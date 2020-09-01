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Новини
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На медицину в 2021 році потрібно удвічі більше грошей, ніж у 2020-му, - Степанов

На медицину в 2021 році потрібно удвічі більше грошей, ніж у 2020-му, - Степанов

Систему охорони здоров'я України для повноцінної роботи потрібно профінансувати в державному бюджеті на 2021 рік у розмірі 6% ВВП. Зараз вона профінансована в розмірі 3% від ВВП.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У держбюджеті-2020 охорону здоров'я профінансовано в розмірі 3% ВВП країни. Це критично мало. Для реальних змін і створення сучасної медичної системи необхідно не менше 6%", - сказав Степанов.

Глава МОЗ підкреслив, що виділення "6% ВВП є нашою метою для бюджету-2021, щоб почати комплексну реалізацію медичної реформи".

Він також вважає, що для "повного реформування медицини потрібно не менше трьох років, щоб все чітко організувати, і щоб система ефективно запрацювала".

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Автор: 

бюджет (2986) ВВП (1351) охорона здоров’я (292) фінансування (3101) Степанов Максим (2196) медреформа (129)


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Топ коментарі
+12
На медицину в 2021 году нужно в 2 раза больше денег, чем в 2020-м, - Степанов - Цензор.НЕТ 431
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01.09.2020 19:24
+4
Ну конечно же...даже не в два...надо в три... воровать так воровать ..
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01.09.2020 19:20
+3
Потому что в 2020 дали в 2,5 раза меньше, чем в 2019 )))
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01.09.2020 19:21
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Ну конечно же...даже не в два...надо в три... воровать так воровать ..
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01.09.2020 19:20 Відповісти
Потому что в 2020 дали в 2,5 раза меньше, чем в 2019 )))
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01.09.2020 19:21 Відповісти
На медицину в 2021 году нужно в 2 раза больше денег, чем в 2020-м, - Степанов

Степанов , а хде гроши на это брать ? Може комуналочку для рабов повысить , а ?
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01.09.2020 19:23 Відповісти
Уже повысили.
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01.09.2020 19:38 Відповісти
Рядом с домом сидят мужики и выпивают. Пришелец подходит и говорит:
- Я Сатурн!
Один из мужиков:
- Вась, налей Сатурну.
Выпили, сидят дальше не обращая внимания на инопланетянина. Тот опять:
- Я Сатурн!
Мужик:
- Вась, налей Сатурну.
Выпили и опять на пришельца ноль внимания. Он не выдержал:
- Да я инопланетянин!!!
Мужик:
- Вась, не наливай больше Сатурну!
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01.09.2020 19:24 Відповісти
Довго літали інопланетяни по галактиці і випадково знайшли Землю. Вирішили її вивчити. Опустились трохи нижче і бачать супутники літають, орбітальна станція. ... Ну і внесли землян в список розумних цивілізацій. Потім вирішили ближче придивитись. Опустились нижче і бачать літаки літають, Ооо, кажуть, вони розумні, ми не помилились. Вивчили різні мови і вирішили послухати радіо і подивитись телебачення землян. Ну і в кінці вирішили познайомитись з землянами. Приземлились на широкому полі бо їхня вімана була дуже велика і бачать трактор землю оре. Підходять, зупиняють і питають фермера.
- А чому на землі так багато хворих яких можна вилікувати і ніхто їх не лікує?
- Грошей в них нема на лікування, тому й не лікуються, відповідає фермер.
- А чому так багато дітей в школу не ходять?
- Бо грошей нема в їхніх батьків щоб платити за навчання.
- А чому так багато голодних і вулицях так багато бездомних ?
- Бо грошей в них нема на житло і їжу.
- А що то за ресурс такий рідкісний ці гроші? В нас є дуже великі вімани і в галактиці безліч планет, то може ми на одній з них знайдемо цей ресурс і привеземо вам.
- Не треба нічого привозити, ми самі їх друкуємо, а тепер просто набираємо цифри на клавіатурі, банки на Землі переповнені грошами.

