Держбюджет України за 8 місяців зведено з дефіцитом 40 млрд грн, - Мінфін

Державний бюджет України за січень-серпень 2020 року зведено з дефіцитом в 40 млрд грн, зокрема за загальним фондом дефіцит становив 51 млрд грн

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби (ДКСУ).

"За оперативними даними ДКСУ, в січні-серпні 2020 року видатки за загальним фондом держбюджету становили 646,6 млрд грн, або 87,4% від розпису звітного періоду. При цьому соціальні видатки, видатки на оборону, обслуговування боргу, а також субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - повідомив Мінфін на сайті у вівторок.

Як зазначило міністерство, запозичення до загального фонду держбюджету за вісім місяців становили 378,2 млрд грн, що на 7,7% менше за план.

"Загалом від розміщення ОВДП на фінансування держборгу залучені 208 млрд грн (13,2% від плану), зокрема за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті - 84,6 млрд грн ($2, 4 млрд і EUR 7 млн)", - зазначив Мінфін.

За його даними, із зовнішніх джерел залучено 170,3 млрд грн, що відповідає плану. Зокрема, 55,4 млрд грн - розміщення 12-річних євробондів на $2 млрд під 7,253% річних, 55,2 млрд грн - перший транш від МВФ у рамках програми stand-by-2020, 33,8 млрд грн - шляхом розміщення 10-річних євробондів на EUR 1,25 млрд під 4,375% річних, 15 млрд грн – надходження коштів макрофінансової допомоги ЄС, 1,35 млрд грн - як позика від МБРР у рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки".

Погашення держборгу в січні-серпні цього року становили 275 млрд грн або 99,9% плану, зокрема 76,7 млрд грн – обслуговування (92,6% від плану).

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