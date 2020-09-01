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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Задокументовано 450 випадків знущань над затриманими на протестах у Білорусі, 6 осіб досі не знайшли, - експерти ООН

Задокументовано 450 випадків знущань над затриманими на протестах у Білорусі, 6 осіб досі не знайшли, - експерти ООН

Експерти ООН з прав людини закликали Білорусь припинити тортури над затриманими та притягнути до відповідальності співробітників міліції, які, як повідомляється, безкарно принижували і били демонстрантів у місцях утримання під вартою.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН, вони також закликали владу дотримуватися основних положень про захист - негайну реєстрацію, судовий нагляд за затриманням і повідомлення членам сім'ї, як тільки підозрюваного позбавлено волі - з метою запобігання насильницьких зникнень.

Експерти заявили, що їм відомо про 450 задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження з людьми, позбавленими волі після спірних президентських виборів 9 серпня, які привели до масових протестів і арештів. "Ми надзвичайно занепокоєні сотнями заяв про катування та інше жорстоке поводження в ізоляторах тимчасового тримання", - заявили вони.

Більшість людей, зниклих безвісти, були знайдені, але викликає тривогу той факт, що місце перебування і стан здоров'я принаймні 6 осіб, як повідомляється, невідомі їхнім родичам.

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Експерти отримали повідомлення про насильство щодо жінок і дітей, включно з сексуальним насильством і зґвалтуванням гумовими кийками.

Серед приблизно 6700 осіб, затриманих за останні тижні під час здійснення свого права на свободу мирних зібрань, є журналісти і перехожі, які були довільно заарештовані і в спішному порядку засуджені. У суботу уряд відкликав акредитацію 17 журналістів, які працюють на іноземні ЗМІ.

Експерти заявили, що "не може бути справедливості без недвозначної прихильності держави до притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків за порушення прав людини".

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Експерти закликали білоруську владу "забезпечити, щоб всі особи, що мирно брали участь у демонстраціях, були негайно звільнені.

На додаток до повного і неупередженого розслідування Білорусь "має притягнути винних до відповідальності і забезпечувати компенсацію жертвам та їхнім родинам".

Також дивіться: Лукашенко знову з'явився на публіці з автоматом у руках. ФОТО

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помічник Лукашенка Латишонок про причини силового розгону протестувальників у перші дні після виборів: "Заважали звичайним мешканцям". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7925) затримання (4337) Лукашенко Олександр (2653) ООН (3342) катування (597) репресії (1621) експерт (104)


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Топ коментарі
+6
Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 7784
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01.09.2020 18:48
+5
Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 9136
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01.09.2020 18:45
+4
а что.., цветы закончились !? Или теперь только с закуской принимают..!?
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01.09.2020 18:49
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Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 9136
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01.09.2020 18:45 Відповісти
Доигрался дебил в роли диктатора ! Сам же трындел что если ненужен буду, то уйду сразу !
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01.09.2020 19:37 Відповісти
включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.Источник: https://censor.net/ru/n3217044Чето Батько не в ту степь уже двинулся
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01.09.2020 18:48 Відповісти
Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 7784
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01.09.2020 18:48 Відповісти
Белорусский тонкий юмор !
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01.09.2020 19:38 Відповісти
а что.., цветы закончились !? Или теперь только с закуской принимают..!?
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01.09.2020 18:49 Відповісти
Лукас просто не понимает, что он попал. Чем дальше в лес тем больше дров. Я так понимаю, в дровах он разбирается. Страна в полной жопе, нет не просто в жопе, а в геннетически-модифицированной двухведерной жопе с забродившими фекалиями( это я про Беларусь и это литературная речь)
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01.09.2020 18:50 Відповісти
Здається що до нього починає доходити.
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01.09.2020 18:53 Відповісти
это уже РФ по факту скоро..
посмотрите видео ... и цитата вот.
скоро подписание договора РФ-Бел СССР - 2.0

видео как Лука объясняет сябрам красоты будущей большой и неделимой
https://twitter.com/i/status/1300778348612853761

Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 5163






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01.09.2020 18:55 Відповісти
Ну ты реальный даун - задрал ты уже постить мозаичного психопата Лукашенко. Это ты просто хочешь, что бы Беларусь стала частью РФ.
Хрен тебе - вот посмотри, лапоть, с 21 секунды!
Студенты идут сегодня мимо школы - у детей перемена...
https://youtu.be/120q5ab_TUk
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01.09.2020 19:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/384224 - ты ссылки научись сначала корректно давать раб, а потом хами здесь..
ты на украинском ресурсе в гостях и веди себя как приличный человек, а не обдолбанная скотина..
Ферштейн?
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01.09.2020 20:01 Відповісти
вам станет еще хуже . так что не радуйся .

..
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01.09.2020 20:13 Відповісти
покажи мне то место где я написал что радуюсь?
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01.09.2020 20:16 Відповісти
Лука объясняет сябрам(c)

звучит хамски . так же как противников лукашенко называют "змагарами" в предложении написанном по русски . ты себя ведешь как пригожинский бот .
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01.09.2020 20:21 Відповісти
ясно - понятно
изучи тему что бы не позорится так в следующий раз..
Сябры - так литвины (белорусы обращаются часто друг к другу, когда хотят подчеркнуть важный статус)..

Сябры́ - категория людей, совместно владевших и пользовавшихся пашней, промысловыми угодьями, средствами производства. Назывались также дольниками, потужниками, соучастниками, товарищами. Существовали преимущественно в Великом княжестве Литовском, упоминаются в Статуте в редакции 1529 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8B_(%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Википедия
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01.09.2020 20:26 Відповісти
ты сам не знаешь . литвины обращаюця друг к другу - спадары , спадар (пан) . сябры - то совецкое обращение . википедия это не источник . это тебе из жизни а не из интернета .
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01.09.2020 20:32 Відповісти
в том то и дело, что видел как (в твиттере ) они часто пишут..
"Ну что сябры - пойдем потрясем сегодня усатого"
впрочем, я не филолог и не историк и белорусы так уже ассимилированны и советизированные, что и не поймешь толком эти нюансы..
Жить там наверное нужно что бы понять.
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01.09.2020 20:40 Відповісти
Задокументовано 450 випадків знущань над затриманими на протестах у Білорусі, 6 осіб досі не знайшли, - експерти ООН - Цензор.НЕТ 1557
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01.09.2020 19:14 Відповісти
Понятно, что данные проявления антигуманизма на просторах постсоветского пространства имеют место быть, но мне как простому обывателю гораздо интереснее узнать как обстоят дела в данном вопросе в других более развитых в плане демократии странах, например в тех же США или Германии?
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01.09.2020 19:21 Відповісти
А все тому,сябри,що ви мало берете з собою на демонстрації квітів та повітряних кульок.Ну просто дуже мало...
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01.09.2020 19:56 Відповісти
технику видел какую против демонстрантов выставляли ?
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01.09.2020 20:14 Відповісти
А ти бачив,як зимою на Майдані застосовували водомети, БТРи,та розстрілювали з автоматів протестуючих? Самому старшому з загиблих було 83,а самому наймолодшому-17. Народ мав зробити вибір:або ти залишишся рабом,або станеш вільною людиною та будеш жити в вільній країні.І народ свій вибір зробив.Так що сиди собі нам,де сидиш,мовчки...
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01.09.2020 21:04 Відповісти
"состояние здоровья по крайней мере 6 человек" - стабильное
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01.09.2020 20:27 Відповісти
 
 