількох розглядів у суді, після численних акцій, після мітингів і публікацій, цей маленький рядок "Перейменувати проспект маршала Жукова у проспект Григоренка" - відбито, позиції укріплені, прапор вивішено.
Ця варта була складна - і якби не об'єднання сил тих, хто цим займався, навряд чи ми б взяли цю висоту.

Ми хочемо згадати і судові позиви від нас, "Свободи", "Солідарності", Булаха і Білецького, бронебойні і влучні.
Ми хочемо згадати повітряну підтримку від Інституту Національної Пам'яті.
Ми хочемо згадати снайперські постріли промов Черняка і Немічева на сесії міської ради.
Все це - складові славетної перемоги над привидом радянської епохи.
І ми з гордістю можемо сказати - ми там були. Важко визначити, яку саме частку перемоги ми забезпечили, та й чи треба?
Але безстрашний десант перформансерів і художників вносив розлад в ряди супротивника, і медіа-кулемети журналістів торохтіли фотографіями з акцій.

І от, після довгих місяців, наша варта закінчена.
Відправлені в архів наліпки "Лав Із", кітель з окулярами, плакати "Це пам'ятник свині", і багато інших знарядь психологічного бою.
Видалені з серверів скрипти аналізу, документи зі статистикою, почищені з флешок презентації з аналітикою - знаряддя бою інформаційного.
Наша варта закінчена, і нарешті, ми можемо це сказати без будь-яких "поки що..."
Вітаю з перемогою!
https://www.facebook.com/sokyra.party.kharkiv/photos/a.299892263950588/687580041848473/ Демократична Сокира. Харків.
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01.09.2020 17:32 Відповісти
Маловато что-то, хотя бы с пяток лет. Ну да, гуманность не позволяет больше дать, верно???
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01.09.2020 17:33 Відповісти
Дев'ять судових вироків? За погроми і крадіжни авто? Мабуть навіть місцевих він так дістав, що заштовхати його до допру бажали не тільки проукраїнські громадяни, а і всі інші дамбаси
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01.09.2020 17:44 Відповісти
ст. Луганская это то место, где мыролюбный реформатор хотел построить международный аэропорт? потужно построить, по винницки по реформаторски.
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01.09.2020 17:45 Відповісти
Я розумію,що таким чином створюють обмінний фонд,але скільки ж тоді треба дати зеленій пошесті,що руйнує саму Україну?..
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01.09.2020 18:02 Відповісти
Та він за ґратами як вдома.
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01.09.2020 18:19 Відповісти
Горбатого могила виправить.
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01.09.2020 18:56 Відповісти
Менее ,чем через год выйдет по УДО. Но лучше так,чем просто бы пожурили.
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01.09.2020 18:35 Відповісти
Это очень мягкое наказание. За надругательство над государственными символами наказание должно быть предельно жестким - до 20 лет с конфискацией. Чтобы ни у одной кацапской мрази даже в мыслях не возникло подобного...
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01.09.2020 18:44 Відповісти
А коли дійде черга до тих хто нищить не таблички, а саму Україну?!
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01.09.2020 18:50 Відповісти
"...Станично-Луганської області,..." вас, що, Зеленський наштовхнув на відкриття нових областей в Україні? .
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01.09.2020 19:36 Відповісти
Это сильный удар по сепарам.
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01.09.2020 19:44 Відповісти
Горбатого могила исправит.
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01.09.2020 20:10 Відповісти
А при Великому Сталіну розстріляли б, як ворга народу і радянської влади!!!
Ота м'якотілість Україну і загубить!!!
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01.09.2020 20:21 Відповісти
Читаю і диву даєшся,цьому дебілу 2-а роки,а суді Вовк,за захоплення влади,-----НІЧОГО!! Цирк продовжується.
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01.09.2020 20:27 Відповісти
Ничего, скоро Фокин с Кравчучкой к братьям по разуму поедут и сменят эту ненавистную им табличку "Украина" на табличку "РоSSия". Вся остальная Украина надеется, что поездка будет в один конец.
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01.09.2020 20:53 Відповісти
А мне не кажется,что этого пдрса надо усыпить на электростуле
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01.09.2020 22:01 Відповісти
 
 