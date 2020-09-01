ЦВК підвищив розмір грошової застави для кандидатів на проміжних виборах нардепів у 208 окрузі на Чернігівщині

Центральна виборча комісія України (ЦВК) встановила грошову заставу для кандидатів на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208 у розмірі 50 тис. грн.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 1 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Підвищення застави пов'язано з ухваленням 25 серпня 2020 року Верховною Радою закону про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн з 1 вересня 2020 року.

"Відтак, Комісія постановила взяти до уваги, що на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область), призначених на 25 жовтня 2020 року, грошова застава кандидата в народні депутати України, висунутого політичною партією в ОВО, кандидата в народні депутати України, який балотується в ОВО в порядку самовисування, вноситься в розмірі десяти розмірів мінімальної заробітної плати", - вказують у ЦВК.

Таким чином, розмір грошової застави для кандидатів до 31 серпня включно становив 47 230 грн, а з 1 вересня - 50 тис. грн.

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Як повідомлялося, 5 червня ЦВК України своєю постановою призначила на 25 жовтня 2020 року проміжні вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Валерія Давиденка, обраного в цьому виборчому окрузі. Тіло Давиденка було знайдено в його офісі в Києві з вогнепальним пораненням голови 23 травня.

Давиденко був обраний до Верховної Ради нинішнього скликання як самовисуванець у 208 окрузі. Був позафракційним, з грудня 2019 року - членом депутатської групи "Довіра".