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Новини Бюджет-2020
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Держбюджет України за 8 місяців зведено з дефіцитом 40 млрд грн, - Мінфін

Держбюджет України за 8 місяців зведено з дефіцитом 40 млрд грн, - Мінфін

Державний бюджет України за січень-серпень 2020 року зведено з дефіцитом в 40 млрд грн, зокрема за загальним фондом дефіцит становив 51 млрд грн

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби (ДКСУ).

"За оперативними даними ДКСУ, в січні-серпні 2020 року видатки за загальним фондом держбюджету становили 646,6 млрд грн, або 87,4% від розпису звітного періоду. При цьому соціальні видатки, видатки на оборону, обслуговування боргу, а також субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - повідомив Мінфін на сайті у вівторок.

Як зазначило міністерство, запозичення до загального фонду держбюджету за вісім місяців становили 378,2 млрд грн, що на 7,7% менше за план.

"Загалом від розміщення ОВДП на фінансування держборгу залучені 208 млрд грн (13,2% від плану), зокрема за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті - 84,6 млрд грн ($2, 4 млрд і EUR 7 млн)", - зазначив Мінфін.

За його даними, із зовнішніх джерел залучено 170,3 млрд грн, що відповідає плану. Зокрема, 55,4 млрд грн - розміщення 12-річних євробондів на $2 млрд під 7,253% річних, 55,2 млрд грн - перший транш від МВФ у рамках програми stand-by-2020, 33,8 млрд грн - шляхом розміщення 10-річних євробондів на EUR 1,25 млрд під 4,375% річних, 15 млрд грн – надходження коштів макрофінансової допомоги ЄС, 1,35 млрд грн - як позика від МБРР у рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки".

Погашення держборгу в січні-серпні цього року становили 275 млрд грн або 99,9% плану, зокрема 76,7 млрд грн – обслуговування (92,6% від плану).

Читайте також: Нас не влаштовують кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров'я на 2021 рік, - "слуга народу" Радуцький

Автор: 

бюджет (2986) дефіцит (557)


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Топ коментарі
+6
Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7715
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01.09.2020 19:03
+6
а отдавать не только 73% зебилам придётся, а и адекватным гражданам
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01.09.2020 19:19
+6
пакращення в дії!

Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6773
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01.09.2020 19:29
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Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7715
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01.09.2020 19:03 Відповісти
378 млрд. Заняли. Офигеть
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01.09.2020 19:16 Відповісти
а отдавать не только 73% зебилам придётся, а и адекватным гражданам
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01.09.2020 19:19 Відповісти
ПрофитсцытЪ,молодца,фофка-дрица-оп-цаца...
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01.09.2020 19:44 Відповісти
роССийские "зеленые человечки" и "шмыгали = контрабандисты" разворовали.
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01.09.2020 19:17 Відповісти
Большой распил в действии....
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01.09.2020 19:21 Відповісти
пакращення в дії!

Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6773
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01.09.2020 19:29 Відповісти
Зекономіка дає плоди....

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rosija-pidnjalasja-na-druhe-mistse-v-tovaroobihu-ukrajini.html Росія знову перемістилася на друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України.
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01.09.2020 19:30 Відповісти
Ну шо...пойти прибить какую то зеголосилку?
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01.09.2020 19:33 Відповісти
Хочу напомнить, что это уже ИСПРАВЛЕННЫЙ бюджет.
В марте бюджет уже перекраивали - растягивали и урезали, что бы закрыть 100 миллиардную дыру.
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01.09.2020 19:34 Відповісти
Выпускают новые ОВГЗ чтобы рассчитаться по старым, при этом львиную долю выкупают украинские банки за счёт кредитов рефинансирования НБУ, что является скрытым финансированием дефицита бюджета (НБУ законом запрещено покрывать дефицит бюджета),
дело МММ живёт и побеждает.

При этом лавинообразное падение промпроизводства, критическое состояние расчётов на энергорынке и полный провал фискальной политики.
Шмыгаль говорил о дыре в 300 млрд., в минфине пуп надорвали чтобы нарисовать 40 млрд.
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01.09.2020 20:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/436268 - "Шмыгаль говорил о дыре в 300 млрд., в минфине пуп надорвали чтобы нарисовать 40 млрд."

Минфин обтекаемо так заявил => "заимствования в общий фонд госбюджета за восемь месяцев составили 378,2 млрд. грн." Получается, что Шмыгаль даже недоговорил правду о дыре в 300 млрд.
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01.09.2020 21:34 Відповісти
Одолжили 378 млрд и сразу же отдали 275 млрд долга, оставшимися 100 млрд кое-как заткнули дыры и пошли штамповать новые ОВГЗ, очевидно, что в следствии отката реформ МВФ денег не даст, олигархи, понятное дело, свои аппетиты умерять не собираются, у государства нет источников кредитования, власть некомпетентна и безответственна, экономическое положение будет стремительно ухудшаться. Пока ещё 30% избирателей очарованы придурком, тот будет валить всё на правительство, я думаю в ближайшее время мы увидим череду нелепых кадровых перетасовок, а может и отставку правительства, вспомните позднего Кучму который менял премьер-министров как перчатки, затем наступит очередь Верховной Рады, ну а когда даже последние идиоты возненавидят Зеленского, олигархи достанут новую говорящую куклу и всё повторится. Так будет до тех пор пока инфантильные избиратели не вырастут и не возьмут наконец на себя ответственность за свою судьбу.
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01.09.2020 22:16 Відповісти
1. Цензор.Нет - "В целом от размещения ОВГЗ на финансирование госдолга привлечено 208 млрд грн (13,2% от плана)".
2. Цензор.Нет - " размещение 12-летних евробондов на $2 млрд под 7,253% годовых........".
Що тут можна сказати...... "Гарну свиню" підсунули майбутнім можновладцям, та і не тільки їм.
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01.09.2020 20:13 Відповісти
За 8-месяцев минус 40 млрд грн, это конечно успех.
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01.09.2020 20:59 Відповісти
Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин

И все по причине карантина. Кто ответит за финансовый провал. Ясно, что в первую очередь Степанов и МОЗовская мафия
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01.09.2020 21:52 Відповісти
назовите такую страну, где производство спирта и сигарет ,атомной электроэнергии убыточно,.вы не найдете такую страну потому, что нет больше такой страны, чем та, в которой вы не живете
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02.09.2020 01:22 Відповісти
мы галасавали ни за Зеленскава мы галасавали против Порошенко
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02.09.2020 09:26 Відповісти
 
 