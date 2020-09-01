На медицину в 2021 році потрібно удвічі більше грошей, ніж у 2020-му, - Степанов

Систему охорони здоров'я України для повноцінної роботи потрібно профінансувати в державному бюджеті на 2021 рік у розмірі 6% ВВП. Зараз вона профінансована в розмірі 3% від ВВП.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У держбюджеті-2020 охорону здоров'я профінансовано в розмірі 3% ВВП країни. Це критично мало. Для реальних змін і створення сучасної медичної системи необхідно не менше 6%", - сказав Степанов.

Глава МОЗ підкреслив, що виділення "6% ВВП є нашою метою для бюджету-2021, щоб почати комплексну реалізацію медичної реформи".

Він також вважає, що для "повного реформування медицини потрібно не менше трьох років, щоб все чітко організувати, і щоб система ефективно запрацювала".

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