- Почувши таку відповідь інопланетяни викреслили землян з списку розумних цивілізацій і полетіли в космос.
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01.09.2020 20:10 Відповісти
повчальна казка. Я теж подібні пишу.
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01.09.2020 20:30 Відповісти
То не я придумав, а знайшов десь в інтернеті і повторив по пам'яті, може дещо й забув.
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01.09.2020 20:34 Відповісти
На медицину в 2021 году нужно в 2 раза больше денег, чем в 2020-м, - Степанов - Цензор.НЕТ 431
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01.09.2020 19:24 Відповісти
Просто надо чем-то регулярно кормить хомячков.
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01.09.2020 19:26 Відповісти
Вот. Как человек ни старается, а всегда вылезет главное))) А что Степашка барыжить тестами и пилить фонд на борьбу с несуществующим вирусом мало? Нужно еще деньжать? вошли во вкус?))))
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01.09.2020 19:28 Відповісти
73 % бабла сольют на Корону с Вирусом.Совпадение? Не думаю...
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01.09.2020 19:31 Відповісти
...стебка не виноват,как и ляшка... .возмоззедуроз. ...и танки ихни быстры...
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01.09.2020 19:34 Відповісти
Экономика при Коронавирусе растет и на РАБссии и в Украине.... все стоит а экономика растет....
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01.09.2020 19:35 Відповісти
Лучше все в сфальт закатать! И следов икаких,но крадут так,что даже нагод- полтора не хватат! Но память у зелохтората даже на 1 месяц не распостраняеться.
Скажут - Порох строил! И поверят же зебилы.
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01.09.2020 19:37 Відповісти
Асфальт сбиздят по-любэ,в любом виде..
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01.09.2020 19:56 Відповісти
Но не весь! То,что останеться раскатют тонким слоем,который смоет осенним дождем.
Поворюсь. ЗеЛОХорату скажут:" Порох делал,барыжил,крал!"
Поверят. Телевизер врать не будеть!
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02.09.2020 09:57 Відповісти
Вместо того. чтобы сократить прожорливые неэффективные больницы как планировалось в рамках реформы - Степанов продожнает кидать деньги в ненасытный коррупционный рот.
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01.09.2020 19:57 Відповісти
Да не,стебашка-ляшка-нихто,кормушка от воза-моза-зеПЕДиризалола,и не более...
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01.09.2020 20:05 Відповісти
Не пишите глупости, некомпетентный вы наш
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01.09.2020 21:35 Відповісти
Фінансування медицини на рівні совка. Рівно 3% ВВП. Зате на утримання держаппарату 45% ВВП в той час як навіть в Турції медицина 10% ВВП! ... Може пора переходити в іслам заради виживання? Заодно і жидів до Ізраїлю депортуємо а кацапів з їх РПЦ до ********** і почнемо "джихад" на Крим...
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01.09.2020 20:07 Відповісти
Не "може переходити", а давно настав час перейти.
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01.09.2020 21:34 Відповісти
Як заманював в іслам пророк Магомет? Та дуже просто! Звільнив мусульман від більшості податків і заборонив брати проценти за позики. І так сталось що всі іновірці та атеїсти раптом захотіли прийняти Іслам "всім серцем". Ось так просто. Скажи що "Нема Бога крім Аллаха і Магомет пророк його" і все - ти більш заможний від сусідів. За 10% податок і звільнення від процентів по кредитам люди будь в якій точці світу приймуть навіть сатанізм...
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02.09.2020 09:37 Відповісти
Может быть и больше понадобится. Сейчас позвонил,а в ответ -"Не могу говорить,только что привезли двоих тяжелых... Вот уже реаниматолог побежал...Все.". А в секте "Ковиданет" все хорошо...Пока не заболеют и не наложат в штаны.
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01.09.2020 20:39 Відповісти
Именно в три раза больше. Это расчеты НЦЗУ для того, чтобы люди получали от государства нормальную, а не урезанною незветно кем, медицинскую помощь. Деньги выделяются за пребывание в стационаре и лечение каждого больного. А не просто на больницы, как раньше. Комментаторы, вы вначале разберитесь в вопросе необходимого количества финансирования, как и за что поступают финансы в медучреждения,а потом высказывайтесь. Не демонстрируйте свою некомпетентность и злобу. Но, если вы банальный бот, то с вами общаться не имеет никакого смысла.
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01.09.2020 21:32 Відповісти
Клинике БАРИС нужно много денег!
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02.09.2020 09:51 Відповісти
 
 