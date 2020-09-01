Стратегічні навчання, які заплановано у вересні, дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в ЗСУ, - Таран
Стратегічні командно-штабні навчання "Спільні зусилля-2020", які відбудуться у вересні, дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в Збройних силах України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє пресслужба оборонного відомства.
"З одного боку це СКШН (стратегічні командно-штабні навчання – ред.) — відповідь на проведення Росією навчання "Кавказ-2020", а з іншого — це буде спроба Генштабу, керівництва Збройних Сил, Міністерства оборони оцінити якість переходу на нову J-структуру і перевірити результати", — наголосив Таран.
За його словами, перехід на J-структуру відбувався передусім для того, аби побачити яким чином нова структура дозволить підвищити якість бойового планування, оперативного планування, якість організації взаємодії та можливість співпрацювати з країнами НАТО на полі бою.
"Ще одна мета, яку ми ставимо перед собою під час планування навчань "Спільні зусилля" - це перевірити систему зв’язку, отримання інформації на полі бою та обмін нею як між структурними підрозділами наших Збройних Сил, так і між пунктами управління ЗС України та пунктами управління країн НАТО. Побачити на що здатні наші системи зв’язку, системи обміну даними й зробити висновки, що нам ще треба зробити, яке переоснащення необхідно для того, щоб досягти тієї самої взаємосумісності", - заявив міністр.
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Вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч чоловік, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. "
Про це https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський.
Отакі навчання, малята.
Зєлю геть. Дострокові.