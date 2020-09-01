Задокументовано 450 випадків знущань над затриманими на протестах у Білорусі, 6 осіб досі не знайшли, - експерти ООН

Експерти ООН з прав людини закликали Білорусь припинити тортури над затриманими та притягнути до відповідальності співробітників міліції, які, як повідомляється, безкарно принижували і били демонстрантів у місцях утримання під вартою.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН, вони також закликали владу дотримуватися основних положень про захист - негайну реєстрацію, судовий нагляд за затриманням і повідомлення членам сім'ї, як тільки підозрюваного позбавлено волі - з метою запобігання насильницьких зникнень.

Експерти заявили, що їм відомо про 450 задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження з людьми, позбавленими волі після спірних президентських виборів 9 серпня, які привели до масових протестів і арештів. "Ми надзвичайно занепокоєні сотнями заяв про катування та інше жорстоке поводження в ізоляторах тимчасового тримання", - заявили вони.

Більшість людей, зниклих безвісти, були знайдені, але викликає тривогу той факт, що місце перебування і стан здоров'я принаймні 6 осіб, як повідомляється, невідомі їхнім родичам.

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Експерти отримали повідомлення про насильство щодо жінок і дітей, включно з сексуальним насильством і зґвалтуванням гумовими кийками.

Серед приблизно 6700 осіб, затриманих за останні тижні під час здійснення свого права на свободу мирних зібрань, є журналісти і перехожі, які були довільно заарештовані і в спішному порядку засуджені. У суботу уряд відкликав акредитацію 17 журналістів, які працюють на іноземні ЗМІ.

Експерти заявили, що "не може бути справедливості без недвозначної прихильності держави до притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків за порушення прав людини".

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Експерти закликали білоруську владу "забезпечити, щоб всі особи, що мирно брали участь у демонстраціях, були негайно звільнені.

На додаток до повного і неупередженого розслідування Білорусь "має притягнути винних до відповідальності і забезпечувати компенсацію жертвам та їхнім родинам".

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

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