Мешканця Станиці Луганської, який знищив табличку з написом "Україна", засудили до двох років в'язниці
Біловодський райсуд Луганської області засудив до двох років позбавлення волі чоловіка, який зруйнував знак "Україна" поблизу КПВВ "Станиця Луганська". Це його дев'ята кримінальна справа.
Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області, слідство встановило, що в липні цього року п'яний 52-річний житель Станично-Луганської області, перебуваючи на лінії зіткнення, голосно лаявся, поводився агресивно і рвав листи з металевої конструкції знак "Україна". Він не реагував на зауваження інших, поки не приїхала поліція.
У рішенні Біловодського районного суду Луганської області вказується, що шкода від цих дій була оцінена в 3150 гривень, яку суд зобов'язав відшкодувати засудженому. Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство.
Обвинувачений визнав свою провину. Чоловік розповів, що в той день він хотів перетнути лінію зіткнення і дістатися до Луганська, але його не пропустили без паспорта та пропуску. Саме тому, за словами чоловіка, він розсердився і почав ламати знак.
Суд врахував, що чоловік визнав свою провину, але при цьому врахував, що він був напідпитку, а також той факт, що це вже дев'яте його кримінальне переслідування (раніше його судили за розбій, крадіжку автомобіля тощо), тому його засудили до реального терміну. Суд вирішив, що "виправлення можливе лише в умовах ізоляції від суспільства".
Нагадаємо, пізно ввечері 6 липня у Станиці Луганській 52-річний місцевий житель знищив табличку "Україна". Поліція встановила особу вандала та затримала його. Свої дії він пояснив поліції станом алкогольного сп’яніння.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Я більше десяти років тільки читав, але не писав, щоб пристосуватись до розмовної української мови, поки що на 100% не вдалось, але я думаю що нормально.
На добнаніч.
Взорвал бы гранату - был бы условный срок ( как у нас заведено).
Після декількох розглядів у суді, після численних акцій, після мітингів і публікацій, цей маленький рядок "Перейменувати проспект маршала Жукова у проспект Григоренка" - відбито, позиції укріплені, прапор вивішено.
Ця варта була складна - і якби не об'єднання сил тих, хто цим займався, навряд чи ми б взяли цю висоту.
Ми хочемо згадати і судові позиви від нас, "Свободи", "Солідарності", Булаха і Білецького, бронебойні і влучні.
Ми хочемо згадати повітряну підтримку від Інституту Національної Пам'яті.
Ми хочемо згадати снайперські постріли промов Черняка і Немічева на сесії міської ради.
Все це - складові славетної перемоги над привидом радянської епохи.
І ми з гордістю можемо сказати - ми там були. Важко визначити, яку саме частку перемоги ми забезпечили, та й чи треба?
Але безстрашний десант перформансерів і художників вносив розлад в ряди супротивника, і медіа-кулемети журналістів торохтіли фотографіями з акцій.
І от, після довгих місяців, наша варта закінчена.
Відправлені в архів наліпки "Лав Із", кітель з окулярами, плакати "Це пам'ятник свині", і багато інших знарядь психологічного бою.
Видалені з серверів скрипти аналізу, документи зі статистикою, почищені з флешок презентації з аналітикою - знаряддя бою інформаційного.
Наша варта закінчена, і нарешті, ми можемо це сказати без будь-яких "поки що..."
Вітаю з перемогою!
https://www.facebook.com/sokyra.party.kharkiv/photos/a.299892263950588/687580041848473/ Демократична Сокира. Харків.
Ота м'якотілість Україну і загубить!!!