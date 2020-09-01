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Новини Коронавірус і карантин
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Єгипет дозволив туристам здавати тест на коронавірус в аеропортах після прильоту

Єгипет дозволив туристам здавати тест на коронавірус в аеропортах після прильоту

З 1 вересня туристи можуть здати ПЛР-тести на коронавірус після прибуття в Єгипет в аеропорту. Ціна послуги - $30.

Про це пише газета Daily News Egypt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З 1 вересня пройти ПЛР-тестування на коронавірус можна в аеропортах Хургади, Шарм-ель-Шейха, Марса Алам і Таби. Процедура обійдеться в $30 на людину", - пише видання.

Відпочивальники, у яких при собі не виявиться ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше, ніж за 72 години до поїздки, зможуть потрапити до Єгипту після проходження тестування в аеропорту.

Станом на 1 вересня в Єгипті зареєстровано майже 100 тис. випадків коронавірусу, померло 5,4 тис. осіб.

Читайте також: Єгипет посилює правила в'їзду в країну: з 1 вересня всі туристи муситимуть надати негативний результат ПЛР-тесту

Автор: 

Єгипет (391) карантин (18172) відпустка (123) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В два раза дешевле, чем в Украине.
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01.09.2020 19:01 Відповісти
"ДНК-Лаборатория" Киев, ПЦР-тест 700 гривен. Да, это самый дешевый вариант, но он есть.
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01.09.2020 19:35 Відповісти
В Киеве конкуренция, вот и снижают цены.
У нас в городе только в одном месте можно пройти ПЦР тест.
1690 грн.
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01.09.2020 19:38 Відповісти
 
 