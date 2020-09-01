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Єгипет дозволив туристам здавати тест на коронавірус в аеропортах після прильоту
З 1 вересня туристи можуть здати ПЛР-тести на коронавірус після прибуття в Єгипет в аеропорту. Ціна послуги - $30.
Про це пише газета Daily News Egypt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З 1 вересня пройти ПЛР-тестування на коронавірус можна в аеропортах Хургади, Шарм-ель-Шейха, Марса Алам і Таби. Процедура обійдеться в $30 на людину", - пише видання.
Відпочивальники, у яких при собі не виявиться ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше, ніж за 72 години до поїздки, зможуть потрапити до Єгипту після проходження тестування в аеропорту.
Станом на 1 вересня в Єгипті зареєстровано майже 100 тис. випадків коронавірусу, померло 5,4 тис. осіб.
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