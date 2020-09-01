"Енергоатом" передав у НАБУ результати внутрішньої перевірки ходу будівництва сховища ядерних відходів

Наприкінці липня Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" ініціювала внутрішню позапланову перевірку стану виконання робіт і загального будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Енергоатому"

У повідомленні зазначається: "Комісія здійснила вибіркову перевірку укладених угод – щодо їхньої відповідності вимогам чинного законодавства, з’ясувала правомочність укладання додаткових угод, проінспектувала стан та якість виконаних робіт і відповідність затвердженому плану-графіку тощо.

За підсумками проведеної роботи було виявлено низку суттєвих порушень, які містять ознаки кримінальних і адміністративних правопорушень. Зокрема, йдеться про порушення під час укладання додаткових угод, здійснення оплати за виконані роботи, загальний стан реалізованих підрядниками зобов’язань та інше.

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З огляду на виявлені обставини Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" передало відповідні документи й узагальнені результати перевірки до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) для вивчення.

Нагадаємо, Централізоване сховище – це автономна ядерна установка для тривалого (до 100 років) зберігання відпрацьованого ядерного палива. Будівництво об’єкту розпочалося в листопаді 2017 року. Проєкт реалізовується завдяки кредитним коштам. Проєктування, виготовлення та постачання систем для зберігання забезпечує американська компанія Holtec International. Перший пусковий комплекс сховища мали ввести в експлуатацію наприкінці 2019 року. Проєктна місткість сховища – 458 контейнерів, всередині яких можна вмістити понад 16 тис. відпрацьованих паливних збірок".

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