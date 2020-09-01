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Новини Оборона
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Стратегічні навчання, які заплановано у вересні, дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в ЗСУ, - Таран

Стратегічні навчання, які заплановано у вересні, дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в ЗСУ, - Таран

Стратегічні командно-штабні навчання "Спільні зусилля-2020", які відбудуться у вересні, дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в Збройних силах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

"З одного боку це СКШН (стратегічні командно-штабні навчання – ред.) — відповідь на проведення Росією навчання "Кавказ-2020", а з іншого — це буде спроба Генштабу, керівництва Збройних Сил, Міністерства оборони оцінити якість переходу на нову J-структуру і перевірити результати", — наголосив Таран.

За його словами, перехід на J-структуру відбувався передусім для того, аби побачити яким чином нова структура дозволить підвищити якість бойового планування, оперативного планування, якість організації взаємодії та можливість співпрацювати з країнами НАТО на полі бою.

"Ще одна мета, яку ми ставимо перед собою під час планування навчань "Спільні зусилля" - це перевірити систему зв’язку, отримання інформації на полі бою та обмін нею як між структурними підрозділами наших Збройних Сил, так і між пунктами управління ЗС України та пунктами управління країн НАТО. Побачити на що здатні наші системи зв’язку, системи обміну даними й зробити висновки, що нам ще треба зробити, яке переоснащення необхідно для того, щоб досягти тієї самої взаємосумісності", - заявив міністр.

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Автор: 

оборона (4773) військові навчання (2775) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+2
Чергова балаканина.
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01.09.2020 17:47
+2
"https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.

Вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч чоловік, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. "
Про це https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський.

Отакі навчання, малята.
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01.09.2020 17:54
+2
Сподіваюсь, що він розуміє сенс цих слів.
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01.09.2020 17:55
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Чергова балаканина.
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01.09.2020 17:47 Відповісти
Сподіваюсь, що він розуміє сенс цих слів.
показати весь коментар
01.09.2020 17:55 Відповісти
"https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.

Вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч чоловік, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. "
Про це https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський.

Отакі навчання, малята.
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01.09.2020 17:54 Відповісти
Fuck !
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01.09.2020 18:02 Відповісти
В Широкому Лані казарми хоч добудували?
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01.09.2020 17:57 Відповісти
Зрадник Таран, який злив росіянам все підпілля в Донецьку і Луганську, починає щось там випорожнювати. Хоч він має бути вже давно страчений за зраду(разом з російським шпигуном Зєлєю)
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01.09.2020 18:09 Відповісти
Все продумано російським шпигуном Пєцею. Бо Пєця не ввів військовий стан і за зраду не розстрілюють, а підвищують на посаді.
Зєлю геть. Дострокові.
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01.09.2020 18:11 Відповісти
Стратегічні навчання, які заплановано у вересні, дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в ЗСУ, - Таран - Цензор.НЕТ 8934
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01.09.2020 18:14 Відповісти
Стратегічні навчання, які заплановано у вересні, дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в ЗСУ, - Таран - Цензор.НЕТ 4067
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01.09.2020 18:15 Відповісти
Министерства обороны оценить качество перехода на новую J- структуру и проверить результаты", - отметил Таран.Источник: https://censor.net/ru/n3217033Нууу, переход на J структуру- это дело такое... серьезное...
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01.09.2020 18:51 Відповісти
Фалоимитатор.
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01.09.2020 22:32 Відповісти
 
 